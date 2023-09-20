МОМЕНТ! "Урал" вырвался в ответную контратаку, Юшин вывел Дмитриева на оперативное пространство по левому флангу. Тот пробил, приближаясь к воротам, но не хватило ему точности попасть в створ ворот Лантратова.

Помазун!!! Первое настоящее спасение ворот от кипера уральцев! Дзюба нашёл на левом фланге Сильянова, который из пределов штрафной пробил по воротам хозяев. Надёжен Помазун, который в падении отбивает мяч.

Жарко, жарко у нас стало в Екатеринбурге! Едва не открыли счёт соперники в последние минуты три. Искрит у нас "Екатеринбург Арена", в хорошем смысле этого слова.

Едва ли не чаще всех мяча касается Дзюба сейчас. Вот, что значит системообразующий игрок. А игроков "Урала" в позиционной атаке не видно в тайме втором совершенно.

Бикфалви и Мосин на поле, Малькевич и Юшин у "Урала" идут отдыхать.

Получает Ишков больно по ногам от Фассона в центре поля, недоволен Ганчаренко отсутствием жёлтой карточки для оборонца "Локо".

Борется с Морозовым Шеттине, помощь потребуется бразильскому игроку после столкновения. На поле бригада медиков появилась, но всё, кажется, в порядке с пострадавшим.

Возобновляется у нас игра после небольшой паузы. Продолжил игру бразилец!

Хороший у нас отрезок от "Локо"! Сначала опасная атака с правого фланга Пиняева - не хватило последнего паса гостям, затем Сильянов решил пробить уже с фланга левого - неточно.

Замена и у уральцев. Дмитриев и Мишкич в игру войдут, Егорычев и Ишков отправляются на скамейку.

Без замен начали оба коллектива. С затяжной атаки по правому флангу начали "железнодорожники".

Прессингует Тикнизян Помазуна в надежде на его ошибку, выдержку и спокойствие демонстрирует голкипер хозяев.

Только в створ ворот пока бьёт у нас "Урал". Похвалим за это команду Ганчаренко. Ну и отдельно Шеттине, за очередную попытку открыть счёт.

Кстати, сотый официальный матч сегодня проходит на "Екатеринбург Арене", подсказывают телевизионные коллеги! Напомним, что первые матчи новый уральский стадион принял ещё весной 2018 года - пять лет назад, прямо перед российским мундиалем.

Навешивал Пиняев в штрафную "Урала" с правого фланга - точно в руки Помазуну.

Шеттине пытался обыграть Сильянова на правом фланге, но не дал молодой россиянин игроку атаки уральцев создать что-то опасное.

На перерыв команды уводит Сергей Карасёв. По нулям пока у нас, вернёмся на "Екатеринбург Арену" через 15 минут.

44' Одну минуту добавит резервный арбитр. Немного остановок у нас было в подходящем к концу тайме.

43' Успокоили игру гости, спокойно контролируют мяч "железнодорожники", пытаясь выйти в атаку.

42' Разминаться начали уже запасные игроки "Урала". Ждём шагов от Ганчаренко после первого тайма.

41' Ничем опасным корнер не закончился, выносит мяч Миранчук после безадресной подачи.

40' Врывается в штрафную Юшин с левого фланга! Но противостоит ему Карпукас, выбивая мяч у игрока атаки на угловой. Оба футболиста кстати недавно дебютировали за сборную России в матче против Катара.

39' Нельзя не похвалить оборону "Локомотива" за последние минуты. Не дают создать что-то опасное они уральцам у своих ворот, хотя преимущество на поле вновь у хозяев.

37' И не сказать, что игра проходит под диктовку какой-то из команд, обоюдно острое равенство у нас. Но самый опасный момент пока что организовали игроки "Локо".

35' Кулаков сделал высоченную подачу с правого фланга, мяч ушёл за линию поля, но потом вернулся к Шеттине, а тот поразил ворота Лантратова. Конечно, никакого гола не будет, а некоторые болельщики на стадионе уже начали праздновать.

34' Борется впереди у "Локо" Сулейманов за мяч, но не сумел он переиграть Бегича в штрафной хозяев. Отводит угрозу от ворот балканский легионер.

33' Но как же хорош Ишков у "Урала". Пожалуй, самый активный и создающий игрок у хозяев в первом тайме наряду с Шеттине. А ведь всего 18 лет уроженцу Екатеринбурга и воспитаннику уральского футбола.

31' Серия неприятных атак от "Урала"! Шеттине вновь оказался на линии штрафной, но не дали ему пробить защитники гостей. В итоге выносом оборона "Локо" разряжает потенциально голевой момент.

30' Ишков подавал на дальнюю штангу на Малькевича, но не дотягивается до сферы белорусский новичок "Урала".

29' Осели пока на своей половине поля уральцы, пытаются организовать атаку дальними передачами, но обороняются москвичи.

28' Явно доволен происходящим Михаил Галактионов, подбадривает он своих подопечных на бровке. А вот по лицу Виктора Ганчаренко такого не скажешь, напряжён рулевой "Урала".

26' Боевая игра идёт у нас, на скорости и с обилием единоборств. Но лоялен пока арбитр встречи, без жёлтых карточек у нас к исходу первых 30 минут матча.

25' Тикнизян отлично вывел Миранчука в штрафную "Урала", падает игрок "Локо" после контакта с Сиссе. Но никакого здесь пенальти не будет, даёт нам понять Карасёв.

23' Корчится от боли в центре поля Егорычев, столкнулся он в борьбе за мяч с Миранчуком. Но поднимается игрок хозяев, всё с ним в порядке.

22' Пробил Миранчук в стенку, угловой заработали игроки "Локомотива"! А после подачи Эмерсон едва не срезал мяч в ворота своей команды, но в штангу ворот попадает мяч после такого вот удара от своего.

19' Штрафной удар исполнят гости, сфолили на Сулейманове недалеко от линии штрафной площадки.

18' Прессингует активно Сулейманов Помазуна. Пока в прессинге особенно активен новичок атаки "Локо", но не ошибается кипер уральцев.

17' Аж в 1996 году в последний раз "Локомотив" проигрывал в Екатеринбурге. Вот и ещё одна мотивация для уральцев сегодня, помимо трёх очков и реванша за первый круг.

16' И снова Шеттине проверяет Лантратова! Стремительная атака "Урала" с правого фланга образовалась, бразилец сместился в центр и пробил низом по воротам гостей. Берёт мёртвой хваткой мяч голкипер "Локо". Второй раз уже бьёт легионер.

14' 15 градусов тепла сегодня в Екатеринбурге. Не жаркая, но очень благоприятная погода для футбола, а главное - без дождя.

13' Отвели игроки "Локомотива" игру от своей штрафной площади. Последние минут пять - за гостями из столицы.

12' Плотный удар головой от Миранчука из штрафной площади после навеса со штрафного, но на месте Помазун. Показывают себя гости потихоньку!

10' А вот и удар от "Локомотива"! Навесил с правого фланга Пиняев на Тикнизяна, выше ворот головой пробил игрок сборной Армении.

10' 10 минут отыграли и пока уральцы, конечно, были ближе к забитому мячу. Но и гости толком в игру ещё не включались.

8' Фанатский десант приехал и из Москвы. Поэтому поддержка обеим сторонам сегодня обеспечена! Виднеются болельщики с розами "Локо" и на обычных секторах.



7' Сильнее и опаснее пока действует команда Ганчаренко. Два раза уже Лантратову приходилось вступать в игру.

6' Ай какой МОМЕНТ! Это Шеттине! Пробил легионер примерно с линии штрафной после быстрой атаки хозяев. Вновь выручает свою команду Лантратов, переведя мяч на угловой.

5' Треть екатеринбургской арены сегодня должна быть заполнена, передают телевизионные коллеги. А это порядка 12 тысяч зрителей, несмотря на рабочий день и не слишком удобное время начала игры – на Урале 17:00.



4' А вот и ответ от "Локо"! Пиняев обыграл Бегича на правом фланге и прострелил в штрафную. Отвела угрозу оборона "Урала", переведя сферу на угловой. Корнер в исполнении москвичей ничем не закончился, упускают мяч гости.

3' Эмоциональное начало встречи, на скорости начали оппоненты. Пока небольшое преимущество "Урала" видим, отбивается пока "Локомотив".

2' И сразу момент у уральцев! Пространство на правом фланге получает Ишков и пробивает по воротам Лантратова. Один почему-то остался молодой игрок хозяев, но на месте вратарь гостей, отражает он не самый сложный удар.

1' В стильных чёрных цветах с золотыми вставками сыграют хозяева арены. Гости предстанут в белом.