Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
1:0
25' ГолДиего Лопес
25' Желтая карточкаЭйд Махмуд
32' Желтая карточкаПиреш Руй
1:1
51' ГолHenrique Souza Ewerthon2
1:2
62' ГолПуангчан Тхитипан
70' Желтая карточкаНотчаия Пирапат
78' Желтая карточкаЩахин Хами
84' Желтая карточкаАнан Поккхао
90'+7
Ход матча
25'
1:0
25'
32'
51'
62'
70'
78'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 8
-
6 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
312 Количество передач 566
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
4
Super
14
Харисс
Харун
46
Пиреш
Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
4 SuperЗащитник
-
14 Харисс ХарунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Пиреш РуйНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Сванди АдамПолузащитник
-
16 Щахин ХамиПолузащитник
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
-
-
-
26 Bill Mamadou
-
61 Nathan Mao
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 WillenНападающий
-
93 Эйд МахмудНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
Бомбардиры внутри турнира
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диего Лопес III
|1
|1
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуангчан Тхитипан
|1
|1
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|1
|Пумчантуэк Рунграт
|0
|0
|Анан Поккхао
|0
|0
Карточки
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиреш Руй
|1
|0
|Щахин Хами
|1
|0
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|1
|0
|Эйд Махмуд
|1
|0
|Анан Поккхао
|1
|0
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Лайон Сити Сейлорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2
Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2 Бруней ДПММ - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Гейлан Интернэйшл - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 0:5 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 4:3
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4
Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Порт 1:2 Ратчабури - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Накхонратчасима - Бангкок Юнайтед 0:4 Бангкок Юнайтед - Лампанг 1:0 Бангкок Юнайтед - Нонгбуа 3:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
Бангкок Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лайон Сити Сейлорс
Бангкок Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1