Стадион: ВТБ Арена. Главный судья: Ziyakov R.
1:1
Первый тайм
Ход матча
13'
0:1
16'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 БителлоПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Шахов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
-
61 Осин РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.33
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.33
|Гладышев Ярослав
|1
|0.17
|Смолов Фёдор
|1
|0.17
|Нгамалё Николя
|1
|0.17
|Тюкавин Константин
|1
|0.17
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|Бителло
|1
|0.17
|Лесовой Даниил
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|3
|0.5
|Сулейманов Тимур
|2 (1)
|0.33
|Александров Виктор
|1
|0.17
|Гоцук Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|_Yuran S.
|0
|1
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
|Джиянов Русланбек
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
1
Динамо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Пари НН
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
14
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|11
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 6
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|13
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|9
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|9
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|7
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 12
|12
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|11
|3.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|9
|4.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 8
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Спартак Москва
|Классен Леон
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 1:1 Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
89.6% (121)
Ничья
5.2% (7)
Пари НН
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
57.39% (66)
Нет
42.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
36.3% (49)
1:0 Динамо Москва
22.2% (30)
2:0 Динамо Москва
11.9% (16)
3:1 Динамо Москва
5.2% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
1:2 Пари НН
2.2% (3)
3:0 Динамо Москва
1.5% (2)
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