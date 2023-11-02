Пробивал головой Комличенко в борьбе против защитника после подачи от Уткина, но мяч полетел крайне неточно.

Гости разыграли угловой, после чего навесил в центр Кики, но мяч оказался точно в руках вышедшего из ворот Медведева.

Диагональный пас исполнял Уткин в штрафную на ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволил Егорычев.

Прорывался по флангу на скорости Аюпов и прострелил в центр штрафной, но мяч на выходе перехватил без особых проблем Медведев.

С левого фланга навесил Уткин на дальнюю штангу, но мяч после серии рикошетов вынес снаряд за пределы поля Эмерсон.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Виктор Мелёхин! Удалось открыть счет в концовке тайма ростовчанам. Выиграл в чужой штрафной борьбу Комличенко после навеса с угла поля и сбросил поперек на Мелёхина, который в борьбе с защитником пробил точно под перекладину.

Прорывался по центру к штрафной соперника Егорычев и поперек на ход Кики, но тот пробил в касание точно в защитника.

После сольного прохода Уткин пробил с дальней дистанции, но точности этому выстрелу явно не хватило.

На фланге получил по ногам Терентьев в борьбе против Егорычева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ростова".

Со штрафного Уткин навесил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу далеко от ворот Бевеев.

Подхватил мяч на фланге Акбашев и навесил в центр штрафной, где пробил в касание Комаров, но мяч от спины защитника полетел в руки голкиперу.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Комаров после паса от Байрамяна, но в падении отбил Мамин мяч в сторону ногой, а дальше справился еще и с добиванием от Комличенко.

Диагональ исполнял Терентьев на ход Байрамяну по правому флангу, но мяч еще на лету выскочил за пределы поля.

Прострелил с правого фланга Байрамян в штрафную, где пробил в касание Комличенко. Мяч в гуще защитников застрял.

30' Протащил мяч по правой бровке Комаров и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

29' Мягко забросил в штрафную соперника Егорычев на ход Гильерме, но того от мяча Терентьев оттеснил грамотно корпусом.

28' Отобрал мяч на фланге Кики и отдал в штрафную на Ишкова, но тот не смог пробить в борьбе против Чернова.

27' С угла поля последовал навес в центр штрафной, где пробил головой Ишков, но мяч в гуще защитников застрял.

26' Сместился на скорости с левого фланга к линии штрафной Юшин и пробил в дальний нижний угол, но в падении Медведев перевел на угловой.

25' Зацепился за мяч в чужой штрафной Комаров и упал в борьбе против голкипера. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

24' С левого фланга покатил в центр штрафной Акбашев, но после серии рикошетов пробил по воротам немного неточно Уткин.

23' Мягко забросил в штрафную соперника Байрамян на Комличенко, но тому пробить не удалось в верховой борьбе против Эмерсона.

22' Прорывался по флангу на скорости Сунгатулин и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.