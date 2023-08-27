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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Пари НН
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 43
Пари НН 4.7% (2)
X 14% (6)
Краснодар 81.4% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Краснодар
3.20
3.70
2.28
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 2 1
Сулейманов Тимур 2 (1) 1
Александров Виктор 1 0.5
Гоцук Кирилл 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 1 0.5
Кривцов Никита 1 0.5
Кобнан Мозес 1 0.5
Кордоба Джон 1 (1) 0.5
Ахметов Ильзат 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Александров Виктор 1 0
Джиянов Русланбек 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Кади 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3

Результаты матчей

Пари НН
Краснодар

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:4
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Пари НН 4.7% (2)
    X 14% (6)
    Краснодар 81.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Краснодар
    3.20
    3.70
    2.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пари НН - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар

    Исход игры
    Пари НН
    4.8% (2)
    Ничья
    11.9% (5)
    Краснодар
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    57.1% (24)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    0:1 Краснодар
    9.5% (4)
    2:3 Краснодар
    4.8% (2)
    0:2 Краснодар
    4.8% (2)
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    Пари НН
    Краснодар
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