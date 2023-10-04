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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Казарцев Василий
Краснодар
1:0
Первый тайм
Пари НН

Ход матча

23'
 
Александров Виктор
33'
Ахметов Ильзат
1:0
Прогнозы 135
Краснодар 92.6% (125)
X 5.2% (7)
Пари НН 2.2% (3)
0
выиграет Краснодар, со счетом 1:0
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агкацев
Станислав
23
Эктов
Александр
33
Арутюнян
Георгий
4
Алонсо
Хуниор
98
Петров
Сергей
7
Ахметов
Ильзат
53
Черников
Александр
14
Баньяц
Михайло
90
Кобнан
Мозес
96
Кокшаров
Александр
40
Олусегун
Джуниор
81
Кукушкин
Иван
22
Каккоев
Никита
65
Толстопятов
Николай
2
Александров
Виктор
34
Мухин
Александр
70
Шнапцев
Максим
89
Стоцкий
Дмитрий
21
Эдедем
Эссьен
4
Жигулёв
Илья
23
Кутателадзе
Николоз
13
Кухарчук
Илья
Краснодар
Пари НН

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.71

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 2 0.4
Кордоба Джон 2 (1) 0.4
Кривцов Никита 1 0.2
Кобнан Мозес 1 0.2
Ахметов Ильзат 0 0
Олусегун Джуниор 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 2 0.4
Сулейманов Тимур 2 (1) 0.4
Александров Виктор 1 0.2
Гоцук Кирилл 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Ахметов Ильзат 1 0
Кади 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кевин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карапузов Владислав 2 0
Александров Виктор 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Майга Мамаду 1 0
Джиянов Русланбек 1 0

Результаты матчей

Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
1
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0
Пари НН
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 5 4 0 1 14 - 8 12
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 8
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 8
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Краснодар
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 5
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    44'
    Дмитрий Стоцкий блестяще исполняет удар из-за пределов штрафной площади в область левой девятки ворот "Краснодара", а Станислав Агкацев совершает не менее красивый прыжок и переводит мяч за лицевую на угловой.
  • Опасный момент
    43'
    Максим Шнапцев подавал с правого фланга в штрафную площадь "Краснодара", где никому не удалось замкнуть его навес. Зато вскоре нанёс удар с левого полуфланга в ближний угол Илья Жигулёв, и совершил сэйв Станислав Агкацев. Немного погодя головой пробил Николоз Кутателадзе - здесь вратарь хозяев взял мяч в руки.
  • 42'
    Олакунле Олусегун сместился с левой стороны к центру и закрутил мяч по направлению к дальней штанге, где его беспрепятственно выловил Иван Кукушкин.
  • 41'
    Хотя не все болельщики "быков", естественно, довольны, когда их команда показывает осторожный футбол, больше думая об обороне собственных ворот и играя по счёту, который в пользу "чёрно-зелёных".
  • 40'
    Всей командой сейчас "быки" находятся на своей половине поля. "Пари НН" трудно придумать, как взломать оборону соперника. Поэтому устраивает всё сейчас краснодарцев.
  • 39'
    Александр Черников поводился с мячом на правом фланге атаки хозяев возле углового флага под опекой Виктора Александрова и в итоге оставил игровой снаряд Дмитрию Стоцкому.
  • 38'
    Защитник "Краснодара" отдал пас назад Станиславу Агкацеву, который не очень удачно вынес мяч в центр поля, но всё же приемлемо для хозяев, не получилась ведь опасная атака у "Пари НН". 
  • 37'
    Сергей Петров проводит 286-й матч в составе "Краснодара". Это значит, что Сергей Галицкий скоро подарит ему специальные золотые часы уже третий раз?
  • Судья
    36'
    Олакунле Олусегун на фланге наступил шипами на ногу Максима Шнапцева. Арбитр не назначил штрафной удар. Сергей Юран проявил недовольство бездействием рефери.
  • 35'
    Пару месяцев назад "Краснодар" и "Пари НН" встречались на берегах Кубани в матче Премьер-лиги. Тогда "быки" также открыли счёт в первом тайме, а потом сохранили минимальное преимущество до самого конца.
  • 34'
    Характер игры в какой-то мере может сейчас измениться. Многие отмечают, что при Владимире Ивиче "чёрно-зелёные" стали играть ответственнее в обороне, куда они могут сейчас опуститься.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ильзат Ахметов!
    Эктов нанёс удар с подступов к штрафной площади с правого полуфланга низом в левый угол, Кукушкин отразил мяч перед собой, а Шнапцев не сумел помешать Ахметову в падении успешно действовать на добивании.
  • 32'
    Кстати, недавно прошёл слух о том, что главным тренером "Спартака" вместо Гильермо Абаскаля может стать Владимир Ивич. Если так произойдёт, это может стать большим ударом по команде "быков".
  • 30'
    Скоро начнётся второй тайм в другом кубковом матче, где в московском дерби встречаются "Динамо" и "Спартак".
  • 28'
    Илья Кухарчук удачно действовал в подкате против Ильзата Ахметова в центральной трети поля, однако не образовалась после этого быстрая ответная атака у "Пари НН". Прошла у гостей обычная атака. Максим Шнапцев на правом фланге ничего не сумел поделать с соперником, упал на газон и упустил мяч за лицевую линию. Не назначен ни угловой удар, ни штрафной. От своих ворот введёт мяч в игру Станислав Агкацев. 
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    • Угловой
      27'
      На левом фланге заработал угловой "Пари НН". Дмитрий Стоцкий выполнил длинную подачу со стандарта на проекцию дальней штанги, откуда Никита Каккоев скинул мяч вторым этажом непонятно кому.
    • 25'
      Понятно, что "Краснодар" сегодня считается фаворитом матча. В турнирной таблице чемпионата России "быки" вообще с отрывом лидируют. Но стоит отметить, что "Пари НН" тоже выступает в РПЛ этой осенью достаточно неплохо. 
    • 24'
      Олакунле Олусегун на правом полуфланге откликался на низкую подачу углового с ближнего фланга, однако исполнил нечто непонятное. И не обработал мяч, и не пробил по воротам, и пас никому не сделал. Олусегун просто проткнул сферу за лицевую линию.
    • Угловой
      23'
      Мозес Кобнан Дэвид на правом фланге атаки "Краснодара" после передачи на ход от Александра Эктова смог заработать угловой для хозяев посредством рикошета от ноги Виктора Александрова.
    • Желтая карточка
      22'
      Теперь уже "Пари НН" пытается применять высокий прессинг, но безуспешно. Виктору Александрову приходится фолить на фланге в районе центральной линии против Мозеса Кобнана. Предъявлена жёлтая карточка защитнику нижегородской команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      У Александра Эктова сегодня наблюдается фланговая дуэль с Дмитрием Стоцким. Сейчас немного нарушает правила нынешний игрок "Краснодара" против бывшего футболиста "быков".
    • 20'
      Мозес Кобнан действовал в отборе на входе в правую часть штрафной площади "Пари НН", однако далее удачно сыграл уже в своём отборе Виктор Александров, лишивший Мозеса владения. 
    • 19'
      Хуниор Алонсо по центру поля отдавал вперёд проникающую передачу, и едва не перехвачен был мяч футболистами "Пари НН", а по факту игровой снаряд вернулся назад в ноги к центральному защитнику "Краснодара".
    • 18'
      Не удалась сейчас атака нижегородцам, потеряли они мяч в центральной трети поля на правом фланге. "Краснодар", в свою очередь, не стремится быстро разворачивать свою атаку, которая в любом случае будет у него позиционной.
    • 17'
      Что касается "Пари НН", то команда Сергея Юрана в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России соперничала в Нижнем Новгороде с московским "Спартаком" и потерпела крупное поражение со счётом 0:3, пропустив два последних мяча в концовке того матча.
    • 16'
      Прессингуют краснодарцы соперников на чужой половине поля, но без успеха... А вот и локальный успех. Александр Черников отбирает мяч, и доходит сфера от Мозеса Кобнана до Александра Кокшарова, который пробивает из зоны правого инсайда после разворота, есть рикошет, и спокойно футбольный снаряд забирает Илья Кукушкин. 
    • 15'
      В прошлом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" встречался в родных стенах с "Динамо". За 90 минут команды по разу поразили ворота друг друга, а в серии пенальти победа досталась подопечным Владимира Ивича.
    • 14'
      Александр Эктов выполнил подачу из правой части штрафной площади "Пари НН" во вратарскую, где мяч уверенно выловил поднявший руки вверх Иван Кукушкин.
    • 13'
      Обходятся пока что команды без опасных моментов у ворот друг друга. Но голы сегодня всё равно должны случиться: если не в основное время, то в серии послематчевых пенальти.
    • Фол, нарушение
      12'
      Илья Жигулёв фолит против Ильзата Ахметова, подкатываясь с нарушением на фланге около центральной линии поля. Василий Казарцев предупреждает игрока "Пари НН", что в следующий раз уже может показать ему жёлтую карточку.
    • 12'
      Итак, штрафной удар у "Пари НН" близко к правому флангу. Дмитрий Стоцкий навешивает в штрафную площадь, "быки" отбиваются, а на подборе мяч достаётся снова гостевой команде.
    • Фол, нарушение
      11'
      Олакунле Олусегун отметился нарушением правил недалеко от штрафной площади "Краснодара", толкнув сзади локтем в спину Максима Шнапцева.
    • 10'
      Ильзат Ахметов забрасывал мяч из центральной зоны к правому углу вратарской в расчёте на Александра Эктова, который не подоспел к этой передаче от партнёра.
    • Офсайд
      9'
      Илья Кухарчук обнаруживает себя в положении "вне игры". Лайнсмен зажигает флажок, а главный арбитр даёт свисток игроку гостей, чтобы тот остановился.
    • Угловой
      8'
      Угловой на левом фланге у "Пари НН". Ничего опасного не удаётся создать с помощью этого стандарта команде Сергея Юрана. После навеса очень неточный удар нанёс Илья Кухарчук.
    • Фол, нарушение
      7'
      А теперь вот фолит Мозес Кобнан Дэвид. Уронил он Виктора Александрова, который находился на левом фланге на половине поля нижегородского клуба.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бывший полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв жёстко врезался в подкате в центре поля в ноги Михало Баньяца, который пока не может подняться с газона.
    • 5'
      Отбились нижегородцы и сейчас на стандартном положении краснодарцев. Далее "быки" вбросили аут на правом фланге и потеряли мяч, а "Пари НН" не удалось выбежать в быструю контратаку.
    • Фол, нарушение
      4'
      Олакунле Олусегун разогнался по левому флангу, упал на газон и заработал штрафной для своей команды, ведь его откровенно толкнул Максим Шнапцев.
    • Угловой
      3'
      Угловой "Краснодара" на правом фланге. Михайло Баньяц выполнил низкую подачу со стандартного положения на ближний край вратарской, откуда выбили мяч футболисты из Нижнего Новгорода.
    • 2'
      Групповой этап Пути РПЛ Кубка России - это возможность посмотреть на полурезервные составы клубов Премьер-лиги. Сегодня тоже есть у обеих команд на поле те футболисты, которые не выходят или редко появляются в чемпионате России.
    • 1'
      Как и можно было предсказать, "Краснодар" появился на футбольном поле в традиционной чёрно-зелёной форме, тогда как у "Пари НН" экипировка белого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
      Ассистент судьи: Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).
      Ассистент судьи: Павел Новиков (Санкт-Петербург).
      Резервный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
      VAR: Андрей Фисенко (Владивосток).
      AVAR: Игорь Демешко (Москва).
      Инспектор: Алексей Тюмин (Новочеркасск).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В одном из матчей 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" сыграет у себя дома с "Пари НН". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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    Прогнозы 135
    Краснодар 92.6% (125)
    X 5.2% (7)
    Пари НН 2.2% (3)
    0
    выиграет Краснодар, со счетом 1:0
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    Краснодар
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Пари НН

    Исход игры
    Краснодар
    92.6% (126)
    Ничья
    5.1% (7)
    Пари НН
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (51)
    Меньше
    59.52% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (54)
    Нет
    57.14% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    30.9% (42)
    2:1 Краснодар
    28.7% (39)
    1:0 Краснодар
    20.6% (28)
    3:1 Краснодар
    6.6% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
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