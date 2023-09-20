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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Чебан Сергей
Рубин
1:1
Второй тайм
Ростов

Ход матча

27'
0:1
Игнатов Герман
45'
Дрезгич Урош
 
46'
 
Мелёхин Виктор
Кирш Илья
49'
Апшацев Марат
(Чумич Никола)
1:1
64'
 
Голенков Егор
Ионов Алексей
64'
 
Уткин Даниил
Акбашев Роман
64'
 
Глебов Данил
Семенчук Давид
66'
Ранджелович Лазар
Кузнецов Даниил
 
72'
 
Лангович Андрей
78'
Даку Мирлинд
Уридия Мераби
 
78'
Рахмоналиев Умарали
Апшацев Марат
 
Прогнозы 133
Рубин 45.9% (61)
X 40.6% (54)
Ростов 13.5% (18)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
да
martik #
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Ростов

История личных встреч

Рубин
Ростов

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.79
1.33

Среднее время на гол

114
67

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

31
37

Голов в среднем за матч

1.07
1.28

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

84
70

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашурматов Рустам 1 0.25
Тесленко Егор 1 0.25
Апшацев Марат 1 0.25
Чумич Никола 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.25
Вахания Илья 1 0.25
Комаров Иван 1 0.25
Игнатов Герман 1 0.25
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Тесленко Егор 2 0
Вуячич Игор 1 0
Ширяев Максим 1 0
Безруков Руслан 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Глебов Данил 1 0
Прохин Данила 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2
Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0
Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0

Результаты матчей

Рубин
Ростов

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рубин
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
2.
Ростов
 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 3:3 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ахмат
 3:3 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 3:3 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
2.
Зенит
 3:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
3.
Факел
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Рубин
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 3:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 3:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Балтика Энрикес Анхело 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    87'
    На своей половине поля руками придержал за плечо соперника Мелёхин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 86'
    Пробивал головой из пределов штрафной Голенков после заброса от Уткина, но мяч в падении смог отбить в сторону Янович.
  • Замена
    85'
    Двойная замена в составе казанцев произошла. Вместо Сорокина и Чумича шанс проявить себя получили Фамейе и Вуячич.
  • 84'
    Диагональ исполнял Безоруков на фланг, куда забегал Чумич, но его опередил Глебов и головой вынес сферу за боковую линию.
  • Замена
    83'
    Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Алексея Ионова доигрывать поединок будет Мохаммада Мохеби.
  • 82'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Голенков. Здесь пытался пробить по воротам Ионов, но проиграл борьбу Мартыновичу.
  • 81'
    Протащил мяч по центру к штрафной соперника Даку и попытался пробить, но мяч в последний момент в подкате накрыл Глебов.
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Апшацева и Уридии шанс проявить себя получили Рахмоналиев и Даку.
  • 79'
    Диагональ исполнял Глебов на фланг, куда забегал на скорости Ионов, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 78'
    Со штрафного навесил Глебов на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Уткину не позволил в силовой борьбе Апшацев.
  • 77'
    Прорывался по флангу Тугарев на скорости, но получил по ногам в подкате от Апшацева. Штрафной удар исполнять будут ростовчане.
  • 76'
    Убежал в контратаку по флангу Апшацев и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Уридия в падении.
  • 75'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Ионов. Здесь Голенков в верховой борьбе затолкал Яновича вместе с мячом в ворота.
  • 74'
    Накрутил соперника на фланге Ранджелович и покатил в штрафную, но здесь пробить в касание Уридии не позволил Мелёхин.
  • 73'
    Со штрафного навесил Ранджелович на ближнюю штангу, но здесь спокойно Глебов головой вынес сферу в аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      На чужой половине поля получил по ногам Уридия в борьбе против Уткина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".
    • 71'
      Уткин отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Голенкову, но тот проиграл силовую дуэль Мартыновичу и не смог пробить.
    • 70'
      Снова пробил по воротам Уридия головой из пределов штрафной после подачи от Сорокина, но точности ему немного не хватило.
    • 69'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Ширяев и прострелил в штрафную, где пробил в падении Уридия, но мяч смог отбить в сторону Медведев.
    • 68'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Ионов получил повреждение колена. Потребуется ему помощь медиков.
    • Замена
      67'
      Замена в составе "Рубина" ответная произошла. Вместо Даниила Кузнецова игру прдолжать будет Лазар Ранджелович.
    • 66'
      Решил пробить по воротам издали Апшацев после паса от Кузнецова, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
    • Замена
      65'
      Сразу три замены в составе гостей произошло. Вместо Акбашева, Комарова и Семенчука на поле появились Уткин, Глебов и Голенков.
    • 64'
      Коновалов со штрафного подал в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 63'
      Получил по ногам Апшацев на чужой половине поля в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 62'
      Долго катают мяч на чужой половине поля казанцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. 
    • 61'
      Грамотно подставился в центре поля Дрезгич и вынудил нарушить правила Акбашева, что не осталось без внимания арбитр.
    • 60'
      Проникающий пас отдавал Комаров на ход Щетинину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 59'
      Ушел от соперника финтом на фланге Ширяев и навесил в штрафную. Здесь пытался пробить Уридия, но проиграл борьбу за мяч Комарову.
    • 58'
      Сместился с левого фланга в центр Чумич и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате защитник.
    • Офсайд
      57'
      Чумич мог расстреливать ворота соперника из пределов штрафной после прострела от Апшацева, но оказался он в положении "вне игры".
    • 56'
      Продавил соперника по флангу Игнатьев и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 55'
      Мог убегать на ворота соперника Игнатов после заброса от Акбашева, но нарушил он правила в борьбе против Мартыновича.
    • 54'
      В центре поля получил по ногам Комаров в подкате от Уридии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ростова".
    • 53'
      С правого фланга забрасывал в штрафную соперника Сорокин на ход Уридии, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мелёхину.
    • 52'
      Прорывался по флангу Чумич вновь на скорости и прострелил в штрафную, но никто из партнеров не смог на этот раз замкнуть.
    • 51'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Комаров на ход Ионову, но тот проиграл борьбу за мяч Мартыновичу.
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Марат Апшацев! Смогли сравнять счет казанцы. Убежал по флангу от соперника Чумич и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, куда вбежал Апшацев и в падении вколотил снаряд в сетку.
    • 49'
      Забросил с центра поля Комаров на ход Щетинину, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.
    • 48'
      Прорывался сразу же в атаку Чумич по центру и пробил с линии штрафной, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Ростова". Вместо Ильи Кирша на второй тайм вышел Виктор Мелёхин.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли казанцы отыграться? 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне ростовчан!
    • Желтая карточка
      45'
      В центре поля грубо двумя ногами Дрезгич заехал в подкате в ноги Щетинину, за что был наказан желтой карточкой.
    • 45'
      Тонкий пас вырезал Ширяев в штрафную на ход Уридии, но на выходе грамотно сыграл Медведев и забрал мяч в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
    • 44'
      С угла поля Коновалов подавал на ближнюю штангу, но мяч спокойно головой обратно на фланг вынес Игнатов.
    • 43'
      Безруков бросил далеко аут в центр штрафной, где пробил головой Сорокин, но мяч на угловой полетел от спины защитника.
    • 42'
      В верховой борьбе с соперником получил по голове Кирш. Потребуется футболисту время, чтобы прийти в себя.
    • 41'
      Разыграли угловой казанцы, после чего Кузнецов подал на дальнюю штангу, но здесь Чумичу не дал по воротам пробить Тугарев.
    • Штанга
      40'
      Ворвался Кузнецов на скорости в штрафную, убрал защитника на замахе и пробил в ближний угол, но угодил точно в штангу.
    • 39'
      С угла поля навесил Коновалов на Сорокина, который продлил на дальнюю, где Чумич пробил в упор, но в падении Медведев смог спасти свою команду.
    • 38'
      Сместился с фланга к центру Кузнецов и пробил по воротам издали, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 37'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Чумич на ход Коновалову, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 36'
      Прорвался на скорости по флангу Щетинин и навесил в штрафную. Мяч едва ли не залетел под перекладину, но все же попал в стойку ворот.
    • 35'
      Оторвался от опеки соперника по центру Игнатов и отдал поперек на Ионова, но тому пробить не позволили защитники.
    • 34'
      За мяч зацепился в чужой штрафной Безркуов и упал в борьбе против Кирша. Судья не стал назначать пенальти.
    • 33'
      Ушел от соперника по флангу Чумич и прострелил в центр на Уридию, но тому пробить по воротам не дал защитник.
    • 32'
      Навесил со штрафного Щетинин на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил Комаров, но мяч не попал в створ ворот.
    • 31'
      На фланге получил по ногам Тугарев в силовой борьбе против Чумича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".
    • Угловой
      30'
      Накрутил соперника на фланге Игнатов, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч в падении перевел на угловой Янович.
    • 29'
      Мог убегать на ворота соперника Уридия после заброса от Кузнецова, но вышел за пределы штрафной Медведев и головой вынес сферу подальше.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Герман Игнатов! Неожиданно смогли открыть счет в матче ростовчане. Взял инициативу на себя Игнатов, сместился с фланга в центр, вошел в штрафную и пробил по воротам из-под защитника. Мяч влетел точно в дальний нижний угол ворот.
    • 27'
      Мог убегать на ворота соперника Ионов после заброса от Ланговича, но вовремя вернулся в оборону Сорокин и вынес сферу в аут.
    • 26'
      С углового навесил Кузнецов на линию вратарской, но мяч головой вынес подальше от ворот защитник.
    • Угловой
      25'
      Ворвался с правого фланга в штрафную соперника Уридия и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.
    • 24'
      В контратаку убежал на ворота соперника Чумич и пробил из пределов штрафной, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 23'
      Разыграли угловой казанцы, после чего навесил в центр штрафной Коновалов, но здесь головой сбросил мя в руки голкиперу Прохин.
    • 22'
      Со штрафного навесил Коновалов на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Тугарев.
    • 21'
      На фланге получил Кузнецов по ногам в борьбе против Игнатова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".
    • 20'
      Сместился с правого фланга в штрафную Апшацев и пробил по воротам, но в падении заблокировал этот выстрел Игнатов.
    • 19'
      С правого фланга забросил в штрафную соперника Акбашев на ход Ионову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ширяеву.
    • 18'
      Чумич зацепился за мяч на фланге после заброса от Кузнецова, но в борьбе против Игнатова нарушил он правила.
    • 17'
      Диагональный пас исполнял Чумич на левый фланг, куда забегал Безруков, но мяч он выпустил за боковую линию в борьбе с защитником.
    • 16'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кузнецов. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 15'
      Сместился с фланга в центр штрафной Безруков и отдал поперек на Уридию, но мяч последний момент в аут вынес Кирш.
    • 14'
      Продавил соперника по флангу Уридия и прострелил в штрафную, где пробил Кузнецов, но угодил точно в защитника.
    • 13'
      С угла поля Рахмоналиев навесил на дальнюю штангу. Здесь головой пробил по воротам Дрезгич, но точности ему не хватило.
    • Угловой
      12'
      Теперь уже продавил соперника по флангу Рахмоналиев и подал в штрафную, но здесь головой вынес сферу на угловой Кирш.
    • 11'
      С левого фланга низом прострелить пытался Уридия, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за боковую линию.
    • 10'
      В центре поля получил локтем по затылку Прохин в борьбе против Уридии. Штрафной удар исполнять будут ростовчане.
    • 9'
      Ушел от соперника Ионов по флангу, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 7'
      По флангу забросил Кузнецов на ход Уридии, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 6'
      В центре поля Комаров получил по ногам в борьбе против Сорокина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ростова".
    • 5'
      С угла поля навесил Ионов на ближнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог выиграть верх у Мартыновича.
    • Угловой
      4'
      Продавил соперника по флангу Комаров и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 3'
      Чумич забросил в штрафную на ход партнеру, но его опередил Игнатов и вынес сферу подальше от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
       
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Очередной игровой день группового этапа Кубка России подарит нам противостояние "Рубина" и "Ростова". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Рубин.
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      BetBoom
      2.06 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 133
    Рубин 45.9% (61)
    X 40.6% (54)
    Ростов 13.5% (18)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 0:0
    да
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ростов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:1 Ростов

    Исход игры
    Рубин
    45.9% (61)
    Ничья
    40.6% (54)
    Ростов
    13.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.2% (44)
    Меньше
    64.8% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (90)
    Нет
    28% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (46)
    2:1 Рубин
    22.6% (30)
    1:0 Рубин
    17.3% (23)
    1:2 Ростов
    6% (8)
    0:1 Ростов
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:3 Ростов
    1.5% (2)
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