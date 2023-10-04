МОМЕНТИЩЕ! Это было опасно! Заболотный красиво на финте ушел справа от защитника. Следует прострел на линию вратарской, но успевает сыграть на подстраховке все тот же Моцпан, выбивающий мяч на угловой.

Мойзес после навеса с правого края сейчас нанес головой удар по рамке соперника, но сфера полетела значительно выше цели. Получилось не так опасно, как хотелось игрокам и болельщикам ЦСКА.

"Факел" пока не показывался на половине поля соперника, но первое наступление воронежцев привело к тому, что заработали игроки команды хозяев угловой удар на правом краю.

Моцпан подавал мяч в чужую штрафную, но Тороп был готов к такому эпизоду. Спокойно он вышел из рамки и сумел сферу зафиксировать в своих перчатках.

Лукин сейчас головой вынес мяч из своей штрафной послед того, как последовал навес в штрафную ЦСКА. Отработал "армеец" уверенно в район 11-метровой отметки, сыграв на вынос.

В центре поля на некоторое время мяч взяли под свой контроль игроки "Факела". Следует передача на Долгова с правого края, и там игрок "Факела" фолит в атаке.

12' Глебов попытался по правому краю промчаться к воротам соперника, но Моцпан в подкате сработал против оппонента, отправив мяч за боковую линию.

11' Досталось Кучаеву по ноге сейчас. Прилетел мощный удар в подкате ему. В итоге фол рефери зафиксировал в этой ситуации. Было, да.

10' 10 минут отыграли соперники в этой встрече. Кучаев с правого края заряжал в штрафную соперника - на выходе уверенно сыграл голкипер, забрав мяч в свои перчатки.

8' Отбивается снова "Факел". После розыгрыша углового нанес все тот же Кучаев дальний удар по рамке соперника. Прицельным получился этот выстрел. Сфера по позиции вратаря прилетела.

7' Угловой не лучшим образом исполнили гости, но будет еще один корнер. После удара Кучаева Гудиев сработал в рамке. В красивом стиле он перевел мяч за лицевую, среагировав на мощный выстрел Константина.

6' Рядно слева протиснулся к воротам "Факела". Последовал прострел в центр штрафной, после чего один из защитников подставил ногу и перевел сферу на угловой.

5' Немало болельщиков на трибунах в этом матче расположилось. Причем это касается не только поклонников "Факел", но и тех, кто болеет за ЦСКА.