Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
6'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
13
Чжон
Мин
Ки
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
29
Рю
Чжэ-Мун
27
Мун
Сон-Мин
21
Амано
Дзюн
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
10
Cleiton
12
Онази
Оджени
17
Микаэл
89
Янтшер
Якоб
- Основной состав
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
21 Амано ДзюнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
- Защитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
30 О Чжэ ХекПолузащитник
-
44 Ли Джун ХоПолузащитник
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Расселл ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Чань ШиничиПолузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
-
12 Онази ОджениПолузащитник
-
17 МикаэлПолузащитник
-
89 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 ДжуниорЗащитник
- Защитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
74 Chi-Kin Kam
-
-
-
-
Главный тренер: Chi Kwong Chu
История личных встреч
Чонбук Моторс
Китчи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хон Чжон-Хо
|1
|1
|Амано Дзюн
|0
|0
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton
|1
|0
Результаты последних матчей
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0
Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2 Чонбук Моторс - Сеул 2:1 Чонбук Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2
Китчи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1
Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1 Китчи - Гонконг (23) 8:0 Китчи - Самсёйпоу 7:0 Ресурсы Капитал ФК - Китчи 0:5 Китчи - ФК Гонконг 5:0 Китчи - Самсёйпоу 4:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1