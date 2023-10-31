Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Оренбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
2
2.13
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
1
1.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
49
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаич Милан II
|2
|0.4
|Чалов Фёдор
|1
|0.2
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.2
|Обляков Иван
|1
|0.2
|Арбузов Ярослав
|1
|0.2
|Кисляк Матвей
|1
|0.2
|Ермаков Никита
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обухов Владимир
|2 (1)
|0.4
|Марин Джимми
|1
|0.2
|Оганесян Степан
|1
|0.2
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.2
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|1
|2
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
2
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2
Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Оренбург
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
14
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Родина Москва
|Турищев Максим
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург
Исход игры
ЦСКА Москва
98.1% (51)
Ничья
0% (0)
Оренбург
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
47.06% (24)
Нет
52.94% (27)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
40.4% (21)
2:0 ЦСКА Москва
36.5% (19)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (7)
3:1 ЦСКА Москва
3.8% (2)
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