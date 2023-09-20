Тур: 1.
2:4
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаУилсон Брэндон
23' Желтая карточкаСин Кван-Хун
0:1
30' Гол в свои воротаЛе Таллек Дамьен
0:2
34' ГолMin-Ho Yoon
0:3
39' ГолКим Ин-Сон
40' Желтая карточкаЗека
0:4
49' ГолКим Ин-Сон
1:4
53' ГолДьедеррик Жоэль
2:4
87' ГолДьедеррик Жоэль
90'+6
Ход матча
12'
23'
30'
0:1
34'
0:2
39'
0:3
40'
49'
0:4
53'
1:4
79'
87'
2:4
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 531
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
77
Marcao
VI
88
До
Хунг
Дунг
9
Фам
Туан
17
Caion
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
45
Ха
Чхан-Рэ
77
Wanderson
I
8
Oberdan
16
Хан
Чхан-Хи
12
Ким
Сон-Дэ
19
Min-Ho
Yoon
9
Зека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Marcao VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 До Хунг ДунгПолузащитник
-
9 Фам ТуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 CaionНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
45 Ле Ван Хуан
-
-
-
26 Van Nam Dao
-
-
-
21 Dinh Hai Vu
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
-
45 Ха Чхан-РэЗащитник
- Защитник
-
77 Wanderson IЗащитник
-
8 OberdanПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
12 Ким Сон-ДэПолузащитник
-
19 Min-Ho YoonПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЗекаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
66 Jun-Ho Kim
-
33 Ho-Jae Lee
-
-
Главный тренер: Ki-Dong Kim
Бомбардиры внутри турнира
Ханой ТТ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедеррик Жоэль
|2
|2
|Caion
|0
|0
|Фам Туан
|0
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ким Ин-Сон
|2
|2
|Min-Ho Yoon
|1
|1
|Зека
|0
|0
Карточки
Ханой ТТ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Зека
|1
|0
Результаты матчей
Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ханой ТТ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1
Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0 Хошимин Сити - Ханой ТТ 1:3 Ханой ТТ - Тханьхоа 0:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:3 Ханой ТТ - Конг Ан Нхан Дан 2:0 Вьеттел - Ханой ТТ 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3
Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 4:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0 Сеонам - Пхохан Стилерс 0:3 Канвон - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 3:2
Результаты матчей
Ханой ТТ
Пхохан Стилерс
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ханой ТТ
Пхохан Стилерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1