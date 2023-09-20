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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Тур: 1.
Ухань Три Таунс
2:2
Конец матча
Урава Редс
0'
1:0
10' Гол
Xiaobin Zhang II
32' Желтая карточка
Иванами Такуя
1:1
55' Гол
Линссен Брайан
2:1
62' Пенальти
Давидсон
86' Желтая карточка
Хан Жэнь
2:2
90' Гол
Канте Хосе
90' Желтая карточка
Линссен Брайан
90'+11

Ход матча

10'
Xiaobin Zhang II
(Якубу Абдул-Азиз)
1:0
32'
 
Иванами Такуя
46'
 
Хейбротен Мариус
Иванами Такуя
46'
 
Акимото Такахиро
Охата Аюму
46'
 
Сэкинэ Такахиро
Такахаси Йошики
46'
Dinghao Yan
Чао Хэ
 
55'
1:1
Линссен Брайан
(Ясуи Кайто)
58'
Имин Лю
Пак Чжи Су
 
62'
 
Канте Хосе
Акимото Такахиро
62'
Давидсон
2:1
81'
 
Короки Синдзо
Ивао Кэн
82'
Yang Li3
Guan He
 
82'
Чжипэн Цзян
Се Пэнфэй
 
86'
Хан Жэнь
 
90'
2:2
Канте Хосе
90'
 
Линссен Брайан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 249 Количество передач 625
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
5
Пак
Чжи
Су
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
7
Вэй
Ши-Хао
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
30
Се
Пэнфэй
1
Нисикава
Сусаку
26
Огивара
Такуя
4
Иванами
Такуя
28
Шольц
Александр
66
Охата
Аюму
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
18
Такахаси
Йошики
25
Ясуи
Кайто
8
Коидзуми
Ёшио
9
Линссен
Брайан
Ухань Три Таунс
3-4-3
Урава Редс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Xiaobin Zhang II 1 1
Давидсон 1 (1) 1
Якубу Абдул-Азиз 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Короки Синдзо 1 0.5
Линссен Брайан 1 0.5
Сэкинэ Такахиро 1 0.5
Канте Хосе 1 0.5
Коидзуми Ёшио 1 0.5
Ясуи Кайто 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 1 0
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линссен Брайан 1 0
Иванами Такуя 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Урава Редс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1
Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0 Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Монтедио Ямагата 1:0 Урава Редс - Токио 0:0 Саган Тосу - Урава Редс 1:2 Урава Редс - Сенан Бельмаре 4:1 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Симидзу С-Палс - Урава Редс 1:1 Йокогама - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Университет Кансай 1:0 Урава Редс - Касима Антлерс 0:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Урава Редс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Урава Редс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ханой ТТ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Чао Хэ уходит с поля. Dinghao Yan выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Иванами Такуя получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Якубу Абдул-Азиз сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Xiaobin Zhang бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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