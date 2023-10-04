Гладышев получил сейчас мяч и с правого края подкрутил снаряд в сторону дальнего угла. Мяч просвистел рядом со стойкой. Был близок игрок "Динамо" к тому, чтобы забить!

В ударе сегодня "Динамо". Снова Смолов получил мяч и из центра пробил в левый угол. Спас в броске свой коллектив Максименко!

Ни к чему интересному не привел сейчас угловой у ворот соперника в исполнении "Динамо", но после выноса сферы в центр поля продолжают мяч контролировать динамовцы.

Подустал, такое ощущение, "Спартак". Ничего впереди у "красно-белых" сейчас не получается. Близки ко второму кряду поражению во всех турнирах москвичи.

Промес выйдет на замену с минуты на минуту. Активно уже разминается Квинси. Все ждут, когда же голландец появится на газоне и попытается исправить ситуацию на поле.

Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

Мелёшин и Зиньковский ушли с поля в перерыве. Вместо них на газоне Зобнин и Бонгонда в составе московского "Спартака" появились. Отметим эти ротации в нашем протоколе.

Неудачно и "Динамо" угловой разыграло, но снаряд остается у "бело-голубых", которые продолжают владеть инициативой на футбольном поле.

Рябчук классный перехват мяча в центре поля сделал. В итоге "Спартак" сумел провести свою атаку и довел дело до удара. После выстрела Пруцева сфера в руки Лещуку прилетела.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 1:0! Фёдор нанес мяч с линии штрафной. Мяч цепляет руку Бителло, после чего оказывается в сетке. Ну что, засчитают судьи взятие ворот, или нет? Да, засчитывает он гол!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОМИН! 2:0! И вот счет на табло уже 2:0 становится! Браво, "Динамо"! Фомин после передачи от Смолова с правого края нанес удар по воротам Максименко, который спас свою команду после выстрела в упор, после чего со второй попытки Фомин переправляет сферу в сетку! Офсайда нет!

Фантастическим образом смогли игроки "Динамо" забить два гола. Теперь есть все шансы набрать три очка сегодня футболистам "бело-голубых".

38' Неудачно разыграли угловой игроки "Спартака", но уже сбегали в контратаку игроки "Динамо". Смолов нанес выстрел с 20-ти метров, однако Максименко прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти!

36' Медина из центра сделал пас на левый край, на Мелёшина, но этот пас не прошел. Защитник "Динамо" опередил Маслова, послав сферу на угловой.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть. Личка делает все, чтобы докричаться до своей команды. "Динамо" по ударам имеет превосходство - 7:3. По выстрелам в створ также впереди "бело-голубые" - 4:0.

34' ОПАСНО! Лесовой с линии штрафной нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел в сторону левого угла, но совсем немного не попал в цель! Было опасно!

33' Маричаль за споры с рефери в штрафной соперника получает карточку желтого цвета. Смолов отводит от арбитра 18-го номера хозяев, которая своими словами быстро успокоил.

32' Маслов за фол против Скопинцева получает сейчас карточку желтого цвета. Первый "горчичник" в этом противостоянии. Заслуженный, честно говоря.

31' Медина заработал первый угловой для "Спартака". С правого края разыграли корнер "красно-белые". Мяч был вынесен за пределы поля защитниками "Динамо". Аут.

29' Первый, судя по всему, угловой подан в нашем матче. С правого края Бителло подавал в центр штрафной, где Чернов сумел до снаряда добраться раньше других.

28' В центре поля один из игроков "Спартака" оказался, но не торопится рефери игру останавливать, пока "Динамо" в результате своей атаки не зарабатывают угловой.