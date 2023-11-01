Прорывался по центру к штрафной соперника Селе и отдал поперек на Долгова, но в последний момент сферу перехватил Миладинович.

Пробивал из пределов штрафной Нобоа после прострела от Маргасова. Мяч полетел точно в руки Гудиеву.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Маргасов и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного навесил Нобоа на дальнюю штангу, но здесь спокойно вышел из ворот Гудиев и забрал мяч в свои руки.

С правого фланга мягко забросил Бурмистров в штрафную на Медведева, но мяч перехватил в последний момент Черов.

Диагональ исполнял Селе на ход Долгову, но тот не смог зацепиться за мяч в пределах поля. Аут будут вбрасывать сочинцы.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Яколиш. Здесь Долгов не смог пробить по воротам в борьбе против Дркушича.

15' Ушел от сопернику по флангу Калинин и подал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

14' Догнал мяч у лицевой линии Медведев и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

13' Диагональный пас исполнял Нобоа на правый фланг, куда забегал Бурмистров, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' В центре поля получил по ногам Джорджевич в силовой борьбе против Моцпана. Штрафной удар исполнят будут хозяева.

11' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' Со штрафного попытался Яколиш закрутить точно под перекладину, но отбил в прыжке на угловой спокойно Заболотный.

9' Пауза в матче. Получил игрок "Факела" повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему помощь медиков.