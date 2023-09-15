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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 12116 Главный судья: Victor Garcia
Райо Вальекано
2:0
Конец матча
Алавес
0'
19' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
23' Желтая карточка
Дуарте Рубен
23' Желтая карточка
Гарсия Луис
41' Желтая карточка
Сола Алекс
1:0
43' Пенальти
Паласон Иси
2:0
82' Гол
Де Фрутос Хорхе
90' Желтая карточка
Рауль де Томас
90' Желтая карточка
Хаджи Янис
90'+6

Ход матча

19'
Эрнандес Аридане
 
23'
 
Дуарте Рубен
23'
 
Гарсия Луис
41'
 
Сола Алекс
43'
Паласон Иси
1:0
64'
 
Хаджи Янис
Гуриди Хон
64'
 
Реббах Абдеррахман
Сола Алекс
65'
Сисс Пате
Перес Кике
 
68'
 
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
69'
 
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
77'
Де Фрутос Хорхе
Паласон Иси
 
77'
Рауль де Томас
Камелло Серхио
 
82'
Де Фрутос Хорхе
(Гарсия Альваро Ривера)
2:0
83'
 
Каррикабуру Хон
Риоха Луис
87'
Трехо Оскар
Лопес Унаи
 
88'
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
 
90'
Рауль де Томас
 
90'
 
Хаджи Янис

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 386 Количество передач 352
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Райо Вальекано 78.8% (93)
X 16.9% (20)
Алавес 4.2% (5)
0
выиграет Алавес, со счетом 1:2
так хочется
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
Райо Вальекано
4-2-3-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Алавес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 (2) 0.4
Гарсия Альваро Ривера 1 0.2
Де Фрутос Хорхе 1 0.2
Сисс Пате 1 0.2
Нтекья Ранди 1 (1) 0.2
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.4
Риоха Луис 1 0.2
Дуарте Рубен 1 0.2
Гуриди Хон 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Паласон Иси 2 0
Гарсия Альваро Ривера 2 0
Эрнандес Аридане 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Балью Иван 1 0
Лопес Унаи 1 0
Перес Кике 1 0
Валентин Оскар 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 3 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Хаджи Янис 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алавес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Алавес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0
Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Алавес

Точный счет

0:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Барселона Левандовски Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Алавес Гарсия Луис 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
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    • 93'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Рауль де Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Эрнандес Аридане ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Горосабел Андони из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Райо Вальекано 78.8% (93)
    X 16.9% (20)
    Алавес 4.2% (5)
    0
    выиграет Алавес, со счетом 1:2
    так хочется
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:0 Алавес

    Исход игры
    Райо Вальекано
    78.8% (93)
    Ничья
    16.9% (20)
    Алавес
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    35.6% (42)
    1:0 Райо Вальекано
    33.1% (39)
    1:1 Ничья
    14.4% (17)
    0:1 Алавес
    1.7% (2)
    1:2 Алавес
    1.7% (2)
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