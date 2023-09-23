  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Брест
1:0
Конец матча
Лион
0'
10' Желтая карточка
Нуама Эрнест
31' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
64' Желтая карточка
Камара Махди
81' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:0
87' Гол
Мунье Стив
90'+6

Ход матча

10'
 
Нуама Эрнест
31'
Лис-Мелу Пьерр
 
51'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Акуоку Поль
52'
 
Бальде Мама
Нуама Эрнест
52'
 
Кадевере Тино
Морейра Диегу
64'
Камара Махди
 
70'
Мунье Стив
Сатриано Мартин
 
76'
Мартен Жонас
Маньетти Уго
 
76'
Думбия Камори
Камара Махди
 
79'
 
Шерки Райан
Ляказетт Александр
81'
Брассье Лилиан
 
84'
Браими Билаль
Ле Дуарон Жереми
 
87'
Мунье Стив
(Лала Кенни)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 433 Количество передач 354
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Брест 32% (39)
X 30.3% (37)
Лион 37.7% (46)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
22
Мата
Клинтон
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
4
Акуоку
Поль
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
19
Морейра
Диегу
Брест
4-3-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Брест
Лион

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
КЛ
3:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Среднее время на гол

70
48

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.5
Лала Кенни 1 0.17
Мунье Стив 1 0.17
Лис-Мелу Пьерр 1 0.17
Камара Махди 1 0.17
Брассье Лилиан 1 0.17
Локо Брэдли 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.17
Тальяфико Николас 1 0.17
Толиссо Корентен 1 (1) 0.17
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Камара Махди 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Мунье Стив 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
0
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2
Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1
Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0
Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1

Результаты матчей

Брест
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Брест
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
4.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
12.
Гавр
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
16.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
8.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Ляказетт Александр 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 92'
    Кадевере Тино из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Мартен Жонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мунье Стив нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 91'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 90'
      Билал Браими пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 56%, Лион: 44%.
    • 90'
      Мунье Стив возвращается на поле.
    • 90'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
    • 90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мунье Стив получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 88'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест.
    • 88'
      Дель Кастильо Ромен сделал ключевой пас для гола!
    • 87'
      Лала Кенни сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Брест 32% (39)
    X 30.3% (37)
    Лион 37.7% (46)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:0 Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Лион

    Исход игры
    Брест
    32% (39)
    Ничья
    30.3% (37)
    Лион
    37.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (33)
    1:2 Лион
    24.6% (30)
    2:1 Брест
    15.6% (19)
    1:0 Брест
    10.7% (13)
    0:1 Лион
    6.6% (8)
    0:2 Лион
    4.1% (5)
    2:0 Брест
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     