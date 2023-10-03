Из центра поля последовал заброс на ход Уридии к левому углу штрафной площади, Мераби зацепился за мяч и под давлением Филипенко пробил на исполнение по воротам, мяч полетел практически точно по центру и стал лёгкой добычей Помазуна.

Две минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма.

Дмитриев совершил рывок к лицевой линии поля по левому флангу и выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Юшин в касание под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Шамов его выловил.

Форвард "Рубина" Джоэль Фамейе получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Мишкича.

Мишкич в центре поля нарушил правила против Зотова. Игроки "Рубина" тщательно готовятся к стандарту.

Коновалов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Апшацев головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Ашурматова, Помазун вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Урал" на домашнем поле в Екатеринбурге за счёт куда более активного футбола справедливо переигрывает казанский "Рубин" со счётом 1:0. Будем надеяться, что во второй половине матча команда Рашида Рахимова также добавит в атаке и нас будет ждать ещё более яркий футбол.

Аюпов из центра поля выполнил хорошую проникающую передачу на ход Юшину по левой половине поля, Александр убежал на левый угол штрафной площади, вытянул на себя Шамова и выполнил передачу в центр штрафной площади на Бикфалви, в последний момент Тесленко успел подставить ногу, мяч был выбит в итоге на правый фланг.

Эмерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Юшин в борьбе с Ашурматовым головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Юшин по итогам прошлого эпизода неудачно головой столкнулся с Аушрматовым. Вышли на поле врачи "Урала", после паузы Александр поднялся, первый тайм атакующий полузащитник "Урала" должен будет доигрывать.

Первый тайм у нас постепенно подходит к концу. Хоть "Урал" и старается действовать активно, но, видимо, на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Егорычев!!! Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бикфалви головой сбросил мяч к правом углу вратарской, Егорычев в касание пробил между ног Дрезгичу в левый угол ворот, Шамов не смог спасти свою команду.

Судьи из комнаты VAR проверили повтор момента борьбы Бикфалви с Ашурматовым, но, в итоге нарушение правил зафиксировано не было, хороший гол "Урала" справедливо засчитан.

Апшацев попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Аюпов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Ширяев совершил рывок вперёд по правому флангу, Дмитриев на этот раз очень хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде.

Центральный защитник "Урала" Егор Филипенко получил жёлтую карточку за отмашку в борьбе за мяч в центре поля против Апшацева.

Уридия подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

Кулаков после прохода по правому флангу выполнил подачу в цент штрафной площади, Ашурматов головой выбил мяч подальше от своих владений.

Фамейе теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кулаков накрыл Уридию и выбил мяч на угловой.

Апшацев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

С левого фланга Безруков выполнил подачу в центр штрафной площади, Ширяев головой пробил по воротам, мяч попал в лицо Филипенко и отскочил на левый угол штрафной, Тесленко в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Эмерсон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Ширяев хорошо сыграл по позиции и перехватил мяч.

Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Игорь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви опередил Тесленко и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Ашурматов при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Ширяеву, фланговый защитник "Рубина" забрался в офсайд.

Зотов при развитии атаки выполнил передачу на ход Безрукову по левому флангу, Кулаков грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

25' Темп матча у нас при этом пока что упал, но "Урал" по-прежнему куда больше времени контролирует мяч.

24' "Екатеринбург-Арена" сегодня достаточно неплохо заполнена, конечно же болельщики "Урала" стараются активно гнать свою команду в атаку.

23' Юшин сместился немного в центр с правого фланга, а затем Александр под давлением Дрезгича пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

22' Дмитриев догнал непростой мяч на левом фланге после заброса из центра поля от Мишкича, как казалось, но всё же после паузы Евгений Турбин зафиксировал с подсказки бокового, что мяч ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

21' Угловой у ворот "Урала". Безруков выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон головой выбил мяч на левый фланг.

20' Мишкичу досталось по ногам от Уиридии на левом фланге на своей половине поля, Евгений Турбин при этом свистка не дал.

19' Егорычев разогнал атаку по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Дмитриев не очень удачно сыграл головой, мяч в итоге полетел значительно выше цели при попытке пробить по воротам.

18' Из центра поля последовал слшиком сильный заброс на ход Уридии к левому углу штрафной площади, Помазун вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

17' Аюпов в центре поля огрел по ногам Апшацева. Футболисты "Рубина" сейчас также не стали спешить при розыгрыше мяча.

16' Юшин со стандарта закрутил мяч к дальней штанге, никто из партнёров по команде не стал делать полноценный рывок, Зотов сыграл по подсказке и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

15' Ашурматов на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дмитриева. "Урал" заработал достаточно неплохой стандарт.

14' Дмитриев совершил рывок вперёд по левой половине поля, под давлением нескольких соперников Игорь оказался на газоне, но Евгений Турбин вновь показал, что нужно играть дальше.

13' Мишкич прошёл вперёд по правому флангу, но затем Даниэль выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Шамов немного размялся при игре на выходе.

12' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

11' Угловой у ворот "Рубина". Юшин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

10' Тесленко совершил проход вперёд по левому флангу и от лицевой линии поля под давлением Кулакова выполнил подачу в центр штрафной площади на Фамейе, Филипенко грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

9' Бикфалви в борьбе за мяч в центре поля оказался на газоне, но Евгений Турбин нарушение правил на этот раз не зафиксировал.

8' Зотов в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Урала" не стали сильно спешить при розыгрыше мяча.

7' Дмитриев совершил рывок вперёд по левой половине поля, но у своей штрафной площади грамотно в подкате сыграл Ашурматов, который вернул мяч своей команде.

6' Коновалов в борьбе за мяч в центре поля в игровом эпизоде попал по опорной ноге Егорычеву. Андрей получил небольшое повреждение, но затем полузащитник "Урала" показал, что он готов играть дальше, помощь врачей ему не нужна.

5' Перед матчем в Екатеринбурге шёл довольно сильный дождь, но всё же сейчас он уже практически полностью закончился, а поэтому проверять голкиперов дальними ударами не будут особо активно.

4' Удалось "Рубину" провести голевую атаку по левому флангу, однако, в момент передачи при развитии атаки по левому флангу Уридия оказался в офсайде.

3' Также добавим, что сегодня в составе "Рубина" дебютирует голкипер Егор Шамов, который неплохо знаком любителям российского футбола по матчам за тульский "Арсенал".

2' Сегодня в Екатеринбурге уже случилось несколько знаменательных событий, в частности, Даниэль Мишкич получил памятную футболку от президента команды Григория Иванова. Хорватский полузащитник провёл за "Урал" уже более ста матчей.