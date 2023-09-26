Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Реймс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лилль

46' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Реймс

42' Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Юмтити Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Юмтити Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Реймс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

23' Матч возобновлен

23' Языджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Реймс

19' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Отличный командный гол!

16' Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!

16' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Реймс

13' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!

12' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Окуму Джозеф из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ох, нехорошо это выглядит. Языджи Юсуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Удар от ворот произведет Реймс

6' Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.

6' Языджи Юсуф из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

2' Матч остановлен

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля