вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.4
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.4
|Гладышев Ярослав
|1
|0.2
|Смолов Фёдор
|1
|0.2
|Нгамалё Николя
|1
|0.2
|Захарян Арсен
|1
|0.2
|Бителло
|1
|0.2
|Лесовой Даниил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|2
|0.4
|Соболев Александр
|2
|0.4
|Классен Леон
|2
|0.4
|Пруцев Данил
|1
|0.2
|Зиньковский Антон
|1
|0.2
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.2
|Зобнин Роман
|1
|0.2
|Бонгонда Тео
|1
|0.2
|Мартинс Кристофер
|1
|0.2
|Бабич Срджан
|1
|0.2
|Мелёшин Павел
|1
|0.2
|Медина Хесус
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2