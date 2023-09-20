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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Чонбук Моторс
2:1
Конец матча
Китчи
0'
1:0
6' Гол
Хон Чжон-Хо
36' Желтая карточка
Cleiton
41' Желтая карточка
Микаэл
1:1
56' Гол
Микаэл
58' Желтая карточка
Oliver Gerbig
2:1
61' Гол
Хан Ге-Вон
69' Желтая карточка
Хон Чжон-Хо
90'+5

Ход матча

6'
Хон Чжон-Хо
(Амано Дзюн)
1:0
36'
 
Cleiton
41'
 
Микаэл
56'
1:1
Микаэл
(Чань Шиничи)
58'
 
Oliver Gerbig
61'
Хан Ге-Вон
2:1
62'
 
Джуниор
Янтшер Якоб
69'
Хон Чжон-Хо
 
78'
 
Гонсалвес Элио
Oliver Gerbig
83'
Ли Су-Бин
Хан Ге-Вон
 
84'
Чжон Ву Чже
Амано Дзюн
 
84'
 
Хуан Ян
Онази Оджени
85'
 
Yibulayimu Kuerban
Menegazzo Fernando3
90'
Seong-Ung Mae
Рю Чжэ-Мун
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 238
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
13
Чжон
Мин
Ки
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
7
Хан
Ге-Вон
57
Аджей-Боатенг
Бисмарк
29
Рю
Чжэ-Мун
27
Мун
Сон-Мин
21
Амано
Дзюн
9
Gustavo
Souza
III
86
Paulo
César
III
26
Расселл
Энди
15
Жуниор
Роберто
77
Menegazzo
Fernando3
2
Ло
Цз
Чунь
18
Oliver
Gerbig
95
Чань
Шиничи
10
Cleiton
12
Онази
Оджени
17
Микаэл
89
Янтшер
Якоб
Чонбук Моторс
4-4-2
Китчи
5-4-1

История личных встреч

Чонбук Моторс
Китчи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:6

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Чжон-Хо 1 1
Хан Ге-Вон 1 1
Амано Дзюн 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаэл 1 1
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хон Чжон-Хо 1 0
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton 1 0
Микаэл 1 0
Oliver Gerbig 1 0

Результаты матчей

Чонбук Моторс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Китчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Чонбук Моторс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0
Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2 Чонбук Моторс - Сеул 2:1 Чонбук Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2
Китчи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1
Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1 Китчи - Гонконг (23) 8:0 Китчи - Самсёйпоу 7:0 Ресурсы Капитал ФК - Китчи 0:5 Китчи - ФК Гонконг 5:0 Китчи - Самсёйпоу 4:1

Результаты матчей

Чонбук Моторс
Китчи

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чонбук Моторс
Китчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китчи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лайон Сити Сейлорс
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чонбук Моторс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • 69'
    Хон Чжон-Хо получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Янтшер Якоб уходит с поля. Джуниор выходит вместо него
  • 61'
    Г О О О О Л - Хан Ге-Вон бьет в цель!
  • 59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Oliver Gerbig получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Чань Шиничи сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Микаэл бьет в цель!
  • 55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Микаэл получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Cleiton получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Амано Дзюн сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Хон Чжон-Хо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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