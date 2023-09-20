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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Бурирам Юнайтед
4:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
18' Гол
Думбуя Лонсана
19' Желтая карточка
Chang Wang
2:0
22' Пенальти
Чаушич Горан
41' Желтая карточка
Думбуя Лонсана
3:0
45' Гол
Чаушич Горан
3:1
45' Пенальти
Леонардо Родригес
53' Желтая карточка
Yu Dong
4:1
57' Гол
Хемвибун Панса
67' Желтая карточка
Jin Cheng
90'+6

Ход матча

18'
Думбуя Лонсана
(Бунматхан Тхиратхон)
1:0
19'
 
Chang Wang
22'
Чаушич Горан
2:0
41'
Думбуя Лонсана
 
45'
Чаушич Горан
(Ratthanakorn Maikami)
3:0
45'
3:1
Леонардо Родригес
46'
 
Jin Cheng
Куасси Жан
53'
 
Yu Dong
57'
Хемвибун Панса
4:1
67'
 
Jin Cheng
73'
Suporn Peenagatapho
Шейдаев Рамиль
 
75'
 
Н'Думбу Александр
Chang Wang
83'
 
Junsheng Yao
Мушекви Няша
83'
 
Yudong Wang
Tixiang Li
83'
Seksan Ratree
Думбуя Лонсана
 
90'
Leon James
Думитру Николао
 
90'
 
Haofan Liu
Лён Нок-Хан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 262 Количество передач 433
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тедсунгноен
Сиварук
11
Коолс
Дион
5
Бунматхан
Тхиратхон
92
Ким
Мин-Хёк
3
Хемвибун
Панса
8
Ratthanakorn
Maikami
20
Чаушич
Горан
10
Шейдаев
Рамиль
6
Чамратсами
Пирадол
7
Думитру
Николао
26
Думбуя
Лонсана
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
3
Chang
Wang
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
45
Леонардо
Родригес
17
Куасси
Жан
11
Андрияшевич
Франко
30
Мушекви
Няша
Бурирам Юнайтед
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаушич Горан 2 (1) 2
Хемвибун Панса 1 1
Думбуя Лонсана 1 1
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Ratthanakorn Maikami 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.5
Леонардо Родригес 1 (1) 0.5

Карточки

Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 1 0
Chang Wang 1 0
Jin Cheng 1 0

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0
Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:1 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 2:0 Прачуап - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 3:0 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:4 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:3
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бурирам Юнайтед
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вентфорет Кофу
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • 73'
    Шейдаев Рамиль уходит с поля. Suporn Peenagatapho выходит вместо него
  • 67'
    Jin Cheng получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Г О О О О Л - Хемвибун Панса бьет в цель!
  • 53'
    Yu Dong получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Куасси Жан уходит с поля. Jin Cheng выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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