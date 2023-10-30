Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Краснодар
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
61.3%
6.5%
32.2%
19 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.4
1.69
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.97
1.45
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|2
|0.4
|Соболев Александр
|2
|0.4
|Классен Леон
|2
|0.4
|Пруцев Данил
|1
|0.2
|Зиньковский Антон
|1
|0.2
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.2
|Зобнин Роман
|1
|0.2
|Бонгонда Тео
|1
|0.2
|Мартинс Кристофер
|1
|0.2
|Бабич Срджан
|1
|0.2
|Мелёшин Павел
|1
|0.2
|Медина Хесус
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|3 (1)
|0.6
|Кади
|2
|0.4
|Ахметов Ильзат
|1
|0.2
|Кривцов Никита
|1
|0.2
|Арутюнян Георгий
|1
|0.2
|Кобнан Мозес
|1
|0.2
|Олусегун Джуниор
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пруцев Данил
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|0
|1
|Сперцян Эдуард
|0
|1
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
4
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
29%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0
Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Краснодар
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
23
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Родина Москва
|Турищев Максим
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
48.1% (25)
Ничья
36.5% (19)
Краснодар
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.7% (17)
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Краснодар
9.6% (5)
2:2 Ничья
5.8% (3)
2:0 Спартак Москва
3.8% (2)
3:2 Спартак Москва
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!