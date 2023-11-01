Два фола в середине поля зафиксированы со стороны казанцев. Пока что никаких намёков на грубость нет, да и в принципе в первом тайме не так уж много свистков мы слышим.

Длинный заброс следовал на левый край атаки "Локомотива", но немного сильно получилось. Сулейманов отчаянно пытался сохранить мяч в игре, но судьи всё же постановили, что Шамову надо выполнить удар от ворот.

В контратаке "Рубина" был заработан угловой на правом фланге, стараниями Кузнецова. Большими силами гости отправились на подачу стандартного положения.

Подача последовала в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Грицаенко, но его удар по воротам головой оказался немного неточным - мимо левого верхнего угла мяч прошёл.

Марадишвили в глубине поля в подкате попытался сработать против Апшацева, но задел соперника по ноге. Пока что обошлось без предупреждения для Константина.

Со стандарта Рожков решил забросить мяч в чужую штрафную площадку, но слишком сильно пнул мяч, так что мяч по высокой траектории вылетел за лицевую линию.

Фамейе и Миранчук сошлись в жёстком стыке в районе центральной линии поля. Джоэль справедливо был признан виновным в этом эпизоде, получив за своё действие жёлтую карточку.

16' "Рубин" впервые за последние минут семь перешёл на половину поля соперника, но его атака не увенчалась ничем интересным - мяч на правом фланге был упущен за лицевую линию.

15' Сулейманов решил взять на себя инициативу и нанёс удар из-за пределов штрафной площади по воротам "рубиновых", но он получился несильным и неточным. Поднял Тимур руку вверх, извиняясь перед партнёрами по команде за своё неудачное и поспешное действие.

14' Сарвели на чужой половине поля неудачно обработал мяч после средней передачи в свой адрес, что позволило Грицаенко в чистом подкате выбить мяч в него из-под ног.

13' Фассон подключился к атаке "Локомотива" по левому краю, откуда решил выполнить диагональную подачу, но она получилась слишком сильной - мяч улетел за ворота.

12' Оживилась публика на трибунах "РЖД Арены", запели люди на фан-секторе. "Локомотив" в случае победы в этом матче точно останется на первом месте в турнирной таблице своей группы. Хотя игрового времени ещё много, так что всякое может произойти.

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Наир Тикнизян!!!

Всё очень просто получилось у "Локомотива". Прошёл пас на правый фланг на Рыбчинского, которому никто не помешал вырезал подачу на дальний угол вратарской площади, откуда Тикнизян ударом с лёту сумел прошить Шамова.

10' Постепенно "Рубин" осел на своей трети поля, так что "Локомотиву" предстоит пытаться взламывать массированные оборонительные редуты в позиционных наступлениях.