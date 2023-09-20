Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолXiaobin Zhang II
32' Желтая карточкаИванами Такуя
1:1
55' ГолЛинссен Брайан
2:1
62' ПенальтиДавидсон
86' Желтая карточкаХан Жэнь
2:2
90' ГолКанте Хосе
90' Желтая карточкаЛинссен Брайан
90'+11
Ход матча
10'
32'
46'
55'
1:1
58'
62'
2:1
82'
86'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
249 Количество передач 625
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
30
Се
Пэнфэй
66
Охата
Аюму
19
Ивао
Кэн
25
Ясуи
Кайто
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
26 Guan HeЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Запасные игроки
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
2 Yang Li3
-
-
31 Jiayu Guo
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
-
32 Haidong Lu
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
-
24 Миямото ЮтаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хориучи ЙотаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Xiaobin Zhang II
|1
|1
|Давидсон
|1 (1)
|1
|Якубу Абдул-Азиз
|0
|0
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Короки Синдзо
|1
|0.5
|Линссен Брайан
|1
|0.5
|Сэкинэ Такахиро
|1
|0.5
|Канте Хосе
|1
|0.5
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.5
|Ясуи Кайто
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|1
|0
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линссен Брайан
|1
|0
|Иванами Такуя
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Урава Редс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1
Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0 Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Монтедио Ямагата 1:0 Урава Редс - Токио 0:0 Саган Тосу - Урава Редс 1:2 Урава Редс - Сенан Бельмаре 4:1 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Симидзу С-Палс - Урава Редс 1:1 Йокогама - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Университет Кансай 1:0 Урава Редс - Касима Антлерс 0:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Урава Редс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Урава Редс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1