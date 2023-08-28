  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Ахмат
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 42
Ахмат 47.6% (20)
X 35.7% (15)
Крылья Советов 16.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
2.40
3.60
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
8 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.85

Среднее время на гол

75
48

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.93

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.25
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейл Гленн 1 0.5
Хубулов Владимир 1 0.5

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2
Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1
Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Ахмат
Крылья Советов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ахмат 47.6% (20)
    X 35.7% (15)
    Крылья Советов 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.40
    3.60
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ахмат - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    47.6% (20)
    Ничья
    35.7% (15)
    Крылья Советов
    16.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (12)
    2:1 Ахмат
    23.8% (10)
    1:0 Ахмат
    16.7% (7)
    1:2 Крылья Советов
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    2:0 Ахмат
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ахмат
    Крылья Советов
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     