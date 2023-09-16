После поперечного паса от Левандовски пробил с ходу Рафинья в ближний нижний угол, но на угловой смог отбить в падении Вьейтес.

Разыграли угловой каталонцы, после чего Ямаль подал на дальнюю штангу, где Алонсо пробил головой, но точно в руки голкиперу.

Осталось играть командам сегодня две минуты. Именно столько добавил арбитр.

Подключился к атаке по правой бровке Канселу и прострелил во вратарскую, где пяткой пробил Левандовски, но смог спасти свою команду Вьейтес.

Протащил мяч к штрафной соперника Родриго по центру и пробил мощно в нижний угол, но мяч стал легкой добычей для Тер Штегена.

Ушел финтом от соперника по флангу Алонсо и прострелил в штрафную, где пробил в касание Гюндоган, но мяч полетел рядом со штангой.

На этом все, прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 5:0!

Протащил мяч по флангу Гидо и покатил в центр на Эззалзули, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

С фланга покатил Бельерин в центр под удар Родриго, но выстрел последнего в подкате заблокировал защитник.

Пробил по воротам Рафинья после скидки от Левандовски, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для вратаря.

Сместился с левого фланга Ямаль в штрафную и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Жоау Канселу! Еще и Канселу удалось провести свой дебютный гол за каталонскую команду. Левандовски запустил пасом по флангу Канселу, который обыграл финтом защитника, сместился в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Гидо в центре поля заехал в подкате по ногам Ямалу, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Догнал мяч у лицевой линии Ямаль и отдал поперек на Рафинью, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бартра.

В центре поля Мартинес перекинул через бедро Родриго в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

С дальней дистанции пробивал по воротам Родригес после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Рафинья и подал на дальнюю штангу, куда забегал Гюндоган, но Гидо вынес сферу головой на угловой.

Разыграли угловой каталонцы, после чего покатил низом Рафинья в центр штрафной на Левандовски, но тому пробить не дал Бартра.

Прорывался к штрафной соперника Левандовски по центру, но получил по ногам от Эззалзули. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Бартра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного попытался Рафинья закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Ушел от соперника по флангу Родри и выдал пас в центр на Альтимиру, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.

Заброс исполнял с правого фланга Родриго в штрафную на ход Виллиану, но мяч оказался точно в руках Тер Штегена.

После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Эззалзули, но точности ему явно не хватило.

Двойная замена в составе "Барселоны" произошла. Вместо Бальде и Кристенсена доигрывать встречу будут Мартинес и Алонсо.

Сместился с левого фланга в штрафную соперника Фелиш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Разыграли хозяева угловой, после чего подал Фелиш на ближнюю штангу, но головой Миранда вынес снаряд подальше от ворот.

Двойная замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Силвы и Энрике на второй тайм вышли Вьейтес и Эззалзули.

Обрезался на своей половине поля Вьейтес и подарил мяч Торресу, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

Отличным пасом Торрес искал в чужой штрафной Левандовски, но тот не смог обработать мяч и подарил защитнику.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Иско на ход Пересу, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Долго катают мяч в центре поля игроки "Барселоны". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

После скидки от Левандовски пробил Торрес в касание из пределов штрафной, но точности ему явно не хватило.

Протащил мяч к штрафной соперника Торрес и отдал вперед, но прочитал эпизод Бартра и перехватил сферу.

Забросил с центра на чужую половине поля Перес на ход Эззалзули, но перехватил снаряд в последний момент Кунде.

Оказался с мячом в чужой штрафной Канселу и навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот голкипер и перехватил сферу.

Убежал в контратаку по флангу Перес и прострелил в центр штрафной, но пробить Виллиану не позволил вышедший из ворот Тер Штеген.

С левого фланга Бальде прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.

Тонким пасом нашел Фелиш в чужой штрафной Де Йонга, который прострелил поперек на Бальде, а тот пробил в касание. Отбил перед собой Вьейтес, но Фелиш добил в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.

Перес накрутил двоих защитником на фланге и подал в центр штрафной, но спокойно в центр поля вынес сферу Кристенсен.

На чужой половине поля грамотно подставился Левандовски и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0 Ферран Торрес! Идеальное исполнение штрафного показал Торрес, на силу пробил он точно в дальний нижний угол, застав врасплох голкипера, который так и не смог спасти.

Сразу три замены в составе каталонцев произошло. Вместо Торреса, Ромеу и Фелиша на поле появились Рафинья, Гюндоган и Ямаль.

С центра поля забросил Иско в штрафную соперника на Переса, но мяч на выходе забрал в свои руки Тер Штеген.

С правого фланга на скорости сместился в штрафную Рафинья и пробил по воротам, но угодила сфера в спину Риаду.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Рафинья Диас! Довели счет до разгромного каталонцы. После поперечного паса от Левандовски поймал мяч на линии штрафной Рафинья и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.

Замена в составе "Бетиса" произошла. Вместо Иско и Роки шанс проявить себя получил Родри и Родригес.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Барселона"!

45' На чужой половине поля грамотно подставился Перес и заработал для своей команды перспективный стандарт.

45' Разыграли угловой гости, после чего Иско прострелил с левого фланга, но на пути мяч оказалась спина защитника.

45' Выскочил Виллиан в штрафную соперника и пробил в касание с лету после подачи от Иско, но каким-то чудом смог отбить ногой в сторону Тер Штеген.

44' С дальней дистанции пробивал по воротам Торрес после паса от Канселу, но на пути мяча оказался защитник.

43' С правого фланга Торрес прострелил в штрафную на ход Фелишу, но мяч в подкате смог перехватить Миранда.

42' С углового навесил Фелиш в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бартра и головой вынес сферу в центр поля.

41' Ворвался в штрафную соперника Фелиш после паса от Бальду и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

40' Перес сместился с левого фланга в центр и отдал вперед на Энрике, но перехватил этот пас в последний момент Кунде.

39' Ушел от соперника по флангу Гави и забросил в штрафную на Левандовски, но тому добраться до мяча помешал Бартра.

38' Диагональным пасом Кунде искал на чужой половине поля Торреса, но вышел Силва за пределы штрафной и отвел угрозу.

37' Тонко вырезал в штрафную соперника Иско на ход Виллиану, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Кристенсен.

36' Пауза в матче. Силва на ровном месте присел на газон, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь.

35' В центре поля наступил сопернику на ноги Иско в борьбе против Гави. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

34' В центре поля отобрал мяч Гави и отдал на фланг, куда забегал Фелиш, но потерял он сферу в борьбе против Бельерина.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Роберт Левандовски! Удвоили свое преимущество каталонцы. С центра поля Кристенсен отдал пас в штрафную, где грамотно Фелиш пропустил на Левандовски, который пробил точно в нижний угол. Мяч рикошето от штанги влетел в сетку.

31' С левого фланга низом прострелил Миранда в штрафную на ход Виллиану, но тому пробить по воротам не позволил Кристенсен.

30' Ворвался в штрафную соперника на скорости Бальде и пробил с острого угла, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки голкиперу.

29' Мог убегать в контратаку Фелиш после паса от Канселу, но вовремя вернулся в оборону Бартра и в чистом подкате отобрал мяч.

28' С углового навесил Миранда на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу головой на фланг Кристенсен.

27' Ушел от соперника Перес по флангу и попытался прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Канселу полетел на угловой.

26' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Жоау Фелиш! Удалось каталонцам открыть счет в матче. С правого фланга Ромеу навесил в центр штрафной, где оторвался от опеки защитника Фелиш, уложил на замахе Силву на газон и вколотил снаряд уже в пустые ворота.

25' Прорывался к штрафной по центру Де Йонг и отдал вперед на ход Торресу, но мяч перехватил в последний момент Риад.

24' Отдавал Бальде пас по флангу на ход Феликсу, но тот не смог выдержать линию и оказался в офсайде.

23' В верховой борьбе против Гави в центре поля нарушил правила Алтимира. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

22' Мягко забросил в штрафную соперника Ромеу на ход Левандовски, но его опередил Бартра и не позволил форварду пробить.

21' Продавил соперника по флангу Торрес и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе первым на мяче оказался Силва.

20' С углового навесил Фелиш на ближнюю штангу, но здесь выбил мяч головой подальше от ворот Бельерин.

19' Ушел финтом от соперника по флангу Бальде и попытался прострелить в штрафную, но на угловой Бартра вынес сферу в подкате.

18' Перед чужой штрафной получил по ногам Миранда в борьбе против Гави. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бетиса".

17' Мог убегать на ворота соперника Виллиан после тонкого паса от Переса, но в последний момент Кунде перехватил снаряд.

16' С угла поля навесил Фелиш на дальнюю штангу, куда забегал Кристенсен, но пробить головой не удалось ему в борьбе с Бартрой.

15' Прорывался по флангу на скорости Бальде и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

14' В центре поля получил по ногам Торрес в борьбе против Роки. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

13' Отобрал мяч в центре поля Ромеу и тут же забросил на ход Фелишу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

12' С угла поля навесил на дальнюю штангу Гави. Здесь пытался пробить головой Торрес, но не смог дотянуться головой до мяча.

11' Ворвался в штрафную соперника на скорости Левандовски и отдавал поперек на Фелиша, но тому пробить не позволил Риад.

10' Отдавал пас Бельерин по флангу на ход Энрике, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

9' Догнал мяч у лицевой линии Бальде и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить Торресу не позволил в верховой борьбе Миранда.

8' После паса с левого фланга от Бальде пробил из пределов штрафной Канселу, но мяч полетел выше перекладины.

7' Зацепился за мяч Левандовски на чужой половине поля и сбросил головой на Фелиша, но перехватил этот пас Бартра.

6' Диагональным пасом Иско запустил по левой бровке Переса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

5' Тонко отдавал пас в штрафную Де Йонг на ход Торресу, но на выходе первым на мяче оказался Силва.

4' Прорывался Канселу по флангу и отдал пас в центр на Торреса, но тому пробить по воротам в борьбе с Рокой не удалось.

3' Диагональ исполнял Гави в штрафную на ход Левандовски, но перехватил мяч в последний момент Бартра.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы.