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История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
35 матчей
51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.11
1.12
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.4
1.26
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
71
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|1
|0.25
|Сарвели Владислав
|1
|0.25
|Глушенков Максим
|1
|0.25
|Изидор Вильсон
|1
|0.25
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.25
|Вахания Илья
|1
|0.25
|Комаров Иван
|1
|0.25
|Игнатов Герман
|1
|0.25
|Байрамян Хорен
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2
Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Ростов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Химки
|Панченко Кирилл
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
76% (38)
Ничья
22% (11)
Ростов
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
48% (24)
1:1 Ничья
18% (9)
1:0 Локомотив Москва
14% (7)
2:0 Локомотив Москва
8% (4)
3:1 Локомотив Москва
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
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