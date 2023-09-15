Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Горосабел Андони из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Горосабел Андони из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О О Л - Паласон Иси из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Антонио Сивера прыгнул не в ту сторону.

43' После проверки VAR судья не изменил решения - Райо Вальекано пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Райо Вальекано

41' Сола Алекс получил желтую карточку от судьи

41' О, нет. Из многообещающей позиции Кике Гарсия из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хорошую попытку сделал Перес Кике . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Алавес

38' Перес Кике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Удар от ворот произведет Алавес

37' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Алавес

31' Гуриди Хон не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Алавес

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

23' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

23' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Риоха Луис пробил со штрафного прямо в стенку

21' Матч возобновлен

20' Бланко Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эрнандес Аридане получил желтую карточку от судьи

19' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Сола Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Алавес

8' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Алавес начинает с центра поля

1' Судья начинает матч