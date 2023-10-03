Самошников получил мяч после штрафного удара своей команды в правой части штрафной гостей, попытался пробить, но в итоге попал в сетку с внешней стороны ворот.

Опасно могло быть! Разогналась ответная атака "Локомотива" по левому флангу и прострелил Тикнизян на Дзюбу, но тот не смог выйти на ударную позицию после получения мяча!

Забивает Тикнизян после эпизода, но из офсайда. Вывел его партнёр длинной передачей один на один с Медведевым.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Максим Глушенков! Жемалетдинов протащил мяч из центра и сделал передачу на Дзюбу, Артём пяткой отдал ассист на бегущего мимо защитников Глушенкова, который вышел к воротам гостей и перебросил Медведева!

На грани офсайда был забит гол, спорным положение было у Глушенкова. Однако указывает на центр поля после недолгой паузы Любимов. Засчитан гол и никто уже его не отменит.

Второй тайм стартует на «РЖД Арене», «Локомотив» впереди, что, в принципе, логично – больше игроков основы в составе хозяев сегодня.

С жёлтой карточки начинают второй тайм дончане, Прохин грубо схватил Миранчука за плечо в борьбе, помешав развитию опасной атаки.

И двойная замена у "Ростова" в начале тайма! Лангович и Байрамян меняют Кирша и Ионова.

В затяжную атаку по правому флангу вышли ростовчане, пытался обострить игру свежий Байрамян, в итоге потеряли мяч гости.

Тикнизян подобрался близко к чужой штрафной, пытался обыграть оппонентов и пробить, но надёжен вошедший в игру Лангович в обороне!

Кстати, два брата сегодня могут выйти на поле "РЖД Арены". Кирилл Щетинин из "Ростова" может сыграть против Михаила из "Локомотива".

Всё! На перерыв отправляет команды Любимов, на табло 2:0, уверенно ведёт "Локомотив" благодаря голам Сулейманова и Миранчука. Отдыхаем...

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ну теперь Миранчук точно исправляется за смазанный пенальти! Простреливал с левого фланга в штрафную гостей Сулейманов, Тикнизян подхватил мяч и скинул на Миранчука, который расстрелял ворота Медведева с убойной позиции в районе 11-метровой отметки!

Акбашев издалека метил в левый нижний угол ворот Гилерме - в сетку с внешней стороны попадает мяч.

Самошников нанёс откровенно слабый удар по воротам Медведева после того как получил мяч от Миранчука в чужой штрафной.

Тяжеловато в конце тайма "Ростову" в атаку выйти, в итоге мяч снова к хозяевам возвращается уже не в первый раз.

35' Заработал пенальти и забил мяч сегодня Сулейманов, а Миранчук своей супер-передачей исправляется за пижонский 11-метровый удар!

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сулейманов, забивает свой первый мяч после возвращения в "Локо" Тимур! Но каков Миранчук, сделал он точную и зрячую передачу на форварда из глубины поля, тот долго обрабатывал снаряд, вошёл в штрафную гостей и расстрелял ворота Медведева!



33' 5:3 по ударам и 3:2 по ударам в створ на данный момент. Без опасных моментов у нас пока практически, пристреливаются команды с дальних дистанций в основном.

32' И вновь на дальний удар Марадишвили решился, теперь с правой ноги. На месте Медведев, берёт он удар метров с 35.

31' Марадишвили и Баринов катают мяч в центре поля, закрыли дончане пути в штрафную для игроков хозяев.

30' Щетинин пытался обыграть Морозова на подходе к штрафной "Локо", в итоге решился на дальний удар - точно в руки Гилерме. Такими бразильца не удивить.

29' В офсайде оказывается Сулейманов после паса от Баринова. А неплохо разогнался по левому флангу Тимур...

28' Ух, хороший пас пошёл из глубины на Ионова, но Фассон грамотно действует и прерывает его полёт до игрока дончан. Комаров подобрал сферу, но сделал неточную передачу, в итоге мяч покинул поле, а теперь - снова у игроков "Локомотива".

27' Срубает Самошников Щетинина на чужой половине поля, решили быстро разыграть штрафной гости.

26' 65 на 35 у нас пока по владению, больше доминирует на поле "Локомотив", однако и ростовчане периодически отвечают неприятными атаками.

25' Плотный удар нанёс Миранчук в створ ворот не с самого близкого расстояния, но справляется с ним Медведев.

24' Активен Тикнизян на левом фланге "Локо", сделал прострел к 11-метровой отметке - Акбашев выбивает мяч прямо в трибуны.

23' Дошли до чужой штрафной игроки "Локомотива" в ответной атаке, Сулейманов получил мяч в опасной зоне, но так и не понял, что с ним делать дальше.

21' Перехватывает инициативу по чуть-чуть "Ростов". Больше с мячом на чужой половине поля находятся гости сейчас.

21' Дальний удар удался Игнатову, легко справляется с летящим мячом Гилерме.

20' Поймал на выходе мяч опытнейший Гилерме после навеса в штрафную от Щетинина. А неплохой выпад удался гостям...

19' ОПАСНО! Это Комаров поймал пас из глубины в штрафной "Локо" и пробил по воротам хозяев! В защитника попадает футболист дончан, угловой зарабатывая.

18' Спокойно отбиваются гости от стандарта, в офсайде оказался Фассон.

17' Хороший перехват удался Марадишвили на чужой половине поля, Тикнизян мяч подхватил, пробил, попал в защитника и заработал угловой.

16' Комфортные для футбола +15 градусов сегодня в октябрьской Москве. Уже не та славная погода, что была в столице в выходные, но осадков синоптики нам сегодня не обещают, как минимум!



15' Самошников ввёл мяч в игру из аута с правого фланга, но выиграл в своей штрафной площади борьбу Семенчук.

13' Тикнизян с левого фланга вешал на Сулейманова, опережает форварда защитник дончан.

12' В атаку выбрались ростовчане, Ионов и Щетинин пытались комбинировать в чужой штрафной, но сильнее оказалась оборона хозяев.

10' Нет, всё же решила не засчитывать гол бригада рефери, офсайд у Баринова, который поймал передачу от Сильянова на линии вратарской "Ростова" после углового и переправил мяч в ворота.

9' Решили перепроверить моменты видеоарбитры. Пауза возникла в матче.

8' Из офсайда следом забивает Баринов с углового удара! Сразу в моменте флаг поднимает линейный арбитр.

7' НЕТ ГОЛА! МЕДВЕДЕВ! Чудовищно пробил Миранчук, сам себя перехитрил полузащитник... Справляется Медведев с не самым сильным ударом от бьющего, который пытался перебросить вратаря и пробил в правую часть ворот.

6' И это пенальти! Вот это начало! Последовала атака "Локомотива" с правого фланга, пошла передача в штрафную от Сулейманова и рукой сыграл Кирш, по мнению Любимова, прерывая летящий мяч. Спорный пенальти, конечно, но молчит бригада ВАР.

5' Терентьев навесил с правого фланга - контролирует ситуацию опытнейший Гилерме.

4' Теперь гости решили покатать мяч на своей половине поля. Прессингуют хозяева под заряды своих болельщиков.

3' Хорошо в обороне действуют игроки "Ростова", нивелируя опасность первого в матче углового.

3' Марадишвили! Первый удар в матче у нас есть и сразу в створ! С левой ноги бил полузащитник из-за пределов штрафной площади, но парирует Медведев летящий мяч.

2' У хозяев мяч держится в первые минуты, пытаются выбрать направление для атаки подопечные Галактионова и выйти из под прессинга.

2' В тёмно-зелёных цветах на поле вышли игроки «Локо», дончане сыграют в жёлто-чёрном комплекте!

