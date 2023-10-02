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Динамо Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 52
Динамо Москва 25% (13)
X 40.4% (21)
Спартак Москва 34.6% (18)
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История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.13
1.42

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.94

Среднее время на гол

68
46

Всего голов

43
58

Голов в среднем за матч

1.23
1.66

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.5
Гладышев Ярослав 1 0.25
Нгамалё Николя 1 0.25
Захарян Арсен 1 0.25
Бителло 1 0.25
Фомин Даниил 1 (1) 0.25
Лесовой Даниил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 2 0.5
Соболев Александр 2 0.5
Классен Леон 2 0.5
Пруцев Данил 1 0.25
Зиньковский Антон 1 0.25
Игнатов Михаил Александрович 1 0.25
Зобнин Роман 1 0.25
Бонгонда Тео 1 0.25
Мартинс Кристофер 1 0.25
Бабич Срджан 1 0.25
Мелёшин Павел 1 0.25
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 0
Классен Леон 2 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
9
Динамо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
4
44%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Спартак Москва

Точный счет

4:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Химки Панченко Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 25% (13)
    X 40.4% (21)
    Спартак Москва 34.6% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.80
    4.00
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    25% (13)
    Ничья
    40.4% (21)
    Спартак Москва
    34.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Спартак Москва
    23.1% (12)
    2:1 Динамо Москва
    17.3% (9)
    2:2 Ничья
    11.5% (6)
    1:0 Динамо Москва
    5.8% (3)
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