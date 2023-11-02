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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Шафеев Рафаэль
Ростов
1:0
Первый тайм
Урал

Ход матча

8'
 
Филипенко Егор
8'
 
24'
Комаров Иван
 
45'
Мелёхин Виктор
1:0
Прогнозы 143
Ростов 73.4% (105)
X 20.3% (29)
Урал 6.3% (9)
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Ростов
Урал

История личных встреч

Ростов
Урал

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.15
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Среднее время на гол

83
97

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.12
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.17
Осипенко Максим 1 0.17
Вахания Илья 1 0.17
Комаров Иван 1 0.17
Игнатов Герман 1 0.17
Байрамян Хорен 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.33
Бикфалви Эрик 1 0.17
Юшин Александр 1 0.17
Аюпов Тимур 1 0.17
Ишков Илья 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипенко Егор 2 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Урал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0
Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0

Результаты матчей

Ростов
Урал

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ростов
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 11
2.
Оренбург
 Заявка 6 4 0 2 6 - 10 11
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 13
2.
Урал
 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 4 9
3.
Ростов
 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 9
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 0 2 16 - 12 12
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
3.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 6 2 1 3 11 - 10 9
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Урал
 0:0 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
3.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
2.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Динамо Москва
 1:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Виктор Мелёхин! Удалось открыть счет в концовке тайма ростовчанам. Выиграл в чужой штрафной борьбу Комличенко после навеса с угла поля и сбросил поперек на Мелёхина, который в борьбе с защитником пробил точно под перекладину.
  • 44'
    С левого фланга навесил Уткин на дальнюю штангу, но мяч после серии рикошетов вынес снаряд за пределы поля Эмерсон.
  • 43'
    Прорывался по флангу на скорости Аюпов и прострелил в центр штрафной, но мяч на выходе перехватил без особых проблем Медведев.
  • 42'
    Диагональный пас исполнял Уткин в штрафную на ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволил Егорычев.
  • 41'
    Гости разыграли угловой, после чего навесил в центр Кики, но мяч оказался точно в руках вышедшего из ворот Медведева.
  • 40'
    Пробивал головой Комличенко в борьбе против защитника после подачи от Уткина, но мяч полетел крайне неточно.
  • 39'
    Прострелил с правого фланга Байрамян в штрафную, где пробил в касание Комличенко. Мяч в гуще защитников застрял.
  • 38'
    Диагональ исполнял Терентьев на ход Байрамяну по правому флангу, но мяч еще на лету выскочил за пределы поля.
  • Опасный момент
    37'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Комаров после паса от Байрамяна, но в падении отбил Мамин мяч в сторону ногой, а дальше справился еще и с добиванием от Комличенко.
  • 36'
    Подхватил мяч на фланге Акбашев и навесил в центр штрафной, где пробил в касание Комаров, но мяч от спины защитника полетел в руки голкиперу.
  • 35'
    Со штрафного Уткин навесил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу далеко от ворот Бевеев.
  • 34'
    На фланге получил по ногам Терентьев в борьбе против Егорычева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ростова".
  • 33'
    После сольного прохода Уткин пробил с дальней дистанции, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 32'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Егорычев и поперек на ход Кики, но тот пробил в касание точно в защитника.
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    • 30'
      Протащил мяч по правой бровке Комаров и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 29'
      Мягко забросил в штрафную соперника Егорычев на ход Гильерме, но того от мяча Терентьев оттеснил грамотно корпусом.
    • 28'
      Отобрал мяч на фланге Кики и отдал в штрафную на Ишкова, но тот не смог пробить в борьбе против Чернова.
    • 27'
      С угла поля последовал навес в центр штрафной, где пробил головой Ишков, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      26'
      Сместился на скорости с левого фланга к линии штрафной Юшин и пробил в дальний нижний угол, но в падении Медведев перевел на угловой.
    • Желтая карточка
      25'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Комаров и упал в борьбе против голкипера. Судья показал желтую карточку за симуляцию.
    • 24'
      С левого фланга покатил в центр штрафной Акбашев, но после серии рикошетов пробил по воротам немного неточно Уткин.
    • 23'
      Мягко забросил в штрафную соперника Байрамян на Комличенко, но тому пробить не удалось в верховой борьбе против Эмерсона.
    • 22'
      Прорывался по флангу на скорости Сунгатулин и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел  в аут.
    • 21'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Акбашев и пробил с лету в одно касание, но мяч прошел немного выше перекладины.
    • 20'
      С углового навесил Уткин в центр штрафной, но мяч вынес головой за пределы штрафной площади Эмерсон.
    • 18'
      Пробивал по воротам головой Терентьев после навеса со штрафного от Уткина, но мяч стал легкой добычей для Мамина.
    • 17'
      Мягко забросил в штрафную Комаров на ход Тугареву, но тому не удалось добраться до мяча в окружении двоих защитников.
    • 16'
      Убегал в контратаку Гильерме и покатил поперек под удар Юшину, но тот с ходу пробил намного выше перекладины.
    • 15'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Уткин и пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
    • 14'
      С правого фланга Байрамян навесил в центр штрафной под удар Комличенко, но тот проиграл в борьбе против Филипенко.
    • 13'
      Убегал один на один с голкипером Байрамян после заброса от Уткина, но вот пробить по воротам не позволил ему в подкате защитник.
    • 12'
      Со штрафного навесил Егорычев на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Терентьев.
    • 11'
      В центре поля теперь уже получил по ногам Кики в борьбе против Акбашева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Урала".
    • 10'
      Забрасывал с центра поля в штрафную соперника Егорычев на ход Юшину, но тот проиграл борьбу за мяч Мелёхину и не смог пробить.
    • Желтая карточка
      9'
      Грубо руками хватал за плечо соперника в центре поля Филипенко. Заслуженную желтую карточку показал арбитр.
    • 8'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Ишков. Здесь пытался пробить головой Гильерме, но проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 7'
      В центре поля по ногам получил Акбашев в борьбе против Егорычева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ростова".
    • 6'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Комаров на ход Байрамяну, но того от мяча оттеснил корпусом Эмерсон.
    • 5'
      Протащил мяч по флангу на скорости Байрамян и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал в руки голкипер.
    • 4'
      С правого фланга низом покатил Кики в штрафную на Гильерме, но тот проиграл борьбу за мяч Ланговичу.
    • 3'
      В центре поля Эмерсон получил по голове в борьбе против Тугарева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Урала".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер уважаемые болельщики. Кубок России сегодня продолжится противостоянием между "Ростовом" и "Уралом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 143
    Ростов 73.4% (105)
    X 20.3% (29)
    Урал 6.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Урал
    2.33
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    3.70
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    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:0 Урал

    Исход игры
    Ростов
    73.4% (105)
    Ничья
    20.3% (29)
    Урал
    6.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    35% (50)
    1:0 Ростов
    18.9% (27)
    1:1 Ничья
    9.8% (14)
    2:0 Ростов
    7.7% (11)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Ростов
    2.1% (3)
    1:2 Урал
    1.4% (2)
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