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  4. Кубок 2023-2024
Спартак Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 52
Спартак Москва 48.1% (25)
X 36.5% (19)
Краснодар 15.4% (8)
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Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Краснодар
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

61.3%
6.5%
32.2%
19 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.4
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.97
1.45

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 2 0.4
Соболев Александр 2 0.4
Классен Леон 2 0.4
Пруцев Данил 1 0.2
Зиньковский Антон 1 0.2
Игнатов Михаил Александрович 1 0.2
Зобнин Роман 1 0.2
Бонгонда Тео 1 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.2
Бабич Срджан 1 0.2
Мелёшин Павел 1 0.2
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Денисов Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 3 (1) 0.6
Кади 2 0.4
Ахметов Ильзат 1 0.2
Кривцов Никита 1 0.2
Арутюнян Георгий 1 0.2
Кобнан Мозес 1 0.2
Олусегун Джуниор 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пруцев Данил 2 0
Рябчук Олег 2 0
Классен Леон 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Ахметов Ильзат 1 0
Кади 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кевин 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
29%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0
Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Краснодар

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Сергеев Иван II 4
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 52
    Спартак Москва 48.1% (25)
    X 36.5% (19)
    Краснодар 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.80
    Реклама, pari.ru
    3.95
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    3.65
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    48.1% (25)
    Ничья
    36.5% (19)
    Краснодар
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Краснодар
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    2:0 Спартак Москва
    3.8% (2)
    3:2 Спартак Москва
    3.8% (2)
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    Спартак Москва
    Краснодар
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