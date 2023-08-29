  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Бобровский Ян
Рубин
2:1
Второй тайм
Урал

Ход матча

10'
Ашурматов Рустам
1:0
29'
 
30'
Тесленко Егор
2:0
35'
2:1
Егорычев Андрей
41'
Лисакович Виталий
 
46'
 
Гильерме Шеттине
Егорычев Андрей
46'
 
Итало
Мамин Артём
46'
 
Ишков Илья
Юшин Александр
46'
Фамейе Джоэль
Лисакович Виталий
 
52'
 
Прогнозы 136
Рубин 37.5% (51)
X 40.4% (55)
Урал 22.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Урал
3.60
3.50
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
Урал

История личных встреч

Рубин
Урал

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.64

Среднее время на гол

83
141

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашурматов Рустам 1 0.33
Тесленко Егор 1 0.33
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 1 0.33
Аюпов Тимур 1 0.33
Егорычев Андрей 1 0.33
Ишков Илья 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисакович Виталий 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Вуячич Игор 1 0
Безруков Руслан 1 0
Тесленко Егор 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1
Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0
Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1

Результаты матчей

Рубин
Урал

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 2:1 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    61'
    Ишков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • Опасный момент
    60'
    Дмитриев с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Шеттине сбросил мяч головой в центр штрафной, Итало в касание пробил в левый угол ворот, Янович в красивом прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    59'
    Дмитриев со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Итало под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • 58'
    Дмитриев неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Рубина", Ашурматову пришлось выбить мяч на угловой. 
  • Травма, повреждение
    57'
    Дмитриев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в лицо Иванову, который стоял в "стенке". 
  • Желтая карточка
    56'
    Центральный защитник "Рубина" Егор Тесленко в итоге также получил жёлтую карточку за грубую игру против Каштанова. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Тесленко на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Каштанова. "Урал" заработал очень неплохой стандарт. 
  • Судья
    54'
    Апшацев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Сиссе, как казалось, но Ян Бобровский просто назначил спорный мяч в пользу "Урала". 
  • 53'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади "Урала" на Шетттине, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Замена
    52'
    Третью подряд замену после перерыва провёл Виктор Ганчаренко. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Илья Ишков. 
  • Замена
    51'
    В составе "Урала" произошла после перерыва ещё одна замена. Вместо Артёма Мамина на поле вышел Итало. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Ширяев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила у лицевой линии поля были нарушены против Бевеева. 
  • 49'
    Шеттине сразу же вошёл в штрафную площадь с левой половины поля, но в окружении защитников "Рубина" Гильерме не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Замена
    48'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Виталия Лисаковича на поле вышел Джоэль Фамейе.
  • Замена
    47'
    В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Юшина на поле вышел Гильерме Шеттине. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Рубин", чтобы попробовать забить ещё один мяч и сделать уже весомую заявку на победу, но всё же мы ждём игры первым номером от "Урала", который наверняка продолжит делать ставку на фланговые атаки. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча казанский "Рубин" за счёт отличной работы на стандартах переигрывает "Урал" со счётом 2:1. В обороне у команды Рашида Рахимова по-прежнему возникают проблемы, но всё же пока что казанский клуб радует своих фанатов и может рассчитывать на заветную победу в Кубке России. 
    • Опасный момент
      45'
      Бакаев после рывка вперёд по левому флангу выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади, Лисакович при развороте открыл для себя возможность пробить в дальний угол ворот, Виталий очень неплохо пробил под правую штангу, но всё же форвард "Рубина" немного не попал в створ. 
    • 45'
      Коновалов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Эмерсона. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Ян Бобровский к основному времени первого тайма. 
    • Судья
      44'
      Бакаев войдя в штрафную площадь с левого фланга в борьбе с Кулаковым оказался на газоне, но Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      43'
      "Урал" провёл очень неплохую контратаку. Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов в касание пробил по воротам, но мяч полетел точно в Яновича, который успел вскинуть руку и отбить его в сторону от своих владений. 
    • 42'
      Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Каштанов в борьбе с Ашурматовым не смог головой пробить в левый угол ворот. 
    • Желтая карточка
      41'
      Форвард "Рубина" Виталий Лисакович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мамина. 
    • Угловой
      40'
      Вновь игроки "Урала" изначально разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, после паузы с левого фланга всё же последовала подача в центр штрафной площади "Рубина", где Егорычев получил шанс для удара по воротам, но Андрея быстро накрыл Тесленко. 
    • Угловой
      39'
      Игроки "Урала" решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге гости ничего интересного не придумали, будет повторный корнер. 
    • 38'
      Дмитриев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Ашурматова и ушёл на угловой. 
    • 37'
      Говорили мы, что "Рубин" под конец тайма обязательно подсядет, так оно и получилось, "Урал" смог сразу же реализовать первый голевой момент. 
    • Описание гола
      36'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Каштанов!!! Дмитриев с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади на Егорычева, Андрей в касание выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на свободного Каштанова, а Алексей уже спокойно вколотил мяч в ворота. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Иванов в борьбе за мяч в центральном круге поля на этот раз нарушил правила против Кулакова. 
    • 34'
      Иванов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу, Эмерсон за счёт более грамотной позиции уверенно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Кулаков в центре поля нарушил правила против Бакаева. "Рубин" довольно быстро разыграл стандарт. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Каштанов получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч на половине поля "Рубина", но после паузы форвард "Урала" показал, что он готов играть дальше. 
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Тесленко!!! Коновалов со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тесленко выиграл борьбу за мяч и затем отлично пробил в дальний угол ворот, Помазун не смог спасти свою команду. 
    • Желтая карточка
      30'
      Защитник "Урала" Артём Мамин получил жёлтую карточку за срыв атаки. Мамин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Ширяева. 
    • 29'
      Кулаков из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 28'
      Эмерсон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Юшина, Александр под давлением Тесленко не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      27'
      Продолжают команды по большей части обмениваться забросами к штрафной площади соперника, а вот выдерживать офсайдную линию уже проблематично. 
    • Офсайд
      26'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Рубина", на этот раз Дмитриев забрался в небольшой офсайд. 
    • 25'
      Дмитриев с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской на Каштанова, Янович своевременно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 24'
      Юшин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ашурматов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч обратно на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Ширяев на левой половине поля нарушил правила против Дмитриева. Игроки "Урала" вновь заработали довольно неплохой стандарт. 
    • Офсайд
      22'
      Из центра поля последовала передача на ход Лисаковичу по правой половине поля, Виталий под давлением соперника пяткой протолкнул мяч на ход Бакаеву, но Солтмурад оказался в небольшом офсайде. 
    • 21'
      Сейчас с левого фланга от Дмитриева последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Рубина", Янович немного размялмя при игре на выходе. 
    • 20'
      В завершении атак футболисты "Урала" довольно долго принимают решения, что как раз и позволяет защитникам "Рубина" грамотно держать оборону. 
    • 19'
      Кулаков из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники "Рубина" вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 18'
      Юшин со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Рубина" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Тесленко на правой половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" заработал довольно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Тесленко в центре поля нарушил правила против Каштанова в борьбе за верховой мяч. "Урал" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 15'
      Лисакович решился на удар по воротам с дальней дистанции, Мамин принял мяч на себя. 
    • 14'
      Бакаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лисакович под давлением Эмерсона вновь не смог зацепиться за мяч. 
    • 13'
      Важный гол на старте матча забил "Рубин", но конечно же команда Рашида Рахимова далее ещё обязательно "подсядет", а поэтому шансы отыграться у "Урала" обязательно будут. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ашурматов!!! "Рубин" заработал угловой, который стал голевым. Коновалов выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Тесленко, но далее отлично выпрыгнул Ашурматов, который головой отправил мяч точно под левую штангу. 
    • 11'
      Бакаев из глубины поля выполнил заброс на ход Лисаковичу к левому углу штрафной площади, Эмерсон хорошо сыграл в подкате и выбил мяч точно в ноги Помазуну, а уже Илья спокойно выбил мяч на правый фланг и разрядил обстановку. 
    • 10'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз мяч полетел высоковато для Каштанова. 
    • Угловой
      9'
      Угловой заработал "Урал". Юшин выполнил подачу на дальний угол вратарской, Каштанов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно вышел цели. 
    • Судья
      8'
      Длительная атака получилась у "Урала" с переводом с левой половины поля на правый угол штрафной площади, Юшин далее сбросил мяч в центр штрафной площади на Егорычева, которого сбил Тесленко, но Ян Бобровский сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 7'
      Апшацев из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу, Помазун спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      6'
      Иванов со стандарта из центра поля выполнил опасный заброс на левый угол штрафной площади для рывка Бакаева, Солтмурад забрался в небольшой офсайд. 
    • 5'
      "Ак Барс Арена" сегодня заполнена не очень хорошо, но самых преданны болельщиков "Рубина" слышно довольно неплохо. 
    • 4'
      Лисакович попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но Мамин очень грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 3'
      "Рубин" на старте матча также старается играть за счёт длинных забросов вперёд, но при этом зацепиться за мяч у штрафной площади соперника не получается. 
    • 2'
      Сразу же последовал заброс к штрафной площади "Рубина" на Каштанова, Алексей сбросил мяч на правый угол штрафной площади на ход Юшину, Янович вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Рашид Рахимов выставил резервный состав после матча чемпионата России и многие болельщики уже стали думать, что казанский клуб "махнул рукой" на Кубок России, учитывая, что два стартовых матча "Рубин" проиграл с счётом 0:1 "Ростову" и московскому "Локомотиву" соответственно. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут также судьи из Санкт-Петербурга Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервным арбитром на этот матч назначен Сергей Чебан из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка России между казанским "Рубином" и "Уралом" из Екатеринбурга. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 136
    Рубин 37.5% (51)
    X 40.4% (55)
    Урал 22.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Урал
    3.60
    3.50
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 2:1 Урал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 2:1 Урал

    Исход игры
    Рубин
    37.5% (51)
    Ничья
    40.4% (55)
    Урал
    22.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.53% (35)
    Меньше
    68.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (49)
    2:1 Рубин
    14.7% (20)
    1:0 Рубин
    14.7% (20)
    1:2 Урал
    9.6% (13)
    0:1 Урал
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Урал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     