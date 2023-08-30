Сместился с левого фланга к линии штрафной Рядно и пробил по воротам, но в падении голкипер смог перевести на угловой.

С угла поля исполнял подачу Файзуллаев на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Заика.

Зацепился за мяч на фланге Бурмистров и вырезал в штрафную на Медведева, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Акинфеева.

На фланге Заику ударил в ногу грубо Гайич прямой ногой. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Заика. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Подхватил снаряд в чужой штрафной после неудачного выноса защитников Юрганов и прострелил вдоль ворот, где грудью пробил Нобоа. С линии ворот сферу вынес головой Агапов.

Очередная замена в составе "Сочи" произошла. Вместо Кристиана Нобоа игру продолжать будет

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Замена в перерыве произошла в составе ЦСКА. Вместо Адольфо Гайча на второй тайм вышел Антон Заболотный.

Ответная замена в составе сочинцев произошла. Вместо Викторьена Ангбана свое игровое время получил Амир Батырев.

Забросил по флангу Лукин на ход Заболотному, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

На фланге получил по ногам Файзуллаев в борьбе против Марсело. Штрафной удар исполнять будут футболисты ЦСКА.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Давила, но здесь после серии рикошетов вынес снаряд далеко в центр поля Заика.

Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Счет в матче пока так и не открыт!

Долго катают мяч в центре поля игроки "ЦСКА". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

Диагональный пас исполнял Кисляк в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.

Подхватил снаряд на чужой половине поля Давила и тут же пробил с дальней дистанции, но точно в руки голкиперу.

С правого фланга сместился Нобоа в центр и пробил точно под перекладину, но в красивейшем прыжке Акинфеев перевел на угловой кончиками пальцев.

С углового подавал Нобоа на ближнюю штангу, где головой пробил Мещанинов, но мяч застрял в гуще защитников.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Агапов и подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу Юрганов подальше.

Подключился к атаке своей команды по флангу Мендес, сместился в центр и пробил с острого угла. В подкате смог перевести на угловой Мещанинов.

После подачи с углового выиграл подбор у штрафной соперника Мендес и пробил с лету, но точности этому выстрелу не хватило.

Пауза в матче. Столкнулись в центре поля головами Мендес и Заика. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

Продавил соперника в центре поля Мелкадзе и грудью скинул на ход Силвейре, но тот пробил с дальней дистанции крайне неточно.

33' Ответ москвичей не заставил себя долго ждать, ворвался Гайич в штрафную после заброса от Мендеса, но в ближнем бою переиграть Гойло не удалось ему.

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Силвейру, который пробил низом в дальний угол, но штанга не позволила отличиться сочинцам.

31' Мягко забросил в штрафную соперника Нобоа на ход Мелкадзе, но того опередил Лукин и головой сбросил сферу в руки Акинфееву.

30' После навеса с угла поля от Нобоа пытался пробить головой Марсело, но в борьбе с защитником махнул он мимо мяча.

29' Ворвался на скорости Бурмистров в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот на Мелкадзе, но мяч на угловой смог вынести Рядно.

28' Пауза в матче. Судья позволил футболистам немного перевести дух и попить воды, ведь в такую жару сложно играть.

27' В верховой борьбе против Мелкадзе руками уложил соперника на газон Роша. Судья на этот раз ограничился устным предупреждением.

26' С угла поля навесил в центр штрафной Мендес, но здесь головой Мещанинов вынес снаряд обратно на фланг.

25' Прорывался в штрафую соперника по центру Гайч и отдал вперед на Давилу, но в чистейшем подкате Юрганов смог вынести на угловой.

24' Зацепился за мяч в центре поля Кисляк и отдал вперед на Давилу, но тот не смог оторваться от Марсело и потерял сферу.

23' Диагональный пас исполнял Заика на левый фланг, куда забегал Медведев, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.

22' Сместился от левого фланга к углу штрафной Силвейра и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Лукин в подкате.

21' Грамотно подставился на чужой половине поля Давила и получил по ногам от Марсело. Судья зафиксировал нарушение правил.

20' Зацепился за мяч в чужой штрафной Гайч и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Гойло.

19' Налетел на соперника в центре поля Нобоа в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки московской команды.

18' Ушел Гайич от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе здесь забрал мяч в руки Гойло.

17' Прорывался по флангу Бурмистров, но получил по ногам от Файзуллаева. Штрафной удар в пользу сочинцев назначил судья.

16' Перехватил снаряд в центре поля Кисляк и тут же выдал пас вперед на Давилу, но тому пробить не позволил в чистом подкате Юрганов.

15' Продавил Гайич по флангу и подал на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Мещанинов.

14' С левого фланга навесил Ангбан навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

13' С углового навесил на линию вратарской Давила, но здесь головой Заика смог вынести сферу подальше от ворот.

12' Прорывался по флангу в контратаку Давила и пробил с дальней дистанции, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

11' Файзуллаев отдавал тонкий пас в штрафную на ход Гайичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

10' Мог убегать на ворота соперника Мелкадзе после заброса от Юрганова, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

9' Давила зацепился за мяч в центре поля и головой сбросил на ход Гайчу, но перехватил этот пас в последний момент Алвес.

8' Нобоа вырезал идеальный пас в штрафную на ход Мелкадзе, но тот пробил с острого угла рядом с дальней штангой.

7' Выиграл подбор у штрафной соперника Мещанинов и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

6' Подхватил снаряд на фланге Заика и подал на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Агапов.

5' Диагональ исполнял Ангбан на правый фланг, куда забегал Мелкадзе, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

4' Мог убегать на ворота соперника Гайч после заброса от Кисляка, но в борьбе против Юрганова нарушил он правила.

3' В центре поля получил по ногам Заика в борьбе против Гайча, штрафной удар исполнять будут футболисты "Сочи".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.