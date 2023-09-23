Тур: 6. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Леонард Томас
0'
10' Желтая карточкаНуама Эрнест
31' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
64' Желтая карточкаКамара Махди
81' Желтая карточкаБрассье Лилиан
1:0
87' ГолМунье Стив
90'+6
Ход матча
10'
31'
64'
81'
87'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
433 Количество передач 354
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Лион
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.86
Среднее время на гол
70
48
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.5
|Лала Кенни
|1
|0.17
|Мунье Стив
|1
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.17
|Камара Махди
|1
|0.17
|Брассье Лилиан
|1
|0.17
|Локо Брэдли
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.17
|Тальяфико Николас
|1
|0.17
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.17
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Камара Махди
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
0
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2
Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1
Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0
Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1
Результаты матчей
Брест
Лион
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Брест
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Ляказетт Александр
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Лион
Исход игры
Брест
32% (39)
Ничья
30.3% (37)
Лион
37.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
73.95% (88)
Нет
26.05% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (33)
1:2 Лион
24.6% (30)
2:1 Брест
15.6% (19)
1:0 Брест
10.7% (13)
0:1 Лион
6.6% (8)
0:2 Лион
4.1% (5)
2:0 Брест
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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