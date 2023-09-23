Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Билал Браими пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

87' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' ШТАНГА! Пробил головой Мунье Стив прямо в каркас ворот!

87' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Билал Браими

84' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

81' Брассье Лилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Камара Махди из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Мэйтленд-Найлс Эйнсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Лион

70' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Брест

68' Удар от ворот произведет Брест

67' Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Камара Махди получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Лион

63' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Лион

62' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

62' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

62' Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали

56' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

55' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

52' Бальде Мама пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

52' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Лион

50' Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Брест

49' Удар от ворот произведет Лион

49' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника