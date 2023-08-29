ОПАСНО! В ответной атаке после прострела с левого фланга от Зиньковского, Соболев выполнил скидку на Игнатова, а последний с линии вратарской площади с разворота пробил над перекладиной.

Левым флангом атаку своей команды поддержал Скопинцев, но завозился, получив мяч, что в итоге привело к потере.

С левого фланга новая подача в штрафную площадку прошла на Соболева, но тот в борьбе с опекуном пробил на этот раз головой слишком слабо, так что у Лещука с ловлей мяча больших проблем не возникло.

Угловой на левом фланге заработали динамовцы, но после подачи стандарта спартаковские защитники снова уверенно отбились. На этот раз, что правда, обошлось без быстрой контратаки.

Смолов с правого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, красиво обыграв Пруцева, после чего сильно пробивал с острого угла под ближнюю штангу, но Максименко не дрогнул, парировав мяч на угловой.

Стандартные положения опасными у "Динамо" не выходят в этот вечер. Было бы полезно сквитать один гол гостям до перерыва, но непросто это будет сделать.

Ужасно в обороне динамовцы отработали в первую четверть матча. Кутицкий вовсе как будто мыслями на другой планете. Очень серьёзный разговор надо будет провести Личке в раздевалке, но до перерыва ещё далековато.

Пытались организовать свою атаку динамовцы, но потеряли мяч. Фомин резко вступил в ответный отбор, но сумел лишь нарушить правила против Медины.

Не слишком активно спартаковцы уже показывают себя на чужой половине поля в прессинге. Но по такому счёту это сейчас вовсе необязательно.

Смолов с левого края с мячом сместился в центр и пробивал по воротам метрах с 23, метя в ближний нижний угол, но Максименко в падении очень уверенно поймал такой мяч.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Антон Зиньковский!!! Избиение "бело-голубых" продолжается. Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Динамо", но спартаковцы отбились, после чего пошла молниеносная контратака хозяев, в ходе которой Пруцев вывел 1 на 1 с Лещуком Зиньковского, а Антон свой шанс не упустил.

Сложно представить, что в такой ситуации "Динамо" сумеет вернуться и уйти от поражения. Тут, скорее всего, гостям надо хотя бы дожить до конца первого тайма.

Двойная замена в составе "Динамо": вместо Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева на поле вышли Николас Маричаль и Николя Нгамалё.

Лесовой в контратаке гостей сейчас промчался по правому флангу, сместился вдоль линии штрафной площади в центр и сильно пробивал с левой ноги, но под мяч успел броситься Бабич.

20' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Александр Соболев!!!

Хлусевич на левом фланге коротко сыграл на Зиньковского, который выполнил резкую прострельную передачу низом на дальнюю штангу, а там Соболев в падении ногой сработал на замыкании.

19' Бурно отпраздновал второе взятие ворот соперника Гильермо Абаскаль, но сейчас он продолжает требовать от своих подопечных максимальной концентрации внимания и самоотдачи.

18' Тяжёлая ситуация для "Динамо", но вряд ли её сейчас можно назвать безнадёжной. Впереди много игрового времени, а оборона "Спартака" в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью.

17' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Срджан Бабич!!!

195-сантиметровый дебютант "Спартака" подключился на подачу Медины со стандарта и метров с семи головой вколотил мяч под левую штангу.

16' Зиньковский прорвался на левый фланг атаки, после чего начал решать угол, стремясь в штрафную площадку, но его при помощи рук остановил Паршивлюк, за что получил жёлтую карточку.

15' С левого фланга прострельная передача следовала в штрафную площадь гостей на Соболева, который пытался с ходу посильнее пробить, но махнул мячом мимо мяча.

14' Многие ожидали от этого матча большого количества забитых голов. По первым минутам мы видим, что команды действительно очень заряжены на атаку, так что голевых моментов впереди нас ждёт ещё немало.

13' Контратаку провело "Динамо", которую дальним ударом решил завершить Фомин. Попытка у Даниила получилась мощная, но мяч метра на полтора выше ворот полетел.

12' ОПАСНО! Снова левым флангом легко обострили игру, пошёл пас в район 11-метровой отметки на свободного Игнатова, но Михаил на исполнение пробил чуть-чуть мимо правой "девятки".