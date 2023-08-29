Еще одна атака "Краснодара" завершается попыткой удара в исполнении Олусегуна, в этот раз защитники оказываются на пути мяча.

Стоцкий в подкате валит на газон Ахметова, штрафной на левом фланге атаки зарабатывает "Краснодар".

Баньяц со штрафного исполняет подачу на ближнюю штангу, Олусегун сыграл на опережение и пробил головой в ближний угол - Ботнарь спас свои ворота!

Еще один фол допускают нижегородцы, в этот раз Гоцук в центральной зоне с нарушением остановил Баньяца.

Долгое время готовили штрафной в 30 метрах от ворот краснодарцы, однако Баньяц запускает мяч на трибуны.

Теперь уже краснодарцы нарушают правила на чужой половине поля, Олусегун в попытке отбора сфолил против Стаматова.

Первая желтая карточка у нас, Карапузов получает её за фол на фланге против Ахметова.

Кади перед штрафной соперника попытался исполнить марсельскую рулетку, однако Эссьен здорово сыграл в отборе.

Три последних очных встречи в рамках РПЛ остались за "Краснодаром", успели команды сыграть между собой и в этом сезоне - "быки" дома победили 1:0.

Мозес смело полез на нескольких соперников, добрался до штрафной, где бразильца остановил Мозес.

Теперь активный Мозес получает мяч на правом фланге, где его с нарушением правил останавливает Александров.

Кади со штрафного направил мяч с расчётом на попадание в ближний угол, но не поднял его на нужную высоту, попав в голову одному из защитников.

Мозес цепляется за мяч на радиусе штрафной, играет в "стенку" с Баньяцом и пробивает с 17 метров - Ботнарь на месте.

19' В параллельном матче группы "Спартак" выигрывает у "Динамо" с разницей в 2 мяча, на данную минуту лидерству красно-белых ничего не угрожает.

18' Угловой с правого фланга исполнили гости, хозяева выбили мяч из штрафной, а Оласа с подбора пробил точно в руки Ботнарю.

17' Зе Турбо разогнал контратаку хозяев по центру, собрал вокруг себя троих соперников и покатил на левый край штрафной на Кухарчука, который пробил в руки Агкацеву.

16' В параллельном матче этой группы лидер "Спартак" уже повел в игре с "Динамо", быстрый гол в активе Александра Соболева.

14' Оласа с левого фланга исполняет подачу в штрафную соперника, однако мяч получился достаточно удобным для Ботнаря.

13' Потеряли мяч краснодарцы на чужой половине поля, Тормена тут же с фолом встретил Кухарчука, знакомимся мы с новичком "Краснодара".

12' Устанавливает "Краснодар" контроль над мячом, турнирная ситуация в группе вынуждает "быков" сегодня побеждать.

11' В прошлом сезоне команды также встречались на групповом этапе Кубка России, "Краснодар" дома победил благодаря двум поздним голам, а "Пари НН" минимально выиграл на своем поле.

10' Мозес с правого фланга катит мяч в штрафную на Ахметова, тот беспрепятственно пробивает в ближний угол, но Ботнарь справляется с угрозой!