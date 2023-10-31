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  4. Кубок 2023-2024
Динамо Москва
 
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Пари НН
Прогнозы 52
Динамо Москва 96.2% (50)
X 1.9% (1)
Пари НН 1.9% (1)
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История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Фомин Даниил 2 (1) 0.4
Гладышев Ярослав 1 0.2
Смолов Фёдор 1 0.2
Нгамалё Николя 1 0.2
Захарян Арсен 1 0.2
Бителло 1 0.2
Лесовой Даниил 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 2 0.4
Сулейманов Тимур 2 (1) 0.4
Александров Виктор 1 0.2
Гоцук Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Паршивлюк Сергей 1 0
Фомин Даниил 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карапузов Владислав 2 0
Александров Виктор 2 0
_Yuran S. 0 1
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Майга Мамаду 1 0
Джиянов Русланбек 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
1
Динамо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0
Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Сергеев Иван II 4
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 96.2% (50)
    X 1.9% (1)
    Пари НН 1.9% (1)
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Пари НН
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    51.9% (27)
    1:0 Динамо Москва
    23.1% (12)
    2:0 Динамо Москва
    11.5% (6)
    3:1 Динамо Москва
    5.8% (3)
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