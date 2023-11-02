Смолов вышел по центру на оперативный простор, немного замешкался, но сбивает его Майга! Опасный штрафной заработали динамовцы, сам же Смолов у мяча!

Ещё и Чавес рядом с Фёдором у сферы... Метров пять от линии штрафной до мяча!

МОМЕНТИЩЕ! КУХАРЧУК!!! В перекладину заряжает Илья! По левому флангу "Пари НН" начал контратаку после того, как Смолов зарядил со штрафного в стенку. Кухарчук забежал в штрафную и с острого угла пробил по воротам Шунина метров с 10-12!

Какой же отличный футбол мы смотрим, друзья! Потрясающе атакуют обе команды - чуть-чуть не везёт и тем, и другим, чтоб забить более одного мяча в этом тайме.

Шнапцев по правому флангу врывается в штрафную и в борьбе с Паршивлюком упускает мяч за лицевую.

Проверяли арбитры ВАР момент на возможный пенальти, но нет, не будет никакого 11-метрового в ворота "Динамо" после отбора Паршивлюка.

Карраскаль в подкате грубо задевает Жигулёва. Полежал Илья на газоне, но, к счастью, продолжает он игру.

Кухарчук замешкался в обороне и подарил "Динамо" угловой. С правого флажка исполнят "бело-голубые".

Разыгран корнер, последовала подача в штрафную от Бессмертного - отбиваются от неё гости, но продолжается атака хозяев!

Кухарчук в подкате сбивает Смолова на правом фланге атаки "Динамо" и дарит хозяевам потенциально опасный стандарт!

Кукушкин! Как же неуклюже он играет после навеса Чавеса в створ ворот! Едва за спину себе он не забрасывает сферу касанием руки.

Отбились гости, организовав свою контратаку! Пошла подача в штрафную Шунина с правого фланга от Жигулёва, никто из нижегородцев на неё не откликнулся.

Отметим, что не руководит своей командой сегодня со скамейки Сергей Юран - он дисквалифицирован. Но я уверен, некоторые моменты сегодняшнего матча заставили Сергея Николаевича улыбнуться где-то там, на трибунах "ВТБ Арены".

Тем временем в центре поля пошла борьба от команд. Но большую часть времени контролируют сферу динамовцы.

Шнапцев разогнал атаку своей команды по правому флангу, но сфолил и подарил мяч динамовцам.

И снова фолят в атаке гости. Мухин сзади подсёк Гагнидзе на половине поля "Динамо". Выглядело как фол на жёлтую карточку, но решил рефери приберечь свои предупреждения.

Забавный момент, выносил Майга мяч со своей половины поля, пересекла сфера лицевую, где принял её прямо на грудь... Марцел Личка! Как же эффектно выглядело со стороны!

Кутателадзе! Продолжил форвард атаку своей команды по правому флангу и решился на удар, которому помешал в штрафной динамовцев Маричаль! Угловой заработали гости.

Закончился корнер дальним ударом от Эссьена - снова спасает оборона "Динамо" Шунина от удара в створ.

Севикян решил прорваться по правому флангу в штрафную хозяев и заработал очередной корнер!

МОМЕНТИЩЕ!!! Продолжилась атака нижегородцев после корнера, после которой в перекладину ворот Шунина попал Мухин! На правом полуфланге у 11-метровой отметки мяч он получил.

И ещё один опасный удар гости создают! Это Толстопятов приложился с линии штрафной на правом фланге - чуть выше ворот Шунина!

Затяжная атака "Динамо" по правому флангу завершилась сочным ударом Чавеса с метров 30 по центру! Кукушкин в прыжке парировал этот мяч и перевёл его на угловой.

Отбились от корнера нижегородцы, но продолжают владеть мячом динамовцы! Кстати, 54 на 46 у нас по этому показателю в пользу хозяев.

21' ВОУ! Макаров! Подобрал мяч Денис в метрах 35-40 от ворот Кукушкина, заметил, что голкипер "потерял" ворота и решил его перебросить! В итоге выше ворот послал мяч игрок "Динамо", но публика ему поаплодировала за попытку.

21' Фол игроки гостей заработали на половине поля "Динамо". Пошла подача в штрафную, где хозяева были сильнее на втором этаже.

20' Ликвидирует подачу с корнера Кукушкин, забирая "круглого" себе во вратарской.

19' Пальцами при ударе Тюкавина Кукушкин мяча коснулся и перевёл сферу на угловой! Если б не вратарь - не миновать дублю Тюкавина!

18' МОМЕНТИЩЕ! Едва дубль Тюкавин не сделал! Получил он мяч на линии штрафной, обработал его и прокинул себе на ход в штрафной, пробил и попал в штангу!

17' И снова Тюкавин! С линии штрафной посылал мяч Константин в ворота Кукушкина, но пробил по центру - берёт сферу молодой вратарь.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1, Константин ТЮКАВИН! А вот и ответ от динамовцев!!! Кукушкин неудачно вынес мяч, на правом фланге им завладел Гагнидзе, сделал навес на левый фланг Карраскалю. Хорхе отдал во вратарскую на Тюкавина, который грудью переправил мяч в ворота с близкого расстояния.



15' Хорошо на втором этаже сыграли нижегородцы, Смолов получил мяч уже на правом фланге, сместился чуть ближе к центру и пробил в ближний угол ворот Кукушкина - правее штанги!

15' Гоцук на угловой выбивает сферу после одной из атак "Динамо". С левого флажка исполнят "бело-голубые".

14' 1:0, впереди "Пари НН"! Интересно, как теперь поведут себя динамовцы?

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эдгар СЕВИКЯН! Ну какой красавец! Пошла затяжная атака нижегородцев, Эдгар получил мяч на правом фланге в штрафной, обыграл Карраскаля и пустил сферу в дальний угол ворот Шунина - Антон в прыжке среагировать на обводящий удар не смог!



12' А теперь Макаров! Уже Смолов с левого фланга вошёл в штрафную и простреливал на Дениса к 11-метровой отметке - Макаров в окружении защитников исполнил слабый удар в створ, Кукушкин легко берёт сферу в свои руки.

11' ФЁДОР СМОЛОВ ОПАСНООО! Карраскаль с левого фланга сделал обостряющую передачу на форварда, который почти с линии штрафной пробивал по воротам гостей - чуть правее мяч он послал!

10' Показывают нам нижегородцы, что отбывать номер не собираются. Очень неплохое начало от гостей!

9' Кухарчук здорово вернулся в оборону и пресёк контратаку динамовцев на линии штрафной площади своей команды. Здорово, Илья! Макарова он обезоружил.

8' Севикян! Как же он активен сейчас, в эти первые минуты! Отобрал Эдгар мяч на чужой половине поля и едва не начал опаснейшую атаку своей команды.

8' Снова мяч у "Динамо" после не слишком приятного отрезка. Однако встречают высоким прессингом их оппоненты!

7' Очень сильная подача вышла у нижегородцев. Перелетела сфера не только штрафную "Динамо", но и боковую линию.

6' Маричаль ликвидировал подачу в свою штрафную с корнера. Однако вновь последовала атака у гостей по правому флангу - и новый корнер "Пари НН" исполнят! Тот же Севикян в главных ролях.

6' А вот это остро было! Гости в атаку пошли, Севикян разогнался на правом фланге и прострелил на Кутателадзе, удар которого с линии вратарской заблокировала защита "Динамо"! Угловой подадут гости, первый в игре.

5' Доминируют на первых минутах хозяева арены. Однако не назову эту доминацию значимой - опасных моментов создавать динамовцам не удаётся.

4' Резко за сутки изменилась погода в столице. Ещё вчера "Спартак" и "Краснодар" играли друг с другом при весенних +14 градусах. Теперь же похолодало – всего +4 на столбике термометра к позднему вечеру, но осадков в течение матча синоптики нам не обещают!



3' Навесил колумбиец в штрафную, где поборолся за мяч Смолов, но проиграл борьбу Гоцуку.

2' Первый фол от гостей! Гоцук срубает Макарова в борьбе на своей половине поля. Карраскаль у мяча, до ворот метров 35!

2' В синих цветах вышли на поле хозяева, а белом комплекте предстали перед нами гости!