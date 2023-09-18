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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 17323 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Гранада
2:4
Конец матча
Жирона
0'
0:1
22' Гол
Цыганков Виктор
23' Желтая карточка
Узуни Мюрто
0:2
31' Гол
Савио
33' Желтая карточка
Мелендо Оскар
0:3
34' Гол
Давид Лопес
1:3
63' Гол
Узуни Мюрто
70' Желтая карточка
Торренте Рауль
72' Желтая карточка
Коуто Ян
2:3
85' Гол
Бое Лукас
2:4
89' Гол
Коуто Ян
90' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
90' Желтая карточка
Эррера Янгель
90'+8

Ход матча

22'
0:1
Цыганков Виктор
(Савио III)
23'
Узуни Мюрто
 
31'
0:2
Савио
33'
Мелендо Оскар
 
34'
0:3
Давид Лопес
(Довбик Артём)
61'
Торренте Рауль
Виктор Диас
 
61'
Вильяр Гонсало
Кальехон Хосе
 
63'
Узуни Мюрто
(Микель Игнаси)
1:3
68'
 
Порту Кристиан
Цыганков Виктор
70'
Торренте Рауль
 
71'
 
Эррера Янгель
Мартин Иван
71'
 
Стуани Кристиан
Довбик Артём
72'
 
Коуто Ян
74'
Пуэртас Антонио
Мелендо Оскар
 
83'
Альваро Фернандес
Сарагоса Брайан
 
83'
Дьедиу Фамара
Нева Карлос
 
85'
Бое Лукас
(Дьедиу Фамара)
2:3
89'
2:4
Коуто Ян
(Стуани Кристиан)
90'
 
Хуанпе Хуан
Блинд Дэйли
90'
 
Фернандес Валери
Савио
90'
 
Хуанпе Хуан
90'
 
Эррера Янгель

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 308 Количество передач 439
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Гранада 25.4% (34)
X 35.8% (48)
Жирона 38.8% (52)
0
выиграет Гранада, со счетом 3:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рауль
Фернандес
12
Санчес
Рикард
16
Виктор
Диас
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
26
Сарагоса
Брайан
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
9
Кальехон
Хосе
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
5
Давид
Лопес
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Гранада
4-4-2
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Гранада
Жирона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 2 0.4
Сарагоса Брайан 2 0.4
Узуни Мюрто 2 (1) 0.4
Рубио Мигель 1 0.2
Омородион Сэмюэль 1 0.2
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.4
Эррера Янгель 2 0.4
Савио III 1 0.2
Цыганков Виктор 1 0.2
Довбик Артём 1 0.2
Коуто Ян 1 0.2
Порту Кристиан 1 0.2
Давид Лопес 1 0.2
Гарсия Алеш 1 0.2
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Микель Игнаси 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Санчес Рикард 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Пако Лопес 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Мартин Иван 1 0

Результаты матчей

Гранада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Гранада
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
4
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1
Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0

Результаты матчей

Гранада
Жирона

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гранада
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Севилья
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гранада: 42%, Жирона: 58%.
  • 98'
    Гумбау Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 97'
    Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
  • 96'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 93'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Тактическая замена. Блинд Дэйли уходит с поля и его заменяет Хуанпе Хуан
    • 92'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 92'
      Тактическая замена. Савио III уходит с поля и его заменяет Фернандес Валери
    • 91'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Шанс! Гарсия Алеш из команды Жирона пробил головой, но мимо
    • 91'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Савио III сделал ключевой пас для гола!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Гранада 25.4% (34)
    X 35.8% (48)
    Жирона 38.8% (52)
    0
    выиграет Гранада, со счетом 3:1
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Гранада 2:4 Жирона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 2:4 Жирона

    Исход игры
    Гранада
    25.4% (34)
    Ничья
    35.8% (48)
    Жирона
    38.8% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (52)
    Меньше
    55.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (39)
    1:2 Жирона
    20.1% (27)
    2:1 Гранада
    13.4% (18)
    1:0 Гранада
    7.5% (10)
    0:1 Жирона
    7.5% (10)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    0:2 Жирона
    2.2% (3)
    2:0 Гранада
    1.5% (2)
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