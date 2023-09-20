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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча
Вентфорет Кофу
0'
22' Желтая карточка
Угаркович Стивен
88' Желтая карточка
Бехич Азиз
90'+5

Ход матча

22'
Угаркович Стивен
 
46'
 
Junma Miyazaki
Kosuke Taketomi
58'
 
Утака Питер
Kohei Matsumoto
65'
 
Kazushi Mitsuhira
Riku Iijima
74'
Антонис Терри
Лопане Алессандро
 
85'
 
Синада Манато
Камия Кайто
85'
 
Хасукава Содаи
Kazuhiro Sato
88'
Бехич Азиз
 
90'
Супрайен Самуэль
Тэлбот Каллум
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 622 Количество передач 358
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
6
Угаркович
Стивен
44
Яколиш
Марин
8
Сахи
Хамза
10
Арслан
Толгай-Али
21
Лопане
Алессандро
9
Макларен
Джейми
31
Вуд
Майкл
23
Masahiro
Sekiguchi
29
Камия
Кайто
6
Iwana
Kobayashi
49
Иноуэ
Сион
16
Koya
Hayashida
26
Kazuhiro
Sato
18
Yoshiki
Torikai
8
Kosuke
Taketomi
11
Kohei
Matsumoto
15
Riku
Iijima
Мельбурн Сити
4-1-4-1
Вентфорет Кофу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Вентфорет Кофу
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2
Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0 Токусима Вортис - Вентфорет Кофу 1:2 Вентфорет Кофу - Зеспакусацу Гумма 0:3 Касима Антлерс - Вентфорет Кофу 1:1 Фудзиэда МИФК - Вентфорет Кофу 1:4 Вентфорет Кофу - Блаублиц Акита 5:1 Джеф Юнайтед Итихара - Вентфорет Кофу 2:1 Джубило Ивата - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Фагияно Окаяма 0:0 Вентфорет Кофу - Ренофа Ямагути 4:0 В-Варен Нагасаки - Вентфорет Кофу 0:1 Оита Тринита - Вентфорет Кофу 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вентфорет Кофу
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • 58'
    Kohei Matsumoto уходит с поля. Утака Питер выходит вместо него
  • 46'
    Kosuke Taketomi уходит с поля. Junma Miyazaki выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Угаркович Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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