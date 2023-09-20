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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Карасёв Сергей
Урал
0:0
Второй тайм
Локомотив Москва

Ход матча

59'
 
Дзюба Артём
Сулейманов Тимур
59'
 
Митай Марио
Тикнизян Наир
59'
 
Глушенков Максим
Пиняев Сергей
62'
Дмитриев Игорь
Ишков Илья
 
62'
Мишкич Даниэль
Егорычев Андрей
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 146
Урал 40.4% (59)
X 38.4% (56)
Локомотив Москва 21.2% (31)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
Локомотив Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Мамин
Артём
40
Буркин
Дмитрий
24
Филипенко
Егор
42
Мосин
Егор
55
Аюпов
Тимур
21
Дмитриев
Игорь
8
Мишкич
Даниэль
75
Сунгатулин
Фаниль
10
Бикфалви
Эрик
79
Каштанов
Алексей
1
Гильерме
дос
Сантос
53
Худяков
Даниил
20
Кузьмичёв
Иван
21
Митай
Марио
59
Погостнов
Егор
77
Самошников
Илья
15
Глушенков
Максим
69
Куликов
Даниил
23
Щетинин
Михаил
17
Жемалетдинов
Рифат
7
Дзюба
Артём
27
Раков
Вадим
Урал
Локомотив Москва

История личных встреч

Урал
Локомотив Москва

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.64

Среднее время на гол

53
55

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 1 0.25
Аюпов Тимур 1 0.25
Егорычев Андрей 1 0.25
Ишков Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Глушенков Максим 1 0.25
Изидор Вильсон 1 0.25

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Миранчук Антон 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Урал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0
Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1

Результаты матчей

Урал
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Урал
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 3 5
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Урал
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
3.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
3.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
2.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Спартак Москва Соболев Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Бикфалви и Мосин на поле, Малькевич и Юшин у "Урала" идут отдыхать.
  • 69'
    Едва ли не чаще всех мяча касается Дзюба сейчас. Вот, что значит системообразующий игрок. А игроков "Урала" в позиционной атаке не видно в тайме втором совершенно.
  • 68'
    Проверяет Помазуна Миранчук дальним ударом, метров 25 было до ворот. Вновь надёжен вратарь, как и несколькими минутами ранее.
  • 67'
    Готовится выйти на поле любимец уральских болельщиков Эрик Бикфалви. Последние наставления получает румын от Ганчаренко.
  • 66'
    Жарко, жарко у нас стало в Екатеринбурге! Едва не открыли счёт соперники в последние минуты три. Искрит у нас "Екатеринбург Арена", в хорошем смысле этого слова.
  • Опасный момент
    65'
    Помазун!!! Первое настоящее спасение ворот от кипера уральцев! Дзюба нашёл на левом фланге Сильянова, который из пределов штрафной пробил по воротам хозяев. Надёжен Помазун, который в падении отбивает мяч.
  • Опасный момент
    63'
    МОМЕНТ! "Урал" вырвался в ответную контратаку, Юшин вывел Дмитриева на оперативное пространство по левому флангу. Тот пробил, приближаясь к воротам, но не хватило ему точности попасть в створ ворот Лантратова.
  • 62'
    А вот и первый момент у Дзюбы мог быть! Подавал справа от вратарской Миранчук, перелетел мяч Помазуна, но снимает с головы Дзюбы снаряд игрок "Урала".
  • Замена
    61'
    Замена и у уральцев. Дмитриев и Мишкич в игру войдут, Егорычев и Ишков отправляются на скамейку.
  • Замена
    60'
    Сразу тройная замена от Галактионова! Дзюба, Митай и Глушенков на поле, отдыхать отправляются Сулейманов, Пиняев и Тикнизян.
  • 57'
    Хороший у нас отрезок от "Локо"! Сначала опасная атака с правого фланга Пиняева - не хватило последнего паса гостям, затем Сильянов решил пробить уже с фланга левого - неточно.
  • 56'
    Готовится появиться на поле Дзюба! Скорее всего Сулкйманова заменит форвард.
  • 55'
    Возобновляется у нас игра после небольшой паузы. Продолжил игру бразилец!
  • Травма, повреждение
    54'
    Борется с Морозовым Шеттине, помощь потребуется бразильскому игроку после столкновения. На поле бригада медиков появилась, но всё, кажется, в порядке с пострадавшим.
  • 52'
    Получает Ишков больно по ногам от Фассона в центре поля, недоволен Ганчаренко отсутствием жёлтой карточки для оборонца "Локо".
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    • 51'
      Кстати, сотый официальный матч сегодня проходит на "Екатеринбург Арене", подсказывают телевизионные коллеги! Напомним, что первые матчи новый уральский стадион принял ещё весной 2018 года - пять лет назад, прямо перед российским мундиалем.
    • 50'
      Разбежался со своего правого фланга Пиняев, пытаясь отдать на партнёра. Но отводит угрозу ветеран уральцев Кулаков дальним выносом.
    • 49'
      Только в створ ворот пока бьёт у нас "Урал". Похвалим за это команду Ганчаренко. Ну и отдельно Шеттине, за очередную попытку открыть счёт.
    • Опасный момент
      48'
      МОМЕНТ!!! Лантратов спасает свою команду от гола после удара от Шеттине! Решил пробить бразилец метров с 20, из под перекладины тащит мяч голкипер "Локо".
    • 47'
      Прессингует Тикнизян Помазуна в надежде на его ошибку, выдержку и спокойствие демонстрирует голкипер хозяев.
    • 46'
      Без замен начали оба коллектива. С затяжной атаки по правому флангу начали "железнодорожники".
    • Второй тайм начался
      46'
      А вот и второй тайм, поехали! Ждём от команд такой же активной и скоростной игры как в тайме первом, опасных моментов и, наконец, забитых голов.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      На перерыв команды уводит Сергей Карасёв. По нулям пока у нас, вернёмся на "Екатеринбург Арену" через 15 минут.
    • 45'
      Шеттине пытался обыграть Сильянова на правом фланге, но не дал молодой россиянин игроку атаки уральцев создать что-то опасное.
    • 45'
      Навешивал Пиняев в штрафную "Урала" с правого фланга - точно в руки Помазуну.
    • Дополнительное время
      44'
      Одну минуту добавит резервный арбитр. Немного остановок у нас было в подходящем к концу тайме.
    • 43'
      Успокоили игру гости, спокойно контролируют мяч "железнодорожники", пытаясь выйти в атаку.
    • 42'
      Разминаться начали уже запасные игроки "Урала". Ждём шагов от Ганчаренко после первого тайма.
    • 41'
      Ничем опасным корнер не закончился, выносит мяч Миранчук после безадресной подачи.
    • Угловой
      40'
      Врывается в штрафную Юшин с левого фланга! Но противостоит ему Карпукас, выбивая мяч у игрока атаки на угловой. Оба футболиста кстати недавно дебютировали за сборную России в матче против Катара.
    • 39'
      Нельзя не похвалить оборону "Локомотива" за последние минуты. Не дают создать что-то опасное они уральцам у своих ворот, хотя преимущество на поле вновь у хозяев.
    • 37'
      И не сказать, что игра проходит под диктовку какой-то из команд, обоюдно острое равенство у нас. Но самый опасный момент пока что организовали игроки "Локо".
    • 35'
      Кулаков сделал высоченную подачу с правого фланга, мяч ушёл за линию поля, но потом вернулся к Шеттине, а тот поразил ворота Лантратова. Конечно, никакого гола не будет, а некоторые болельщики на стадионе уже начали праздновать.
    • 34'
      Борется впереди у "Локо" Сулейманов за мяч, но не сумел он переиграть Бегича в штрафной хозяев. Отводит угрозу от ворот балканский легионер.
    • 33'
      Но как же хорош Ишков у "Урала". Пожалуй, самый активный и создающий игрок у хозяев в первом тайме наряду с Шеттине. А ведь всего 18 лет уроженцу Екатеринбурга и воспитаннику уральского футбола.
    • 31'
      Серия неприятных атак от "Урала"! Шеттине вновь оказался на линии штрафной, но не дали ему пробить защитники гостей. В итоге выносом оборона "Локо" разряжает потенциально голевой момент.
    • 30'
      Ишков подавал на дальнюю штангу на Малькевича, но не дотягивается до сферы белорусский новичок "Урала".
    • 29'
      Осели пока на своей половине поля уральцы, пытаются организовать атаку дальними передачами, но обороняются москвичи.
    • 28'
      Явно доволен происходящим Михаил Галактионов, подбадривает он своих подопечных на бровке. А вот по лицу Виктора Ганчаренко такого не скажешь, напряжён рулевой "Урала".
    • 26'
      Боевая игра идёт у нас, на скорости и с обилием единоборств. Но лоялен пока арбитр встречи, без жёлтых карточек у нас к исходу первых 30 минут матча.
    • 25'
      Тикнизян отлично вывел Миранчука в штрафную "Урала", падает игрок "Локо" после контакта с Сиссе. Но никакого здесь пенальти не будет, даёт нам понять Карасёв.
    • 23'
      Корчится от боли в центре поля Егорычев, столкнулся он в борьбе за мяч с Миранчуком. Но поднимается игрок хозяев, всё с ним в порядке.
    • Опасный момент
      22'
      Пробил Миранчук в стенку, угловой заработали игроки "Локомотива"! А после подачи Эмерсон едва не срезал мяч в ворота своей команды, но в штангу ворот попадает мяч после такого вот удара от своего.
    • Фол, нарушение
      19'
      Штрафной удар исполнят гости, сфолили на Сулейманове недалеко от линии штрафной площадки.
    • 18'
      Прессингует активно Сулейманов Помазуна. Пока в прессинге особенно активен новичок атаки "Локо", но не ошибается кипер уральцев.
    • 17'
      Аж в 1996 году в последний раз "Локомотив" проигрывал в Екатеринбурге. Вот и ещё одна мотивация для уральцев сегодня, помимо трёх очков и реванша за первый круг.
    • Опасный момент
      16'
      И снова Шеттине проверяет Лантратова! Стремительная атака "Урала" с правого фланга образовалась, бразилец сместился в центр и пробил низом по воротам гостей. Берёт мёртвой хваткой мяч голкипер "Локо". Второй раз уже бьёт легионер.
    • 14'
      15 градусов тепла сегодня в Екатеринбурге. Не жаркая, но очень благоприятная погода для футбола, а главное - без дождя. 
    • 13'
      Отвели игроки "Локомотива" игру от своей штрафной площади. Последние минут пять - за гостями из столицы.
    • 12'
      Плотный удар головой от Миранчука из штрафной площади после навеса со штрафного, но на месте Помазун. Показывают себя гости потихоньку!
    • 10'
      А вот и удар от "Локомотива"! Навесил с правого фланга Пиняев на Тикнизяна, выше ворот головой пробил игрок сборной Армении.
    • 10'
      10 минут отыграли и пока уральцы, конечно, были ближе к забитому мячу. Но и гости толком в игру ещё не включались.
    • 8'
      Фанатский десант приехал и из Москвы. Поэтому поддержка обеим сторонам сегодня обеспечена! Виднеются болельщики с розами "Локо" и на обычных секторах.
       
    • 7'
      Сильнее и опаснее пока действует команда Ганчаренко. Два раза уже Лантратову приходилось вступать в игру. 
    • Опасный момент
      6'
      Ай какой МОМЕНТ! Это Шеттине! Пробил легионер примерно с линии штрафной после быстрой атаки хозяев. Вновь выручает свою команду Лантратов, переведя мяч на угловой.
    • 5'
      Треть екатеринбургской арены сегодня должна быть заполнена, передают телевизионные коллеги. А это порядка 12 тысяч зрителей, несмотря на рабочий день и не слишком удобное время начала игры – на Урале 17:00.
       
    • Угловой
      4'
      А вот и ответ от "Локо"! Пиняев обыграл Бегича на правом фланге и прострелил в штрафную. Отвела угрозу оборона "Урала", переведя сферу на угловой. Корнер в исполнении москвичей ничем не закончился, упускают мяч гости.
    • 3'
      Эмоциональное начало встречи, на скорости начали оппоненты. Пока небольшое преимущество "Урала" видим, отбивается пока "Локомотив".
    • Опасный момент
      2'
      И сразу момент у уральцев! Пространство на правом фланге получает Ишков и пробивает по воротам Лантратова. Один почему-то остался молодой игрок хозяев, но на месте вратарь гостей, отражает он не самый сложный удар.
    • 1'
      В стильных чёрных цветах с золотыми вставками сыграют хозяева арены. Гости предстанут в белом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Игра началась, поехали! Стартовый свисток дал главный рефери встречи Сергей Карасёв.
       
    • До матча
    • Ну и напомним турнирное положение в группе: квартет возглавляют "Локомотив" и "Ростов" – по шесть очков у команд. "Урал" и "Рубин" с тремя баллами идут на третьем и четвёртом местах. Очень ровная и интригующая группа, но кому-то из её участников придётся покинуть турнир окончательно. Полагаю, борьба в квартете не закончится до последнего момента.
    • С первых минут за "Урал" дебютирует Владислав Малькевич, перешедший из БАТЭ. А ещё, к радости уральских болельщиков, в заявку попала румынская легенда клуба – Эрик Бикфалви. 

      У "Локо" в запасе остался ключевой игрок команды (что признают и сами игроки москвичей) – Артём Дзюба. Не полетел на Урал по медицинским показаниям ещё один лидер команды Дмитрий Баринов. Зато с первых минут на поле выйдет новичок нападения – Тимур Сулейманов, в минувшем туре Премьер-лиги он уже сыграл 12 минут в провальном матче против "Оренбурга".
       
    • В самом первом туре группового этапа соперники встречались в Черкизово. Тот матч завершился волевой победой москвичей – 2:1. На гол Тимура Аюпова в самом начале встречи ответили уже зенитовец Вильсон Изидор и Наир Тикнизян.

      А всего 35 раз играли друг с другом сегодняшние соперники в чемпионате и Кубке России. Девять раз удача улыбнулась уральцам, 19 - "железнодорожникам".

       
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Некогда финалисты Кубка России, "Урал" и столичный "Локомотив" вновь встречаются на групповом этапе турнира в рамках квартета В! Матч пройдет в Екатеринбурге на домашнем стадионе уральцев - "Екатеринбург Арене".

      Следить за событиями игры на спортивном портале LiveResult.ru вместе с вами будет Григорий Серёдкин. Стартуем в 15:00, время московское.
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 146
    Урал 40.4% (59)
    X 38.4% (56)
    Локомотив Москва 21.2% (31)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.50
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    3.50
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    40.4% (59)
    Ничья
    38.4% (56)
    Локомотив Москва
    21.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.8% (51)
    Меньше
    59.2% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    80.8% (101)
    Нет
    19.2% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (50)
    2:1 Урал
    20.5% (30)
    1:2 Локомотив Москва
    11.6% (17)
    1:0 Урал
    9.6% (14)
    0:1 Локомотив Москва
    4.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    1:3 Локомотив Москва
    1.4% (2)
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