Тур: 6. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Ваттеллье Эрик Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
12' ГолДарами Мохаммед
0:2
16' ГолНакамура Кейто
53' Желтая карточкаНакамура Кейто
63' Желтая карточкаСантос Тиаго
65' Желтая карточкаФоке Томас
1:2
79' ГолАндре Бенжамин
90'+5
Ход матча
12'
16'
0:2
53'
63'
65'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
653 Количество передач 284
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Реймс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.7
Среднее время на гол
55
128
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.62
0.76
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
118
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.33
|Диаките Бафоде
|2
|0.33
|Андре Бенжамин
|1
|0.17
|Уна Адам
|1
|0.17
|Языджи Юсуф
|1
|0.17
|Йоро Лени
|1
|0.17
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3
|0.5
|Дарами Мохаммед
|2
|0.33
|Манетси Маршал
|1
|0.17
|Ито Дзюня
|1
|0.17
|Накамура Кейто
|1
|0.17
|Ричардсон Амир
|1
|0.17
|Дьяките Умар
|1
|0.17
|Абдельамид Юнис
|1
|0.17
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|1
|1
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Йоро Лени
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
2
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0
Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1
Результаты матчей
Лилль
Реймс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лилль
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
|Ланс
|Гради Жонатан
|3
|Марсель
|Лоди Ренан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Реймс
Исход игры
Лилль
91.7% (111)
Ничья
7.4% (9)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Лилль
51.2% (62)
1:0 Лилль
22.3% (27)
2:0 Лилль
12.4% (15)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Лилль
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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