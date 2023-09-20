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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Ухань Три Таунс
2:1
Второй тайм: 72'
Урава Редс
0'
1:0
10' Гол
Xiaobin Zhang II
32' Желтая карточка
Иванами Такуя
1:1
55' Гол
Линссен Брайан
2:1
62' Пенальти
Давидсон

Ход матча

10'
Xiaobin Zhang II
(Якубу Абдул-Азиз)
1:0
32'
 
Иванами Такуя
46'
 
Хейбротен Мариус
Иванами Такуя
46'
 
Акимото Такахиро
Охата Аюму
46'
 
Сэкинэ Такахиро
Такахаси Йошики
46'
Dinghao Yan
Чао Хэ
 
55'
1:1
Линссен Брайан
(Ясуи Кайто)
58'
Имин Лю
Пак Чжи Су
 
62'
 
Канте Хосе
Акимото Такахиро
62'
Давидсон
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Урава Редс
5.70
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3.65
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Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
5
Пак
Чжи
Су
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
7
Вэй
Ши-Хао
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
30
Се
Пэнфэй
1
Нисикава
Сусаку
26
Огивара
Такуя
4
Иванами
Такуя
28
Шольц
Александр
66
Охата
Аюму
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
18
Такахаси
Йошики
25
Ясуи
Кайто
8
Коидзуми
Ёшио
9
Линссен
Брайан
Ухань Три Таунс
3-4-3
Урава Редс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Xiaobin Zhang II 1 1
Давидсон 1 (1) 1
Якубу Абдул-Азиз 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Короки Синдзо 1 0.5
Линссен Брайан 1 0.5
Сэкинэ Такахиро 1 0.5
Коидзуми Ёшио 1 0.5
Ясуи Кайто 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванами Такуя 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Урава Редс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1
Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0 Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Монтедио Ямагата 1:0 Урава Редс - Токио 0:0 Саган Тосу - Урава Редс 1:2 Урава Редс - Сенан Бельмаре 4:1 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Симидзу С-Палс - Урава Редс 1:1 Йокогама - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Университет Кансай 1:0 Урава Редс - Касима Антлерс 0:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Урава Редс

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ухань Три Таунс
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Урава Редс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ханой ТТ
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Урава Редс
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пхохан Стилерс
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ханой ТТ
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ханой ТТ
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ухань Три Таунс
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урава Редс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Иванами Такуя получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Якубу Абдул-Азиз сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Xiaobin Zhang бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Урава Редс.
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    Ухань Три Таунс
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    Урава Редс
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