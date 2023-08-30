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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Shadyhanov P.
Ахмат
2:1
Второй тайм
Крылья Советов

Ход матча

44'
Конате Мохамед
(Камило Рейжерс)
1:0
46'
 
Горшков Юрий
Рассказов Николай
46'
 
Костанца Фернандо
Витюгов Максим
51'
1:1
Бейл Гленн
53'
Челикович Ясмин
2:1
Прогнозы 133
Ахмат 57.1% (76)
X 27.8% (37)
Крылья Советов 15% (20)
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Ахмат
Ничья
Крылья Советов
2.00
4.40
9.50
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Ахмат
Крылья Советов

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
8 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.85

Среднее время на гол

75
48

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.93

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.25
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 1 0.33
Камило Рейжерс 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейл Гленн 1 0.33
Хубулов Владимир 1 0.33

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2
Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1
Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Ахмат
Крылья Советов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
3.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Ахмат
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ахмат
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Ковачев из центра поля выполнил отличную передачу на ход Дивановичу по правому флангу, Заим вошёл в штрафную площадь, но затем заброс во вратарскую от лицевой линии поля у него не получился, мяч ушёл за пределы поля. 
  • Замена
    57'
    В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Владислава Шитова на поле вышел Никита Салтыков. 
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Челикович!!! Ковачев разыграл корнер с Тодоровичем и затем Светослав с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Челикович отлично выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу. 
  • 55'
    Уциев активно поработал на правом фланге и в итоге Ризван под давлением Зотова заработал угловой для своей команды. 
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Бейл!!! Бейл со стандарта отлично пробил в левый угол ворот, Опарин в прыжке никак не мог достать до мяча, он влетел точно под штангу. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Тодорович у радиуса своей штрафной площади сбил Костанцу. Игроки "Крыльев Советов" заработали очень опасный стандарт. 
  • 52'
    Ильин попал на левом фланге под давление двух игроков "Крыльев Советов", Владимир в итоге ожидаемо упустил мяч в аут. 
  • 51'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кареву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 50'
    Диванович убежал по правой половине поля в штрафную площадь, а затем Заим выполнил прострел к дальнему углу вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Ильин в центре поля нарушил правила против Костанцы. Игроки "Крыльев Советов" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Игорь Осинькин. Вместо Николая Рассказова вышел Юрий Горшков. 
  • Замена
    47'
    В составе "Крыльев Советов" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Витюгова на поле вышел Фернандо Костанца. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Крылья Советов", чтобы начать играть в Грозном уже более активно и забить хотя бы ответный мяч. Если самарский клуб проиграет третий матч подряд в основное время, рассчитывать на продолжение борьбы в Кубке России уже практически не придётся. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча грозненский "Ахмат" на домашнем поле переигрывает самарские "Крылья Советов" со счётом 1:0. Пока что игра у нас получается достаточно равной, но подопечные Мирослава Ромащенко впереди за счёт лучшей реализации моментов. 
  • 45'
    Бейл с правой половины поля выполнил опасную подачу к дальнему углу вратарской, но Рахманович и Витюгов не смогли добраться до мяча. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Павел Шадыханов к основному времени первого тайма. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Конате!!! Камило на правой половине поля самарского клуба перехватил мяч у Бобра, а затем Камило выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Конате, Мохамед оторвался от Евгеньева и уверенно пробил в левый угол ворот, Овсянников, который сокращал дистанцию, коснулся мяча, но всё же спасти свою команду Богдан не смог. 
    • 44'
      Рахманович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Ахмата". 
    • 43'
      Ильин ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением Барача форвард "Ахмата" упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 42'
      Камило из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Уциеву, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 41'
      Диванович с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу Евгеньева, который был у линии штрафной и затем полетел точно в руки Опарину. 
    • 40'
      Поднялся Витюгов после паузы, полузащитник "Крыльев Советов" показал, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Витюгов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Максим неудачно вытянул ногу под Камилова и в итоге Владислав невольно наступил на соперника. 
    • 38'
      Бейл со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ахмата" очень уверенно перехватили мяч и едва не провели очень опасную контратаку. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Ильин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Рассказова. "Крылья Советов" вновь заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Рахманович получил по носу от Камилова в игровом эпизоде в борьбе за мяч. Павел Шадыханов остановил игру, но Камилову карточку показывать не стал. 
    • Опасный момент
      35'
      Диванович совершил рывок вперёд по правой половине поля и от линии штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Овсянников отбил тяжёлый мяч в центр штрафной площади, но Камило не смог подстроиться под отскок и попасть в сетку при ударе в касание. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Ковачев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Шитова. 
    • Опасный момент
      33'
      Барач со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, где и был Опарин, Михаил сложился и кулаками выбил мяч на Челиковича, который уже выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Тодорович на правой половине поля нарушил правила против Шитова. "Крылья Советов" заработали неплохой стандарт. 
    • 31'
      Тодорович из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Конате под давлением Евгеньева не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • Офсайд
      30'
      Витюгов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шитов оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Ахмата". Бейл выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тодорович хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 28'
      Овсянников до последнего момента держал мяч в своей штрафной площади, Конате в итоге едва не накрыл голкипера "Крыльев Советов". 
    • 27'
      Шитов совершил рывок вперёд по правой половине поля, далее Владислав немного сместился в центр и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел слишком высоко. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Евгеньев по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Павел Шадыханов вынужден был остановить игру, но после паузы Роман показал, что он готов продолжать матч.
    • 25'
      Бейл со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Ахмата" всё же смогли отвести угрозу от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Ковачев на левом фланге нарушил правила против Зотова. "Крылья Советов" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 23'
      Бобёр с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ахмата". 
    • Опасный момент
      22'
      Ковачев со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 21'
      Зотов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шитов под давлением Челиковича головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 20'
      Конате с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Барач неудачно выбил мяч в Ильина, но Владимир не смог сыграть по отскоку, чтобы пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Бобёр при игре в подкате в центре поля зацепил Ковачева. Игроки "Ахмата" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      18'
      Диванович выполнил передачу с правой половины поля в центр штрафной площади на Конате, форвард "Ахмата" на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
    • 17'
      Ильин попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Евгеньев грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног соперника. 
    • Угловой
      16'
      Тодорович разыграл корнер с партнёром по команде, далее Дарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Опасный момент
      15'
      Камило с правого фланга выполнил опасную подачу к дальней штанге на Конате, Овсянников не стал рисковать и в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 14'
      Рахманович совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Амар выполнил прострел к центру штрафной площади, при этом игрок самарского клуба поскользнулся, мяч пошёл за спину партнёрам по команде, Богосавац спокойно выбил его в аут. 
    • 13'
      В целом, игра проходит в достаточно среднем темпе, как раз это помогает командам грамотно работать от обороны. 
    • 12'
      Рассказов получил передачу на ход по правому флангу, далее последовала передача на ближний угол вратарской на ход Шитову, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
    • 11'
      Тодорович со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, игроки самарского клуба сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Рассказов на своей половине поля нарушил правила против Ильина. "Ахмат" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      9'
      Бейл с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Шитов под давлением соперника выполнил скидку головой на ближний угол вратарской, Рахманович пробросил мяч мимо Опарина к дальней штанге, но там уже никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 8'
      Шитов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской на Бобра, Челикович грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 7'
      Тодорович с правой половины поля с довольно дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 6'
      Богосавац при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      5'
      Овсянников ошибся при игре на выходе у правого угла вратарской, Диванович в итоге перехватил мяч, но затем с острого угла Заим с острого угла в створ не попал. 
    • 4'
      В Грозном сегодня на "Ахмат-Арене" довольно мало зрителей, матч Кубка России против самарского клуба особого интереса не вызвал. 
    • 3'
      Конате пошёл в высокий прессинг на левом фланге, Бейл удачно выбил мяч в форварда "Ахмата" и заработал аут для своей команды. 
    • 2'
      Добавим, что Михаил Опарин сегодня дебютирует в этом сезоне в составе "Ахмата", ранее все матчи в составе грозненского клуба проводил Георги Шелия. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Напомним, что на групповом этапе Кубка России "Ахмат" и "Крылья Советов" в группе С играют довольно неудачно и проиграли оба своих матча "Зениту" из Санкт-Петербурга и калининградской "Балтике". Сегодня каждой из команд нужно играть на три очка чтобы ещё сохранить на реальные шансы из группы. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч московская бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему на бровках будут Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. Резервным арбитром на этот матч назначен Андрей Фисенко из Владивостока. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка России между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 133
    Ахмат 57.1% (76)
    X 27.8% (37)
    Крылья Советов 15% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.00
    4.40
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 2:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    57.1% (76)
    Ничья
    27.8% (37)
    Крылья Советов
    15% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    30.1% (40)
    1:1 Ничья
    22.6% (30)
    1:0 Ахмат
    17.3% (23)
    1:2 Крылья Советов
    7.5% (10)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    2:0 Ахмат
    3% (4)
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    Ахмат
    Крылья Советов
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