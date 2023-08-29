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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Фёдоров Андрей
Пари НН
0:0
Первый тайм
Краснодар
Прогнозы 129
Пари НН 10.1% (13)
X 16.3% (21)
Краснодар 73.6% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Краснодар
3.80
3.50
2.35
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Пари НН
Краснодар

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 2 0.67
Сулейманов Тимур 2 (1) 0.67
Александров Виктор 1 0.33
Гоцук Кирилл 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 1 0.33
Кривцов Никита 1 0.33
Кобнан Мозес 1 0.33
Кордоба Джон 1 (1) 0.33
Ахметов Ильзат 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Александров Виктор 1 0
Джиянов Русланбек 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Кади 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3

Результаты матчей

Пари НН
Краснодар

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:4
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Факел
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Динамо Москва
 0:4 3 1 0 2 5 - 8 4
3.
Пари НН
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 3
4.
Краснодар
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Динамо Москва
 0:4 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 0:0 2 1 1 0 1 - 1 3
4.
Краснодар
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Динамо Москва
 0:4 2 0 0 2 1 - 5 1
4.
Пари НН
 0:0 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Первая желтая карточка у нас, Карапузов получает её за фол на фланге против Ахметова.
  • Фол, нарушение
    34'
    Теперь уже краснодарцы нарушают правила на чужой половине поля, Олусегун в попытке отбора сфолил против Стаматова.
  • 33'
    Долгое время готовили штрафной в 30 метрах от ворот краснодарцы, однако Баньяц запускает мяч на трибуны.
  • Фол, нарушение
    31'
    Еще один фол допускают нижегородцы, в этот раз Гоцук в центральной зоне с нарушением остановил Баньяца.
  • Опасный момент
    30'
    Баньяц со штрафного исполняет подачу на ближнюю штангу, Олусегун сыграл на опережение и пробил головой в ближний угол - Ботнарь спас свои ворота!
  • Фол, нарушение
    29'
    Стоцкий в подкате валит на газон Ахметова, штрафной на левом фланге атаки зарабатывает "Краснодар".
  • 28'
    Еще одна атака "Краснодара" завершается попыткой удара в исполнении Олусегуна, в этот раз защитники оказываются на пути мяча.
  • 27'
    Мозес цепляется за мяч на радиусе штрафной, играет в "стенку" с Баньяцом и пробивает с 17 метров - Ботнарь на месте.
  • 26'
    Позиционная атака гостей завершается подачей Оласы с левого фланга - оборона "Пари НН" справляется.
  • 25'
    Кади со штрафного направил мяч с расчётом на попадание в ближний угол, но не поднял его на нужную высоту, попав в голову одному из защитников.
  • Фол, нарушение
    24'
    Теперь активный Мозес получает мяч на правом фланге, где его с нарушением правил останавливает Александров.
  • 23'
    Мозес смело полез на нескольких соперников, добрался до штрафной, где бразильца остановил Мозес.
  • 22'
    Три последних очных встречи в рамках РПЛ остались за "Краснодаром", успели команды сыграть между собой и в этом сезоне - "быки" дома победили 1:0.
  • 21'
    Кади перед штрафной соперника попытался исполнить марсельскую рулетку, однако Эссьен здорово сыграл в отборе.
  • Фол, нарушение
    20'
    Мозес грубовато наступает на голеностоп Гоцуку, желтой карточки бразилец избежал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      В параллельном матче группы "Спартак" выигрывает у "Динамо" с разницей в 2 мяча, на данную минуту лидерству красно-белых ничего не угрожает.
    • Угловой
      18'
      Угловой с правого фланга исполнили гости, хозяева выбили мяч из штрафной, а Оласа с подбора пробил точно в руки Ботнарю.
    • 17'
      Зе Турбо разогнал контратаку хозяев по центру, собрал вокруг себя троих соперников и покатил на левый край штрафной на Кухарчука, который пробил в руки Агкацеву.
    • 16'
      В параллельном матче этой группы лидер "Спартак" уже повел в игре с "Динамо", быстрый гол в активе Александра Соболева.
    • 14'
      Оласа с левого фланга исполняет подачу в штрафную соперника, однако мяч получился достаточно удобным для Ботнаря.
    • Фол, нарушение
      13'
      Потеряли мяч краснодарцы на чужой половине поля, Тормена тут же с фолом встретил Кухарчука, знакомимся мы с новичком "Краснодара".
    • 12'
      Устанавливает "Краснодар" контроль над мячом, турнирная ситуация в группе вынуждает "быков" сегодня побеждать.
    • 11'
      В прошлом сезоне команды также встречались на групповом этапе Кубка России, "Краснодар" дома победил благодаря двум поздним голам, а "Пари НН" минимально выиграл на своем поле.
    • Опасный момент
      10'
      Мозес с правого фланга катит мяч в штрафную на Ахметова, тот беспрепятственно пробивает в ближний угол, но Ботнарь справляется с угрозой!
    • 9'
      Ахметов смещается с левого фланга к центру и исполняет подачу на дальнюю штангу - мяч летит точно в руки Ботнарю.
    • Офсайд
      8'
      Гоцук от своей штрафной исполняет вертикальный заброс вперед, а Зе Турбо оказывается в положении "вне игры".
    • 7'
      Михайлов с углового исполняет подачу к линии вратарской, однако Агкацев на выходе выбивает мяч за пределы штрафной.
    • 6'
      Подключение Стоцкого по правому флангу приводит к первому в матче угловому, ждем подачу от нижегородцев.
    • Штанга
      5'
      Олусегун с правого фланга неожиданно наносит удар в ближний угол, Ботнарь, казалось, был не готов, однако штанга спасла ворота "Пари НН"!
    • 4'
      В последнем матче команда Сергея Юрана минимально одолела "Ростов" и выбралась в середину таблицы, "Краснодар" же лидирует в РПЛ, не проигрывая на старте чемпионата.
    • 3'
      Напомним, что в группе D Кубка России "Краснодар" проиграл оба своих матча, а вот у нижегородцев есть два очка в активе благодаря победе над "Динамо" в серии пенальти и фееричные 4:5 в игре со "Спартаком".
    • 2'
      Поактивнее начинают встречу хозяева поля, пока тяжеловато "Краснодару" под давлением волжан.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России "Пари НН" принимает "Краснодар". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 129
    Пари НН 10.1% (13)
    X 16.3% (21)
    Краснодар 73.6% (95)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Краснодар
    3.80
    3.50
    2.35
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    Где смотреть матч Пари НН 0:0 Краснодар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Пари НН
    10.1% (13)
    Ничья
    16.3% (21)
    Краснодар
    73.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    42.6% (55)
    1:1 Ничья
    15.5% (20)
    0:1 Краснодар
    10.9% (14)
    0:2 Краснодар
    6.2% (8)
    2:1 Пари НН
    2.3% (3)
    1:3 Краснодар
    2.3% (3)
    2:3 Краснодар
    1.6% (2)
    0:3 Краснодар
    1.6% (2)
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    Пари НН
    Краснодар
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