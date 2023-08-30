Ильин попал на левом фланге под давление двух игроков "Крыльев Советов", Владимир в итоге ожидаемо упустил мяч в аут.

Тодорович у радиуса своей штрафной площади сбил Костанцу. Игроки "Крыльев Советов" заработали очень опасный стандарт.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Бейл!!! Бейл со стандарта отлично пробил в левый угол ворот, Опарин в прыжке никак не мог достать до мяча, он влетел точно под штангу.

Уциев активно поработал на правом фланге и в итоге Ризван под давлением Зотова заработал угловой для своей команды.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Челикович!!! Ковачев разыграл корнер с Тодоровичем и затем Светослав с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Челикович отлично выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу.

Ковачев из центра поля выполнил отличную передачу на ход Дивановичу по правому флангу, Заим вошёл в штрафную площадь, но затем заброс во вратарскую от лицевой линии поля у него не получился, мяч ушёл за пределы поля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Крылья Советов", чтобы начать играть в Грозном уже более активно и забить хотя бы ответный мяч. Если самарский клуб проиграет третий матч подряд в основное время, рассчитывать на продолжение борьбы в Кубке России уже практически не придётся.

В составе "Крыльев Советов" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Витюгова на поле вышел Фернандо Костанца.

Ильин в центре поля нарушил правила против Костанцы. Игроки "Крыльев Советов" не смогли быстро разыграть стандарт.

Диванович убежал по правой половине поля в штрафную площадь, а затем Заим выполнил прострел к дальнему углу вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кареву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Бейл с правой половины поля выполнил опасную подачу к дальнему углу вратарской, но Рахманович и Витюгов не смогли добраться до мяча.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча грозненский "Ахмат" на домашнем поле переигрывает самарские "Крылья Советов" со счётом 1:0. Пока что игра у нас получается достаточно равной, но подопечные Мирослава Ромащенко впереди за счёт лучшей реализации моментов.

Ильин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Рассказова. "Крылья Советов" вновь заработали достаточно неплохой стандарт.

Бейл со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ахмата" очень уверенно перехватили мяч и едва не провели очень опасную контратаку.

Витюгов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Максим неудачно вытянул ногу под Камилова и в итоге Владислав невольно наступил на соперника.

Поднялся Витюгов после паузы, полузащитник "Крыльев Советов" показал, что он готов играть дальше.

Диванович с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу Евгеньева, который был у линии штрафной и затем полетел точно в руки Опарину.

Камило из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Уциеву, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

Ильин ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением Барача форвард "Ахмата" упустил мяч за лицевую линию поля.

Рахманович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Ахмата".

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Конате!!! Камило на правой половине поля самарского клуба перехватил мяч у Бобра, а затем Камило выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Конате, Мохамед оторвался от Евгеньева и уверенно пробил в левый угол ворот, Овсянников, который сокращал дистанцию, коснулся мяча, но всё же спасти свою команду Богдан не смог.

36' Рахманович получил по носу от Камилова в игровом эпизоде в борьбе за мяч. Павел Шадыханов остановил игру, но Камилову карточку показывать не стал.

35' Диванович совершил рывок вперёд по правой половине поля и от линии штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Овсянников отбил тяжёлый мяч в центр штрафной площади, но Камило не смог подстроиться под отскок и попасть в сетку при ударе в касание.

34' Ковачев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Шитова.

33' Барач со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, где и был Опарин, Михаил сложился и кулаками выбил мяч на Челиковича, который уже выбил мяч за пределы штрафной площади.

32' Тодорович на правой половине поля нарушил правила против Шитова. "Крылья Советов" заработали неплохой стандарт.

31' Тодорович из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Конате под давлением Евгеньева не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

30' Витюгов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шитов оказался в небольшом офсайде.

29' Угловой у ворот "Ахмата". Бейл выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тодорович хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

28' Овсянников до последнего момента держал мяч в своей штрафной площади, Конате в итоге едва не накрыл голкипера "Крыльев Советов".

27' Шитов совершил рывок вперёд по правой половине поля, далее Владислав немного сместился в центр и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел слишком высоко.

26' Евгеньев по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Павел Шадыханов вынужден был остановить игру, но после паузы Роман показал, что он готов продолжать матч.

25' Бейл со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Ахмата" всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.

24' Ковачев на левом фланге нарушил правила против Зотова. "Крылья Советов" тщательно готовятся к стандарту.

23' Бобёр с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ахмата".

22' Ковачев со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

21' Зотов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шитов под давлением Челиковича головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

20' Конате с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Барач неудачно выбил мяч в Ильина, но Владимир не смог сыграть по отскоку, чтобы пробить по воротам.

19' Бобёр при игре в подкате в центре поля зацепил Ковачева. Игроки "Ахмата" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Диванович выполнил передачу с правой половины поля в центр штрафной площади на Конате, форвард "Ахмата" на этот раз забрался в небольшой офсайд.

17' Ильин попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Евгеньев грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног соперника.

16' Тодорович разыграл корнер с партнёром по команде, далее Дарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

15' Камило с правого фланга выполнил опасную подачу к дальней штанге на Конате, Овсянников не стал рисковать и в прыжке перевёл мяч на угловой.

14' Рахманович совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Амар выполнил прострел к центру штрафной площади, при этом игрок самарского клуба поскользнулся, мяч пошёл за спину партнёрам по команде, Богосавац спокойно выбил его в аут.

13' В целом, игра проходит в достаточно среднем темпе, как раз это помогает командам грамотно работать от обороны.

12' Рассказов получил передачу на ход по правому флангу, далее последовала передача на ближний угол вратарской на ход Шитову, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

11' Тодорович со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, игроки самарского клуба сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч.

10' Рассказов на своей половине поля нарушил правила против Ильина. "Ахмат" тщательно готовится к стандарту.

9' Бейл с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Шитов под давлением соперника выполнил скидку головой на ближний угол вратарской, Рахманович пробросил мяч мимо Опарина к дальней штанге, но там уже никого из партнёров по команде не оказалось.

8' Шитов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Бобра, Челикович грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

7' Тодорович с правой половины поля с довольно дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

6' Богосавац при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

5' Овсянников ошибся при игре на выходе у правого угла вратарской, Диванович в итоге перехватил мяч, но затем с острого угла Заим с острого угла в створ не попал.

4' В Грозном сегодня на "Ахмат-Арене" довольно мало зрителей, матч Кубка России против самарского клуба особого интереса не вызвал.

3' Конате пошёл в высокий прессинг на левом фланге, Бейл удачно выбил мяч в форварда "Ахмата" и заработал аут для своей команды.

2' Добавим, что Михаил Опарин сегодня дебютирует в этом сезоне в составе "Ахмата", ранее все матчи в составе грозненского клуба проводил Георги Шелия.