Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Мальорка

37' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

34' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Мальорка

30' Аспас Яго нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Сельта

23' Лато Тони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Маффео Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Нуньес Унай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Настасич Матия тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

14' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Мальорка

12' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Сельта

9' Де ла Торре Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

8' Удар от ворот произведет Сельта

8' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Мальорка

4' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

3' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мальорка начинает с центра поля

1' Судья начинает матч