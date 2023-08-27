  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Спартак Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 44
Спартак Москва 70.5% (31)
X 20.5% (9)
Динамо Москва 9.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
2.32
3.65
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.18
1.94

Среднее время на гол

76
46

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.13
1.53

Среднее время на гол

80
58

Всего голов

38
57

Голов в среднем за матч

1.15
1.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 1 0.5
Игнатов Михаил Александрович 1 0.5
Зобнин Роман 1 0.5
Бонгонда Тео 1 0.5
Пруцев Данил 1 0.5
Классен Леон 1 0.5
Мелёшин Павел 1 0.5
Чернов Никита 0 0
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 1
Гладышев Ярослав 1 0.5
Захарян Арсен 1 0.5
Фомин Даниил 1 (1) 0.5

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 2 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Рябчук Олег 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Динамо Москва

Точный счет

5:4
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Спартак Москва 70.5% (31)
    X 20.5% (9)
    Динамо Москва 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.32
    3.65
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак Москва - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    68.9% (31)
    Ничья
    22.2% (10)
    Динамо Москва
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    42.2% (19)
    2:2 Ничья
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:2 Динамо Москва
    8.9% (4)
    3:1 Спартак Москва
    8.9% (4)
    1:0 Спартак Москва
    6.7% (3)
    2:0 Спартак Москва
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     