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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ziyakov R.
Динамо Москва
1:1
Первый тайм
Пари НН

Ход матча

13'
0:1
Севикян Эдгар
16'
Тюкавин Константин
1:1
Прогнозы 135
Динамо Москва 89.6% (121)
X 5.2% (7)
Пари НН 5.2% (7)
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Динамо Москва
Ничья
Пари НН
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Динамо Москва
Пари НН

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.33
Фомин Даниил 2 (1) 0.33
Гладышев Ярослав 1 0.17
Смолов Фёдор 1 0.17
Нгамалё Николя 1 0.17
Тюкавин Константин 1 0.17
Захарян Арсен 1 0.17
Бителло 1 0.17
Лесовой Даниил 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 3 0.5
Сулейманов Тимур 2 (1) 0.33
Александров Виктор 1 0.17
Гоцук Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карапузов Владислав 2 0
Александров Виктор 2 0
_Yuran S. 0 1
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Майга Мамаду 1 0
Джиянов Русланбек 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
1
Динамо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 11
2.
Оренбург
 Заявка 6 4 0 2 6 - 10 11
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 13
2.
Урал
 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 4 9
3.
Ростов
 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 9
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 0 2 16 - 12 12
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
3.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 6 2 1 3 11 - 10 9
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Урал
 0:0 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
3.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    45'
    Карраскаль в подкате грубо задевает Жигулёва. Полежал Илья на газоне, но, к счастью, продолжает он игру.
  • Судья
    44'
    Проверяли арбитры ВАР момент на возможный пенальти, но нет, не будет никакого 11-метрового в ворота "Динамо" после отбора Паршивлюка.
  • 43'
    Шнапцев по правому флангу врывается в штрафную и в борьбе с Паршивлюком упускает мяч за лицевую.
  • 42'
    Какой же отличный футбол мы смотрим, друзья! Потрясающе атакуют обе команды - чуть-чуть не везёт и тем, и другим, чтоб забить более одного мяча в этом тайме.
  • Штанга
    41'
    МОМЕНТИЩЕ! КУХАРЧУК!!! В перекладину заряжает Илья! По левому флангу "Пари НН" начал контратаку после того, как Смолов зарядил со штрафного в стенку. Кухарчук забежал в штрафную и с острого угла пробил по воротам Шунина метров с 10-12!
  • 40'
    Ещё и Чавес рядом с Фёдором у сферы... Метров пять от линии штрафной до мяча!
  • Фол, нарушение
    39'
    Смолов вышел по центру на оперативный простор, немного замешкался, но сбивает его Майга! Опасный штрафной заработали динамовцы, сам же Смолов у мяча!
  • 38'
    Тем временем в центре поля пошла борьба от команд. Но большую часть времени контролируют сферу динамовцы.
  • 37'
    Отметим, что не руководит своей командой сегодня со скамейки Сергей Юран - он дисквалифицирован. Но я уверен, некоторые моменты сегодняшнего матча заставили Сергея Николаевича улыбнуться где-то там, на трибунах "ВТБ Арены". 
  • 36'
    Отбились гости, организовав свою контратаку! Пошла подача в штрафную Шунина с правого фланга от Жигулёва, никто из нижегородцев на неё не откликнулся.
  • Угловой
    35'
    Кукушкин! Как же неуклюже он играет после навеса Чавеса в створ ворот! Едва за спину себе он не забрасывает сферу касанием руки.
  • Фол, нарушение
    35'
    Кухарчук в подкате сбивает Смолова на правом фланге атаки "Динамо" и дарит хозяевам потенциально опасный стандарт!
  • 34'
    Разыгран корнер, последовала подача в штрафную от Бессмертного - отбиваются от неё гости, но продолжается атака хозяев!
  • Угловой
    33'
    Кухарчук замешкался в обороне и подарил "Динамо" угловой. С правого флажка исполнят "бело-голубые".
  • 32'
    Активный прессинг динамовцы в последние минуты демонстрируют и заставляют оппонентов ошибаться. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Отбились от корнера нижегородцы, но продолжают владеть мячом динамовцы! Кстати, 54 на 46 у нас по этому показателю в пользу хозяев.
    • Опасный момент
      30'
      Затяжная атака "Динамо" по правому флангу завершилась сочным ударом Чавеса с метров 30 по центру! Кукушкин в прыжке парировал этот мяч и перевёл его на угловой.
    • 29'
      И ещё один опасный удар гости создают! Это Толстопятов приложился с линии штрафной на правом фланге - чуть выше ворот Шунина!
    • Штанга
      29'
      МОМЕНТИЩЕ!!! Продолжилась атака нижегородцев после корнера, после которой в перекладину ворот Шунина попал Мухин! На правом полуфланге у 11-метровой отметки мяч он получил.
    • Угловой
      28'
      Севикян решил прорваться по правому флангу в штрафную хозяев и заработал очередной корнер!
    • 27'
      Закончился корнер дальним ударом от Эссьена - снова спасает оборона "Динамо" Шунина от удара в створ.
    • Опасный момент
      26'
      Кутателадзе! Продолжил форвард атаку своей команды по правому флангу и решился на удар, которому помешал в штрафной динамовцев Маричаль! Угловой заработали гости.
    • 25'
      Забавный момент, выносил Майга мяч со своей половины поля, пересекла сфера лицевую, где принял её прямо на грудь... Марцел Личка! Как же эффектно выглядело со стороны!
    • Фол, нарушение
      24'
      И снова фолят в атаке гости. Мухин сзади подсёк Гагнидзе на половине поля "Динамо". Выглядело как фол на жёлтую карточку, но решил рефери приберечь свои предупреждения.
    • Фол, нарушение
      23'
      Шнапцев разогнал атаку своей команды по правому флангу, но сфолил и подарил мяч динамовцам.
    • Опасный момент
      21'
      ВОУ! Макаров! Подобрал мяч Денис в метрах 35-40 от ворот Кукушкина, заметил, что голкипер "потерял" ворота и решил его перебросить! В итоге выше ворот послал мяч игрок "Динамо", но публика ему поаплодировала за попытку.
    • Фол, нарушение
      21'
      Фол игроки гостей заработали на половине поля "Динамо". Пошла подача в штрафную, где хозяева были сильнее на втором этаже.
    • 20'
      Ликвидирует подачу с корнера Кукушкин, забирая "круглого" себе во вратарской.
    • Угловой
      19'
      Пальцами при ударе Тюкавина Кукушкин мяча коснулся и перевёл сферу на угловой! Если б не вратарь - не миновать дублю Тюкавина!
    • Штанга
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Едва дубль Тюкавин не сделал! Получил он мяч на линии штрафной, обработал его и прокинул себе на ход в штрафной, пробил и попал в штангу!
    • Опасный момент
      17'
      И снова Тюкавин! С линии штрафной посылал мяч Константин в ворота Кукушкина, но пробил по центру - берёт сферу молодой вратарь.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1, Константин ТЮКАВИН! А вот и ответ от динамовцев!!! Кукушкин неудачно вынес мяч, на правом фланге им завладел Гагнидзе, сделал навес на левый фланг Карраскалю. Хорхе отдал во вратарскую на Тюкавина, который грудью переправил мяч в ворота с близкого расстояния.
       
    • Опасный момент
      15'
      Хорошо на втором этаже сыграли нижегородцы, Смолов получил мяч уже на правом фланге, сместился чуть ближе к центру и пробил в ближний угол ворот Кукушкина - правее штанги!
    • Угловой
      15'
      Гоцук на угловой выбивает сферу после одной из атак "Динамо". С левого флажка исполнят "бело-голубые".
    • 14'
      1:0, впереди "Пари НН"! Интересно, как теперь поведут себя динамовцы?
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эдгар СЕВИКЯН! Ну какой красавец! Пошла затяжная атака нижегородцев, Эдгар получил мяч на правом фланге в штрафной, обыграл Карраскаля и пустил сферу в дальний угол ворот Шунина - Антон в прыжке среагировать на обводящий удар не смог!
       
    • Опасный момент
      12'
      А теперь Макаров! Уже Смолов с левого фланга вошёл в штрафную и простреливал на Дениса к 11-метровой отметке - Макаров в окружении защитников исполнил слабый удар в створ, Кукушкин легко берёт сферу в свои руки.
    • Опасный момент
      11'
      ФЁДОР СМОЛОВ ОПАСНООО! Карраскаль с левого фланга сделал обостряющую передачу на форварда, который почти с линии штрафной пробивал по воротам гостей - чуть правее мяч он послал!
    • 10'
      Показывают нам нижегородцы, что отбывать номер не собираются. Очень неплохое начало от гостей!
    • 9'
      Кухарчук здорово вернулся в оборону и пресёк контратаку динамовцев на линии штрафной площади своей команды. Здорово, Илья! Макарова он обезоружил.
    • 8'
      Севикян! Как же он активен сейчас, в эти первые минуты! Отобрал Эдгар мяч на чужой половине поля и едва не начал опаснейшую атаку своей команды.
    • 8'
      Снова мяч у "Динамо" после не слишком приятного отрезка. Однако встречают высоким прессингом их оппоненты!
    • 7'
      Очень сильная подача вышла у нижегородцев. Перелетела сфера не только штрафную "Динамо", но и боковую линию.
    • Угловой
      6'
      Маричаль ликвидировал подачу в свою штрафную с корнера. Однако вновь последовала атака у гостей по правому флангу - и новый корнер "Пари НН" исполнят! Тот же Севикян в главных ролях.
    • Опасный момент
      6'
      А вот это остро было! Гости в атаку пошли, Севикян разогнался на правом фланге и прострелил на Кутателадзе, удар которого с линии вратарской заблокировала защита "Динамо"! Угловой подадут гости, первый в игре.
    • 5'
      Доминируют на первых минутах хозяева арены. Однако не назову эту доминацию значимой - опасных моментов создавать динамовцам не удаётся.
    • Дождь
      4'
      Резко за сутки изменилась погода в столице. Ещё вчера "Спартак" и "Краснодар" играли друг с другом при весенних +14 градусах. Теперь же похолодало – всего +4 на столбике термометра к позднему вечеру, но осадков в течение матча синоптики нам не обещают!
       
    • 3'
      Навесил колумбиец в штрафную, где поборолся за мяч Смолов, но проиграл борьбу Гоцуку. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Первый фол от гостей! Гоцук срубает Макарова в борьбе на своей половине поля. Карраскаль у мяча, до ворот метров 35!
    • 2'
      В синих цветах вышли на поле хозяева, а белом комплекте предстали перед нами гости!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, ждём от соперников отличного футбола!
       
    • До матча
    • Отметим, что Марцел Личка выпустил в атаке тройку игроков, которая была в матче против "Урала" в минувшее воскресенье - Смолова, Тюкавина и Макарова. В появлении Макарова я не сомневался - он дисквалифицирован на ближайший матч РПЛ, а вот выход на поле и Смолова, и Тюкавина вместе - заявка на боевую игру от хозяев. В опорной зоне остался Луис Чавес, а вот всех остальных игроков Личка, если сравнить матч с уральцами, оставил на скамейке.
    • Что у "Динамо"? Конечно, "бело-голубым" необходимо сегодня побеждать нижегородцев, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в Пути РПЛ Кубка России. 8 очков у команды Марцела Лички, 11 - у "Краснодара", 12 - у "Спартака", который с первого места уже никуда не денется. Пока москвичи на третьем месте и попадают в Путь регионов.

      У нижегородцев ситуация совершенно иная - сегодня Сергей Юран проверит свой резерв, ведь для его команды эта игра уже ничего не значит. Всего 2 балла у "горожан" и последнее место, да и сами игроки этого клуба ранее говорили, что Кубок в этом сезоне для них - не приоритет.
    • Здравствуйте, дорогие гости спортивного портала LiveResult.ru! Мы начинаем текстовую трансляцию последнего поединка в группе D на этом групповом этапе Кубка России - сойдутся друг против друга в нём столичное "Динамо" и нижегородский "Пари НН". До игры осталось менее часа, а прокомментирую её для Вас здесь я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать, стартуем ровно в 20:45 по московскому времени!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.3% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Динамо Москва 89.6% (121)
    X 5.2% (7)
    Пари НН 5.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    1.59
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:1 Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    89.6% (121)
    Ничья
    5.2% (7)
    Пари НН
    5.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    36.3% (49)
    1:0 Динамо Москва
    22.2% (30)
    2:0 Динамо Москва
    11.9% (16)
    3:1 Динамо Москва
    5.2% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    1:2 Пари НН
    2.2% (3)
    3:0 Динамо Москва
    1.5% (2)
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