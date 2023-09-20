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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Чонбук Моторс
1:0
Первый тайм: 39'
Китчи
0'
1:0
6' Гол
Хон Чжон-Хо
36' Желтая карточка
Cleiton

Ход матча

6'
Хон Чжон-Хо
(Амано Дзюн)
1:0
36'
 
Cleiton

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чонбук Моторс
Ничья
Китчи
9.00
9.92
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9.40
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Все Коэффициенты
13
Чжон
Мин
Ки
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
7
Хан
Ге-Вон
57
Аджей-Боатенг
Бисмарк
29
Рю
Чжэ-Мун
27
Мун
Сон-Мин
21
Амано
Дзюн
9
Gustavo
Souza
III
86
Paulo
César
III
26
Расселл
Энди
15
Жуниор
Роберто
77
Menegazzo
Fernando3
2
Ло
Цз
Чунь
18
Oliver
Gerbig
95
Чань
Шиничи
10
Cleiton
12
Онази
Оджени
17
Микаэл
89
Янтшер
Якоб
Чонбук Моторс
4-4-2
Китчи
5-4-1

История личных встреч

Чонбук Моторс
Китчи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:6

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Чжон-Хо 1 1
Амано Дзюн 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton 1 0

Результаты последних матчей

Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0
Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2 Чонбук Моторс - Сеул 2:1 Чонбук Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2
Китчи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1
Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1 Китчи - Гонконг (23) 8:0 Китчи - Самсёйпоу 7:0 Ресурсы Капитал ФК - Китчи 0:5 Китчи - ФК Гонконг 5:0 Китчи - Самсёйпоу 4:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бангкок Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лайон Сити Сейлорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китчи
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Китчи
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бангкок Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лайон Сити Сейлорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бангкок Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чонбук Моторс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китчи
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Cleiton получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Амано Дзюн сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Хон Чжон-Хо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чонбук Моторс
Ничья
Китчи
9.00
9.92
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9.40
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