  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик Главный судья: Пиньяр Жереми
Лилль
1:2
Конец матча
Реймс
0'
0:1
12' Гол
Дарами Мохаммед
0:2
16' Гол
Накамура Кейто
53' Желтая карточка
Накамура Кейто
63' Желтая карточка
Сантос Тиаго
65' Желтая карточка
Фоке Томас
1:2
79' Гол
Андре Бенжамин
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Дарами Мохаммед
(Манетси Маршал)
16'
0:2
Накамура Кейто
(Манетси Маршал)
23'
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
 
46'
Рибейро Александро
Юмтити Самуэль
 
53'
 
Накамура Кейто
63'
Сантос Тиаго
 
64'
Кавалейру Иван
Харальдссон Хакон-Арнар
 
65'
 
Фоке Томас
77'
 
Атангана-Эдоа Валентин
Теума Тедди
77'
 
Хадра Реда
Накамура Кейто
77'
 
Салама Амин
Дарами Мохаммед
79'
Андре Бенжамин
(Исмаили Гонсалвес)
1:2
88'
 
Агбаду Эммануэль
Фоке Томас
88'
 
Диаките Ибрахим
Ито Дзюня

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 653 Количество передач 284
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лилль 91.7% (111)
X 7.4% (9)
Реймс 0.8% (1)
0
выиграет Лилль, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
14
Юмтити
Самуэль
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
Лилль
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Реймс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.7

Среднее время на гол

55
128

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.62
0.76

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
118

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.33
Диаките Бафоде 2 0.33
Андре Бенжамин 1 0.17
Уна Адам 1 0.17
Языджи Юсуф 1 0.17
Йоро Лени 1 0.17
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.5
Дарами Мохаммед 2 0.33
Манетси Маршал 1 0.17
Ито Дзюня 1 0.17
Накамура Кейто 1 0.17
Ричардсон Амир 1 0.17
Дьяките Умар 1 0.17
Абдельамид Юнис 1 0.17

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 1 1
Сантос Тиаго 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Гомес Анхель 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Йоро Лени 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Теума Тедди 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
2
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0
Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1

Результаты матчей

Лилль
Реймс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лилль
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
ПСЖ
 Заявка 6 3 2 1 14 - 6 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Марсель
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Лилль
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
11.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
10.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Марсель
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Ланс Гради Жонатан 3
Марсель Лоди Ренан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лилль владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
  • 95'
    Кавалейру Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Это был отличный перфоманс от команды Реймс, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
    • 52'
      Кабелла Реми из команды Лилль в офсайде
    • 51'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 71%, Реймс: 29%.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 48'
      Лилль контролирует мяч.
    • 48'
      Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 46'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Реймс: 31%.
    • 44'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Лилль контролирует мяч.
    • 44'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 43'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 42'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 42'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой справа.
    • 41'
      Окуму Джозеф успешно блокирует удар.
    • 41'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Лилль контролирует мяч.
    • 40'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 71%, Реймс: 29%.
    • 40'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Накамура Кейто из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жегрова Эдон
    • 38'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 37'
      Юмтити Самуэль возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Юмтити Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Реймс: 30%.
    • 34'
      Юмтити Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Ито Дзюня наказан за толчок Юмтити Самуэль
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Гомес Анхель
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Реймс: 33%.
    • 30'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Реймс начинает контратаку
    • 30'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лилль контролирует мяч.
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Де Смет Тибо из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
    • 29'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лилль контролирует мяч.
    • 28'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 27'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 25'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 63%, Реймс: 37%.
    • 25'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 23'
      Реймс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 23'
      Языджи Юсуф получил травму и заменен. Жегрова Эдон выходит на поле.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Языджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Харальдссон Хакон-Арнар из команды Лилль в офсайде
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 21'
      Лилль контролирует мяч.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 55%, Реймс: 45%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Дарами Мохаммед задерживает мяч рукой
    • 19'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 19'
      Дарами Мохаммед выиграл воздушное противоборство у Юмтити Самуэль.
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Манетси Маршал наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 17'
      Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Отличный командный гол!
    • 17'
      Ито Дзюня сделал ключевой пас для гола!
    • 17'
      Теума Тедди удалось забить из легкой позиции.
    • 16'
      Манетси Маршал сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!
    • 16'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Реймс: 44%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 13'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Манетси Маршал сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!
    • 12'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Накамура Кейто наказан за толчок Гомес Анхель
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Реймс: 51%.
    • 9'
      Манетси Маршал из команды Реймс в офсайде
    • 9'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Языджи Юсуф возвращается на поле.
    • 7'
      Дарами Мохаммед из команды Реймс в офсайде
    • 7'
      Окуму Джозеф из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Реймс контролирует мяч.
    • 6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Языджи Юсуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Языджи Юсуф из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 5'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Реймс: 50%.
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Матч остановлен
    • 1'
      Дарами Мохаммед из команды Реймс в офсайде
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лилль 91.7% (111)
    X 7.4% (9)
    Реймс 0.8% (1)
    0
    выиграет Лилль, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:2 Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:2 Реймс

    Исход игры
    Лилль
    91.7% (111)
    Ничья
    7.4% (9)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    51.2% (62)
    1:0 Лилль
    22.3% (27)
    2:0 Лилль
    12.4% (15)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Лилль
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     