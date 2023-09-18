Ну что, это активизировавшийся Малком, кажется, был? Прострелил бразилец с левого края штрафной к линии вратарской, где подчистили защитники.

ГО-О-О-О-Л! Аль-Булаихи, 1:1! И всё-таки не хватило концентрации "Навбахору" в концовке! Ричард справа навесил на голову оставшемуся без опеки в центре штрафной Аль-Булаихи, и тот кивнул под правую от Юсупова стойку.

А главное, что есть ещё время, силы и желание у "Аль-Хиляля". Продолжает команда атаковать и хочет вырвать победу.

Высокий навес справа во вратарскую. Там Митрович навязывает борьбу, в результате чего на угловой уходит мяч.

Неймар навесил от левого углового флажка, уставший Юсупов немного не рассчитал свои силы на выходе, но повезло гостям, что приём на дальнем краю штрафной у игрока "Аль-Хиляля" неудачным получился.

Всё, боевая ничья! 76% владения и 20 ударов по воротам у "Аль-Хиляля", у "Навбахора" - 2 удара в створ, один из которых стал голевым. Просто героически сражались сегодня в обороне гости, и до грандиозного успеха не хватило совсем чуть-чуть: пропустила узбекистанская команда на 10-й компенсированной ко второму тайму минуте. Впрочем, результат всё равно получился для "Навбахора" прекрасным, а игра в обороне - и вовсе образцовой. Что же касается саудовцев, то есть у команды поставленный стиль и сыгранность, но при этом всё равно необходимо добавлять в завершающих стадиях атак и в созидании вообще.

Двойная замена у "Аль-Хиляля". Аль-Хамдан и Аль-Бурайк вместо Невеша и Абдулхамида.

14 минут добавлено! Казалось большим плюсом для "Навбахора" то, что сумела сейчас узбекистанская команда заработать корнер и выиграть драгоценные секунды, однако держаться то ещё долго предстоит.

После навеса Ричарда справа головой выносится мяч за лицевую, и оперативно разыгрывают хозяева накоротке корнер. До обострения в первой фазе этой атаки, впрочем, не доходит.

Да, а мы как-то и забыли, что Малком есть на поле. Как-то растворился он, ну или по крайней мере не особо ярко себя проявлял. Сейчас же вот кросс слева выполнил экс-хавбек "Зенита", но на ближнем краю штрафной прервали передачу.

Аль-Давсари выполнил сильную подачу слева, которую принял на себя Болтабаев и оказался в небольшом нокауте.

Сэйв! Сумасшедший мяч потащил Юсупов! Среагировал кипер гостей на резкий удар из центра штрафной и вытянул из правого от себя угла.

Неймар в борьбе падает в штрафной и просит пенальти. Молчит свисток судьи.

Двойная замена в составе "Аль-Хиляля". Аль-Давсари и Канно вместо Аль-Шахрани и Аль-Фараджа.

Перерыв на водопой. Как и в первом тайме, показывают Жезуша, активно передвигающего фишки на доске и объясняющего своим подопечным, как следует вскрывать плотную оборону "Навбахора".

Окружили штрафную соперника хозяева, но проникнуть ближе к воротам не удаётся. Невешу приходится бить издалека, и блокируют его удар.

А вот Канно очень плотненько приложился примерно с линии штрафной. Да, по центру, но всё-таки под перекладину и довольно сильно. Юсупов верно занял позицию и мяч зафиксировал.

Ещё один игрок "Навбахора" не может самостоятельно покинуть поле. Табатадзе это, кажется, собственно.

Вновь справа в штрафной нашли пространство саудовцы, и выполнен был прострел к центру площадки. Успели гости передачу прервать.

И опять успевают заблокировать прострел с правого фланга защитники "Навбахора". Усиливает давление "Аль-Хиляль".

На месте Юсупов! Продавили справа довольно большим числом хозяева, и прошёл навес к линии вратарской, откуда головой (!) пробил Неймар. На линии ворот зафиксировал мяч после довольно опасного удара голкипер.

И теперь уже Аль-Овайс спасает! В контратаке выбежал Яхшибоев справа под острым углом на рандеву с кипером и пробил ему в противоход, но успел Мохаммед выставить руку.

Примерно в том же ключе начинается вторая половина встречи. Владеет мячом "Аль-Хиляль", выискивая свободное пространство на подступах к чужой штрафной.

Узбекистанцы же, напротив, излишне вертикально действуют, скажем так. И торопятся, вновь залезая во "вне игры" на правом фланге.

Слишком сильным получается поперечный заброс к левому флангу на Неймара, аут в пользу гостей.

Неплохо на правом краю штрафной обыгрались в "стенку" Ричард с Абдулхамидом, и Сауд подал от лицевой, но не очень точно.

ГО-О-О-О-Л! Табатадзе, 0:1! Это классика! Они отзащищались, нашли и реализовали свой момент! Исмаилов справа разогнал контратаку и отдал вперёд на Табатадзе, который оставил за спиной Аль-Тамбакти и сильным ударом отправил мяч в сетку мимо голкипера.

И вот уже в обороне отрабатывает Табатадзе, подкатившись на фланге под Абдулхамида.

Тащит из-под перекладины Юсупов после подачи от углового флажка и мощнейшего удара Невеша с лёта из опорной!

В последний момент не позволили гостям пробить из пределов штрафной. Хотя тут в любом случае был офсайд.

Небольшая пауза после стычки, Неймар спорит с арбитром, но вскоре уже возобновляется игра.

Ещё одно выяснение отношений. Тут уже было совсем странно. Неймар толкнул Исмаилова, а потом со всей силы пнул по нему мячом. Но по итогам эпизода просто по жёлтой оба получили.

Классно разогнал атаку слева свежий Абдуманнопов, однако всё-таки успели саудовцы вернуться в оборону и подчистить.

Жёстко пошёл в стык у бровки Юлдошев и сам же повредил ногу, оказывают ему помощь.

Только хотелось сказать, что, кажется, бойня заканчивается, и вновь начинается футбол, как опять конфликтная ситуация возникает. Митрович после навеса пошёл в борьбу на линии чужой вратарской и упал, а повтор прямо чётко показал, что именно серб нарушал здесь правила. При этом, активно спорил форвард после свистка с арбитром.

Проще говоря, нервничают очень сильно саудовцы, не получается у них игра. Во всяком случае, к этой минуте.

Сейчас вот хороший был прострел с правого края штрафной гостей, но никто не сумел замкнуть, мимо всех игроков "Аль-Хиляля" проскользнул мяч.

Юлдошев уехал на медицинской машинке, кстати, но вроде как в порядке он и в игру вернулся. Теперь же подобным образом уезжает и Исмаилов, только он игру уже продолжить не может.

И да, вторая замена у "Навбахора". Абдухоликов вместо Исмаилова.

Удар хозяев из-за пределов штрафной был заблокирован, после чего несколько раз подряд слева пробовали обострить саудовцы.

А Жорже Жезуш нервно ходит вдоль бровки. Ну, на самом деле что-то очень уж близко к сердцу всё воспринимает "Аль-Хиляль". Это только первый матч нового розыгрыша Лиги чемпионов всё же.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Ну что ж, можно сказать, что звёзды "Аль-Хиляля" не поставили пока что неразрешимых задач перед узбекистанским вице-чемпионом. Несмотря на подавляющее территориальное преимущество хозяев, справляется с натиском соперника защита "Навбахора". Хотя есть ощущение, что саудовцы вполне могут добавить в движении после перерыва и начать атаковать гораздо острее.

45' Резкая смена движения Неймара - один из немногих ходов, ставящих в тупик сегодняшних опекунов бразильца. Сейчас Болтабаев не уловил этот ход и вынужден был фолить.

45' Замыкал на дальнем углу вратарской Абдулхамид подачу с левого фланга, однако не сумел подстроиться под мяч и пробил далеко от створа.

45' Четыре минуты добавлено.

45' Нечастая попытка "Навбахора" атаковать. Вновь офсайд фиксируется у гостей, на этот раз у правой бровки.

43' Получает небольшое повреждение после этого смелого выхода кипер узбекистанской команды, оказывают ему помощь.

42' А вот это что-то новенькое от хозяев. Заброс из глубины к центру штрафной, где на выходе уверенно забирает мяч Юсупов.

40' Отдал Ричард слева на Аль-Фараджа, а тот выполнил обратную передачу под удар. Пробил же Майкл вдоль вратарской, вновь не хватило акцентированности.

39' Протащил примерно к центральной линии вдоль левой бровки Юлдошев, однако передача вперёд вышла неточной. Что не клеится почти совсем у "Навбахора" пока что, так это контригра.

38' Что-то среднее между ударом в дальний угол и передачей к дальнему краю штрафной на свободного партнёра получилось у Ричарда. В итоге же просто ушёл мяч за лицевую.

37' Неудачной выходит подача Неймара со штрафного, далее аут слева в атаке зарабатывает "Аль-Хиляль".

37' А теперь врезается на левом краю обороны Юлдошев в Неймара. Ещё один стандарт в пользу хозяев.

37' Неймар высоко навешивает во вратарскую с очередного корнера, выносит Юсупов мяч кулаками.

36' Не получился после розыгрыша корнера у хозяев удар с правого края штрафной. Подбор слева был за "Аль-Хилялем", но далее только более-менее сохранить владение удалось.

35' Исмаилов из пределов штрафной на всякий случай сильно выносит ногой за лицевую, вновь угловой.

34' Да, это не только ощущения. Действительно большое преимущество у хозяев, в том числе 71% владения к данной минуте. После возобновления игры продолжает "Аль-Хиляль" попытки острой доставки мяча в штрафную соперника.

32' Фолят гости в центре поля, после чего уходят команды на водопой. Пока что компактно и достаточно надёжно обороняется "Навбахор", а самая острая атака у саудовцев получилась только когда появилось пространство, и высоковато поднялись защитники соперника. В позиционном же нападении не хватает скоростей "Аль-Хилялю". Стараются саудовцы играть в комбинационный футбол, использовать короткий пас, но тут это пока не особо работает.

30' Долго готовился Неймар к удару со штрафного, но в итоге несильно пробил низом в ближний угол, где довольно спокойно забрал мяч Юсупов.

28' Движение и скорость - залог успеха. Ричард здорово продвигался по центру к штрафной, а Иванович сзади его подтолкнул, жёлтая.

27' Вроде как только пятый это был корнер у ворот Юсупова, хотя по ощущениям уже сотый. Пока что ничего не могут толком из этих стандартов саудовцы извлечь.

26' Развернулся Митрович на правом краю штрафной и хлёстко пробил в направлении дальнего угла, мимо створа. Впрочем, был рикошет, и очередной угловой подают хозяева.

25' Низко сели сейчас гости за линию мяча, в таких ситуациях тяжеловато "Аль-Хилялю" что-то придумывать в атаке пока что. Как итог - потеря, и аут в пользу "Навбахора". Хотя вскоре и вернулось владение к саудовцам.

23' Устремился Юлдошев вперёд вдоль левой бровки, пройдя первого соперника, и только Абдулхамид затем уже сумел его остановить, выбив за боковую. Ну, и на грани фола было.

21' Классно было по задумке, но очень сложно технически. Урунов исхитрился попасть по летящему мячу то ли подъёмом, то ли внешней стороной стопы, попробовав забросить за шиворот чуть вышедшему из "рамки" Аль-Овайсу. Выше створа в итоге.

20' Справился Юсупов на выходе после подачи углового, а вскоре Неймар пробовал обострить слева, заработав ещё один стандарт от угла поля для хозяев. Но нет, верх пока снимают достаточно уверенно у своих владений гости.

19' Да, а вот оставлять пространство и высоко поднимать линию обороны явно не стоит узбекистанской команде. 3-в-4 сейчас получился выпад у саудовцев, и заработали они корнер.

17' Успели гости провести быструю атаку и залезть в офсайд, а сейчас уже отбиваются после попыток "Аль-Хиляля" вскрыть оборону соперника внутри штрафной с помощью короткого паса.

16' В следующей же атаке поймал мяч Юсупов после навеса с левого фланга.

16' Технично принял пас верхом Неймар слева в штрафной, потом чуть пофинтил и покатил примерно к линии вратарской. Неточной получилась передача.

14' Классно принял на правом краю атаки диагональную передачу Исмаилов, после чего попробовал доставить мяч в штрафную. Пас прервали, но владение удалось сохранить. Впрочем, вскоре завершилась всё равно не особо удачно атака гостей.

13' Да, со стороны узбекской команды пока что больше мелких фолов, а вот игроки "Аль-Хиляля" более жёстко в основном в борьбу вступают. Сейчас приличная такая накладка была. Кроме того, свеж ещё в памяти и толчок Неймара.

12' Мелкий фол со стороны "Навбахора" в центре поля. Присели в прыжке на Невеша.

10' Нейтрализуют саудовцы прессинг гостей у центральной линии, длинной передачей отыграв на голкипера. Ну, а почему бы и не так? Тоже вполне себе начало атаки, зато надёжно.

8' Попытка атаки левым флангом со стороны гостей, офсайд там фиксируют судьи в довольно глубокой ещё позиции.

7' Подача же Невеша от правого углового флажка вышла не самой удачной, справились вновь игроки "Навбахора" на стандарте.

7' Хитрости перед подачей корнера. Юлдошев чуть приобнял в штрафной Неймара, а тот подтолкнул Иброхима корпусом. В итоге небольшая потасовка образовалась, однако быстро там успокоил всех судья. Так или иначе, нерв чувствуется.

6' Юлдошев на левом краю обороны выбивает мяч из-под ног у Ричарда, ещё один угловой у ворот гостей.

5' В середине поля встретили соперника гости, не позволив продвинуться вперёд. После быстрой же передачи вперёд забрал мяч кипер саудовцев Аль-Овайс.

4' Неймар от левого углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, где без особых проблем защитники подчистили.

3' Заброс к правому краю атаки хозяев на Аль-Шахрани. Голбан там надёжно действует, играя на опережение. Но корнер в пользу саудовцев.

2' А узбекская команда зарабатывает на своей половине аут и неспеша вводит мяч из-за боковой, чуть сбивая заданный соперником темп.

1' На правах хозяев и фаворита встречи активно начинает "Аль-Хиляль", владея мячом в середине поля.