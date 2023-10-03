вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|0.4
|Тикнизян Наир
|1
|0.2
|Миранчук Антон
|1
|0.2
|Сарвели Владислав
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Сулейманов Тимур
|1
|0.2
|Дзюба Артём
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.2
|Вахания Илья
|1
|0.2
|Комаров Иван
|1
|0.2
|Игнатов Герман
|1
|0.2
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|0:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2