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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
Локомотив Москва
3:0
Второй тайм
Ростов

Ход матча

7'
Миранчук Антон
 
34'
Сулейманов Тимур
(Миранчук Антон)
1:0
36'
Морозов Евгений
 
39'
Миранчук Антон
(Тикнизян Наир)
2:0
46'
 
Байрамян Хорен
Ионов Алексей
46'
 
Лангович Андрей
Кирш Илья
46'
 
Прохин Данила
55'
Дзюба Артём
Миранчук Антон
 
55'
Глушенков Максим
Самошников Илья
 
55'
Жемалетдинов Рифат
Сулейманов Тимур
 
59'
Глушенков Максим
(Дзюба Артём)
3:0
Прогнозы 135
Локомотив Москва 78.5% (106)
X 17.8% (24)
Ростов 3.7% (5)
0
выиграет Локомотив Москва, со счетом 1:0
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Ростов
4.45
4.30
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Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

35 матчей

51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.11
1.12

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.4
1.26

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 0.4
Тикнизян Наир 1 0.2
Миранчук Антон 1 0.2
Сарвели Владислав 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Сулейманов Тимур 1 0.2
Дзюба Артём 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.2
Вахания Илья 1 0.2
Комаров Иван 1 0.2
Игнатов Герман 1 0.2
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Морозов Евгений 2 0
Миранчук Антон 1 0
Ненахов Максим 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2
Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ростов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 3 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 0:2 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Зенит
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 9
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ростов
 0:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 0:2 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Зенит
 1:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    На грани офсайда был забит гол, спорным положение было у Глушенкова. Однако указывает на центр поля после недолгой паузы Любимов. Засчитан гол и никто уже его не отменит.
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Максим Глушенков! Жемалетдинов протащил мяч из центра и сделал передачу на Дзюбу, Артём пяткой отдал ассист на бегущего мимо защитников Глушенкова, который вышел к воротам гостей и перебросил Медведева!
     
  • Офсайд
    58'
    Забивает Тикнизян после эпизода, но из офсайда. Вывел его партнёр длинной передачей один на один с Медведевым.
  • 57'
    Опасно могло быть! Разогналась ответная атака "Локомотива" по левому флангу и прострелил Тикнизян на Дзюбу, но тот не смог выйти на ударную позицию после получения мяча!
  • 56'
    Неприятный прострел от Тугарева прошёл в штрафной "Локомотива", отбиваются хозяева!
  • Замена
    55'
    Сразу тройная ротация от Галактионова - Сулейманов, Миранчук и Самошников с поля уходят, Дзюба, Жемалетдинов и Глушенков в игру войдут.
  • 52'
    Самошников получил мяч после штрафного удара своей команды в правой части штрафной гостей, попытался пробить, но в итоге попал в сетку с внешней стороны ворот.
  • 51'
    Кстати, два брата сегодня могут выйти на поле "РЖД Арены". Кирилл Щетинин из "Ростова" может сыграть против Михаила из "Локомотива".
  • Офсайд
    50'
    Офсайдом заканчивается новая атака "Локомотива", Сулейманов "вне игры" оказался.
  • 49'
    Тикнизян подобрался близко к чужой штрафной, пытался обыграть оппонентов и пробить, но надёжен вошедший в игру Лангович в обороне!
  • 48'
    В затяжную атаку по правому флангу вышли ростовчане, пытался обострить игру свежий Байрамян, в итоге потеряли мяч гости.
  • Замена
    47'
    И двойная замена у "Ростова" в начале тайма! Лангович и Байрамян меняют Кирша и Ионова.
  • Желтая карточка
    46'
    С жёлтой карточки начинают второй тайм дончане, Прохин грубо схватил Миранчука за плечо в борьбе, помешав развитию опасной атаки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартует на «РЖД Арене», «Локомотив» впереди, что, в принципе, логично – больше игроков основы в составе хозяев сегодня.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Всё! На перерыв отправляет команды Любимов, на табло 2:0, уверенно ведёт "Локомотив" благодаря голам Сулейманова и Миранчука. Отдыхаем...
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    • 45'
      Тяжеловато в конце тайма "Ростову" в атаку выйти, в итоге мяч снова к хозяевам возвращается уже не в первый раз.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минутки компенсирует рефери к тайму.
    • 44'
      Самошников нанёс откровенно слабый удар по воротам Медведева после того как получил мяч от Миранчука в чужой штрафной.
    • 44'
      Активно прессингует "Ростов" под конец тайма хозяев, но легко справляются с таким давлением игроки "Локо".
    • 41'
      Акбашев издалека метил в левый нижний угол ворот Гилерме - в сетку с внешней стороны попадает мяч.
    • 40'
      Терентьев с правого фланга задумал кросс в штрафную "Локо", Баринов вынес сферу головой из опасной зоны.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ну теперь Миранчук точно исправляется за смазанный пенальти! Простреливал с левого фланга в штрафную гостей Сулейманов, Тикнизян подхватил мяч и скинул на Миранчука, который расстрелял ворота Медведева с убойной позиции в районе 11-метровой отметки!
       
    • 38'
      Контролируют мяч после взятия ворот игроки "Локомотива", пытаются организовать атаку за атакой.
    • 37'
      Завёлся фанатский сектор "Локо", танцуют и поют фанаты после красивого гола своей команды. Отличная атмосфера на "РЖД Арене"!
    • Желтая карточка
      36'
      А вот и первый "горчичник" в матче, Морозов схватил Щетинина и сорвал перспективную атаку оппонентов.
    • 35'
      Заработал пенальти и забил мяч сегодня Сулейманов, а Миранчук своей супер-передачей исправляется за пижонский 11-метровый удар!
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сулейманов, забивает свой первый мяч после возвращения в "Локо" Тимур! Но каков Миранчук, сделал он точную и зрячую передачу на форварда из глубины поля, тот долго обрабатывал снаряд, вошёл в штрафную гостей и расстрелял ворота Медведева!
       
    • 33'
      5:3 по ударам и 3:2 по ударам в створ на данный момент. Без опасных моментов у нас пока практически, пристреливаются команды с дальних дистанций в основном.
    • 32'
      И вновь на дальний удар Марадишвили решился, теперь с правой ноги. На месте Медведев, берёт он удар метров с 35.
    • 31'
      Марадишвили и Баринов катают мяч в центре поля, закрыли дончане пути в штрафную для игроков хозяев.
    • 30'
      Щетинин пытался обыграть Морозова на подходе к штрафной "Локо", в итоге решился на дальний удар - точно в руки Гилерме. Такими бразильца не удивить.
    • Офсайд
      29'
      В офсайде оказывается Сулейманов после паса от Баринова. А неплохо разогнался по левому флангу Тимур...
    • 28'
      Ух, хороший пас пошёл из глубины на Ионова, но Фассон грамотно действует и прерывает его полёт до игрока дончан. Комаров подобрал сферу, но сделал неточную передачу, в итоге мяч покинул поле, а теперь - снова у игроков "Локомотива".
    • Фол, нарушение
      27'
      Срубает Самошников Щетинина на чужой половине поля, решили быстро разыграть штрафной гости.
    • 26'
      65 на 35 у нас пока по владению, больше доминирует на поле "Локомотив", однако и ростовчане периодически отвечают неприятными атаками.
    • 25'
      Плотный удар нанёс Миранчук в створ ворот не с самого близкого расстояния, но справляется с ним Медведев.
    • 24'
      Активен Тикнизян на левом фланге "Локо", сделал прострел к 11-метровой отметке - Акбашев выбивает мяч прямо в трибуны.
    • 23'
      Дошли до чужой штрафной игроки "Локомотива" в ответной атаке, Сулейманов получил мяч в опасной зоне, но так и не понял, что с ним делать дальше.
    • 21'
      Перехватывает инициативу по чуть-чуть "Ростов". Больше с мячом на чужой половине поля находятся гости сейчас.
    • 21'
      Дальний удар удался Игнатову, легко справляется с летящим мячом Гилерме.
    • Угловой
      20'
      Поймал на выходе мяч опытнейший Гилерме после навеса в штрафную от Щетинина. А неплохой выпад удался гостям...
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Это Комаров поймал пас из глубины в штрафной "Локо" и пробил по воротам хозяев! В защитника попадает футболист дончан, угловой зарабатывая.
    • Офсайд
      18'
      Спокойно отбиваются гости от стандарта, в офсайде оказался Фассон.
    • Угловой
      17'
      Хороший перехват удался Марадишвили на чужой половине поля, Тикнизян мяч подхватил, пробил, попал в защитника и заработал угловой.
    • 16'
      Комфортные для футбола +15 градусов сегодня в октябрьской Москве. Уже не та славная погода, что была в столице в выходные, но осадков синоптики нам сегодня не обещают, как минимум!
       
    • 15'
      Самошников ввёл мяч в игру из аута с правого фланга, но выиграл в своей штрафной площади борьбу Семенчук.
    • 13'
      Тикнизян с левого фланга вешал на Сулейманова, опережает форварда защитник дончан.
    • 12'
      В атаку выбрались ростовчане, Ионов и Щетинин пытались комбинировать в чужой штрафной, но сильнее оказалась оборона хозяев.
    • 10'
      Нет, всё же решила не засчитывать гол бригада рефери, офсайд у Баринова, который поймал передачу от Сильянова на линии вратарской "Ростова" после углового и переправил мяч в ворота.
    • Видеоповтор
      9'
      Решили перепроверить моменты видеоарбитры. Пауза возникла в матче.
    • Офсайд
      8'
      Из офсайда следом забивает Баринов с углового удара! Сразу в моменте флаг поднимает линейный арбитр.
    • Не забитый пенальти
      7'
      НЕТ ГОЛА! МЕДВЕДЕВ! Чудовищно пробил Миранчук, сам себя перехитрил полузащитник... Справляется Медведев с не самым сильным ударом от бьющего, который пытался перебросить вратаря и пробил в правую часть ворот.
    • Пенальти!
      6'
      И это пенальти! Вот это начало! Последовала атака "Локомотива" с правого фланга, пошла передача в штрафную от Сулейманова и рукой сыграл Кирш, по мнению Любимова, прерывая летящий мяч. Спорный пенальти, конечно, но молчит бригада ВАР.
    • 5'
      Терентьев навесил с правого фланга - контролирует ситуацию опытнейший Гилерме.
    • 4'
      Теперь гости решили покатать мяч на своей половине поля. Прессингуют хозяева под заряды своих болельщиков.
    • Угловой
      3'
      Хорошо в обороне действуют игроки "Ростова", нивелируя опасность первого в матче углового.
    • 3'
      Марадишвили! Первый удар в матче у нас есть и сразу в створ! С левой ноги бил полузащитник из-за пределов штрафной площади, но парирует Медведев летящий мяч.
    • 2'
      У хозяев мяч держится в первые минуты, пытаются выбрать направление для атаки подопечные Галактионова и выйти из под прессинга.
    • 2'
      В тёмно-зелёных цветах на поле вышли игроки «Локо», дончане сыграют в жёлто-чёрном комплекте!
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток даёт главный арбитр, поехали!
       
    • До матча
    • Обменялись вымпелами в центре поля Ионов и Баринов. В воротах перед сектором активных болельщиков "Локо" начнёт игру Гилерме!
    • Судья
      Питерская бригада арбитров обслужит наш матч. Артём Любимов в роли главного рефери, его ассистенты: Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный судья: Иван Сиденков.
       
    • Несколько минут назад в Екатеринбурге закончился матч "Урала" и "Рубина", уверенную победу одержали уральцы - 2:0. "Локомотив" с его учётом пока скатывается на третье место турнирной таблицы группы В с семью баллами. У "шмелей" и дончан – по восемь очков и первое и второе места соответственно. Замыкает квартет "Рубин" - четыре очка. 
    • А вот Валерий Карпин провёл тотальную ротацию состава! Ни одного игрока в старте не оставил тренер с пятничного матча с "Уралом" (2:2), отдыхает вся основа дончан. Медведев в воротах, в обороне – юные Игнатов, Кирш и Семенчук вместе с опытным Терентьевым. А капитаном "Ростова" сегодня будет Алексей Ионов!
       
    • Пять новых игроков поставил Михаил Галактионов в старт по сравнению с матчем против "Пари НН" в РПЛ (1:0). Лантратова в воротах сменил опытнейший Гилерме, готов сыграть отдохнувший из-за удаления в Премьер-лиге Тикнизян, в центре поля сыграет Марадишвили, а в атаке выйдут Миранчук и Сулейманов. С капитанской повязкой столичную команду на поле выведет Дмитрий Баринов!
    • Здравствуйте, дорогие гости нашего спортивного портала! LiveResult.ru проводит текстовый репортаж поединка пятого тура группового этапа Кубка России между столичным "Локомотивом" и "Ростовом". Комментировать матч для Вас буду я, Григорий Серёдкин. Оставайтесь с нами, стартуем в 17:15 по московскому времени!
       
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.9% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Локомотив Москва 78.5% (106)
    X 17.8% (24)
    Ростов 3.7% (5)
    0
    выиграет Локомотив Москва, со счетом 1:0
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    4.45
    4.30
    Реклама, ligastavok.ru
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 3:0 Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    78.5% (106)
    Ничья
    17.8% (24)
    Ростов
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.42% (78)
    Меньше
    38.58% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    77.17% (98)
    Нет
    22.83% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    48.9% (66)
    1:0 Локомотив Москва
    17% (23)
    1:1 Ничья
    14.8% (20)
    2:0 Локомотив Москва
    4.4% (6)
    1:2 Ростов
    2.2% (3)
    3:2 Локомотив Москва
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    2.2% (3)
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