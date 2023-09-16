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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 42881 Главный судья: Куадра Гильермо
Атлетик Б
3:0
Конец матча
Кадис
0'
45' Желтая карточка
Паредес Айтор
46' Желтая карточка
Хименес Фали
50' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:0
66' Гол
Гурусета Горка
2:0
68' Гол
Вильялибре Асьер
87' Желтая карточка
Макси Гомес
3:0
90' Гол
Уильямс Иньяки
90' Желтая карточка
Эрнандес Хави
90'+7

Ход матча

45'
Паредес Айтор
 
46'
 
Хименес Фали
50'
 
Алькарас Рубен
59'
 
Мачис Дарвин
Рохер Марти
59'
 
Макси Гомес
Собрино Рубен
59'
 
Наварро Роберто
Алехо Иван
63'
Муньяин Икер
Беренгер Алекс
 
66'
Гурусета Горка
(Де Маркос Оскар)
1:0
68'
Йерай Альварес
Паредес Айтор
 
68'
Вильялибре Асьер
Гурусета Горка
 
68'
Вильялибре Асьер
2:0
77'
 
Негредо Альваро
Рамос Кристофер
78'
 
Алекс Фернандес
Алькарас Рубен
81'
Гомес Унаи
Руис Иньиго
 
81'
Эррера Андер
Сансет Ойян
 
87'
 
Макси Гомес
90'
Уильямс Иньяки
(Вильялибре Асьер)
3:0
90'
 
Эрнандес Хави

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 484 Количество передач 259
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Атлетик Б 95% (115)
X 3.3% (4)
Кадис 1.7% (2)
0
выиграет Кадис, со счетом 0:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Атлетик Б
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Кадис

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
2:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
3.67

Среднее время на гол

67
24

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 3 0.6
Уильямс Иньяки 2 0.4
Весга Микель 2 (2) 0.4
Вильялибре Асьер 1 0.2
Гомес Унаи 1 0.2
Уильямс Нико 0 0
Де Маркос Оскар 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачис Дарвин 2 (1) 0.4
Эрнандес Луис 1 0.2
Сан Эметерио Феде 1 0.2
Рамос Кристофер 1 0.2
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Руис Иньиго 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Паредес Айтор 2 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Фали 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алькарас Рубен 2 0
Эрнандес Луис 2 0
Алехо Иван 2 0
Эрнандес Хави V 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Макси Гомес 1 0
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0
Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Кадис

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 3:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 0:3 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Валенсия
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетико М
 0:3 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Атлетико М
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Валенсия
 3:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Бетис Гидо Родригес 3
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    Прогнозы 121
    Атлетик Б 95% (115)
    X 3.3% (4)
    Кадис 1.7% (2)
    0
    выиграет Кадис, со счетом 0:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Кадис

    Исход игры
    Атлетик Б
    95% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Кадис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетик Б
    30.6% (37)
    2:1 Атлетик Б
    28.1% (34)
    2:0 Атлетик Б
    26.4% (32)
    3:1 Атлетик Б
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:2 Атлетик Б
    1.7% (2)
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