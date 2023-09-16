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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 45055 Главный судья: Санчес Хосе
Барселона
5:0
Второй тайм: 90+'
Бетис
0'
1:0
25' Гол
Фелиш Жоау
2:0
32' Гол
Левандовски Роберт
3:0
62' Гол
Торрес Ферран
4:0
66' Гол
Рафинья Диас
72' Желтая карточка
Бартра Марк
5:0
81' Гол
Канселу Жоау
84' Желтая карточка
Гидо Родригес
86' Желтая карточка
Иньиго Мартинес

Ход матча

25'
Фелиш Жоау
(Ромеу Ориоль)
1:0
32'
Левандовски Роберт
(Кристенсен Андреас)
2:0
46'
 
Эззалзули Абде
Энрике Луис
46'
 
Вьейтес Франсиско
Силва Руи
62'
Торрес Ферран
3:0
64'
Рафинья Диас
Торрес Ферран
 
64'
Гюндоган Илкай
Ромеу Ориоль
 
64'
Ямаль Ламин
Фелиш Жоау
 
66'
Рафинья Диас
(Левандовски Роберт)
4:0
66'
 
Родри Родриго
Иско Аларкон
66'
 
Гидо Родригес
Рока Марк
66'
 
Круз Хуан
Перес Айосе
72'
 
Бартра Марк
76'
Алонсо Маркос
Бальде Алехандро
 
76'
Иньиго Мартинес
Кристенсен Андреас
 
81'
Канселу Жоау
(Левандовски Роберт)
5:0
84'
 
Гидо Родригес
86'
Иньиго Мартинес
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 134
Барселона 99.3% (133)
X 0.7% (1)
Бетис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бетис
5.85
9.40
99.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Канселу
Жоау
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
6
Гави
18
Ромеу
Ориоль
21
Де
Йонг
Френки
7
Торрес
Ферран
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
15
Бартра
Марк
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
27
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Барселона
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Бетис

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
4.5%
4.6%
20 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

3.64
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

73
55

Голов в среднем за матч

2.52
1.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

35
47

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.6
Торрес Ферран 3 0.6
Канселу Жоау 1 0.2
Де Йонг Френки 1 0.2
Кунде Жюль 1 0.2
Рафинья Диас 1 0.2
Фелиш Жоау 1 0.2
Педри 1 0.2
Гави 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.6
Перес Айосе 1 0.2
Иско Аларкон 1 0.2
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 3 0
Бартра Марк 1 0
Иско Аларкон 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Миранда Хуан 1 0
Абнер 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1

Результаты матчей

Барселона
Бетис

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 5:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Бетис
 0:5 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Барселона
 5:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Бетис
 0:5 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 5:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 0:5 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Кадис Хименес Фали 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все, прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 5:0!
  • 90'
    Ушел финтом от соперника по флангу Алонсо и прострелил в штрафную, где пробил в касание Гюндоган, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 90'
    Протащил мяч к штрафной соперника Родриго по центру и пробил мощно в нижний угол, но мяч стал легкой добычей для Тер Штегена.
  • 90'
    Подключился к атаке по правой бровке Канселу и прострелил во вратарскую, где пяткой пробил Левандовски, но смог спасти свою команду Вьейтес.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня две минуты. Именно столько добавил арбитр.
  • 89'
    Разыграли угловой каталонцы, после чего Ямаль подал на дальнюю штангу, где Алонсо пробил головой, но точно в руки голкиперу.
  • 88'
    После поперечного паса от Левандовски пробил с ходу Рафинья в ближний нижний угол, но на угловой смог отбить в падении Вьейтес.
  • Желтая карточка
    87'
    В центре поля Мартинес перекинул через бедро Родриго в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 86'
    Догнал мяч у лицевой линии Ямаль и отдал поперек на Рафинью, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бартра.
  • Желтая карточка
    85'
    Гидо в центре поля заехал в подкате по ногам Ямалу, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
  • Описание гола
    84'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Жоау Канселу! Еще и Канселу удалось провести свой дебютный гол за каталонскую команду. Левандовски запустил пасом по флангу Канселу, который обыграл финтом защитника, сместился в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол ворот.
  • 83'
    Сместился с левого фланга Ямаль в штрафную и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 82'
    Пробил по воротам Рафинья после скидки от Левандовски, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для вратаря.
  • 81'
    С фланга покатил Бельерин в центр под удар Родриго, но выстрел последнего в подкате заблокировал защитник.
  • 80'
    Протащил мяч по флангу Гидо и покатил в центр на Эззалзули, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
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    • Замена
      79'
      Двойная замена в составе "Барселоны" произошла. Вместо Бальде и Кристенсена доигрывать встречу будут Мартинес и Алонсо.
    • 78'
      После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Эззалзули, но точности ему явно не хватило.
    • 77'
      Заброс исполнял с правого фланга Родриго в штрафную на ход Виллиану, но мяч оказался точно в руках Тер Штегена.
    • 76'
      Ушел от соперника по флангу Родри и выдал пас в центр на Альтимиру, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.
    • 75'
      Со штрафного попытался Рафинья закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • Желтая карточка
      74'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Бартра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 73'
      Прорывался к штрафной соперника Левандовски по центру, но получил по ногам от Эззалзули. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 72'
      Разыграли угловой каталонцы, после чего покатил низом Рафинья в центр штрафной на Левандовски, но тому пробить не дал Бартра.
    • Угловой
      71'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Рафинья и подал на дальнюю штангу, куда забегал Гюндоган, но Гидо вынес сферу головой на угловой.
    • 70'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Родригес после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Бетиса" произошла. Вместо Иско и Роки шанс проявить себя получил Родри и Родригес.
    • Описание гола
      68'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Рафинья Диас! Довели счет до разгромного каталонцы. После поперечного паса от Левандовски поймал мяч на линии штрафной Рафинья и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.
    • 67'
      С правого фланга на скорости сместился в штрафную Рафинья и пробил по воротам, но угодила сфера в спину Риаду.
    • 66'
      С центра поля забросил Иско в штрафную соперника на Переса, но мяч на выходе забрал в свои руки Тер Штеген.
    • Замена
      65'
      Сразу три замены в составе каталонцев произошло. Вместо Торреса, Ромеу и Фелиша на поле появились Рафинья, Гюндоган и Ямаль.
    • Описание гола
      63'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0 Ферран Торрес! Идеальное исполнение штрафного показал Торрес, на силу пробил он точно в дальний нижний угол, застав врасплох голкипера, который так и не смог спасти.
    • 62'
      На чужой половине поля грамотно подставился Левандовски и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 61'
      Перес накрутил двоих защитником на фланге и подал в центр штрафной, но спокойно в центр поля вынес сферу Кристенсен.
    • Офсайд
      60'
      Тонким пасом нашел Фелиш в чужой штрафной Де Йонга, который прострелил поперек на Бальде, а тот пробил в касание. Отбил перед собой Вьейтес, но Фелиш добил в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 59'
      С левого фланга Бальде прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.
    • 58'
      Убежал в контратаку по флангу Перес и прострелил в центр штрафной, но пробить Виллиану не позволил вышедший из ворот Тер Штеген.
    • 57'
      Оказался с мячом в чужой штрафной Канселу и навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот голкипер и перехватил сферу.
    • 56'
      Забросил с центра на чужую половине поля Перес на ход Эззалзули, но перехватил снаряд в последний момент Кунде.
    • 55'
      Протащил мяч к штрафной соперника Торрес и отдал вперед, но прочитал эпизод Бартра и перехватил сферу.
    • 54'
      После скидки от Левандовски пробил Торрес в касание из пределов штрафной, но точности ему явно не хватило.
    • 53'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Барселоны". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 52'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Иско на ход Пересу, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера. 
    • 51'
      Отличным пасом Торрес искал в чужой штрафной Левандовски, но тот не смог обработать мяч и подарил защитнику.
    • 50'
      Обрезался на своей половине поля Вьейтес и подарил мяч Торресу, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • Замена
      49'
      Двойная замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Силвы и Энрике на второй тайм вышли Вьейтес и Эззалзули.
    • 48'
      Разыграли хозяева угловой, после чего подал Фелиш на ближнюю штангу, но головой Миранда вынес снаряд подальше от ворот.
    • Угловой
      47'
      Сместился с левого фланга в штрафную соперника Фелиш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Барселона"!
    • 45'
      На чужой половине поля грамотно подставился Перес и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 45'
      Разыграли угловой гости, после чего Иско прострелил с левого фланга, но на пути мяч оказалась спина защитника.
    • Опасный момент
      45'
      Выскочил Виллиан в штрафную соперника и пробил в касание с лету после подачи от Иско, но каким-то чудом смог отбить ногой в сторону Тер Штеген.
    • 44'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Торрес после паса от Канселу, но на пути мяча оказался защитник.
    • 43'
      С правого фланга Торрес прострелил в штрафную на ход Фелишу, но мяч в подкате смог перехватить Миранда.
    • 42'
      С углового навесил Фелиш в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бартра и головой вынес сферу в центр поля.
    • 41'
      Ворвался в штрафную соперника Фелиш после паса от Бальду и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 40'
      Перес сместился с левого фланга в центр и отдал вперед на Энрике, но перехватил этот пас в последний момент Кунде.
    • 39'
      Ушел от соперника по флангу Гави и забросил в штрафную на Левандовски, но тому добраться до мяча помешал Бартра.
    • 38'
      Диагональным пасом Кунде искал на чужой половине поля Торреса, но вышел Силва за пределы штрафной и отвел угрозу.
    • 37'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Иско на ход Виллиану, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Кристенсен. 
    • 36'
      Пауза в матче. Силва на ровном месте присел на газон, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь. 
    • 35'
      В центре поля наступил сопернику на ноги Иско в борьбе против Гави. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 34'
      В центре поля отобрал мяч Гави и отдал на фланг, куда забегал Фелиш, но потерял он сферу в борьбе против Бельерина.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Роберт Левандовски! Удвоили свое преимущество каталонцы. С центра поля Кристенсен отдал пас в штрафную, где грамотно Фелиш пропустил на Левандовски, который пробил точно в нижний угол. Мяч рикошето от штанги влетел в сетку.
    • 31'
      С левого фланга низом прострелил Миранда в штрафную на ход Виллиану, но тому пробить по воротам не позволил Кристенсен.
    • 30'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Бальде и пробил с острого угла, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки голкиперу.
    • 29'
      Мог убегать в контратаку Фелиш после паса от Канселу, но вовремя вернулся в оборону Бартра и в чистом подкате отобрал мяч.
    • 28'
      С углового навесил Миранда на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу головой на фланг Кристенсен.
    • Угловой
      27'
      Ушел от соперника Перес по флангу и попытался прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Канселу полетел на угловой.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Жоау Фелиш! Удалось каталонцам открыть счет в матче. С правого фланга Ромеу навесил в центр штрафной, где оторвался от опеки защитника Фелиш, уложил на замахе Силву на газон и вколотил снаряд уже в пустые ворота.
    • 25'
      Прорывался к штрафной по центру Де Йонг и отдал вперед на ход Торресу, но мяч перехватил в последний момент Риад.
    • Офсайд
      24'
      Отдавал Бальде пас по флангу на ход Феликсу, но тот не смог выдержать линию и оказался в офсайде.
    • 23'
      В верховой борьбе против Гави в центре поля нарушил правила Алтимира. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 22'
      Мягко забросил в штрафную соперника Ромеу на ход Левандовски, но его опередил Бартра и не позволил форварду пробить.
    • 21'
      Продавил соперника по флангу Торрес и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе первым на мяче оказался Силва.
    • 20'
      С углового навесил Фелиш на ближнюю штангу, но здесь выбил мяч головой подальше от ворот Бельерин.
    • 19'
      Ушел финтом от соперника по флангу Бальде и попытался прострелить в штрафную, но на угловой Бартра вынес сферу в подкате.
    • 18'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Миранда в борьбе против Гави. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бетиса".
    • 17'
      Мог убегать на ворота соперника Виллиан после тонкого паса от Переса, но в последний момент Кунде перехватил снаряд.
    • 16'
      С угла поля навесил Фелиш на дальнюю штангу, куда забегал Кристенсен, но пробить головой не удалось ему в борьбе с Бартрой.
    • Угловой
      15'
      Прорывался по флангу на скорости Бальде и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 14'
      В центре поля получил по ногам Торрес в борьбе против Роки. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
    • 13'
      Отобрал мяч в центре поля Ромеу и тут же забросил на ход Фелишу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
    • 12'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Гави. Здесь пытался пробить головой Торрес, но не смог дотянуться головой до мяча.
    • 11'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Левандовски и отдавал поперек на Фелиша, но тому пробить не позволил Риад.
    • 10'
      Отдавал пас Бельерин по флангу на ход Энрике, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 9'
      Догнал мяч у лицевой линии Бальде и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить Торресу не позволил в верховой борьбе Миранда.
    • 8'
      После паса с левого фланга от Бальде пробил из пределов штрафной Канселу, но мяч полетел выше перекладины.
    • 7'
      Зацепился за мяч Левандовски на чужой половине поля и сбросил головой на Фелиша, но перехватил этот пас Бартра.
    • 6'
      Диагональным пасом Иско запустил по левой бровке Переса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 5'
      Тонко отдавал пас в штрафную Де Йонг на ход Торресу, но на выходе первым на мяче оказался Силва.
    • 4'
      Прорывался Канселу по флангу и отдал пас в центр на Торреса, но тому пробить по воротам в борьбе с Рокой не удалось.
    • 3'
      Диагональ исполнял Гави в штрафную на ход Левандовски, но перехватил мяч в последний момент Бартра.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Барселоны"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 5:0 Бетис

    Исход игры
    Барселона
    99.3% (133)
    Ничья
    0.7% (1)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (57)
    Нет
    51.28% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    32.1% (43)
    2:1 Барселона
    24.6% (33)
    3:1 Барселона
    14.9% (20)
    1:0 Барселона
    8.2% (11)
    3:0 Барселона
    3.7% (5)
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