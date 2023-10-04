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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Амелин Алексей
Факел
0:0
Первый тайм
ЦСКА Москва
Прогнозы 165
Факел 11.5% (19)
X 13.9% (23)
ЦСКА Москва 74.5% (123)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:3
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Факел
Ничья
ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гудиев
Виталий
92
Брызгалов
Сергей
15
Суслов
Кирилл
30
Кудряшов
Фёдор
17
Яколиш
Антонио
5
Селе
Табо
64
Ивлев
Андрей
8
Багамаев
Абдула
11
Моцпан
Никита
9
Максимов
Максим
7
Долгов
Александр
31
Беленов
Александр
35
Доровских
Вячеслав
23
Якимов
Вячеслав
88
Мастерной
Владислав
96
Симонов
Кирилл
28
Магаль
Руслан
20
Марков
Евгений
49
Тороп
Владислав
90
Лукин
Матвей
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Моура
68
Рядно
Михаил
17
Глебов
Кирилл
31
Кисляк
Матвей
88
Мендес
Виктор
20
Кучаев
Константин
72
Ермаков
Никита
91
Заболотный
Антон
86
Шайхутдинов
Владимир
14
Набабкин
Кирилл
6
Мухин
Максим
22
Гаич
Милан
II
2
Келлвен
Дуглас
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
9
Чалов
Фёдор
7
Давила
Виктор
21
Файзуллаев
Аббосбек
Факел
ЦСКА Москва

История личных встреч

Факел
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 2 0.4
Черов Василий 1 0.2
Альшин Ильнур 0 0
Мастерной Владислав 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 1 0.2
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.2
Обляков Иван 1 0.2
Гаич Милан II 1 0.2
Арбузов Ярослав 1 0.2
Кисляк Матвей 1 0.2
Ермаков Никита 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кудряшов Фёдор 0 1
Яколиш Антонио 1 0
Марков Евгений 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Поярков Николай 1 0
Селе Табо 1 0
Ивахнов Матвей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Ивлев Андрей 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Факел
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0
Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1

Результаты матчей

Факел
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Факел
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 8
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 6
2.
Факел
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    21'
    В центре поля на некоторое время мяч взяли под свой контроль игроки "Факела". Следует передача на Долгова с правого края, и там игрок "Факела" фолит в атаке. 
  • 20'
    20 минут фактически провели на поле соперники. Пока что владеет полностью инициативой ЦСКА, но соперник активно сопротивляется. 
  • 18'
    Лукин сейчас головой вынес мяч из своей штрафной послед того, как последовал навес в штрафную ЦСКА. Отработал "армеец" уверенно в район 11-метровой отметки, сыграв на вынос. 
  • Угловой
    17'
    Моцпан подавал мяч в чужую штрафную, но Тороп был готов к такому эпизоду. Спокойно он вышел из рамки и сумел сферу зафиксировать в своих перчатках.
  • Угловой
    16'
    "Факел" пока не показывался на половине поля соперника, но первое наступление воронежцев привело к тому, что заработали игроки команды хозяев угловой удар на правом краю. 
  • Угловой
    14'
    Мойзес после навеса с правого края сейчас нанес головой удар по рамке соперника, но сфера полетела значительно выше цели. Получилось не так опасно, как хотелось игрокам и болельщикам ЦСКА. 
  • Опасный момент
    13'
    МОМЕНТИЩЕ! Это было опасно! Заболотный красиво на финте ушел справа от защитника. Следует прострел на линию вратарской, но успевает сыграть на подстраховке все тот же Моцпан, выбивающий мяч на угловой. 
  • 12'
    Глебов попытался по правому краю промчаться к воротам соперника, но Моцпан в подкате сработал против оппонента, отправив мяч за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Досталось Кучаеву по ноге сейчас. Прилетел мощный удар в подкате ему. В итоге фол рефери зафиксировал в этой ситуации. Было, да. 
  • 10'
    10 минут отыграли соперники в этой встрече. Кучаев с правого края заряжал в штрафную соперника - на выходе уверенно сыграл голкипер, забрав мяч в свои перчатки. 
  • Угловой
    8'
    Отбивается снова "Факел". После розыгрыша углового нанес все тот же Кучаев дальний удар по рамке соперника. Прицельным получился этот выстрел. Сфера по позиции вратаря прилетела. 
  • Опасный момент
    7'
    Угловой не лучшим образом исполнили гости, но будет еще один корнер. После удара Кучаева Гудиев сработал в рамке. В красивом стиле он перевел мяч за лицевую, среагировав на мощный выстрел Константина. 
  • Угловой
    6'
    Рядно слева протиснулся к воротам "Факела". Последовал прострел в центр штрафной, после чего один из защитников подставил ногу и перевел сферу на угловой. 
  • 5'
    Немало болельщиков на трибунах в этом матче расположилось. Причем это касается не только поклонников "Факел", но и тех, кто болеет за ЦСКА. 
  • 4'
    Гудиев после подачи от Кучаева с правого края сыграл на выходе. Забрал вратарь в высоченном прыжке мяч в свои перчатки. Сыграно было великолепно тут. 
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    • Офсайд
      3'
      В атаке оказался Антон Заболотный. В итоге в офсайд забрался футболист ЦСКА. Арбитры тут же сработали и зафиксировали "вне игры" в этой ситуации. 
    • 2'
      Футболисты "Факела" вышли сегодня на газон в белых футболках и синих трусах, а игроки ЦСКА предстали перед нами в черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм матча в Воронеже! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Алексей Амелин (Тула);
      Ассистент: Игорь Князев (Курск);
      Ассистент: Денис Петров (Астрахань);
      Резервный: Артём Чистяков (Азов).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче группового этапа Кубка России сойдутся лицом к лицу игроки «Факела» и ЦСКА. Встреча состоится в Воронеже, на арене «Центральный стадион профсоюзов».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 165
    Факел 11.5% (19)
    X 13.9% (23)
    ЦСКА Москва 74.5% (123)
    0
    выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:3
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    ЦСКА Москва
    4.36
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    3.90
    2.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Факел
    11.4% (19)
    Ничья
    13.8% (23)
    ЦСКА Москва
    74.9% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.24% (60)
    Меньше
    52.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    58.27% (74)
    Нет
    41.73% (53)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.1% (47)
    0:1 ЦСКА Москва
    14.4% (24)
    0:2 ЦСКА Москва
    13.2% (22)
    1:1 Ничья
    11.4% (19)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.6% (6)
    0:3 ЦСКА Москва
    2.4% (4)
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    Факел
    ЦСКА Москва
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