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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Лайон Сити Сейлорс
1:2
Конец матча
Бангкок Юнайтед
0'
1:0
25' Гол
Диего Лопес
25' Желтая карточка
Эйд Махмуд
32' Желтая карточка
Пиреш Руй
1:1
51' Гол
Henrique Souza Ewerthon2
1:2
62' Гол
Пуангчан Тхитипан
70' Желтая карточка
Нотчаия Пирапат
78' Желтая карточка
Щахин Хами
84' Желтая карточка
Анан Поккхао
90'+7

Ход матча

25'
Диего Лопес
1:0
25'
 
Эйд Махмуд
32'
Пиреш Руй
 
51'
1:1
Henrique Souza Ewerthon2
(Пумчантуэк Рунграт)
57'
Щахин Хами
Кумар Анумантхан
 
62'
1:2
Пуангчан Тхитипан
(Анан Поккхао)
70'
 
Нотчаия Пирапат
76'
Нор Хафиз
Харисс Харун
 
77'
Ануар Шавал
Ван Хейзен Кристофер
 
77'
 
Жради Бассель
Tossawat Limwanasthien
77'
 
Wanchai Jarunongkran
Нотчаия Пирапат
78'
Щахин Хами
 
84'
 
Анан Поккхао
87'
 
Шайват Сринавонг
Пумчантуэк Рунграт
88'
 
Tassanapong Muaddarak
Анан Поккхао
88'
Сванди Адам
Lionel Tan
 
88'
Haiqal Anugrah
Сузлиман Зулкарнан
 
90'
 
Manuel Bihr
Эйд Махмуд

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 8
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 312 Количество передач 566
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
28
Рохайзад
Жарфан
4
Super
14
Харисс
Харун
19
Сузлиман
Зулкарнан
5
Lionel
Tan
22
Ван
Хейзен
Кристофер
6
Кумар
Анумантхан
10
Диего
Лопес
III
17
Лестьенн
Максим
34
Живкович
Рицхайро
46
Пиреш
Руй
1
Patiwat
Khammai
6
Nitipong
Selanon
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
28
Tossawat
Limwanasthien
39
Анан
Поккхао
18
Пуангчан
Тхитипан
11
Пумчантуэк
Рунграт
29
Willen
93
Эйд
Махмуд
Лайон Сити Сейлорс
4-3-3
Бангкок Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диего Лопес III 1 1
Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуангчан Тхитипан 1 1
Henrique Souza Ewerthon2 1 1
Пумчантуэк Рунграт 0 0
Анан Поккхао 0 0

Карточки

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиреш Руй 1 0
Щахин Хами 1 0
Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 1 0
Эйд Махмуд 1 0
Анан Поккхао 1 0

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Лайон Сити Сейлорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2
Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2 Бруней ДПММ - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Гейлан Интернэйшл - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 0:5 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 4:3
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4
Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Порт 1:2 Ратчабури - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Накхонратчасима - Бангкок Юнайтед 0:4 Бангкок Юнайтед - Лампанг 1:0 Бангкок Юнайтед - Нонгбуа 3:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
Бангкок Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лайон Сити Сейлорс
Бангкок Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китчи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лайон Сити Сейлорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чонбук Моторс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Пиреш Руй получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Эйд Махмуд получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Диего Лопес III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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