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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Монако
 
Позже
Ницца
Прогнозы 52
Монако 82.7% (43)
X 15.4% (8)
Ницца 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ницца
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Монако
Ницца

История личных встреч

Монако
Ницца

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

33 матча

57.6%
18.2%
24.2%
19 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

44
42

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 0.8
Минамино Такуми 3 0.6
Головин Александр 2 0.4
Скардовелли Вандерсон 1 0.2
Марипан Гильермо 1 0.2
Боаду Мирон 1 0.2
Синго Вилфред 1 0.2
Балогун Фоларин 1 0.2
Аклиуш Манес 1 0.2
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матазо Элио 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.6
Лаборд Гаэтан 2 0.4
Аталь Юсеф 1 0.2
Гессан Эванн 1 0.2
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед 3 0
Головин Александр 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Закария Денис 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 2 0
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Булка Марцин 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бар Мельвен 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0
Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1
Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Монако
Ницца

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Монако
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Гавр
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Ляказетт Александр 1 1
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

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    • Прогнозы 52
    Монако 82.7% (43)
    X 15.4% (8)
    Ницца 1.9% (1)
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    Ничья
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    Прогнозы на матч Монако - Ницца

    Исход игры
    Монако
    82.4% (42)
    Ничья
    15.7% (8)
    Ницца
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.63% (40)
    Меньше
    18.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    62.7% (32)
    2:2 Ничья
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    1:0 Монако
    5.9% (3)
    2:0 Монако
    3.9% (2)
    3:1 Монако
    3.9% (2)
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