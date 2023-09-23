Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Тальби Монтассар получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Г О О О О Л - Аблин Маттис забивает с правой ноги!

42' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Лорьян

40' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Хорошую попытку сделал Дуглас Гомес . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Лорьян

33' Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Аблин Маттис нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

26' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Лорьян

23' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Мохамед Мостафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хорошую попытку сделал Туре Сулейман . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Лорьян

15' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Дуглас Гомес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лорьян

11' Калюлю Гедеон не смог попасть в створ ударом издали

10' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Г О О О О О О Л - Крупи Эли Джуниор из команды Лорьян с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

4' Ле Гофф Венсан пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

3' Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Понсо Жульен пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

1' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лорьян начинает с центра поля