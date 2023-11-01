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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кукуляк Евгений
Сочи
0:0
Первый тайм
Факел

Ход матча

18'
 
Прогнозы 133
Сочи 58.6% (78)
X 25.6% (34)
Факел 15.8% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
Ничья
Факел
3.75
4.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
4
Литвинов
Вячеслав
34
Маргасов
Тимофей
8
Батырев
Амир
16
Нобоа
Кристиан
71
Медведев
Юрий
II
7
Крамарич
Мартин
18
Бурмистров
Никита
11
Джорджевич
Лука
1
Гудиев
Виталий
13
Калинин
Илья
15
Суслов
Кирилл
2
Черов
Василий
64
Ивлев
Андрей
5
Селе
Табо
18
Мендель
Андрей
17
Яколиш
Антонио
11
Моцпан
Никита
9
Максимов
Максим
7
Долгов
Александр
Сочи
Факел

История личных встреч

Сочи
Факел

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:3
ПЛ
3:0
ТМК
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 1 0.17
Заика Кирилл 1 0.17
Де лас Куэвас Мигель 1 0.17
Кравцов Кирилл 1 0.17
Мещанинов Артём 1 0.17
Бурмистров Никита 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 2 0.33
Черов Василий 1 0.17
Магаль Руслан 1 0.17
Альшин Ильнур 0 0
Мастерной Владислав 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангбан Викторьен 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Медведев Юрий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Аносов Данил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багамаев Абдула 2 0
Кудряшов Фёдор 0 1
Яколиш Антонио 1 0
Марков Евгений 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Поярков Николай 1 0
Селе Табо 1 0
Ивахнов Матвей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Ивлев Андрей 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2
Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2
Факел
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0

Результаты матчей

Сочи
Факел

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сочи
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
4.
Сочи
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 4 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 7 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 2 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 0 5
4.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Яколиш. Здесь Долгов не смог пробить по воротам в борьбе против Дркушича.
  • 21'
    Диагональ исполнял Селе на ход Долгову, но тот не смог зацепиться за мяч в пределах поля. Аут будут вбрасывать сочинцы. 
  • 20'
    С правого фланга мягко забросил Бурмистров в штрафную на Медведева, но мяч перехватил в последний момент Черов.
  • 19'
    Со штрафного навесил Нобоа на дальнюю штангу, но здесь спокойно вышел из ворот Гудиев и забрал мяч в свои руки.
  • 18'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Маргасов и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 17'
    Пробивал из пределов штрафной Нобоа после прострела от Маргасова. Мяч полетел точно в руки Гудиеву.
  • 16'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Селе и отдал поперек на Долгова, но в последний момент сферу перехватил Миладинович.
  • 15'
    Ушел от сопернику по флангу Калинин и подал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча. 
  • 14'
    Догнал мяч у лицевой линии Медведев и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 13'
    Диагональный пас исполнял Нобоа на правый фланг, куда забегал Бурмистров, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 12'
    В центре поля получил по ногам Джорджевич в силовой борьбе против Моцпана. Штрафной удар исполнят будут хозяева.
  • 11'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • Угловой
    10'
    Со штрафного попытался Яколиш закрутить точно под перекладину, но отбил в прыжке на угловой спокойно Заболотный.
  • 9'
    Пауза в матче. Получил игрок "Факела" повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему помощь медиков.
  • 8'
    В верховой борьбе против Бурмистрова получил по ногам Мендель. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Факела".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      По флангу забросил Яколиш на ход Долгову, но того опередил защитник и вынес сферу за пределы поля. Аут вбрасывать будут гости.
    • 6'
      Грубо встретил на бедро соперника в центре поля Нобоа. Штрафной удар исполнять будут игроки "Факела".
    • 5'
      Ушел от соперника по флангу Яколиш и прострелил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Селе в борьбе против Батырева, Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • Угловой
      3'
      Прорывался по флангу на скорости Максимов и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Миладиновича полетел на угловой.
    • 2'
      Гости будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, хозяева выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Продолжится игровой день в рамках Кубка России интересным поединком между "Сочи" и "Факелом". Текстовую трансляцию этого поединка для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Сочи 58.6% (78)
    X 25.6% (34)
    Факел 15.8% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Факел
    3.75
    4.65
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    4.96
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Факел

    Исход игры
    Сочи
    58.4% (80)
    Ничья
    25.5% (35)
    Факел
    16.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    26.3% (36)
    1:0 Сочи
    20.4% (28)
    1:1 Ничья
    19.7% (27)
    1:2 Факел
    5.8% (8)
    2:0 Сочи
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    0:1 Факел
    2.2% (3)
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    Сочи
    Факел
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