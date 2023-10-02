Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
1.13
1.42
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.94
Среднее время на гол
68
46
Всего голов
43
58
Голов в среднем за матч
1.23
1.66
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
73
54
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.5
|Гладышев Ярослав
|1
|0.25
|Нгамалё Николя
|1
|0.25
|Захарян Арсен
|1
|0.25
|Бителло
|1
|0.25
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.25
|Лесовой Даниил
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|2
|0.5
|Соболев Александр
|2
|0.5
|Классен Леон
|2
|0.5
|Пруцев Данил
|1
|0.25
|Зиньковский Антон
|1
|0.25
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.25
|Зобнин Роман
|1
|0.25
|Бонгонда Тео
|1
|0.25
|Мартинс Кристофер
|1
|0.25
|Бабич Срджан
|1
|0.25
|Мелёшин Павел
|1
|0.25
|Медина Хесус
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
9
Динамо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
4
44%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Спартак Москва
Точный счет
4:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
13
22
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Химки
|Панченко Кирилл
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
25% (13)
Ничья
40.4% (21)
Спартак Москва
34.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Спартак Москва
23.1% (12)
2:1 Динамо Москва
17.3% (9)
2:2 Ничья
11.5% (6)
1:0 Динамо Москва
5.8% (3)
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