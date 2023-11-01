Стадион: Фишт. Главный судья: Кукуляк Евгений
Ход матча
18'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Калинин
Илья
64
Ивлев
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Калинин ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сочи
Факел
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|1
|0.17
|Заика Кирилл
|1
|0.17
|Де лас Куэвас Мигель
|1
|0.17
|Кравцов Кирилл
|1
|0.17
|Мещанинов Артём
|1
|0.17
|Бурмистров Никита
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|2
|0.33
|Черов Василий
|1
|0.17
|Магаль Руслан
|1
|0.17
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Мастерной Владислав
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангбан Викторьен
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Медведев Юрий
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
|Аносов Данил
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багамаев Абдула
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|0
|1
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Селе Табо
|1
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Ивлев Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2
Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2
Факел
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0
Результаты матчей
Сочи
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сочи
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|4.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 2
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 0
|5
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Родина Москва
|Турищев Максим
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Факел
Исход игры
Сочи
58.4% (80)
Ничья
25.5% (35)
Факел
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
2:1 Сочи
26.3% (36)
1:0 Сочи
20.4% (28)
1:1 Ничья
19.7% (27)
1:2 Факел
5.8% (8)
2:0 Сочи
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Факел
2.2% (3)
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