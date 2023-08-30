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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Shafeev R.
Сочи
0:0
Второй тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

46'
 
Заболотный Антон
Гайч Адольфо
46'
Батырев Амир
_Angban V.
 
50'
 
53'
 
Прогнозы 143
Сочи 11.2% (16)
X 18.2% (26)
ЦСКА Москва 70.6% (101)
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Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
3.50
3.55
2.95
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ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заика Кирилл 1 0.33
Де лас Куэвас Мигель 1 0.33
Кравцов Кирилл 1 0.33
Бурмистров Никита 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 1 0.33
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.33
Гаич Милан II 1 0.33
Арбузов Ярослав 1 0.33
Кисляк Матвей 1 0.33
Ермаков Никита 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравцов Кирилл 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Медведев Юрий 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0
Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3

Результаты матчей

Сочи
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сочи
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
3.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Ахмат
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 11 - 6 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сочи
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ахмат
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Рубин Лисакович Виталий 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    56'
    Очередная замена в составе "Сочи" произошла. Вместо Кристиана Нобоа игру продолжать будет 
  • Опасный момент
    55'
    Подхватил снаряд в чужой штрафной после неудачного выноса защитников Юрганов и прострелил вдоль ворот, где грудью пробил Нобоа. С линии ворот сферу вынес головой Агапов.
  • 54'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Заика. Потребуется медицинская помощь футболисту. 
  • Желтая карточка
    53'
    На фланге Заику ударил в ногу грубо Гайич прямой ногой. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку. 
  • Опасный момент
    52'
    Зацепился за мяч на фланге Бурмистров и вырезал в штрафную на Медведева, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Акинфеева.
  • 51'
    С угла поля исполнял подачу Файзуллаев на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Заика.
  • Угловой
    50'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Рядно и пробил по воротам, но в падении голкипер смог перевести на угловой.
  • 49'
    Забросил по флангу Лукин на ход Заболотному, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • Замена
    48'
    Ответная замена в составе сочинцев произошла. Вместо Викторьена Ангбана свое игровое время получил Амир Батырев.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе ЦСКА. Вместо Адольфо Гайча на второй тайм вышел Антон Заболотный.
  • 46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Давила, но здесь после серии рикошетов вынес снаряд далеко в центр поля Заика.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    На фланге получил по ногам Файзуллаев в борьбе против Марсело. Штрафной удар исполнять будут футболисты ЦСКА.
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    • 43'
      Продавил соперника в центре поля Мелкадзе и грудью скинул на ход Силвейре, но тот пробил с дальней дистанции крайне неточно.
    • 42'
      Пауза в матче. Столкнулись в центре поля головами Мендес и Заика. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
    • 41'
      После подачи с углового выиграл подбор у штрафной соперника Мендес и пробил с лету, но точности этому выстрелу не хватило.
    • Угловой
      40'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Мендес, сместился в центр и пробил с острого угла. В подкате смог перевести на угловой Мещанинов. 
    • 39'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Агапов и подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу Юрганов подальше.
    • 38'
      С углового подавал Нобоа на ближнюю штангу, где головой пробил Мещанинов, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Опасный момент
      37'
      С правого фланга сместился Нобоа в центр и пробил точно под перекладину, но в красивейшем прыжке Акинфеев перевел на угловой кончиками пальцев.
    • 36'
      Подхватил снаряд на чужой половине поля Давила и тут же пробил с дальней дистанции, но точно в руки голкиперу.
    • 35'
      Диагональный пас исполнял Кисляк в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.
    • 34'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "ЦСКА". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
    • 33'
      Ответ москвичей не заставил себя долго ждать, ворвался Гайич в штрафную после заброса от Мендеса, но в ближнем бою переиграть Гойло не удалось ему.
    • Штанга
      32'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Силвейру, который пробил низом в дальний угол, но штанга не позволила отличиться сочинцам.
    • 31'
      Мягко забросил в штрафную соперника Нобоа на ход Мелкадзе, но того опередил Лукин и головой сбросил сферу в руки Акинфееву. 
    • 30'
      После навеса с угла поля от Нобоа пытался пробить головой Марсело, но в борьбе с защитником махнул он мимо мяча.
    • Угловой
      29'
      Ворвался на скорости Бурмистров в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот на Мелкадзе, но мяч на угловой смог вынести Рядно.
    • 28'
      Пауза в матче. Судья позволил футболистам немного перевести дух и попить воды, ведь в такую жару сложно играть.
    • 27'
      В верховой борьбе против Мелкадзе руками уложил соперника на газон Роша. Судья на этот раз ограничился устным предупреждением. 
    • 26'
      С угла поля навесил в центр штрафной Мендес, но здесь головой Мещанинов вынес снаряд обратно на фланг.
    • Угловой
      25'
      Прорывался в штрафую соперника по центру Гайч и отдал вперед на Давилу, но в чистейшем подкате Юрганов смог вынести на угловой.
    • 24'
      Зацепился за мяч в центре поля Кисляк и отдал вперед на Давилу, но тот не смог оторваться от Марсело и потерял сферу.
    • 23'
      Диагональный пас исполнял Заика на левый фланг, куда забегал Медведев, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.
    • 22'
      Сместился от левого фланга к углу штрафной Силвейра и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Лукин в подкате.
    • 21'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Давила и получил по ногам от Марсело. Судья зафиксировал нарушение правил.
    • 20'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Гайч и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Гойло.
    • 19'
      Налетел на соперника в центре поля Нобоа в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки московской команды. 
    • 18'
      Ушел Гайич от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе здесь забрал мяч в руки Гойло.
    • 17'
      Прорывался по флангу Бурмистров, но получил по ногам от Файзуллаева. Штрафной удар в пользу сочинцев назначил судья.
    • 16'
      Перехватил снаряд в центре поля Кисляк и тут же выдал пас вперед на Давилу, но тому пробить не позволил в чистом подкате Юрганов.
    • 15'
      Продавил Гайич по флангу и подал на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Мещанинов.
    • 14'
      С левого фланга навесил Ангбан навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 13'
      С углового навесил на линию вратарской Давила, но здесь головой Заика смог вынести сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      12'
      Прорывался по флангу в контратаку Давила и пробил с дальней дистанции, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 11'
      Файзуллаев отдавал тонкий пас в штрафную на ход Гайичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • Офсайд
      10'
      Мог убегать на ворота соперника Мелкадзе после заброса от Юрганова, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 9'
      Давила зацепился за мяч в центре поля и головой сбросил на ход Гайчу, но перехватил этот пас в последний момент Алвес.
    • 8'
      Нобоа вырезал идеальный пас в штрафную на ход Мелкадзе, но тот пробил с острого угла рядом с дальней штангой.
    • 7'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мещанинов и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 6'
      Подхватил снаряд на фланге Заика и подал на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Агапов.
    • 5'
      Диагональ исполнял Ангбан на правый фланг, куда забегал Мелкадзе, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 4'
      Мог убегать на ворота соперника Гайч после заброса от Кисляка, но в борьбе против Юрганова нарушил он правила.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Заика в борьбе против Гайча, штрафной удар исполнять будут футболисты "Сочи".
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Продолжается групповой этап Кубка России. Так в одном из поединков сегодняшнего игрового дня встретятся "Сочи" и московский ЦСКА. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 45.5% пользователей.
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    Прогнозы 143
    Сочи 11.2% (16)
    X 18.2% (26)
    ЦСКА Москва 70.6% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.50
    3.55
    2.95
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    11.2% (16)
    Ничья
    18.2% (26)
    ЦСКА Москва
    70.6% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    45.5% (65)
    1:1 Ничья
    11.2% (16)
    2:1 Сочи
    7% (10)
    0:1 ЦСКА Москва
    7% (10)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.1% (3)
    0:3 ЦСКА Москва
    1.4% (2)
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    Сочи
    ЦСКА Москва
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