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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Турбин Евгений
Урал
1:0
Перерыв
Рубин

Ход матча

25'
Филипенко Егор
 
40'
Егорычев Андрей
(Бикфалви Эрик)
1:0
45'
 
Фамейе Джоэль
Прогнозы 155
Урал 74.8% (116)
X 17.4% (27)
Рубин 7.7% (12)
0
выиграет Урал, со счетом 2:0
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Урал
Рубин

История личных встреч

Урал
Рубин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.28
0.88

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

70
102

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.4
Юшин Александр 1 0.2
Аюпов Тимур 1 0.2
Бикфалви Эрик 0 0
Ишков Илья 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашурматов Рустам 1 0.2
Тесленко Егор 1 0.2
Апшацев Марат 1 0.2
Чумич Никола 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипенко Егор 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Тесленко Егор 2 0
Вуячич Игор 1 0
Ширяев Максим 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Безруков Руслан 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0
Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1

Результаты матчей

Урал
Рубин

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Урал
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Урал
 1:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 4 8
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
4.
Рубин
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1:0 Заявка 3 3 0 0 2 - 0 8
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Рубин
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
4.
Урал
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Химки Панченко Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Урал" на домашнем поле в Екатеринбурге за счёт куда более активного футбола справедливо переигрывает казанский "Рубин" со счётом 1:0. Будем надеяться, что во второй половине матча команда Рашида Рахимова также добавит в атаке и нас будет ждать ещё более яркий футбол. 
  • 45'
    Коновалов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Апшацев головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Ашурматова, Помазун вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Мишкич в центре поля нарушил правила против Зотова. Игроки "Рубина" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Желтая карточка
    45'
    Форвард "Рубина" Джоэль Фамейе получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Мишкича. 
  • 45'
    Дмитриев совершил рывок к лицевой линии поля по левому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Юшин в касание под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Шамов его выловил. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Из центра поля последовал заброс на ход Уридии к левому углу штрафной площади, Мераби зацепился за мяч и под давлением Филипенко пробил на исполнение по воротам, мяч полетел практически точно по центру и стал лёгкой добычей Помазуна. 
  • 43'
    Ширяев совершил рывок вперёд по правому флангу, Дмитриев на этот раз очень хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • 42'
    Апшацев попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Аюпов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Видеоповтор
    41'
    Судьи из комнаты VAR проверили повтор момента борьбы Бикфалви с Ашурматовым, но, в итоге нарушение правил зафиксировано не было, хороший гол "Урала" справедливо засчитан. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Егорычев!!! Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бикфалви головой сбросил мяч к правом углу вратарской, Егорычев в касание пробил между ног Дрезгичу в левый угол ворот, Шамов не смог спасти свою команду. 
  • 39'
    Первый тайм у нас постепенно подходит к концу. Хоть "Урал" и старается действовать активно, но, видимо, на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Юшин по итогам прошлого эпизода неудачно головой столкнулся с Аушрматовым. Вышли на поле врачи "Урала", после паузы Александр поднялся, первый тайм атакующий полузащитник "Урала" должен будет доигрывать. 
  • Опасный момент
    37'
    Эмерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Юшин в борьбе с Ашурматовым головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    36'
    Аюпов из центра поля выполнил хорошую проникающую передачу на ход Юшину по левой половине поля, Александр убежал на левый угол штрафной площади, вытянул на себя Шамова и выполнил передачу в центр штрафной площади на Бикфалви, в последний момент Тесленко успел подставить ногу, мяч был выбит в итоге на правый фланг. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      Зотов при развитии атаки выполнил передачу на ход Безрукову по левому флангу, Кулаков грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      34'
      Ашурматов при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Ширяеву, фланговый защитник "Рубина" забрался в офсайд. 
    • Опасный момент
      33'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Игорь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви опередил Тесленко и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 32'
      Эмерсон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Ширяев хорошо сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 31'
      С левого фланга Безруков выполнил подачу в центр штрафной площади, Ширяев головой пробил по воротам, мяч попал в лицо Филипенко и отскочил на левый угол штрафной, Тесленко в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Угловой
      30'
      Апшацев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
    • 29'
      Фамейе теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кулаков накрыл Уридию и выбил мяч на угловой. 
    • 28'
      Кулаков после прохода по правому флангу выполнил подачу в цент штрафной площади, Ашурматов головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • 27'
      Уридия подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Желтая карточка
      26'
      Центральный защитник "Урала" Егор Филипенко получил жёлтую карточку за отмашку в борьбе за мяч в центре поля против Апшацева. 
    • 25'
      Темп матча у нас при этом пока что упал, но "Урал" по-прежнему куда больше времени контролирует мяч. 
    • 24'
      "Екатеринбург-Арена" сегодня достаточно неплохо заполнена, конечно же болельщики "Урала" стараются активно гнать свою команду в атаку. 
    • 23'
      Юшин сместился немного в центр с правого фланга, а затем Александр под давлением Дрезгича пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Судья
      22'
      Дмитриев догнал непростой мяч на левом фланге после заброса из центра поля от Мишкича, как казалось, но всё же после паузы Евгений Турбин зафиксировал с подсказки бокового, что мяч ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
    • Угловой
      21'
      Угловой у ворот "Урала". Безруков выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Судья
      20'
      Мишкичу досталось по ногам от Уиридии на левом фланге на своей половине поля, Евгений Турбин при этом свистка не дал. 
    • 19'
      Егорычев разогнал атаку по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Дмитриев не очень удачно сыграл головой, мяч в итоге полетел значительно выше цели при попытке пробить по воротам. 
    • 18'
      Из центра поля последовал слшиком сильный заброс на ход Уридии к левому углу штрафной площади, Помазун вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Аюпов в центре поля огрел по ногам Апшацева. Футболисты "Рубина" сейчас также не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 16'
      Юшин со стандарта закрутил мяч к дальней штанге, никто из партнёров по команде не стал делать полноценный рывок, Зотов сыграл по подсказке и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Ашурматов на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дмитриева. "Урал" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Судья
      14'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левой половине поля, под давлением нескольких соперников Игорь оказался на газоне, но Евгений Турбин вновь показал, что нужно играть дальше. 
    • 13'
      Мишкич прошёл вперёд по правому флангу, но затем Даниэль выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Шамов немного размялся при игре на выходе. 
    • Опасный момент
      12'
      Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот "Рубина". Юшин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 10'
      Тесленко совершил проход вперёд по левому флангу и от лицевой линии поля под давлением Кулакова выполнил подачу в центр штрафной площади на Фамейе, Филипенко грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 9'
      Бикфалви в борьбе за мяч в центре поля оказался на газоне, но Евгений Турбин нарушение правил на этот раз не зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Зотов в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Урала" не стали сильно спешить при розыгрыше мяча. 
    • 7'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левой половине поля, но у своей штрафной площади грамотно в подкате сыграл Ашурматов, который вернул мяч своей команде. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Коновалов в борьбе за мяч в центре поля в игровом эпизоде попал по опорной ноге Егорычеву. Андрей получил небольшое повреждение, но затем полузащитник "Урала" показал, что он готов играть дальше, помощь врачей ему не нужна. 
    • 5'
      Перед матчем в Екатеринбурге шёл довольно сильный дождь, но всё же сейчас он уже практически полностью закончился, а поэтому проверять голкиперов дальними ударами не будут особо активно. 
    • Офсайд
      4'
      Удалось "Рубину" провести голевую атаку по левому флангу, однако, в момент передачи при развитии атаки по левому флангу Уридия оказался в офсайде. 
    • 3'
      Также добавим, что сегодня в составе "Рубина" дебютирует голкипер Егор Шамов, который неплохо знаком любителям российского футбола по матчам за тульский "Арсенал". 
    • 2'
      Сегодня в Екатеринбурге уже случилось несколько знаменательных событий, в частности, Даниэль Мишкич получил памятную футболку от президента команды Григория Иванова. Хорватский полузащитник провёл за "Урал" уже более ста матчей. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что наши ожидания на матч действительно оправдаются и "Урал" и "Рубином" покажут яркий футбол, который будет сопровождаться забитыми мячами. 
    • До матча
    • Напомним, что в группе В "Урал" на данный момент идёт с пятью очками и занимает третью позицию, а "Рубин" с четырьмя очками замыкает квартет. Казанскому клубу в Екатеринбурге конечно же нужно будет играть только на победу, но и сам "Урал" должен стараться побеждать, если планирует бороться за второе место в группе. 
    • Главными арбитром на этот матч назначен Евгений Турбин из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов из Вереи и Владимир Миневич из Смоленска. Резервным арбитром на этот матч назначен Артур Фёдоров из Петрозаводска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче пятого тура группового этапа Кубка России между "Уралом" из Екатеринбурга и казанским "Рубином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 28.4% пользователей.
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    Прогнозы 155
    Урал 74.8% (116)
    X 17.4% (27)
    Рубин 7.7% (12)
    0
    выиграет Урал, со счетом 2:0
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Рубин
    3.80
    5.50
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:0 Рубин

    Исход игры
    Урал
    74.8% (116)
    Ничья
    17.4% (27)
    Рубин
    7.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.58% (49)
    Меньше
    61.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    53.54% (68)
    Нет
    46.46% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    28.4% (44)
    2:1 Урал
    26.5% (41)
    1:1 Ничья
    12.9% (20)
    2:0 Урал
    5.2% (8)
    1:2 Рубин
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    0:1 Рубин
    1.9% (3)
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