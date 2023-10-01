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  4. Кубок 2023-2024
Урал
 
Позже
Рубин
Прогнозы 52
Урал 75% (39)
X 17.3% (9)
Рубин 7.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Рубин
3.35
3.50
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3.45
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Урал
Рубин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.28
0.88

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

70
102

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 1 0.25
Аюпов Тимур 1 0.25
Егорычев Андрей 1 0.25
Ишков Илья 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашурматов Рустам 1 0.25
Тесленко Егор 1 0.25
Апшацев Марат 1 0.25
Чумич Никола 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Тесленко Егор 2 0
Вуячич Игор 1 0
Ширяев Максим 1 0
Безруков Руслан 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0
Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3
Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1

Результаты матчей

Урал
Рубин

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Урал
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Химки Панченко Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 52
    Урал 75% (39)
    X 17.3% (9)
    Рубин 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Рубин
    3.35
    3.50
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    Прогнозы на матч Урал - Рубин

    Исход игры
    Урал
    75% (39)
    Ничья
    17.3% (9)
    Рубин
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    40.4% (21)
    1:0 Урал
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    2:0 Урал
    5.8% (3)
    1:2 Рубин
    5.8% (3)
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