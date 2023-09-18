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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024

Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:1
Конец матча
Навбахор
0'
28' Желтая карточка
Иванович Филип
0:1
52' Гол
Табатадзе Тома
60' Желтая карточка
Неймар
61' Желтая карточка
Исмаилов Аброрбек
1:1
90' Гол
Аль-Булаихи Али
90'+16
21
Аль-Овайс
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
87
Аль-Тамбакти
Хассан
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
8
Невеш
Рубен
7
Аль-Фарадж
Салман
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
10
Неймар
9
Митрович
Александар
1
Юсупов
Уткир
22
Голбан
Игорь
13
Иванович
Филип
5
Милович
Милос
6
Юлдошев
Иброхим
17
Исмаилов
Аброрбек
14
Болтабаев
Джамшид
7
Урунов
Остон
77
Собиржонов
Асад
10
Искандеров
Джамшид
91
Табатадзе
Тома
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Навбахор
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 1
Ричард Майкл 0 0
Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табатадзе Тома 1 0.5
Абдуманнопов Дониёр 1 0.5
Исмаилов Аброрбек 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 1 0
Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванович Филип 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Навбахор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Навбахор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1
Навбахор
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1
Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0 Нефтчи Фергана - Навбахор 0:0 Навбахор - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - Навбахор 1:5 Навбахор - Сурхон 1:0 Насаф - Навбахор 0:0 Турон - Навбахор 0:2 Навбахор - Андижан 1:0 АГМК - Навбахор 2:1 Навбахор - Согдиана 3:0 Пахтакор - Навбахор 2:1 Навбахор - Металлург Бекабад 3:0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нассаджи Мазандаран
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Навбахор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мумбаи Сити
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Навбахор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нассаджи Мазандаран
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мумбаи Сити
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нассаджи Мазандаран
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Навбахор
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 2
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Аль-Шарджа Бен Арби Мохамед 1
Весь список
Новости LiveResult
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё, боевая ничья! 76% владения и 20 ударов по воротам у "Аль-Хиляля", у "Навбахора" - 2 удара в створ, один из которых стал голевым. Просто героически сражались сегодня в обороне гости, и до грандиозного успеха не хватило совсем чуть-чуть: пропустила узбекистанская команда на 10-й компенсированной ко второму тайму минуте. Впрочем, результат всё равно получился для "Навбахора" прекрасным, а игра в обороне - и вовсе образцовой. Что же касается саудовцев, то есть у команды поставленный стиль и сыгранность, но при этом всё равно необходимо добавлять в завершающих стадиях атак и в созидании вообще.
  • Угловой
    90'
    Неймар навесил от левого углового флажка, уставший Юсупов немного не рассчитал свои силы на выходе, но повезло гостям, что приём на дальнем краю штрафной у игрока "Аль-Хиляля" неудачным получился.
  • 90'
    Высокий навес справа во вратарскую. Там Митрович навязывает борьбу, в результате чего на угловой уходит мяч.
  • 90'
    Юсупов выбивает от ворот, 14-я добавленная минута сейчас начнётся.
  • 90'
    А главное, что есть ещё время, силы и желание у "Аль-Хиляля". Продолжает команда атаковать и хочет вырвать победу.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-Л! Аль-Булаихи, 1:1!
    И всё-таки не хватило концентрации "Навбахору" в концовке! Ричард справа навесил на голову оставшемуся без опеки в центре штрафной Аль-Булаихи, и тот кивнул под правую от Юсупова стойку.
  • 90'
    Ну что, это активизировавшийся Малком, кажется, был? Прострелил бразилец с левого края штрафной к линии вратарской, где подчистили защитники.
  • 90'
    Неймар в борьбе падает в штрафной и просит пенальти. Молчит свисток судьи.
  • 90'
    Восьмая компенсированная минута идёт, примерно половину положенного времени отзащищался "Навбахор".
  • Опасный момент
    90'
    Сэйв! Сумасшедший мяч потащил Юсупов! Среагировал кипер гостей на резкий удар из центра штрафной и вытянул из правого от себя угла.
  • 90'
    Аль-Давсари выполнил сильную подачу слева, которую принял на себя Болтабаев и оказался в небольшом нокауте.
  • 90'
    Да, а мы как-то и забыли, что Малком есть на поле. Как-то растворился он, ну или по крайней мере не особо ярко себя проявлял. Сейчас же вот кросс слева выполнил экс-хавбек "Зенита", но на ближнем краю штрафной прервали передачу.
  • Угловой
    90'
    После навеса Ричарда справа головой выносится мяч за лицевую, и оперативно разыгрывают хозяева накоротке корнер. До обострения в первой фазе этой атаки, впрочем, не доходит.
  • Дополнительное время
    90'
    14 минут добавлено! Казалось большим плюсом для "Навбахора" то, что сумела сейчас узбекистанская команда заработать корнер и выиграть драгоценные секунды, однако держаться то ещё долго предстоит.
  • Замена
    89'
    Двойная замена у "Аль-Хиляля". Аль-Хамдан и Аль-Бурайк вместо Невеша и Абдулхамида.
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    • Опасный момент
      89'
      И теперь уже Аль-Овайс спасает! В контратаке выбежал Яхшибоев справа под острым углом на рандеву с кипером и пробил ему в противоход, но успел Мохаммед выставить руку.
    • Опасный момент
      88'
      На месте Юсупов! Продавили справа довольно большим числом хозяева, и прошёл навес к линии вратарской, откуда головой (!) пробил Неймар. На линии ворот зафиксировал мяч после довольно опасного удара голкипер.
    • 87'
      И опять успевают заблокировать прострел с правого фланга защитники "Навбахора". Усиливает давление "Аль-Хиляль".
    • 85'
      Вновь справа в штрафной нашли пространство саудовцы, и выполнен был прострел к центру площадки. Успели гости передачу прервать.
    • Замена
      84'
      Кермел выходит вместо Табатадзе у гостей. И Яхшибоев вместо Юлдошева.
    • Травма, повреждение
      82'
      Ещё один игрок "Навбахора" не может самостоятельно покинуть поле. Табатадзе это, кажется, собственно.
    • 80'
      А вот Канно очень плотненько приложился примерно с линии штрафной. Да, по центру, но всё-таки под перекладину и довольно сильно. Юсупов верно занял позицию и мяч зафиксировал.
    • 79'
      Окружили штрафную соперника хозяева, но проникнуть ближе к воротам не удаётся. Невешу приходится бить издалека, и блокируют его удар.
    • 76'
      Перерыв на водопой. Как и в первом тайме, показывают Жезуша, активно передвигающего фишки на доске и объясняющего своим подопечным, как следует вскрывать плотную оборону "Навбахора".
    • Замена
      74'
      Двойная замена в составе "Аль-Хиляля". Аль-Давсари и Канно вместо Аль-Шахрани и Аль-Фараджа.
    • 74'
      А Жорже Жезуш нервно ходит вдоль бровки. Ну, на самом деле что-то очень уж близко к сердцу всё воспринимает "Аль-Хиляль". Это только первый матч нового розыгрыша Лиги чемпионов всё же.
    • 73'
      Удар хозяев из-за пределов штрафной был заблокирован, после чего несколько раз подряд слева пробовали обострить саудовцы.
    • Замена
      70'
      И да, вторая замена у "Навбахора". Абдухоликов вместо Исмаилова.
    • Травма, повреждение
      70'
      Юлдошев уехал на медицинской машинке, кстати, но вроде как в порядке он и в игру вернулся. Теперь же подобным образом уезжает и Исмаилов, только он игру уже продолжить не может.
    • 69'
      Сейчас вот хороший был прострел с правого края штрафной гостей, но никто не сумел замкнуть, мимо всех игроков "Аль-Хиляля" проскользнул мяч.
    • 68'
      Проще говоря, нервничают очень сильно саудовцы, не получается у них игра. Во всяком случае, к этой минуте.
    • Фол, нарушение
      67'
      Только хотелось сказать, что, кажется, бойня заканчивается, и вновь начинается футбол, как опять конфликтная ситуация возникает. Митрович после навеса пошёл в борьбу на линии чужой вратарской и упал, а повтор прямо чётко показал, что именно серб нарушал здесь правила. При этом, активно спорил форвард после свистка с арбитром.
    • Травма, повреждение
      64'
      Жёстко пошёл в стык у бровки Юлдошев и сам же повредил ногу, оказывают ему помощь.
    • 63'
      Классно разогнал атаку слева свежий Абдуманнопов, однако всё-таки успели саудовцы вернуться в оборону и подчистить.
    • Желтая карточка
      61'
      Ещё одно выяснение отношений. Тут уже было совсем странно. Неймар толкнул Исмаилова, а потом со всей силы пнул по нему мячом. Но по итогам эпизода просто по жёлтой оба получили.
    • 58'
      Небольшая пауза после стычки, Неймар спорит с арбитром, но вскоре уже возобновляется игра.
    • Офсайд
      55'
      В последний момент не позволили гостям пробить из пределов штрафной. Хотя тут в любом случае был офсайд.
    • Опасный момент
      55'
      Тащит из-под перекладины Юсупов после подачи от углового флажка и мощнейшего удара Невеша с лёта из опорной!
    • 54'
      И вот уже в обороне отрабатывает Табатадзе, подкатившись на фланге под Абдулхамида.
    • Замена
      54'
      И первая замена у "Навбахора". Абдуманнопов вместо Собиржонова.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-Л! Табатадзе, 0:1!
      Это классика! Они отзащищались, нашли и реализовали свой момент! Исмаилов справа разогнал контратаку и отдал вперёд на Табатадзе, который оставил за спиной Аль-Тамбакти и сильным ударом отправил мяч в сетку мимо голкипера.
    • 50'
      Неплохо на правом краю штрафной обыгрались в "стенку" Ричард с Абдулхамидом, и Сауд подал от лицевой, но не очень точно.
    • 49'
      Слишком сильным получается поперечный заброс к левому флангу на Неймара, аут в пользу гостей.
    • Офсайд
      48'
      Узбекистанцы же, напротив, излишне вертикально действуют, скажем так. И торопятся, вновь залезая во "вне игры" на правом фланге.
    • 46'
      Примерно в том же ключе начинается вторая половина встречи. Владеет мячом "Аль-Хиляль", выискивая свободное пространство на подступах к чужой штрафной.
    • Второй тайм начался
      Стартовал второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Ну что ж, можно сказать, что звёзды "Аль-Хиляля" не поставили пока что неразрешимых задач перед узбекистанским вице-чемпионом. Несмотря на подавляющее территориальное преимущество хозяев, справляется с натиском соперника защита "Навбахора". Хотя есть ощущение, что саудовцы вполне могут добавить в движении после перерыва и начать атаковать гораздо острее.
    • Фол, нарушение
      45'
      Резкая смена движения Неймара - один из немногих ходов, ставящих в тупик сегодняшних опекунов бразильца. Сейчас Болтабаев не уловил этот ход и вынужден был фолить.
    • 45'
      Замыкал на дальнем углу вратарской Абдулхамид подачу с левого фланга, однако не сумел подстроиться под мяч и пробил далеко от створа.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавлено.
    • Офсайд
      45'
      Нечастая попытка "Навбахора" атаковать. Вновь офсайд фиксируется у гостей, на этот раз у правой бровки.
    • Травма, повреждение
      43'
      Получает небольшое повреждение после этого смелого выхода кипер узбекистанской команды, оказывают ему помощь.
    • 42'
      А вот это что-то новенькое от хозяев. Заброс из глубины к центру штрафной, где на выходе уверенно забирает мяч Юсупов.
    • 40'
      Отдал Ричард слева на Аль-Фараджа, а тот выполнил обратную передачу под удар. Пробил же Майкл вдоль вратарской, вновь не хватило акцентированности.
    • 39'
      Протащил примерно к центральной линии вдоль левой бровки Юлдошев, однако передача вперёд вышла неточной. Что не клеится почти совсем у "Навбахора" пока что, так это контригра.
    • 38'
      Что-то среднее между ударом в дальний угол и передачей к дальнему краю штрафной на свободного партнёра получилось у Ричарда. В итоге же просто ушёл мяч за лицевую.
    • 37'
      Неудачной выходит подача Неймара со штрафного, далее аут слева в атаке зарабатывает "Аль-Хиляль".
    • Фол, нарушение
      37'
      А теперь врезается на левом краю обороны Юлдошев в Неймара. Ещё один стандарт в пользу хозяев.
    • Угловой
      37'
      Неймар высоко навешивает во вратарскую с очередного корнера, выносит Юсупов мяч кулаками.
    • Угловой
      36'
      Не получился после розыгрыша корнера у хозяев удар с правого края штрафной. Подбор слева был за "Аль-Хилялем", но далее только более-менее сохранить владение удалось.
    • 35'
      Исмаилов из пределов штрафной на всякий случай сильно выносит ногой за лицевую, вновь угловой.
    • 34'
      Да, это не только ощущения. Действительно большое преимущество у хозяев, в том числе 71% владения к данной минуте. После возобновления игры продолжает "Аль-Хиляль" попытки острой доставки мяча в штрафную соперника.
    • 32'
      Фолят гости в центре поля, после чего уходят команды на водопой. Пока что компактно и достаточно надёжно обороняется "Навбахор", а самая острая атака у саудовцев получилась только когда появилось пространство, и высоковато поднялись защитники соперника. В позиционном же нападении не хватает скоростей "Аль-Хилялю". Стараются саудовцы играть в комбинационный футбол, использовать короткий пас, но тут это пока не особо работает.
    • 30'
      Долго готовился Неймар к удару со штрафного, но в итоге несильно пробил низом в ближний угол, где довольно спокойно забрал мяч Юсупов.
    • Желтая карточка
      28'
      Движение и скорость - залог успеха. Ричард здорово продвигался по центру к штрафной, а Иванович сзади его подтолкнул, жёлтая.
    • Угловой
      27'
      Вроде как только пятый это был корнер у ворот Юсупова, хотя по ощущениям уже сотый. Пока что ничего не могут толком из этих стандартов саудовцы извлечь.
    • 26'
      Развернулся Митрович на правом краю штрафной и хлёстко пробил в направлении дальнего угла, мимо створа. Впрочем, был рикошет, и очередной угловой подают хозяева.
    • 25'
      Низко сели сейчас гости за линию мяча, в таких ситуациях тяжеловато "Аль-Хилялю" что-то придумывать в атаке пока что. Как итог - потеря, и аут в пользу "Навбахора". Хотя вскоре и вернулось владение к саудовцам.
    • 23'
      Устремился Юлдошев вперёд вдоль левой бровки, пройдя первого соперника, и только Абдулхамид затем уже сумел его остановить, выбив за боковую. Ну, и на грани фола было.
    • 21'
      Классно было по задумке, но очень сложно технически. Урунов исхитрился попасть по летящему мячу то ли подъёмом, то ли внешней стороной стопы, попробовав забросить за шиворот чуть вышедшему из "рамки" Аль-Овайсу. Выше створа в итоге.
    • Угловой
      20'
      Справился Юсупов на выходе после подачи углового, а вскоре Неймар пробовал обострить слева, заработав ещё один стандарт от угла поля для хозяев. Но нет, верх пока снимают достаточно уверенно у своих владений гости.
    • 19'
      Да, а вот оставлять пространство и высоко поднимать линию обороны явно не стоит узбекистанской команде. 3-в-4 сейчас получился выпад у саудовцев, и заработали они корнер.
    • 17'
      Успели гости провести быструю атаку и залезть в офсайд, а сейчас уже отбиваются после попыток "Аль-Хиляля" вскрыть оборону соперника внутри штрафной с помощью короткого паса.
    • 16'
      В следующей же атаке поймал мяч Юсупов после навеса с левого фланга.
    • 16'
      Технично принял пас верхом Неймар слева в штрафной, потом чуть пофинтил и покатил примерно к линии вратарской. Неточной получилась передача.
    • 14'
      Классно принял на правом краю атаки диагональную передачу Исмаилов, после чего попробовал доставить мяч в штрафную. Пас прервали, но владение удалось сохранить. Впрочем, вскоре завершилась всё равно не особо удачно атака гостей.
    • Фол, нарушение
      13'
      Да, со стороны узбекской команды пока что больше мелких фолов, а вот игроки "Аль-Хиляля" более жёстко в основном в борьбу вступают. Сейчас приличная такая накладка была. Кроме того, свеж ещё в памяти и толчок Неймара.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мелкий фол со стороны "Навбахора" в центре поля. Присели в прыжке на Невеша.
    • 10'
      Нейтрализуют саудовцы прессинг гостей у центральной линии, длинной передачей отыграв на голкипера. Ну, а почему бы и не так? Тоже вполне себе начало атаки, зато надёжно.
    • Офсайд
      8'
      Попытка атаки левым флангом со стороны гостей, офсайд там фиксируют судьи в довольно глубокой ещё позиции.
    • Угловой
      7'
      Подача же Невеша от правого углового флажка вышла не самой удачной, справились вновь игроки "Навбахора" на стандарте.
    • 7'
      Хитрости перед подачей корнера. Юлдошев чуть приобнял в штрафной Неймара, а тот подтолкнул Иброхима корпусом. В итоге небольшая потасовка образовалась, однако быстро там успокоил всех судья. Так или иначе, нерв чувствуется.
    • 6'
      Юлдошев на левом краю обороны выбивает мяч из-под ног у Ричарда, ещё один угловой у ворот гостей.
    • 5'
      В середине поля встретили соперника гости, не позволив продвинуться вперёд. После быстрой же передачи вперёд забрал мяч кипер саудовцев Аль-Овайс.
    • Угловой
      4'
      Неймар от левого углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, где без особых проблем защитники подчистили.
    • 3'
      Заброс к правому краю атаки хозяев на Аль-Шахрани. Голбан там надёжно действует, играя на опережение. Но корнер в пользу саудовцев.
    • 2'
      А узбекская команда зарабатывает на своей половине аут и неспеша вводит мяч из-за боковой, чуть сбивая заданный соперником темп.
    • 1'
      На правах хозяев и фаворита встречи активно начинает "Аль-Хиляль", владея мячом в середине поля.
    • Первый тайм начался
      Игра началась!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Иванович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Навбахор онлайн

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