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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Коринтианс
1:2
Первый тайм: 45+'
Гремио
0'
0:1
21' Гол
Натан Аллан
0:2
27' Гол
Кристальдо Франко
40' Желтая карточка
Fabio Santos IV
1:2
44' Пенальти
Fabio Santos IV
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
10
Matias
Rojas
II
27
Педринью
Роша
9
Алберто
Юри
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
14
Натан
Аллан
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
11
Педро
Жоао
Коринтианс
4-4-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Гремио

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

29 матчей

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.8%
62.1%
24.1%
4 победы 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
КБ
0:0
БСА
1:0
КБ
0:0
БСА
2:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.62

Среднее время на гол

96
146

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Среднее время на гол

78
130

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.03
0.66

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

87
137

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.3
Алберто Юри 4 0.17
Оливейра Руан 2 0.09
Майкон Барберан 2 0.09
Аугусто Ренато 1 0.04
Fabio Santos IV 1 (1) 0.04
Жил Карлос 1 0.04
Педринью Роша 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Араужо Матеус 1 0.04
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 0.26
Кристальдо Франко 6 (3) 0.26
Бителло 4 0.17
Вильясанти Матиас 3 0.13
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.09
Андре 2 0.09
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Педро Жоао II 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 6 0
Фагнер Лемос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Майкон Барберан 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Лукас VI 2 0
Алберто Юри 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Москардо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 9 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Gabriel Chapeco 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Эли Родриго 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Гремио
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Коринтианс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

6
23
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Гремио
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Забито

8
23
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
13%
3
13%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
2
25%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
25%
2
9%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
8
44%
3
25%
76-90

Забито

23
33
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
1
4%
5
15%
1-15
5
22%
4
12%
16-30
3
13%
8
24%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
7
30%
4
12%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
1
4%
2
7%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
10
40%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Гремио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1
Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2

Результаты матчей

Коринтианс
Гремио

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
6
1.5
8
4
2
8
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
10
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
16
6
6
16
1.5
11
11
2
20
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 8 3 38 - 17 44
3.
Гремио
 2:0 23 13 3 7 36 - 27 42
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Ред Булл Брагантино
 23 10 9 4 31 - 21 39
6.
Флуминенсе
 23 11 5 7 33 - 26 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 0:2 23 6 8 9 23 - 27 26
15.
Байя
 1:1 24 6 8 10 28 - 32 26
16.
Гойяс
 23 6 7 10 20 - 30 25
17.
Сантос
 1:1 24 5 7 12 22 - 40 22
18.
Васко да Гама
 22 5 5 12 20 - 33 20
19.
Америка Минейро
 22 4 5 13 26 - 47 17
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 2:0 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
5.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 0:2 11 4 5 2 14 - 10 17
13.
Байя
 1:1 12 4 5 3 20 - 14 17
14.
Сантос
 1:1 12 4 5 3 18 - 18 17
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Васко да Гама
 11 4 1 6 10 - 14 13
17.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
18.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Гремио
 2:0 11 4 1 6 11 - 17 13
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
13.
Коринтианс
 0:2 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 1:1 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 1:1 12 1 2 9 4 - 22 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гремио Каннеманн Вальтер 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Г О О О О Л - Фабио Сантос из команды Коринтианс забивает с точки!
  • 40'
    Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Кристальдо Франко бьет в цель!
  • 21'
    Кристальдо Франко сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Натан Аллан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Гремио.
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Коринтианс
Ничья
Гремио
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