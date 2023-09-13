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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Бетис
Прогнозы 60
Барселона 100% (60)
X 0% (0)
Бетис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бетис
5.45
5.40
8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Барселона
Бетис

История личных встреч

Барселона
Бетис

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
4.5%
4.6%
20 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

3.64
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

73
55

Голов в среднем за матч

2.52
1.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

35
47

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 (1) 0.5
Торрес Ферран 2 0.5
Де Йонг Френки 1 0.25
Кунде Жюль 1 0.25
Педри 1 0.25
Гави 1 0.25
Гюндоган Илкай 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.75
Перес Айосе 1 0.25
Иско Аларкон 1 0.25
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 3 0
Иско Аларкон 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Миранда Хуан 1 0
Абнер 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1

Результаты матчей

Барселона
Бетис

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
20.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Барселона Левандовски Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов.



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    • Прогнозы 60
    Барселона 100% (60)
    X 0% (0)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Бетис
    5.45
    5.40
    8.10
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Бетис

    Исход игры
    Барселона
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (29)
    Меньше
    50.85% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    40.68% (24)
    Нет
    59.32% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41.7% (25)
    2:1 Барселона
    21.7% (13)
    3:1 Барселона
    15% (9)
    1:0 Барселона
    8.3% (5)
    3:0 Барселона
    6.7% (4)
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