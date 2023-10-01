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  4. Кубок 2023-2024
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 50
Локомотив Москва 76% (38)
X 22% (11)
Ростов 2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
4.90
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История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

35 матчей

51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.11
1.12

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.4
1.26

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Глушенков Максим 1 0.25
Изидор Вильсон 1 0.25
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.25
Вахания Илья 1 0.25
Комаров Иван 1 0.25
Игнатов Герман 1 0.25
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 0
Миранчук Антон 1 0
Ненахов Максим 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Морозов Евгений 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Глебов Данил 1 0
Прохин Данила 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2
Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ростов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Химки Панченко Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 76% (38)
    X 22% (11)
    Ростов 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    4.90
    4.30
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    76% (38)
    Ничья
    22% (11)
    Ростов
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    48% (24)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    14% (7)
    2:0 Локомотив Москва
    8% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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    Локомотив Москва
    Ростов
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