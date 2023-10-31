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  4. Кубок 2023-2024
ЦСКА Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 52
ЦСКА Москва 98.1% (51)
X 0% (0)
Оренбург 1.9% (1)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Оренбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Оренбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
0:6
ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

1
1.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
49

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаич Милан II 2 0.4
Чалов Фёдор 1 0.2
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.2
Обляков Иван 1 0.2
Арбузов Ярослав 1 0.2
Кисляк Матвей 1 0.2
Ермаков Никита 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обухов Владимир 2 (1) 0.4
Марин Джимми 1 0.2
Оганесян Степан 1 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.2
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 2
Кеняйкин Алексей 0 1
Полуяхтов Владимир 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
2
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2
Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Оренбург

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Сергеев Иван II 4
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    ЦСКА Москва 98.1% (51)
    X 0% (0)
    Оренбург 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Оренбург
    1.73
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    98.1% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Оренбург
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (24)
    Нет
    52.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    40.4% (21)
    2:0 ЦСКА Москва
    36.5% (19)
    1:0 ЦСКА Москва
    13.5% (7)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.8% (2)
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    ЦСКА Москва
    Оренбург
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