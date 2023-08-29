Тесленко на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Каштанова. "Урал" заработал очень неплохой стандарт.

Центральный защитник "Рубина" Егор Тесленко в итоге также получил жёлтую карточку за грубую игру против Каштанова.

Дмитриев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в лицо Иванову, который стоял в "стенке".

Дмитриев неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Рубина", Ашурматову пришлось выбить мяч на угловой.

Дмитриев со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Итало под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

Дмитриев с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Шеттине сбросил мяч головой в центр штрафной, Итало в касание пробил в левый угол ворот, Янович в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

Ишков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Юшина на поле вышел Гильерме Шеттине.

В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Виталия Лисаковича на поле вышел Джоэль Фамейе.

Шеттине сразу же вошёл в штрафную площадь с левой половины поля, но в окружении защитников "Рубина" Гильерме не смог завершить момент ударом по воротам.

Ширяев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила у лицевой линии поля были нарушены против Бевеева.

В составе "Урала" произошла после перерыва ещё одна замена. Вместо Артёма Мамина на поле вышел Итало.

Третью подряд замену после перерыва провёл Виктор Ганчаренко. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Илья Ишков.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади "Урала" на Шетттине, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Апшацев в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Сиссе, как казалось, но Ян Бобровский просто назначил спорный мяч в пользу "Урала".

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Рубин", чтобы попробовать забить ещё один мяч и сделать уже весомую заявку на победу, но всё же мы ждём игры первым номером от "Урала", который наверняка продолжит делать ставку на фланговые атаки.

Вновь игроки "Урала" изначально разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, после паузы с левого фланга всё же последовала подача в центр штрафной площади "Рубина", где Егорычев получил шанс для удара по воротам, но Андрея быстро накрыл Тесленко.

Форвард "Рубина" Виталий Лисакович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мамина.

Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Каштанов в борьбе с Ашурматовым не смог головой пробить в левый угол ворот.

"Урал" провёл очень неплохую контратаку. Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов в касание пробил по воротам, но мяч полетел точно в Яновича, который успел вскинуть руку и отбить его в сторону от своих владений.

Бакаев войдя в штрафную площадь с левого фланга в борьбе с Кулаковым оказался на газоне, но Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше.

Одну минуту добавил Ян Бобровский к основному времени первого тайма.

Коновалов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Эмерсона.

Бакаев после рывка вперёд по левому флангу выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади, Лисакович при развороте открыл для себя возможность пробить в дальний угол ворот, Виталий очень неплохо пробил под правую штангу, но всё же форвард "Рубина" немного не попал в створ.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча казанский "Рубин" за счёт отличной работы на стандартах переигрывает "Урал" со счётом 2:1. В обороне у команды Рашида Рахимова по-прежнему возникают проблемы, но всё же пока что казанский клуб радует своих фанатов и может рассчитывать на заветную победу в Кубке России.

39' Игроки "Урала" решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге гости ничего интересного не придумали, будет повторный корнер.

38' Дмитриев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Ашурматова и ушёл на угловой.

37' Говорили мы, что "Рубин" под конец тайма обязательно подсядет, так оно и получилось, "Урал" смог сразу же реализовать первый голевой момент.

36' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Каштанов!!! Дмитриев с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади на Егорычева, Андрей в касание выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на свободного Каштанова, а Алексей уже спокойно вколотил мяч в ворота.

35' Иванов в борьбе за мяч в центральном круге поля на этот раз нарушил правила против Кулакова.

34' Иванов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу, Эмерсон за счёт более грамотной позиции уверенно перехватил мяч.

33' Кулаков в центре поля нарушил правила против Бакаева. "Рубин" довольно быстро разыграл стандарт.

32' Каштанов получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч на половине поля "Рубина", но после паузы форвард "Урала" показал, что он готов играть дальше.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Тесленко!!! Коновалов со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тесленко выиграл борьбу за мяч и затем отлично пробил в дальний угол ворот, Помазун не смог спасти свою команду.

30' Защитник "Урала" Артём Мамин получил жёлтую карточку за срыв атаки. Мамин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Ширяева.

29' Кулаков из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

28' Эмерсон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Юшина, Александр под давлением Тесленко не смог зацепиться за мяч.

27' Продолжают команды по большей части обмениваться забросами к штрафной площади соперника, а вот выдерживать офсайдную линию уже проблематично.

26' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Рубина", на этот раз Дмитриев забрался в небольшой офсайд.

25' Дмитриев с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской на Каштанова, Янович своевременно сыграл на выходе и перехватил мяч.

24' Юшин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ашурматов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч обратно на левый фланг.

23' Ширяев на левой половине поля нарушил правила против Дмитриева. Игроки "Урала" вновь заработали довольно неплохой стандарт.

22' Из центра поля последовала передача на ход Лисаковичу по правой половине поля, Виталий под давлением соперника пяткой протолкнул мяч на ход Бакаеву, но Солтмурад оказался в небольшом офсайде.

21' Сейчас с левого фланга от Дмитриева последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Рубина", Янович немного размялмя при игре на выходе.

20' В завершении атак футболисты "Урала" довольно долго принимают решения, что как раз и позволяет защитникам "Рубина" грамотно держать оборону.

19' Кулаков из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники "Рубина" вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

18' Юшин со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Рубина" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

17' Тесленко на правой половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" заработал довольно неплохой стандарт.

16' Тесленко в центре поля нарушил правила против Каштанова в борьбе за верховой мяч. "Урал" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

15' Лисакович решился на удар по воротам с дальней дистанции, Мамин принял мяч на себя.

14' Бакаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лисакович под давлением Эмерсона вновь не смог зацепиться за мяч.

13' Важный гол на старте матча забил "Рубин", но конечно же команда Рашида Рахимова далее ещё обязательно "подсядет", а поэтому шансы отыграться у "Урала" обязательно будут.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ашурматов!!! "Рубин" заработал угловой, который стал голевым. Коновалов выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Тесленко, но далее отлично выпрыгнул Ашурматов, который головой отправил мяч точно под левую штангу.

11' Бакаев из глубины поля выполнил заброс на ход Лисаковичу к левому углу штрафной площади, Эмерсон хорошо сыграл в подкате и выбил мяч точно в ноги Помазуну, а уже Илья спокойно выбил мяч на правый фланг и разрядил обстановку.

10' Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз мяч полетел высоковато для Каштанова.

9' Угловой заработал "Урал". Юшин выполнил подачу на дальний угол вратарской, Каштанов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно вышел цели.

8' Длительная атака получилась у "Урала" с переводом с левой половины поля на правый угол штрафной площади, Юшин далее сбросил мяч в центр штрафной площади на Егорычева, которого сбил Тесленко, но Ян Бобровский сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

7' Апшацев из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу, Помазун спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

6' Иванов со стандарта из центра поля выполнил опасный заброс на левый угол штрафной площади для рывка Бакаева, Солтмурад забрался в небольшой офсайд.

5' "Ак Барс Арена" сегодня заполнена не очень хорошо, но самых преданны болельщиков "Рубина" слышно довольно неплохо.

4' Лисакович попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но Мамин очень грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

3' "Рубин" на старте матча также старается играть за счёт длинных забросов вперёд, но при этом зацепиться за мяч у штрафной площади соперника не получается.

2' Сразу же последовал заброс к штрафной площади "Рубина" на Каштанова, Алексей сбросил мяч на правый угол штрафной площади на ход Юшину, Янович вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.