Защитник "Краснодара" отдал пас назад Станиславу Агкацеву, который не очень удачно вынес мяч в центр поля, но всё же приемлемо для хозяев, не получилась ведь опасная атака у "Пари НН".

Александр Черников поводился с мячом на правом фланге атаки хозяев возле углового флага под опекой Виктора Александрова и в итоге оставил игровой снаряд Дмитрию Стоцкому.

Хотя не все болельщики "быков", естественно, довольны, когда их команда показывает осторожный футбол, больше думая об обороне собственных ворот и играя по счёту, который в пользу "чёрно-зелёных".

Максим Шнапцев подавал с правого фланга в штрафную площадь "Краснодара", где никому не удалось замкнуть его навес. Зато вскоре нанёс удар с левого полуфланга в ближний угол Илья Жигулёв, и совершил сэйв Станислав Агкацев. Немного погодя головой пробил Николоз Кутателадзе - здесь вратарь хозяев взял мяч в руки.

Дмитрий Стоцкий блестяще исполняет удар из-за пределов штрафной площади в область левой девятки ворот "Краснодара", а Станислав Агкацев совершает не менее красивый прыжок и переводит мяч за лицевую на угловой.

Илья Кухарчук удачно действовал в подкате против Ильзата Ахметова в центральной трети поля, однако не образовалась после этого быстрая ответная атака у "Пари НН". Прошла у гостей обычная атака. Максим Шнапцев на правом фланге ничего не сумел поделать с соперником, упал на газон и упустил мяч за лицевую линию. Не назначен ни угловой удар, ни штрафной. От своих ворот введёт мяч в игру Станислав Агкацев.

Скоро начнётся второй тайм в другом кубковом матче, где в московском дерби встречаются "Динамо" и "Спартак".

Кстати, недавно прошёл слух о том, что главным тренером "Спартака" вместо Гильермо Абаскаля может стать Владимир Ивич. Если так произойдёт, это может стать большим ударом по команде "быков".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ильзат Ахметов! Эктов нанёс удар с подступов к штрафной площади с правого полуфланга низом в левый угол, Кукушкин отразил мяч перед собой, а Шнапцев не сумел помешать Ахметову в падении успешно действовать на добивании.

Характер игры в какой-то мере может сейчас измениться. Многие отмечают, что при Владимире Ивиче "чёрно-зелёные" стали играть ответственнее в обороне, куда они могут сейчас опуститься.

Пару месяцев назад "Краснодар" и "Пари НН" встречались на берегах Кубани в матче Премьер-лиги. Тогда "быки" также открыли счёт в первом тайме, а потом сохранили минимальное преимущество до самого конца.

Олакунле Олусегун на фланге наступил шипами на ногу Максима Шнапцева. Арбитр не назначил штрафной удар. Сергей Юран проявил недовольство бездействием рефери.

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27' На левом фланге заработал угловой "Пари НН". Дмитрий Стоцкий выполнил длинную подачу со стандарта на проекцию дальней штанги, откуда Никита Каккоев скинул мяч вторым этажом непонятно кому.

25' Понятно, что "Краснодар" сегодня считается фаворитом матча. В турнирной таблице чемпионата России "быки" вообще с отрывом лидируют. Но стоит отметить, что "Пари НН" тоже выступает в РПЛ этой осенью достаточно неплохо.

24' Олакунле Олусегун на правом полуфланге откликался на низкую подачу углового с ближнего фланга, однако исполнил нечто непонятное. И не обработал мяч, и не пробил по воротам, и пас никому не сделал. Олусегун просто проткнул сферу за лицевую линию.

23' Мозес Кобнан Дэвид на правом фланге атаки "Краснодара" после передачи на ход от Александра Эктова смог заработать угловой для хозяев посредством рикошета от ноги Виктора Александрова.

22' Теперь уже "Пари НН" пытается применять высокий прессинг, но безуспешно. Виктору Александрову приходится фолить на фланге в районе центральной линии против Мозеса Кобнана. Предъявлена жёлтая карточка защитнику нижегородской команды.

21' У Александра Эктова сегодня наблюдается фланговая дуэль с Дмитрием Стоцким. Сейчас немного нарушает правила нынешний игрок "Краснодара" против бывшего футболиста "быков".

20' Мозес Кобнан действовал в отборе на входе в правую часть штрафной площади "Пари НН", однако далее удачно сыграл уже в своём отборе Виктор Александров, лишивший Мозеса владения.

19' Хуниор Алонсо по центру поля отдавал вперёд проникающую передачу, и едва не перехвачен был мяч футболистами "Пари НН", а по факту игровой снаряд вернулся назад в ноги к центральному защитнику "Краснодара".

18' Не удалась сейчас атака нижегородцам, потеряли они мяч в центральной трети поля на правом фланге. "Краснодар", в свою очередь, не стремится быстро разворачивать свою атаку, которая в любом случае будет у него позиционной.