Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Паредес Айтор получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Хорошую попытку сделал Юри Берчиче . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Оооо... вот это был удар! Сансет Ойян должен был забить с этой позиции.

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сансет Ойян и попал в перекладину!

43' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Кадис

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Кадис

37' Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали

36' Назначен штрафной. Пострадал Юри Берчиче , его свалил Иван Алехо.

34' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оооо... вот это был удар! Сансет Ойян должен был забить с этой позиции.

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сансет Ойян и попал в каркас ворот!

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Кадис

26' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гурусета Горка нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

24' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Гурусета Горка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кадис

15' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Паредес Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Кадис

10' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

8' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

3' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч