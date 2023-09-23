Тур: 6. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
6' ГолКрупи Эли Джуниор
1:1
42' ГолАблин Маттис
2:1
46' ГолКёмерт Эрай
53' Желтая карточкаАбергель Лоран
3:1
55' ГолМохамед Мостафа
3:2
75' ГолФевр Ромен
81' Желтая карточкаДескамп Реми
4:2
83' ГолМолле Флоран
4:3
85' ГолТосин Айегун
90' Желтая карточкаФевр Ромен
90' Желтая карточкаСилва Игор
5:3
90' ПенальтиСаймон Мозес
90'+10
Ход матча
6'
42'
1:1
46'
2:1
53'
55'
3:1
75'
3:2
81'
83'
4:2
85'
4:3
90'
90'
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
474 Количество передач 599
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Дескамп
Реми
24
Кёмерт
Эрай
39
Аблин
Маттис
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
27
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоНападающий
-
26 Пабло ПажисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Лорьян
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Среднее время на гол
51
83
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.58
Среднее время на гол
67
154
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.54
0.83
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
108
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.83
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.33
|Молле Флоран
|1
|0.17
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.17
|Кёмерт Эрай
|1
|0.17
|Аблин Маттис
|1
|0.17
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|3
|0.5
|Тосин Айегун
|2
|0.33
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0.17
|Дукуре Сирине
|1
|0.17
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.17
|Абергель Лоран
|1
|0.17
|Понсо Жульен
|1
|0.17
|Туре Сулейман
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
3
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лорьян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Лорьян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0
Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1
ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Нант
Лорьян
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нант
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
24
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Ляказетт Александр
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 5:3 Лорьян
Исход игры
Нант
65.3% (77)
Ничья
30.5% (36)
Лорьян
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (33)
1:0 Нант
26.3% (31)
2:1 Нант
23.7% (28)
2:0 Нант
9.3% (11)
1:2 Лорьян
4.2% (5)
3:2 Нант
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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