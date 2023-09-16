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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 18693 Главный судья: Мунуэра Хосе
Сельта
0:1
Конец матча
Мальорка
0'
9' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
14' Желтая карточка
Настасич Матия
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Бамба Джонатан
0:1
85' Гол
Мурики Ведат
87' Желтая карточка
Родригес Даниэль I
90' Желтая карточка
Коста Хауме
90'+11

Ход матча

9'
Де ла Торре Лука
 
14'
 
Настасич Матия
67'
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
 
69'
Бамба Джонатан
 
76'
 
Коста Хауме
Лато Тони
76'
 
Ларин Кайл
Ману Морланес
77'
Сотело Хьюго
Де ла Торре Лука
 
85'
0:1
Мурики Ведат
(Родригес Даниэль I)
87'
 
Родригес Даниэль I
89'
Тапия Ренато
Домингес Карлос
 
89'
Родригес Мигель
Пейнадо Франсиско
 
90'
 
Дьедью Амат
Мурики Ведат
90'
 
Санчес Антонио
Родригес Даниэль I
90'
 
Коста Хауме
90'
 
Гонсалес Джованни
Ван дер Хейден Сибе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 515 Количество передач 346
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Сельта 84.6% (99)
X 12% (14)
Мальорка 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
4
Нуньес
Унай
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
10
Аспас
Яго
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
4
Ван
дер
Хейден
Сибе
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
7
Мурики
Ведат
Сельта
5-4-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Сельта
Мальорка

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Среднее время на гол

51
360

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Унай 1 0.2
Ларсен Йорген 1 0.2
Мингеса Оскар 1 0.2
Сведберг Виллиот 1 0.2
Аспас Яго 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 1 0.2
Мурики Ведат 1 0.2
Раильо Антонио 1 0.2
Саму Кошта 1 0.2
Лато Тони 0 0
Родригес Даниэль I 0 0
Дардер Серхи 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 2 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Нуньес Унай 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 2 0
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Настасич Матия 1 0
Коста Хауме 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2
Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1

Результаты матчей

Сельта
Мальорка

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сельта
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 5:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Бетис
 0:5 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Барселона
 5:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Бетис
 0:5 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 5:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 0:5 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Кадис Хименес Фали 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 99'
    Родригес Мигель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Ларин Кайл пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем
  • 99'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Ван дер Хейден Сибе получил травму и заменен. Гонсалес Джованни выходит на поле.
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Нуньес Унай нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Сельта 84.6% (99)
    X 12% (14)
    Мальорка 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Сельта
    84.6% (99)
    Ничья
    12% (14)
    Мальорка
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (54)
    Нет
    51.79% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    42.7% (50)
    2:1 Сельта
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Сельта
    6% (7)
    1:2 Мальорка
    3.4% (4)
    3:2 Сельта
    1.7% (2)
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