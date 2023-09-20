Протащил мяч по центру к штрафной соперника Даку и попытался пробить, но мяч в последний момент в подкате накрыл Глебов.

С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Голенков. Здесь пытался пробить по воротам Ионов, но проиграл борьбу Мартыновичу.

Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Алексея Ионова доигрывать поединок будет Мохаммада Мохеби.

Диагональ исполнял Безоруков на фланг, куда забегал Чумич, но его опередил Глебов и головой вынес сферу за боковую линию.

Двойная замена в составе казанцев произошла. Вместо Сорокина и Чумича шанс проявить себя получили Фамейе и Вуячич.

Пробивал головой из пределов штрафной Голенков после заброса от Уткина, но мяч в падении смог отбить в сторону Янович.

На своей половине поля руками придержал за плечо соперника Мелёхин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного навесил Ранджелович на ближнюю штангу, но здесь спокойно Глебов головой вынес сферу в аут.

Накрутил соперника на фланге Ранджелович и покатил в штрафную, но здесь пробить в касание Уридии не позволил Мелёхин.

С правого фланга навесил в центр штрафной Ионов. Здесь Голенков в верховой борьбе затолкал Яновича вместе с мячом в ворота.

Убежал в контратаку по флангу Апшацев и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Уридия в падении.

Прорывался по флангу Тугарев на скорости, но получил по ногам в подкате от Апшацева. Штрафной удар исполнять будут ростовчане.

Со штрафного навесил Глебов на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Уткину не позволил в силовой борьбе Апшацев.

Диагональ исполнял Глебов на фланг, куда забегал на скорости Ионов, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Апшацева и Уридии шанс проявить себя получили Рахмоналиев и Даку.

Получил по ногам Апшацев на чужой половине поля в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Коновалов со штрафного подал в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч полетел рядом со штангой.

Сразу три замены в составе гостей произошло. Вместо Акбашева, Комарова и Семенчука на поле появились Уткин, Глебов и Голенков.

Решил пробить по воротам издали Апшацев после паса от Кузнецова, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

Замена в составе "Рубина" ответная произошла. Вместо Даниила Кузнецова игру прдолжать будет Лазар Ранджелович.

Пауза в матче. В столкновении с соперником Ионов получил повреждение колена. Потребуется ему помощь медиков.

Подключился к атаке своей команды по флангу Ширяев и прострелил в штрафную, где пробил в падении Уридия, но мяч смог отбить в сторону Медведев.

Снова пробил по воротам Уридия головой из пределов штрафной после подачи от Сорокина, но точности ему немного не хватило.

Уткин отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Голенкову, но тот проиграл силовую дуэль Мартыновичу и не смог пробить.

На чужой половине поля получил по ногам Уридия в борьбе против Уткина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".

Замена в перерыве произошла в составе "Ростова". Вместо Ильи Кирша на второй тайм вышел Виктор Мелёхин.

Прорывался сразу же в атаку Чумич по центру и пробил с линии штрафной, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Забросил с центра поля Комаров на ход Щетинину, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Марат Апшацев! Смогли сравнять счет казанцы. Убежал по флангу от соперника Чумич и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, куда вбежал Апшацев и в падении вколотил снаряд в сетку.

Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Комаров на ход Ионову, но тот проиграл борьбу за мяч Мартыновичу.

Прорывался по флангу Чумич вновь на скорости и прострелил в штрафную, но никто из партнеров не смог на этот раз замкнуть.

С правого фланга забрасывал в штрафную соперника Сорокин на ход Уридии, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мелёхину.

В центре поля получил по ногам Комаров в подкате от Уридии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ростова".

Мог убегать на ворота соперника Игнатов после заброса от Акбашева, но нарушил он правила в борьбе против Мартыновича.

Продавил соперника по флангу Игнатьев и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Чумич мог расстреливать ворота соперника из пределов штрафной после прострела от Апшацева, но оказался он в положении "вне игры".

Сместился с левого фланга в центр Чумич и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате защитник.

Ушел от соперника финтом на фланге Ширяев и навесил в штрафную. Здесь пытался пробить Уридия, но проиграл борьбу за мяч Комарову.

Проникающий пас отдавал Комаров на ход Щетинину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Грамотно подставился в центре поля Дрезгич и вынудил нарушить правила Акбашева, что не осталось без внимания арбитр.

Долго катают мяч на чужой половине поля казанцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне ростовчан!

45' В центре поля грубо двумя ногами Дрезгич заехал в подкате в ноги Щетинину, за что был наказан желтой карточкой.

45' Тонкий пас вырезал Ширяев в штрафную на ход Уридии, но на выходе грамотно сыграл Медведев и забрал мяч в руки.

45' Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' С угла поля Коновалов подавал на ближнюю штангу, но мяч спокойно головой обратно на фланг вынес Игнатов.

43' Безруков бросил далеко аут в центр штрафной, где пробил головой Сорокин, но мяч на угловой полетел от спины защитника.

42' В верховой борьбе с соперником получил по голове Кирш. Потребуется футболисту время, чтобы прийти в себя.

41' Разыграли угловой казанцы, после чего Кузнецов подал на дальнюю штангу, но здесь Чумичу не дал по воротам пробить Тугарев.

40' Ворвался Кузнецов на скорости в штрафную, убрал защитника на замахе и пробил в ближний угол, но угодил точно в штангу.

39' С угла поля навесил Коновалов на Сорокина, который продлил на дальнюю, где Чумич пробил в упор, но в падении Медведев смог спасти свою команду.

38' Сместился с фланга к центру Кузнецов и пробил по воротам издали, но мяч оказался в руках голкипера.

37' Забросил с центра поля в штрафную соперника Чумич на ход Коновалову, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

36' Прорвался на скорости по флангу Щетинин и навесил в штрафную. Мяч едва ли не залетел под перекладину, но все же попал в стойку ворот.

35' Оторвался от опеки соперника по центру Игнатов и отдал поперек на Ионова, но тому пробить не позволили защитники.

34' За мяч зацепился в чужой штрафной Безркуов и упал в борьбе против Кирша. Судья не стал назначать пенальти.

33' Ушел от соперника по флангу Чумич и прострелил в центр на Уридию, но тому пробить по воротам не дал защитник.

32' Навесил со штрафного Щетинин на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил Комаров, но мяч не попал в створ ворот.

31' На фланге получил по ногам Тугарев в силовой борьбе против Чумича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".

30' Накрутил соперника на фланге Игнатов, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч в падении перевел на угловой Янович.

29' Мог убегать на ворота соперника Уридия после заброса от Кузнецова, но вышел за пределы штрафной Медведев и головой вынес сферу подальше.

28' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Герман Игнатов! Неожиданно смогли открыть счет в матче ростовчане. Взял инициативу на себя Игнатов, сместился с фланга в центр, вошел в штрафную и пробил по воротам из-под защитника. Мяч влетел точно в дальний нижний угол ворот.

27' Мог убегать на ворота соперника Ионов после заброса от Ланговича, но вовремя вернулся в оборону Сорокин и вынес сферу в аут.

26' С углового навесил Кузнецов на линию вратарской, но мяч головой вынес подальше от ворот защитник.

25' Ворвался с правого фланга в штрафную соперника Уридия и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.

24' В контратаку убежал на ворота соперника Чумич и пробил из пределов штрафной, но мяч оказался в руках голкипера.

23' Разыграли угловой казанцы, после чего навесил в центр штрафной Коновалов, но здесь головой сбросил мя в руки голкиперу Прохин.

22' Со штрафного навесил Коновалов на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Тугарев.

21' На фланге получил Кузнецов по ногам в борьбе против Игнатова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".

20' Сместился с правого фланга в штрафную Апшацев и пробил по воротам, но в падении заблокировал этот выстрел Игнатов.

19' С правого фланга забросил в штрафную соперника Акбашев на ход Ионову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ширяеву.

18' Чумич зацепился за мяч на фланге после заброса от Кузнецова, но в борьбе против Игнатова нарушил он правила.

17' Диагональный пас исполнял Чумич на левый фланг, куда забегал Безруков, но мяч он выпустил за боковую линию в борьбе с защитником.

16' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кузнецов. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

15' Сместился с фланга в центр штрафной Безруков и отдал поперек на Уридию, но мяч последний момент в аут вынес Кирш.

14' Продавил соперника по флангу Уридия и прострелил в штрафную, где пробил Кузнецов, но угодил точно в защитника.

13' С угла поля Рахмоналиев навесил на дальнюю штангу. Здесь головой пробил по воротам Дрезгич, но точности ему не хватило.

12' Теперь уже продавил соперника по флангу Рахмоналиев и подал в штрафную, но здесь головой вынес сферу на угловой Кирш.

11' С левого фланга низом прострелить пытался Уридия, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за боковую линию.

10' В центре поля получил локтем по затылку Прохин в борьбе против Уридии. Штрафной удар исполнять будут ростовчане.

9' Ушел от соперника Ионов по флангу, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

7' По флангу забросил Кузнецов на ход Уридии, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

6' В центре поля Комаров получил по ногам в борьбе против Сорокина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ростова".

5' С угла поля навесил Ионов на ближнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог выиграть верх у Мартыновича.

4' Продавил соперника по флангу Комаров и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

3' Чумич забросил в штрафную на ход партнеру, но его опередил Игнатов и вынес сферу подальше от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.