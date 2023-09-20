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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Ханой ТТ
2:4
Конец матча
Пхохан Стилерс
0'
12' Желтая карточка
Уилсон Брэндон
23' Желтая карточка
Син Кван-Хун
0:1
30' Гол в свои ворота
Ле Таллек Дамьен
0:2
34' Гол
Min-Ho Yoon
0:3
39' Гол
Ким Ин-Сон
40' Желтая карточка
Зека
0:4
49' Гол
Ким Ин-Сон
1:4
53' Гол
Дьедеррик Жоэль
2:4
87' Гол
Дьедеррик Жоэль
90'+6

Ход матча

12'
Уилсон Брэндон
 
23'
 
Син Кван-Хун
30'
0:1
Ле Таллек Дамьен
34'
0:2
Min-Ho Yoon
(Зека)
39'
0:3
Ким Ин-Сон
(Зека)
40'
 
Зека
46'
 
Seung-Wook Park
Син Кван-Хун
49'
0:4
Ким Ин-Сон
(Зека)
52'
Van Toan Dau
Уилсон Брэндон
 
53'
Нгуен Тхань Тюнг
Ле Таллек Дамьен
 
53'
Дьедеррик Жоэль
(Caion)
1:4
60'
 
Jun-Ho Kim
Хан Чхан-Хи
60'
 
Грант Александр
Chan-Yong Park
60'
 
Ким Чжон-У
Min-Ho Yoon
61'
Фам Хуан Ман
Евтович Милан
 
79'
 
Ho-Jae Lee
Зека
87'
Дьедеррик Жоэль
(Фам Туан)
2:4
90'
Van Tung Nguyen
Caion
 
90'
Hai Long Nguyen
До Хунг Дунг
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 437 Количество передач 531
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Буй
Тэн
Труонг
2
До
Дуй
Мань
4
Уилсон
Брэндон
77
Marcao
VI
33
Евтович
Милан
6
Ле
Таллек
Дамьен
88
До
Хунг
Дунг
9
Фам
Туан
10
Nguyen
Van
Quyet
II
17
Caion
95
Дьедеррик
Жоэль
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
45
Ха
Чхан-Рэ
20
Chan-Yong
Park
77
Wanderson
I
8
Oberdan
16
Хан
Чхан-Хи
12
Ким
Сон-Дэ
19
Min-Ho
Yoon
7
Ким
Ин-Сон
9
Зека
Ханой ТТ
3-4-3
Пхохан Стилерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедеррик Жоэль 2 2
Caion 0 0
Фам Туан 0 0
Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Ин-Сон 2 2
Min-Ho Yoon 1 1
Зека 0 0

Карточки

Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Брэндон 1 0
Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 1 0
Зека 1 0

Результаты матчей

Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ханой ТТ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1
Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0 Хошимин Сити - Ханой ТТ 1:3 Ханой ТТ - Тханьхоа 0:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:3 Ханой ТТ - Конг Ан Нхан Дан 2:0 Вьеттел - Ханой ТТ 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3
Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 4:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0 Сеонам - Пхохан Стилерс 0:3 Канвон - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 3:2

Результаты матчей

Ханой ТТ
Пхохан Стилерс

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ханой ТТ
Пхохан Стилерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Урава Редс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ханой ТТ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Син Кван-Хун уходит с поля. Seung-Wook Park выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Зека получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Зека сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Ким Ин-Сон бьет в цель!
    • 34'
      Зека сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Min-Ho Yoon бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Ле Таллек Дамьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Син Кван-Хун получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Уилсон Брэндон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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