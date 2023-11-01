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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Opeykina V.
Локомотив Москва
1:0
Первый тайм
Рубин

Ход матча

9'
Тикнизян Наир
(Рыбчинский Дмитрий)
1:0
Прогнозы 134
Локомотив Москва 90.3% (121)
X 6.7% (9)
Рубин 3% (4)
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1
Гильерме
дос
Сантос
71
Тикнизян
Наир
3
Фассон
Лукас
20
Кузьмичёв
Иван
77
Самошников
Илья
69
Куликов
Даниил
5
Марадишвили
Константин
8
Сарвели
Владислав
11
Миранчук
Антон
94
Рыбчинский
Дмитрий
99
Сулейманов
Тимур
50
Шамов
Егор
5
Ашурматов
Рустам
27
Грицаенко
Алексей
80
Сорокин
Егор
9
Ломовицкий
Александр
33
Рахмоналиев
Умарали
18
Апшацев
Марат
51
Рожков
Игорь
11
Кузнецов
Даниил
7
Ранджелович
Лазар
20
Фамейе
Джоэль
Локомотив Москва
Рубин

История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

37 матчей

45.9%
32.4%
21.7%
17 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.5%
64.9%
21.6%
5 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.26
0.83

Среднее время на гол

71
108

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.53

Среднее время на гол

77
171

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.22
0.68

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

74
133

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 0.33
Тикнизян Наир 1 0.17
Миранчук Антон 1 0.17
Сарвели Владислав 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Сулейманов Тимур 1 0.17
Дзюба Артём 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашурматов Рустам 1 0.17
Тесленко Егор 1 0.17
Апшацев Марат 1 0.17
Чумич Никола 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Морозов Евгений 2 0
Миранчук Антон 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Ненахов Максим 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Тесленко Егор 2 0
Вуячич Игор 1 0
Ширяев Максим 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0
Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Рубин

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
4.
Сочи
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 4 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 7 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 2 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 0 5
4.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Фамейе и Миранчук сошлись в жёстком стыке в районе центральной линии поля. Джоэль справедливо был признан виновным в этом эпизоде, получив за своё действие жёлтую карточку.
  • 22'
    Со стандарта Рожков решил забросить мяч в чужую штрафную площадку, но слишком сильно пнул мяч, так что мяч по высокой траектории вылетел за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    21'
    Марадишвили в глубине поля в подкате попытался сработать против Апшацева, но задел соперника по ноге. Пока что обошлось без предупреждения для Константина.
  • Опасный момент
    20'
    Подача последовала в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Грицаенко, но его удар по воротам головой оказался немного неточным - мимо левого верхнего угла мяч прошёл.
  • Угловой
    19'
    В контратаке "Рубина" был заработан угловой на правом фланге, стараниями Кузнецова. Большими силами гости отправились на подачу стандартного положения.
  • 18'
    Длинный заброс следовал на левый край атаки "Локомотива", но немного сильно получилось. Сулейманов отчаянно пытался сохранить мяч в игре, но судьи всё же постановили, что Шамову надо выполнить удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    17'
    Два фола в середине поля зафиксированы со стороны казанцев. Пока что никаких намёков на грубость нет, да и в принципе в первом тайме не так уж много свистков мы слышим.
  • 16'
    "Рубин" впервые за последние минут семь перешёл на половину поля соперника, но его атака не увенчалась ничем интересным - мяч на правом фланге был упущен за лицевую линию.
  • 15'
    Сулейманов решил взять на себя инициативу и нанёс удар из-за пределов штрафной площади по воротам "рубиновых", но он получился несильным и неточным. Поднял Тимур руку вверх, извиняясь перед партнёрами по команде за своё неудачное и поспешное действие.
  • 14'
    Сарвели на чужой половине поля неудачно обработал мяч после средней передачи в свой адрес, что позволило Грицаенко в чистом подкате выбить мяч в него из-под ног.
  • 13'
    Фассон подключился к атаке "Локомотива" по левому краю, откуда решил выполнить диагональную подачу, но она получилась слишком сильной - мяч улетел за ворота.
  • 12'
    Оживилась публика на трибунах "РЖД Арены", запели люди на фан-секторе. "Локомотив" в случае победы в этом матче точно останется на первом месте в турнирной таблице своей группы. Хотя игрового времени ещё много, так что всякое может произойти.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Наир Тикнизян!!!
    Всё очень просто получилось у "Локомотива". Прошёл пас на правый фланг на Рыбчинского, которому никто не помешал вырезал подачу на дальний угол вратарской площади, откуда Тикнизян ударом с лёту сумел прошить Шамова.
  • 10'
    Постепенно "Рубин" осел на своей трети поля, так что "Локомотиву" предстоит пытаться взламывать массированные оборонительные редуты в позиционных наступлениях.
  • 9'
    Марадишвили по центральной оси отдал резкий вертикальный пас в штрафную площадку, но на него никто не откликнулся, так что получился простой подарок для Шамова.
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    • Фол, нарушение
      8'
      Куликов на чужой половине поля попытался обокрасть соперника, но не дотянулся до мяча, попал по ноге соперника. Первый фол в матче зафиксировала Вера Опейкина.
    • 7'
      Кузнецов по правому флангу протащил мяч в атаку, после чего пытался на дриблинге сместиться в центр, но получилось так себе - мяч потерян.
    • 6'
      Ждут "железнодорожники", пока гости из Казани набегаются, стараясь пошире двигать мяч по поля, опять-таки без продвижения вперёд.
    • 5'
      "Локомотив" явно не заряжен на то, чтобы агрессивно работать в атаку на первых минутах. Предпочитает пока что команда Михаила Галактионова просто катать мяч поперёк поля.
    • 4'
      С неплохим настроем вышел на эту игру "Рубин" работая сейчас в высоком коллективном прессинге. А ведь шансов у него на выход в плей-офф Кубка России уже не имеется.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в этом матче заработал "Рубин" на левом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего последовала подача на дальний край штрафной площади, но оттуда Грицаенко пробил несильно и неточно.
    • Судья
      2'
      Сразу отметим, что главным арбитром этого матча является женщина, а именно - Вера Опейкина из Сочи. Нечастая практика для российского футбола. Что касается атмосферы на трибунах "РЖД Арены", то она не самая радужная - маловато болельщиков собралось на трибунах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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    Прогнозы 134
    Локомотив Москва 90.3% (121)
    X 6.7% (9)
    Рубин 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Рубин
    1.85
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.5% (124)
    Ничья
    6.6% (9)
    Рубин
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    35% (48)
    1:0 Локомотив Москва
    26.3% (36)
    2:0 Локомотив Москва
    8.8% (12)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    3:1 Локомотив Москва
    5.1% (7)
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