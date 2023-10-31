Теперь Кузьмин подает с правого фланга, мяч попадает в спину Харину и уходит на угловой.

Угловой с правого фланга подает Кузьмин, однако борьбу в штрафной "Ахмата" выигрывает Волков.

Фернандес с левого фланга низом направляет мяч в штрафную, однако защитники "Ахмата" снаряд выбивают.

Теперь угловой с левого фланга исполняет Кузьмин, но вновь борьба на втором этаже остается за игроками "Ахмата".

Фернандес получает желтую карточку за затяжку времени.

Минкаил Мацуев, Иван Олейников и Владимир Ильин появляются на поле вместо Даниэла Жуниора, Нене Гбамбле и Светослава Ковачева.

Угловой с левого фланга исполнил Камилов, мяч вылетел из штрафной на ногу Быстрову, который в касание отправил снаряд на трибуны.

Угловой с левого фланга подает Камилов, однако Бориско удачно играет кулаком на выходе.

Через левый фланг атакует "Балтика", однако пас на Мусаева получается слишком сильным, выкатывается мяч за лицевую линию.

Гассама влетает в Шелию в штрафной площади "Ахмата", после чего возникает у нас небольшая потасовка. Однако всё заканчивается быстро.

Шелии потребовалась помощь врачей, досталось голкиперу "Ахмата" под дых в том моменте.

Прессингует "Балтика" в чужой штрафной площади, Шелия вынужден выбивать мяч в аут рядом с угловым флажком.

Кузьмин получает мяч в центральной зоне и отмечается ударом метров с 30 - снаряд улетает на трибуны "Ростех Арены".

У хозяев на поле вышли Гедеон Гузина и Максим Кузьмин, сменившие Анхело Энрикеса и Кристияна Бистровича, у гостей Евгений Харин сменил Мирослава Богосаваца.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТАМЕРЛАН МУСАЕВ! Гузина катит мяч на ход Мусаеву, тот входит в штрафную с левого края и из-под Быстрова наносит отличный обводящий удар!

Камилов у нас получает предупреждение за фол против Мусаева в центре поля.

"Зенит" благодаря голу Сергеева обыграл "Крылья Советов" и занимает первое место в группе С, "Балтика" в лайв-таблице занимает второе место.

Харин жестковато встречает на фланге Сото, в этом моменте арбитр обходится без желтой карточки.

Пока мало что получается у "Ахмата" на старте второго тайма, хотя сегодня им нужна только победа в основное время.

Аванесян прихватил за майку Гбамбле, в этом моменте Тигран вполне заслуживал желтую карточку, учитывая, что он нарушает правила сегодня регулярно.

Свой шестой гол в России забивает Энрикес, при этом впервые чилиец отличился не головой, а ногой.

45' 2 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АНХЕЛО ЭНРИКЕС!

Справился "Ахмат" с подачей Бистровича со штрафного, Галоян вернул мяч в штрафную, Жиров скинул головой на Мусаева, тот катит правее на Энрикеса, который отправляет снаряд в нижний угол!

43' Жуниор с углового подает во вратарскую, Агаларов опережает запоздавшего с выходом Бориско, но мяч прошел над перекладиной.

42' Угловой на левом фланге грозненцы разыграли не очень удачно, мяч в итоге покидает пределы поля после неточного паса Жуниора.

41' Жуниор со штрафного подает в центр штрафной площади, Аванесян играет головой и переправляет мяч на угловой.

40' Ковачев зарабатывает перспективный штрафной в борьбе с Аванесяном, еще один шанс получает "Ахмат".

39' Бистрович в центре поля фолит против Камилова, пока Артём Любимов не прибегает к желтым карточкам.

38' Угловой с левого фланга подает Галоян, Энрикес вылетает на мяч на ближней штанге, однако снаряд проходит мимо створа.

37' Галоян после навеса с правого фланга головой скидывает мяч дальше, но остроты в этой атаке у "Балтики" не случилось.

35' Впервые в этом сезоне "Ахмату" удается пробить ворота "Балтики", в лайв-таблице команда Мирослава Ромащенко выходит на второе место.

34' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АНТОН ШВЕЦ!

Разыграли гости угловой на правом фланге, Жуниор исполнил подачу к линии вратарской, а набежавший Швец головой расстрелял цель!

33' Уциев обокрал соперника на фланге и исполнил острую подачу в штрафную, однако Осипов выбивает мяч на угловой.

32' Маляров бросает аут с левого фланга, в борьбе в чужой штрафной Энрикес нарушает правила.

31' Маляров пробивает из-за пределов штрафной, мяч после рикошета уходил на угловой, однако Шелия уберегает команду от корнера.

30' Аванесян подбирает мяч после выноса из штрафной, однако удар Тиграна блокируют защитники "Ахмата".

29' Позиционная атака "Ахмата" завершается подачей Уциева с правого фланга - партнеры до мяча не добираются.

28' Продолжает "Ахмат" действовать в этой встрече первым номером, всё-таки не прочь грозненцы продолжить выступление именнов Пути РПЛ.

26' После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, мяч от головы Жирова отскочил к Быстрову, который в касание пробил неточно.

25' Жуниор после передачи из глубины пяткой покатил на ход Агаларову, которому успел помешать пробить Жиров - угловой.

24' Пока чаще фолят хозяева поля, встречая соперника достаточно высоко. 5:1 по нарушениям к этой минуте.

22' Приближается у нас экватор первой половины встречи, по-прежнему опасных моментов в нашем матче нет.

21' Мусаев в штрафной соперника обыгрывается с Энрикесом и пробивает с правого края штрафной, но в ближний угол не попадает.

19' 68 процентов игрового времени мячом владеет "Ахмат", вторым номером пока действует "Балтика", несмотря на поддержку родных трибун.

18' Заброс в чужую штрафную в расчёте на Агаларова исполняют гости, однако Бориско на выходе опережает Гамида.

17' Гбамбле получает мяч в штрафной и в ближнем бою с Бориско оказывается на газоне, но свисток судьи молчит, дальше еще один игрок "Ахмата" оказался на газоне, но нарушения не определено.

16' В параллельном матче "Зенит" и "Крылья Советов" выясняют отношения, самарцы с последнего места уже точно не уйдут, но могут помешать питерцам стать первыми.

14' Жиров разогнал атаку "Балтики", отдал передачу на правый фланг и сам же открылся в штрафной, пробить Александру не удалось, Быстров не смог выбить мяч, но и Галоян подарком не воспользовался.

13' Атака грозненской команды завершается попыткой удара в исполнении Ковачева, но защитники "Балтики" на месте.

11' Мусаев настырно прессингует Шелию и нарушает правила против голкипера "Ахмата", помощи врачей Георгию не потребовалось.

10' "Балтика" на "Ростех Арене" выступает в этом сезоне удачно, только "Уралу" удалось увезти из Калининграда три очка.

9' Вообще "Балтика" в Кубке выиграла три первые встречи, но затем проиграла с минимальной разницей "Крыльям" и "Зениту" на выезде.

8' Успели команды сыграть в Калининграде в чемпионате России, "Балтика" в конце сентября победила минимально благодаря автоголу Евгения Харина.

7' В первом матче в Грозном "Балтика" добилась победы со счётом 2:0 - в конце первого тайма был автогол Семёнова, а во второй половине забил Барков, который ныне выступает за тульский "Арсенал".

6' Сото исполняет подачу с правого фланга, однако защитники выбивают мяч, дальше слева подает Маляров - Шелия на выходе снаряд забирает.

5' Отметим, что этот матч имеет решающее турнирное значение в группе С - "Балтика" в случае непоражения станет второй, а вот "Ахмату" нужна победа, либо же грозненцы отправятся в Путь регионов.

4' Даниэл Жуниор оказывается на газоне в центре поля, помощь врачей требуется бразильскому полузащитнику "Ахмата".

3' Мусаев перехватил мяч на левом фланге и покатил в штрафную, партнер оставил снаряд под удар Галояну, который в касание не попал в дальний угол.

2' Агаларов сразу же оказывается на газоне после единоборства с Жировым и Аванесяном, далеко не сразу Гамид поднимается на ноги.