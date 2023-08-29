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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Мешков Виталий
Спартак Москва
4:0
Первый тайм
Динамо Москва

Ход матча

6'
Соболев Александр
(Денисов Даниил)
1:0
14'
 
Паршивлюк Сергей
15'
Бабич Срджан
(Медина Хесус)
2:0
18'
Соболев Александр
(Зиньковский Антон)
3:0
25'
Зиньковский Антон
(Пруцев Данил)
4:0
Прогнозы 153
Спартак Москва 61.4% (94)
X 21.6% (33)
Динамо Москва 17% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
2.29
4.00
67.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Максименко
Артём
23
Чернов
Никита
68
Литвинов
Руслан
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
19
Медина
Хесус
97
Денисов
Даниил
17
Зиньковский
Антон
22
Игнатов
Михаил
Александрович
7
Соболев
Александр
31
Лещук
Игорь
7
Скопинцев
Дмитрий
50
Кутицкий
Александр
6
Фернандес
Роберто
4
Паршивлюк
Сергей
34
Гагнидзе
Лука
74
Фомин
Даниил
11
Лесовой
Даниил
10
Смолов
Фёдор
20
Грулёв
Вячеслав
91
Гладышев
Ярослав
Спартак Москва
Динамо Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.18
1.94

Среднее время на гол

76
46

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.13
1.53

Среднее время на гол

80
58

Всего голов

38
57

Голов в среднем за матч

1.15
1.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 3 1
Промес Квинси 1 0.33
Игнатов Михаил Александрович 1 0.33
Зобнин Роман 1 0.33
Бонгонда Тео 1 0.33
Бабич Срджан 1 0.33
Пруцев Данил 1 0.33
Классен Леон 1 0.33
Мелёшин Павел 1 0.33
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Зиньковский Антон 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.67
Гладышев Ярослав 1 0.33
Захарян Арсен 1 0.33
Фомин Даниил 1 (1) 0.33

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 2 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Рябчук Олег 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Динамо Москва

Точный счет

5:4
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Факел
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Динамо Москва
 0:4 3 1 0 2 5 - 8 4
3.
Пари НН
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 3
4.
Краснодар
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Динамо Москва
 0:4 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 0:0 2 1 1 0 1 - 1 3
4.
Краснодар
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Динамо Москва
 0:4 2 0 0 2 1 - 5 1
4.
Пари НН
 0:0 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    36'
    Стандартные положения опасными у "Динамо" не выходят в этот вечер. Было бы полезно сквитать один гол гостям до перерыва, но непросто это будет сделать.
  • Опасный момент
    35'
    Смолов с правого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, красиво обыграв Пруцева, после чего сильно пробивал с острого угла под ближнюю штангу, но Максименко не дрогнул, парировав мяч на угловой.
  • Угловой
    34'
    Угловой на левом фланге заработали динамовцы, но после подачи стандарта спартаковские защитники снова уверенно отбились. На этот раз, что правда, обошлось без быстрой контратаки.
  • 33'
    Подбадривает Марцел Личка от кромки поля своих футболистов. Старается сохранять позитивный настрой чешский специалист.
  • 32'
    С левого фланга новая подача в штрафную площадку прошла на Соболева, но тот в борьбе с опекуном пробил на этот раз головой слишком слабо, так что у Лещука с ловлей мяча больших проблем не возникло.
  • 31'
    Левым флангом атаку своей команды поддержал Скопинцев, но завозился, получив мяч, что в итоге привело к потере.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! В ответной атаке после прострела с левого фланга от Зиньковского, Соболев выполнил скидку на Игнатова, а последний с линии вратарской площади с разворота пробил над перекладиной.
  • 29'
    Лесовой в контратаке гостей сейчас промчался по правому флангу, сместился вдоль линии штрафной площади в центр и сильно пробивал с левой ноги, но под мяч успел броситься Бабич.
  • Замена
    28'
    Двойная замена в составе "Динамо": вместо Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева на поле вышли Николас Маричаль и Николя Нгамалё.
  • 27'
    Сложно представить, что в такой ситуации "Динамо" сумеет вернуться и уйти от поражения. Тут, скорее всего, гостям надо хотя бы дожить до конца первого тайма.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Антон Зиньковский!!!
    Избиение "бело-голубых" продолжается. Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Динамо", но спартаковцы отбились, после чего пошла молниеносная контратака хозяев, в ходе которой Пруцев вывел 1 на 1 с Лещуком Зиньковского, а Антон свой шанс не упустил.
  • Опасный момент
    24'
    Смолов с левого края с мячом сместился в центр и пробивал по воротам метрах с 23, метя в ближний нижний угол, но Максименко в падении очень уверенно поймал такой мяч.
  • 23'
    Не слишком активно спартаковцы уже показывают себя на чужой половине поля в прессинге. Но по такому счёту это сейчас вовсе необязательно.
  • 22'
    Пытались организовать свою атаку динамовцы, но потеряли мяч. Фомин резко вступил в ответный отбор, но сумел лишь нарушить правила против Медины.
  • 21'
    Ужасно в обороне динамовцы отработали в первую четверть матча. Кутицкий вовсе как будто мыслями на другой планете. Очень серьёзный разговор надо будет провести Личке в раздевалке, но до перерыва ещё далековато.
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    • 2 гола - дубль!
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Александр Соболев!!!
      Хлусевич на левом фланге коротко сыграл на Зиньковского, который выполнил резкую прострельную передачу низом на дальнюю штангу, а там Соболев в падении ногой сработал на замыкании.
    • 19'
      Бурно отпраздновал второе взятие ворот соперника Гильермо Абаскаль, но сейчас он продолжает требовать от своих подопечных максимальной концентрации внимания и самоотдачи.
    • 18'
      Тяжёлая ситуация для "Динамо", но вряд ли её сейчас можно назвать безнадёжной. Впереди много игрового времени, а оборона "Спартака" в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Срджан Бабич!!!
      195-сантиметровый дебютант "Спартака" подключился на подачу Медины со стандарта и метров с семи головой вколотил мяч под левую штангу.
    • Желтая карточка
      16'
      Зиньковский прорвался на левый фланг атаки, после чего начал решать угол, стремясь в штрафную площадку, но его при помощи рук остановил Паршивлюк, за что получил жёлтую карточку.
    • 15'
      С левого фланга прострельная передача следовала в штрафную площадь гостей на Соболева, который пытался с ходу посильнее пробить, но махнул мячом мимо мяча.
    • 14'
      Многие ожидали от этого матча большого количества забитых голов. По первым минутам мы видим, что команды действительно очень заряжены на атаку, так что голевых моментов впереди нас ждёт ещё немало.
    • Опасный момент
      13'
      Контратаку провело "Динамо", которую дальним ударом решил завершить Фомин. Попытка у Даниила получилась мощная, но мяч метра на полтора выше ворот полетел.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Снова левым флангом легко обострили игру, пошёл пас в район 11-метровой отметки на свободного Игнатова, но Михаил на исполнение пробил чуть-чуть мимо правой "девятки".
    • Опасный момент
      11'
      После подачи углового Соболев снова пробивал головой, метя на этот раз в правый нижний угол, но Лещук среагировал и в броске парировал мяч в сторону.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Кутицкий в подкате неудачно сыграл на правом фланге обороны против Хлусевича, благодаря чему Даниил продолжил прорыв, сместился в штрафную площадку и на силу пробивал по воротам, но Лещуку удалось потащить мяч на угловой.
    • 9'
      Публика на трибунах стала вести себя ещё громче, призывая "Спартак" продолжать атаковать, дабы развить свой успех в плане забитых голов.
    • 8'
      Стоит отметить, что перед голевой атакой динамовцы снова потеряли мяч у своей штрафной площади. Недостаточно дисциплинированно играет в этот вечер команда Марцела Лички.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Соболев!!!
      На правом фланге долго пасовались спартаковцы, пока Денисов не решил вырезать подачу в штрафную площадку на голову Соболеву, который выиграл борьбу у Кутицкого и пробил точно в правую "девятку".
    • 6'
      Скопинцев на своей половине поля грубо обрезался из-за корявого приёма мяча, но партнёра по команде тут же подстраховал Фернандес.
    • 5'
      Активно уже у кромки поля жестикулирует Гильермо Абаскаль. Недоволен он действиями своих футболистов на первых минутах, так что уже теперь вынужден вносить какие-то тактические коррективы.
    • 4'
      Смолов теперь сместился с мячом на левый фланг атаки гостей, откуда пытался за счёт дриблинга прорваться в штрафную площадку, но чисто у него мяч из-под ног выбил Денисов.
    • Офсайд
      3'
      Динамовцы чуть активней действуют на стартовых минутах встречи, но их первая атака закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры" у Лесового.
    • 2'
      Хорошая атмосфера на "Открытие Банк Арене". В районе 13 тысяч болельщиков на трибунах. У всех сейчас прекрасное настроение, но к финальному свистку явно будут и те, что расстроен.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют московские "Спартак" и "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 153
    Спартак Москва 61.4% (94)
    X 21.6% (33)
    Динамо Москва 17% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.29
    4.00
    67.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 4:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    60.8% (96)
    Ничья
    21.5% (34)
    Динамо Москва
    17.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30.4% (48)
    1:2 Динамо Москва
    10.1% (16)
    1:1 Ничья
    9.5% (15)
    2:2 Ничья
    7.6% (12)
    1:0 Спартак Москва
    5.1% (8)
    3:1 Спартак Москва
    3.2% (5)
    2:0 Спартак Москва
    1.3% (2)
    3:2 Спартак Москва
    1.3% (2)
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