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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Москалёв Владимир
Динамо Москва
2:0
Второй тайм
Спартак Москва

Ход матча

31'
 
Маслов Павел
32'
Маричаль Николас
 
43'
Смолов Фёдор
1:0
45'
Фомин Даниил
2:0
46'
 
Зобнин Роман
Маслов Павел
46'
 
Бонгонда Тео
Зиньковский Антон
49'
 
Пруцев Данил
Прогнозы 159
Динамо Москва 40.9% (65)
X 28.3% (45)
Спартак Москва 30.8% (49)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
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martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.13
1.42

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.94

Среднее время на гол

68
46

Всего голов

43
58

Голов в среднем за матч

1.23
1.66

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Фомин Даниил 2 (1) 0.4
Гладышев Ярослав 1 0.2
Смолов Фёдор 1 0.2
Нгамалё Николя 1 0.2
Захарян Арсен 1 0.2
Бителло 1 0.2
Лесовой Даниил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 2 0.4
Соболев Александр 2 0.4
Классен Леон 2 0.4
Пруцев Данил 1 0.2
Зиньковский Антон 1 0.2
Игнатов Михаил Александрович 1 0.2
Зобнин Роман 1 0.2
Бонгонда Тео 1 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.2
Бабич Срджан 1 0.2
Мелёшин Павел 1 0.2
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 0
Классен Леон 2 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
9
Динамо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
4
44%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Спартак Москва

Точный счет

4:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 5 4 0 1 14 - 8 12
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 8
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 8
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Краснодар
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 5
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Промес выйдет на замену с минуты на минуту. Активно уже разминается Квинси. Все ждут, когда же голландец появится на газоне и попытается исправить ситуацию на поле. 
  • 55'
    Подустал, такое ощущение, "Спартак". Ничего впереди у "красно-белых" сейчас не получается. Близки ко второму кряду поражению во всех турнирах москвичи. 
  • 53'
    Ни к чему интересному не привел сейчас угловой у ворот соперника в исполнении "Динамо", но после выноса сферы в центр поля продолжают мяч контролировать динамовцы. 
  • Угловой
    52'
    Еще один угловой сейчас заработали футболисты "Динамо" после прострельной передачи с правого края. Уверенно отбиваются сейчас "красно-белые". 
  • Опасный момент
    51'
    В ударе сегодня "Динамо". Снова Смолов получил мяч и из центра пробил в левый угол. Спас в броске свой коллектив Максименко!
  • Опасный момент
    50'
    Гладышев получил сейчас мяч и с правого края подкрутил снаряд в сторону дальнего угла. Мяч просвистел рядом со стойкой. Был близок игрок "Динамо" к тому, чтобы забить! 
  • Желтая карточка
    48'
    Пруцев подставил ногу под Маричаля, когда тот выносил сферу подальше от ворот. Едва игрок "Динамо" не получил травму. Рефери же нарушителю показал желтый свет. 
  • Замена
    47'
    Мелёшин и Зиньковский ушли с поля в перерыве. Вместо них на газоне Зобнин и Бонгонда в составе московского "Спартака" появились. Отметим эти ротации в нашем протоколе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту добавил рефери, но она уже истекла. Первый тайм подошел к концу. После первого тайма счет на табло - 2:0. Футболисты "Динамо" впереди!
  • 44'
    Фантастическим образом смогли игроки "Динамо" забить два гола. Теперь есть все шансы набрать три очка сегодня футболистам "бело-голубых".
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОМИН! 2:0!
    И вот счет на табло уже 2:0 становится! Браво, "Динамо"! Фомин после передачи от Смолова с правого края нанес удар по воротам Максименко, который спас свою команду после выстрела в упор, после чего со второй попытки Фомин переправляет сферу в сетку! Офсайда нет!
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 1:0!
    Фёдор нанес мяч с линии штрафной. Мяч цепляет руку Бителло, после чего оказывается в сетке. Ну что, засчитают судьи взятие ворот, или нет? Да, засчитывает он гол!
  • 40'
    Рябчук классный перехват мяча в центре поля сделал. В итоге "Спартак" сумел провести свою атаку и довел дело до удара. После выстрела Пруцева сфера в руки Лещуку прилетела. 
  • 39'
    Неудачно и "Динамо" угловой разыграло, но снаряд остается у "бело-голубых", которые продолжают владеть инициативой на футбольном поле. 
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    • Опасный момент
      38'
      Неудачно разыграли угловой игроки "Спартака", но уже сбегали в контратаку игроки "Динамо". Смолов нанес выстрел с 20-ти метров, однако Максименко прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти!
    • Угловой
      36'
      Медина из центра сделал пас на левый край, на Мелёшина, но этот пас не прошел. Защитник "Динамо" опередил Маслова, послав сферу на угловой. 
    • 35'
      10 минут до конца первого тайма остается играть. Личка делает все, чтобы докричаться до своей команды. "Динамо" по ударам имеет превосходство - 7:3. По выстрелам в створ также впереди "бело-голубые" - 4:0. 
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! Лесовой с линии штрафной нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел в сторону левого угла, но совсем немного не попал в цель! Было опасно!
    • Желтая карточка
      33'
      Маричаль за споры с рефери в штрафной соперника получает карточку желтого цвета. Смолов отводит от арбитра 18-го номера хозяев, которая своими словами быстро успокоил. 
    • Желтая карточка
      32'
      Маслов за фол против Скопинцева получает сейчас карточку желтого цвета. Первый "горчичник" в этом противостоянии. Заслуженный, честно говоря. 
    • Угловой
      31'
      Медина заработал первый угловой для "Спартака". С правого края разыграли корнер "красно-белые". Мяч был вынесен за пределы поля защитниками "Динамо". Аут. 
    • 29'
      Первый, судя по всему, угловой подан в нашем матче. С правого края Бителло подавал в центр штрафной, где Чернов сумел до снаряда добраться раньше других. 
    • Угловой
      28'
      В центре поля один из игроков "Спартака" оказался, но не торопится рефери игру останавливать, пока "Динамо" в результате своей атаки не зарабатывают угловой. 
    • 27'
      "Спартак" отодвинул игру от своих ворот. В центре поля мяч стараются перекатывать гости, пытаясь успокоить игру и утихомирить темп матча. 
    • 26'
      Завелись трибуны. Причем сложно сказать, кого сейчас поддерживают сильнее. Тут и фанаты "Спартака", и болельщики "Динамо" активно включились в игру. Весело!
    • 25'
      Середина первого тайма у нас идет. Снова Смолов на подступах к штрафной получил мяч, после чего выполнял подачу в центр штрафной - получилось слишком сильно. 
    • 23'
      Пока без пауз играют соперники играют совершенно. Лесовой с левого края в штрафную соперника вошел и нанес удар в дальний угол. Спокойно в руках сферу забрал Максименко!
    • Опасный момент
      22'
      Фомин отдал передачу на Смолова, Фёдор придержал снаряд в ногах, после чего снова вернул его на Фомина, который вторым касание пробил прямо в руки Максименко! 
    • 21'
      Смолов выкатил передачу на Лесового, который прострелил в центр штрафной. Снаряд угодил в Маслова. Руки тут не было. Судья сразу дал это понять. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Бителло забыл о прошлом эпизоде и успел отдать классный обостряющий пас в центр штрафной. В касание оттуда Гладышев нанес удар по рамке соперника, но послал он сферу рядом с левой стойкой!
    • Судья
      18'
      Атакой на атаку отмечают игроки сейчас. Бителло же в штрафной "Спартака" упал на газон. Судьи не увидели в этой ситуации фола. Можно игру продолжать. 
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Скопинцев нанес сейчас удар по воротам соперника с линии штрафной, но не сумел направить он сферу в цель. Намного выше ворот снаряд полетел!
    • 15'
      Мелёшин с левого края штрафной простреливал мяч в центр, но в ногу Маричалю попал. Далее мяч вылетел за лицевую линию, но углового рефери не назначил. Было касание мяча игроком "Спартака". 
    • Фол, нарушение
      14'
      Мелешин слева в чужой штрафной получил мяч, после чего нанес удар по воротам - получилось сильно и неточно. К слову, рефери дал свисток. Был фол, рукой подыграл игрок "Спартака" себе. 
    • 13'
      Бителло отдал странный пас на партнера. В итоге Пруцев сумел сыграть на опережении, но также выполнил крайне неудачный пас на ход партнеру. 
    • 12'
      Скопинцев мяч сейчас упускает за пределы футбольного поля. На ровном месте слева не сумел игрок обработать футбольный снаряд, упустив его за боковую линию. 
    • 11'
      Абаскаль у кромки поля. Активно он подбадривает свою команду и просит ее действовать активнее. Ну, а "Спартак", меж тем, пока свою игру найти не может. 
    • Дождь
      9'
      Моросящий дождь был сегодня в Москве днем, ветер. Крайне непросто играть соперника. Приходится играть в быстрый футбол футболистам. Ситуация обязывает.
    • 8'
      Хорошее давление от "Динамо" на первых минутах встречи мы наблюдаем. Явно настроены футболисты "бело-голубых" забить быстрый гол.
    • 7'
      А вот сейчас Максименко в воротах сыграл уже довольно уверенно. После прострела с левого края сыграл он на выходе, сумев опередить на мяче Смолова! Передачу с левого края выполнял Лесовой. 
    • 5'
      Максименко вышел далеко в поле и сыграл как полевой игрой. Выбил Александр мяч далеко в поле сейчас. Неужели продолжает чудить вратарь "Спартака" и после поражения в матче против "Крыльев Советов"?
    • 4'
      Соболева мы сегодня на поле не увидим. Его даже нет в заявке. Александра в резерве заменил Быковский. Соболеву дали дополнительный выходной, ведь он играть не будет в дерби с ЦСКА и уже готовится к играм за национальную сборную. 
    • 3'
      Футболисты "Спартака" в первые минуты встречи активнее действуют на футбольном поле. Владеет команда "красно-белых" мячом, как будто выманивая на себя оппонента. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли сегодня на футбольный газон в бело-голубых цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в красном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовало кубковое дерби у нас! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж);
      Ассистент: Алексей Лунёв (Новосибирск);
      Ассистент: Денис Березнов (Москва);
      Резервный: Роман Сафьян (Москва).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче группового этапа Кубка России сойдутся лицом к лицу игроки «Динамо» и «Спартака». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ-Арена».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 159
    Динамо Москва 40.9% (65)
    X 28.3% (45)
    Спартак Москва 30.8% (49)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.95
    Реклама, betboom.ru
    9.10
    Реклама, betcity.ru
    3.60
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    Новости LiveResult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    40.9% (65)
    Ничья
    28.3% (45)
    Спартак Москва
    30.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.35% (83)
    Меньше
    34.65% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    88.19% (112)
    Нет
    11.81% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    24.5% (39)
    1:1 Ничья
    19.5% (31)
    1:2 Спартак Москва
    15.1% (24)
    2:2 Ничья
    8.2% (13)
    1:0 Динамо Москва
    5.7% (9)
    3:2 Динамо Москва
    2.5% (4)
    0:2 Спартак Москва
    1.3% (2)
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