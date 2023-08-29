Стадион: Ак Барс Арена. Главный судья: Бобровский Ян
Ход матча
10'
1:0
29'
30'
2:0
35'
2:1
46'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 ИталоЗащитник
-
25 КикиЗащитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гончаренко Виктор
История личных встреч
Рубин
Урал
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.64
Среднее время на гол
83
141
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ашурматов Рустам
|1
|0.33
|Тесленко Егор
|1
|0.33
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|1
|0.33
|Аюпов Тимур
|1
|0.33
|Егорычев Андрей
|1
|0.33
|Ишков Илья
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1
Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0
Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1
Результаты матчей
Рубин
Урал
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Рубин
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Факел
|Максимов Максим
|2
|Динамо Барнаул
|Яркин Артём
|2
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Рубин
|Лисакович Виталий
|2
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 2:1 Урал
Исход игры
Рубин
37.5% (51)
Ничья
40.4% (55)
Урал
22.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (49)
2:1 Рубин
14.7% (20)
1:0 Рубин
14.7% (20)
1:2 Урал
9.6% (13)
0:1 Урал
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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