Тур: 5. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 42881 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
45' Желтая карточкаПаредес Айтор
46' Желтая карточкаХименес Фали
50' Желтая карточкаАлькарас Рубен
1:0
66' ГолГурусета Горка
2:0
68' ГолВильялибре Асьер
87' Желтая карточкаМакси Гомес
3:0
90' ГолУильямс Иньяки
90' Желтая карточкаЭрнандес Хави
90'+7
Ход матча
45'
46'
50'
66'
68'
2:0
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
484 Количество передач 259
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Алехо
Иван
21
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Кадис
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
3.67
Среднее время на гол
67
24
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|3
|0.6
|Уильямс Иньяки
|2
|0.4
|Весга Микель
|2 (2)
|0.4
|Вильялибре Асьер
|1
|0.2
|Гомес Унаи
|1
|0.2
|Уильямс Нико
|0
|0
|Де Маркос Оскар
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачис Дарвин
|2 (1)
|0.4
|Эрнандес Луис
|1
|0.2
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.2
|Рамос Кристофер
|1
|0.2
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Паредес Айтор
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Фали
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алькарас Рубен
|2
|0
|Эрнандес Луис
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Эрнандес Хави V
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Собрино Рубен
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0
Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Кадис
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Виллиан Жозе
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Кадис
|Хименес Фали
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Кадис
Исход игры
Атлетик Б
95% (115)
Ничья
3.3% (4)
Кадис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
30.6% (37)
2:1 Атлетик Б
28.1% (34)
2:0 Атлетик Б
26.4% (32)
3:1 Атлетик Б
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:2 Атлетик Б
1.7% (2)
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