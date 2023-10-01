История личных встреч
Урал
Рубин
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.28
0.88
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
70
102
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|1
|0.25
|Аюпов Тимур
|1
|0.25
|Егорычев Андрей
|1
|0.25
|Ишков Илья
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ашурматов Рустам
|1
|0.25
|Тесленко Егор
|1
|0.25
|Апшацев Марат
|1
|0.25
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашурматов Рустам
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Тесленко Егор
|2
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Дрезгич Урош
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0
Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1
Результаты матчей
Урал
Рубин
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Урал
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Химки
|Панченко Кирилл
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Исход игры
Урал
75% (39)
Ничья
17.3% (9)
Рубин
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
2:1 Урал
40.4% (21)
1:0 Урал
23.1% (12)
1:1 Ничья
15.4% (8)
2:0 Урал
5.8% (3)
1:2 Рубин
5.8% (3)
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