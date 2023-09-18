Тур: 5. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 17323 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
0:1
22' ГолЦыганков Виктор
23' Желтая карточкаУзуни Мюрто
0:2
31' ГолСавио
33' Желтая карточкаМелендо Оскар
0:3
34' ГолДавид Лопес
1:3
63' ГолУзуни Мюрто
70' Желтая карточкаТорренте Рауль
72' Желтая карточкаКоуто Ян
2:3
85' ГолБое Лукас
2:4
89' ГолКоуто Ян
90' Желтая карточкаХуанпе Хуан
90' Желтая карточкаЭррера Янгель
90'+8
Ход матча
22'
0:1
23'
31'
0:2
33'
34'
0:3
63'
1:3
70'
72'
85'
2:3
89'
2:4
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
308 Количество передач 439
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Виктор
Диас
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Jhon Solis
-
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Жирона
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|2
|0.4
|Сарагоса Брайан
|2
|0.4
|Узуни Мюрто
|2 (1)
|0.4
|Рубио Мигель
|1
|0.2
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.2
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.4
|Эррера Янгель
|2
|0.4
|Савио III
|1
|0.2
|Цыганков Виктор
|1
|0.2
|Довбик Артём
|1
|0.2
|Коуто Ян
|1
|0.2
|Порту Кристиан
|1
|0.2
|Давид Лопес
|1
|0.2
|Гарсия Алеш
|1
|0.2
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Микель Игнаси
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Санчес Рикард
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Пако Лопес
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Гранада
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
4
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1
Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0
Результаты матчей
Гранада
Жирона
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гранада
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (3)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 2:4 Жирона
Исход игры
Гранада
25.4% (34)
Ничья
35.8% (48)
Жирона
38.8% (52)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Жирона
20.1% (27)
2:1 Гранада
13.4% (18)
1:0 Гранада
7.5% (10)
0:1 Жирона
7.5% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Жирона
2.2% (3)
2:0 Гранада
1.5% (2)
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