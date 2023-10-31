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  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
Балтика
2:1
Второй тайм
Ахмат

Ход матча

34'
0:1
Швец Антон
(Даниэл Жуниор)
45'
Энрикес Анхело
1:1
46'
 
Харин Евгений
Богосавац Мирослав
46'
Гузина Гедеон
Энрикес Анхело
 
46'
Кузьмин Максим
Бистрович Кристиян
 
48'
Мусаев Тамерлан
(Гузина Гедеон)
2:1
49'
 
Камилов Владислав
56'
Фернандес Роберто
Сото Гильермо
 
60'
Гассама Натан
 
69'
Фернандес Роберто
 
70'
 
Олейников Иван
Гбамбле Нене
71'
 
Ильин Владимир
Ковачев Светослав
71'
 
Мацуев Минкаил
Даниэл Жуниор
Прогнозы 151
Балтика 53.6% (81)
X 34.4% (52)
Ахмат 11.9% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
67
Бориско
Максим
4
Гассама
Натан
5
Осипов
Александр
2
Жиров
Александр
3
Маляров
Кирилл
59
Аванесян
Тигран
17
Бистрович
Кристиян
18
Энрикес
Анхело
20
Галоян
Артур
13
Сото
Гильермо
22
Мусаев
Тамерлан
88
Шелия
Гиорги
8
Богосавац
Мирослав
3
Волков
Владислав
II
19
Быстров
Марат
40
Уциев
Ризван
18
Камилов
Владислав
23
Швец
Антон
47
Гбамбле
Нене
11
Даниэл
Жуниор
98
Ковачев
Светослав
9
Агаларов
Гамид
Балтика
Ахмат

История личных встреч

Балтика
Ахмат

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.5
Кузьмин Максим 1 0.17
Барков Дмитрий 1 0.17
Ферни Рубен 1 0.17
Бистрович Кристиян 1 0.17
Мусаев Тамерлан 1 0.17
Галоян Артур 1 (1) 0.17
Дудиев Аслан 0 0
Гузина Гедеон 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильин Владимир 2 0.33
Олейников Иван 2 0.33
Конате Мохамед II 2 0.33
Ковачев Светослав 1 0.17
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.17
Швец Антон 1 0.17
Челикович Ясмин 1 0.17
Камило Рейжерс 0 0
Харин Евгений 0 0
Даниэл Жуниор 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быстров Марат 0 1
Уциев Ризван 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Челикович Ясмин 1 0
Даниэл Жуниор 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Балтика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
3
Балтика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
4
44%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1
ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1
Ахмат
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1

Результаты матчей

Балтика
Ахмат

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Балтика
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Ахмат
 1:2 Заявка 6 2 0 4 10 - 10 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Ахмат
 1:2 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    72'
    Угловой с левого фланга исполнил Камилов, мяч вылетел из штрафной на ногу Быстрову, который в касание отправил снаряд на трибуны.
  • Замена
    71'
    Минкаил Мацуев, Иван Олейников и Владимир Ильин появляются на поле вместо Даниэла Жуниора, Нене Гбамбле и Светослава Ковачева.
  • Желтая карточка
    69'
    Фернандес получает желтую карточку за затяжку времени.
  • Угловой
    68'
    Теперь угловой с левого фланга исполняет Кузьмин, но вновь борьба на втором этаже остается за игроками "Ахмата".
  • 67'
    Фернандес с левого фланга низом направляет мяч в штрафную, однако защитники "Ахмата" снаряд выбивают.
  • Угловой
    66'
    Угловой с правого фланга подает Кузьмин, однако борьбу в штрафной "Ахмата" выигрывает Волков.
  • 65'
    Теперь Кузьмин подает с правого фланга, мяч попадает в спину Харину и уходит на угловой.
  • 64'
    Кузьмин получает мяч в центральной зоне и отмечается ударом метров с 30 - снаряд улетает на трибуны "Ростех Арены".
  • 63'
    Прессингует "Балтика" в чужой штрафной площади, Шелия вынужден выбивать мяч в аут рядом с угловым флажком.
  • Травма, повреждение
    61'
    Шелии потребовалась помощь врачей, досталось голкиперу "Ахмата" под дых в том моменте.
  • Желтая карточка
    60'
    Гассама всё-таки получает желтую карточку за свой фол.
  • Фол, нарушение
    59'
    Гассама влетает в Шелию в штрафной площади "Ахмата", после чего возникает у нас небольшая потасовка. Однако всё заканчивается быстро.
  • 57'
    Через левый фланг атакует "Балтика", однако пас на Мусаева получается слишком сильным, выкатывается мяч за лицевую линию.
  • Замена
    56'
    Роберто Фернандес выходит на поле вместо Гильермо Сото.
  • Угловой
    55'
    Угловой с левого фланга подает Камилов, однако Бориско удачно играет кулаком на выходе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      54'
      Аванесян прихватил за майку Гбамбле, в этом моменте Тигран вполне заслуживал желтую карточку, учитывая, что он нарушает правила сегодня регулярно.
    • 53'
      Пока мало что получается у "Ахмата" на старте второго тайма, хотя сегодня им нужна только победа в основное время.
    • Фол, нарушение
      51'
      Харин жестковато встречает на фланге Сото, в этом моменте арбитр обходится без желтой карточки.
    • 50'
      "Зенит" благодаря голу Сергеева обыграл "Крылья Советов" и занимает первое место в группе С, "Балтика" в лайв-таблице занимает второе место.
    • Желтая карточка
      49'
      Камилов у нас получает предупреждение за фол против Мусаева в центре поля.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТАМЕРЛАН МУСАЕВ!
      Гузина катит мяч на ход Мусаеву, тот входит в штрафную с левого края и из-под Быстрова наносит отличный обводящий удар!
    • Замена
      47'
      У хозяев на поле вышли Гедеон Гузина и Максим Кузьмин, сменившие Анхело Энрикеса и Кристияна Бистровича, у гостей Евгений Харин сменил Мирослава Богосаваца.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Свой шестой гол в России забивает Энрикес, при этом впервые чилиец отличился не головой, а ногой.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АНХЕЛО ЭНРИКЕС!
      Справился "Ахмат" с подачей Бистровича со штрафного, Галоян вернул мяч в штрафную, Жиров скинул головой на Мусаева, тот катит правее на Энрикеса, который отправляет снаряд в нижний угол!
    • Угловой
      43'
      Жуниор с углового подает во вратарскую, Агаларов опережает запоздавшего с выходом Бориско, но мяч прошел над перекладиной.
    • Угловой
      42'
      Угловой на левом фланге грозненцы разыграли не очень удачно, мяч в итоге покидает пределы поля после неточного паса Жуниора.
    • 41'
      Жуниор со штрафного подает в центр штрафной площади, Аванесян играет головой и переправляет мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      40'
      Ковачев зарабатывает перспективный штрафной в борьбе с Аванесяном, еще один шанс получает "Ахмат".
    • Фол, нарушение
      39'
      Бистрович в центре поля фолит против Камилова, пока Артём Любимов не прибегает к желтым карточкам.
    • Угловой
      38'
      Угловой с левого фланга подает Галоян, Энрикес вылетает на мяч на ближней штанге, однако снаряд проходит мимо створа.
    • 37'
      Галоян после навеса с правого фланга головой скидывает мяч дальше, но остроты в этой атаке у "Балтики" не случилось.
    • 35'
      Впервые в этом сезоне "Ахмату" удается пробить ворота "Балтики", в лайв-таблице команда Мирослава Ромащенко выходит на второе место.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АНТОН ШВЕЦ!
      Разыграли гости угловой на правом фланге, Жуниор исполнил подачу к линии вратарской, а набежавший Швец головой расстрелял цель!
    • 33'
      Уциев обокрал соперника на фланге и исполнил острую подачу в штрафную, однако Осипов выбивает мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Маляров бросает аут с левого фланга, в борьбе в чужой штрафной Энрикес нарушает правила.
    • 31'
      Маляров пробивает из-за пределов штрафной, мяч после рикошета уходил на угловой, однако Шелия уберегает команду от корнера.
    • 30'
      Аванесян подбирает мяч после выноса из штрафной, однако удар Тиграна блокируют защитники "Ахмата".
    • 29'
      Позиционная атака "Ахмата" завершается подачей Уциева с правого фланга - партнеры до мяча не добираются.
    • 28'
      Продолжает "Ахмат" действовать в этой встрече первым номером, всё-таки не прочь грозненцы продолжить выступление именнов Пути РПЛ.
    • Угловой
      26'
      После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, мяч от головы Жирова отскочил к Быстрову, который в касание пробил неточно.
    • 25'
      Жуниор после передачи из глубины пяткой покатил на ход Агаларову, которому успел помешать пробить Жиров - угловой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Пока чаще фолят хозяева поля, встречая соперника достаточно высоко. 5:1 по нарушениям к этой минуте.
    • 22'
      Приближается у нас экватор первой половины встречи, по-прежнему опасных моментов в нашем матче нет.
    • 21'
      Мусаев в штрафной соперника обыгрывается с Энрикесом и пробивает с правого края штрафной, но в ближний угол не попадает.
    • 19'
      68 процентов игрового времени мячом владеет "Ахмат", вторым номером пока действует "Балтика", несмотря на поддержку родных трибун.
    • 18'
      Заброс в чужую штрафную в расчёте на Агаларова исполняют гости, однако Бориско на выходе опережает Гамида.
    • 17'
      Гбамбле получает мяч в штрафной и в ближнем бою с Бориско оказывается на газоне, но свисток судьи молчит, дальше еще один игрок "Ахмата" оказался на газоне, но нарушения не определено.
    • 16'
      В параллельном матче "Зенит" и "Крылья Советов" выясняют отношения, самарцы с последнего места уже точно не уйдут, но могут помешать питерцам стать первыми.
    • 14'
      Жиров разогнал атаку "Балтики", отдал передачу на правый фланг и сам же открылся в штрафной, пробить Александру не удалось, Быстров не смог выбить мяч, но и Галоян подарком не воспользовался.
    • 13'
      Атака грозненской команды завершается попыткой удара в исполнении Ковачева, но защитники "Балтики" на месте.
    • Фол, нарушение
      11'
      Мусаев настырно прессингует Шелию и нарушает правила против голкипера "Ахмата", помощи врачей Георгию не потребовалось.
    • 10'
      "Балтика" на "Ростех Арене" выступает в этом сезоне удачно, только "Уралу" удалось увезти из Калининграда три очка.
    • 9'
      Вообще "Балтика" в Кубке выиграла три первые встречи, но затем проиграла с минимальной разницей "Крыльям" и "Зениту" на выезде.
    • 8'
      Успели команды сыграть в Калининграде в чемпионате России, "Балтика" в конце сентября победила минимально благодаря автоголу Евгения Харина.
    • 7'
      В первом матче в Грозном "Балтика" добилась победы со счётом 2:0 - в конце первого тайма был автогол Семёнова, а во второй половине забил Барков, который ныне выступает за тульский "Арсенал".
    • 6'
      Сото исполняет подачу с правого фланга, однако защитники выбивают мяч, дальше слева подает Маляров - Шелия на выходе снаряд забирает.
    • 5'
      Отметим, что этот матч имеет решающее турнирное значение в группе С - "Балтика" в случае непоражения станет второй, а вот "Ахмату" нужна победа, либо же грозненцы отправятся в Путь регионов.
    • Травма, повреждение
      4'
      Даниэл Жуниор оказывается на газоне в центре поля, помощь врачей требуется бразильскому полузащитнику "Ахмата".
    • 3'
      Мусаев перехватил мяч на левом фланге и покатил в штрафную, партнер оставил снаряд под удар Галояну, который в касание не попал в дальний угол.
    • Травма, повреждение
      2'
      Агаларов сразу же оказывается на газоне после единоборства с Жировым и Аванесяном, далеко не сразу Гамид поднимается на ноги.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Балтика" принимает "Ахмат". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Балтика.
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    Прогнозы 151
    Балтика 53.6% (81)
    X 34.4% (52)
    Ахмат 11.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Ахмат
    2.20
    5.30
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 2:1 Ахмат

    Исход игры
    Балтика
    53.6% (81)
    Ничья
    34.4% (52)
    Ахмат
    11.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (43)
    1:0 Балтика
    21.2% (32)
    2:1 Балтика
    13.2% (20)
    1:2 Ахмат
    6.6% (10)
    2:0 Балтика
    2% (3)
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    Балтика
    Ахмат
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