Тур: 5. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Зрители: 45055 Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
25' ГолФелиш Жоау
2:0
32' ГолЛевандовски Роберт
3:0
62' ГолТоррес Ферран
4:0
66' ГолРафинья Диас
72' Желтая карточкаБартра Марк
5:0
81' ГолКанселу Жоау
84' Желтая карточкаГидо Родригес
86' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Ход матча
25'
1:0
32'
62'
3:0
66'
66'
72'
81'
84'
86'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
6
Гави
18
Ромеу
Ориоль
14
Фелиш
Жоау
13
Силва
Руи
15
Бартра
Марк
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
15 Бартра МаркЗащитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Бетис
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
4.5%
4.6%
20 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
3.64
2.47
Среднее время на гол
24
36
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
73
55
Голов в среднем за матч
2.52
1.9
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
35
47
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.6
|Торрес Ферран
|3
|0.6
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|Де Йонг Френки
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|1
|0.2
|Рафинья Диас
|1
|0.2
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|Педри
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.6
|Перес Айосе
|1
|0.2
|Иско Аларкон
|1
|0.2
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|3
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Абнер
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1
Результаты матчей
Барселона
Бетис
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|0:5 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|5:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|0:5 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|5:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|0:5 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Кадис
|Хименес Фали
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 5:0 Бетис
Исход игры
Барселона
99.3% (133)
Ничья
0.7% (1)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
48.72% (57)
Нет
51.28% (60)
Популярный счёт
2:0 Барселона
32.1% (43)
2:1 Барселона
24.6% (33)
3:1 Барселона
14.9% (20)
1:0 Барселона
8.2% (11)
3:0 Барселона
3.7% (5)
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