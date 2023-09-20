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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Бурирам Юнайтед
2:0
Первый тайм: 39'
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
17' Гол
Думбуя Лонсана
19' Желтая карточка
Chang Wang
2:0
22' Пенальти
Чаушич Горан

Ход матча

17'
Думбуя Лонсана
(Бунматхан Тхиратхон)
1:0
19'
 
Chang Wang
22'
Чаушич Горан
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бурирам Юнайтед
Ничья
Чжэцзян Профессионал
1.93
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9.50
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3.90
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Все Коэффициенты
1
Тедсунгноен
Сиварук
11
Коолс
Дион
5
Бунматхан
Тхиратхон
92
Ким
Мин-Хёк
3
Хемвибун
Панса
8
Ratthanakorn
Maikami
20
Чаушич
Горан
10
Шейдаев
Рамиль
6
Чамратсами
Пирадол
7
Думитру
Николао
26
Думбуя
Лонсана
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
3
Chang
Wang
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
45
Леонардо
Родригес
17
Куасси
Жан
11
Андрияшевич
Франко
30
Мушекви
Няша
Бурирам Юнайтед
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбуя Лонсана 1 1
Чаушич Горан 1 (1) 1
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.5

Карточки

Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chang Wang 1 0

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0
Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:1 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 2:0 Прачуап - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 3:0 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:4 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:3
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бурирам Юнайтед
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вентфорет Кофу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мельбурн Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вентфорет Кофу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Мельбурн Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бурирам Юнайтед
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бурирам Юнайтед
Ничья
Чжэцзян Профессионал
1.93
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9.50
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