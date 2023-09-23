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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Нант
5:3
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
6' Гол
Крупи Эли Джуниор
1:1
42' Гол
Аблин Маттис
2:1
46' Гол
Кёмерт Эрай
53' Желтая карточка
Абергель Лоран
3:1
55' Гол
Мохамед Мостафа
3:2
75' Гол
Февр Ромен
81' Желтая карточка
Дескамп Реми
4:2
83' Гол
Молле Флоран
4:3
85' Гол
Тосин Айегун
90' Желтая карточка
Февр Ромен
90' Желтая карточка
Силва Игор
5:3
90' Пенальти
Саймон Мозес
90'+10

Ход матча

6'
0:1
Крупи Эли Джуниор
(Ле Гофф Венсан)
42'
Аблин Маттис
(Саймон Мозес)
1:1
46'
Кёмерт Эрай
(Молле Флоран)
2:1
53'
 
Абергель Лоран
55'
Мохамед Мостафа
3:1
60'
Бамба Абдул-Кадер
Аблин Маттис
 
63'
 
Дукуре Сирине
Крупи Эли Джуниор
63'
 
Менди Бенжамен
Ле Гофф Венсан
63'
 
Силва Игор
Калюлю Гедеон
74'
 
Макенго Жан-Виктор
Понсо Жульен
75'
3:2
Февр Ромен
(Дукуре Сирине)
80'
Маркус Аленсар
Мохамед Мостафа
 
80'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дюверн Жан-Кевин
 
81'
Дескамп Реми
 
83'
Молле Флоран
(Саймон Мозес)
4:2
85'
4:3
Тосин Айегун
(Февр Ромен)
89'
Мутуссами Самуэль
Молле Флоран
 
90'
 
Февр Ромен
90'
 
Силва Игор
90'
Саймон Мозес
5:3

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 474 Количество передач 599
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Нант 65.3% (77)
X 30.5% (36)
Лорьян 4.2% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дескамп
Реми
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
38
Мвого
Ивон
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
24
Калюлю
Гедеон
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Февр
Ромен
22
Крупи
Эли
Джуниор
27
Тосин
Айегун
Нант
4-2-3-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Нант
Лорьян

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
Л1
1:0
ТМК
2:1
Л1
3:2
ТМК
2:0
Л1
4:2
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Среднее время на гол

51
83

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.58

Среднее время на гол

67
154

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.54
0.83

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
108

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.83
Саймон Мозес 2 (1) 0.33
Молле Флоран 1 0.17
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.17
Кёмерт Эрай 1 0.17
Аблин Маттис 1 0.17
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 0.5
Тосин Айегун 2 0.33
Крупи Эли Джуниор 1 0.17
Дукуре Сирине 1 0.17
Ле Гофф Венсан 1 0.17
Абергель Лоран 1 0.17
Понсо Жульен 1 0.17
Туре Сулейман 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Февр Ромен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лорьян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
3
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лорьян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Лорьян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0
Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1
ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Нант
Лорьян

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нант
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
12.
Гавр
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
16.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Ляказетт Александр 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Нант заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Нант: 45%, Лорьян: 55%.
  • 99'
    Команда Нант забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 99'
    Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ивон Мвого прыгнул не в ту сторону.
  • 97'
    Силва Игор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 97'
    ПЕНАЛЬТИ! - Силва Игор дергает за футболку соперника (это был Маркус Аленсар) и рефери назначает пенальти!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Нант 65.3% (77)
    X 30.5% (36)
    Лорьян 4.2% (5)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 5:3 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 5:3 Лорьян

    Исход игры
    Нант
    65.3% (77)
    Ничья
    30.5% (36)
    Лорьян
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (33)
    1:0 Нант
    26.3% (31)
    2:1 Нант
    23.7% (28)
    2:0 Нант
    9.3% (11)
    1:2 Лорьян
    4.2% (5)
    3:2 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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