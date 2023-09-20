Тур: 1.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
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2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
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6 Угловые 7
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0 Офсайды 2
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6 Нарушения правил 7
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2 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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622 Количество передач 358
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63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
31
Вуд
Майкл
29
Камия
Кайто
49
Иноуэ
Сион
15
Riku
Iijima
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксПолузащитник
-
-
18 Jordon Hall
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50 Medin Memeti
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
-
31 Вуд МайклВратарь
- Защитник
-
29 Камия КайтоЗащитник
- Защитник
-
49 Иноуэ СионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Riku IijimaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Утака ПитерНападающий
-
-
13 Sota Miura
-
-
77 Getulio1
-
Главный тренер: Yoshiyuki Shinoda
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2
Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0 Токусима Вортис - Вентфорет Кофу 1:2 Вентфорет Кофу - Зеспакусацу Гумма 0:3 Касима Антлерс - Вентфорет Кофу 1:1 Фудзиэда МИФК - Вентфорет Кофу 1:4 Вентфорет Кофу - Блаублиц Акита 5:1 Джеф Юнайтед Итихара - Вентфорет Кофу 2:1 Джубило Ивата - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Фагияно Окаяма 0:0 Вентфорет Кофу - Ренофа Ямагути 4:0 В-Варен Нагасаки - Вентфорет Кофу 0:1 Оита Тринита - Вентфорет Кофу 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1