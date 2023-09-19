Тур: 15.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
21' ГолНатан Аллан
0:2
27' ГолКристальдо Франко
40' Желтая карточкаFabio Santos IV
1:2
44' ПенальтиFabio Santos IV
Ход матча
21'
0:1
27'
40'
44'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
14
Натан
Аллан
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
-
54 Cuiabano
-
34 Bruno VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Коринтианс
Гремио
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
29 матчей
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.8%
62.1%
24.1%
4 победы 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
0.94
0.62
Среднее время на гол
96
146
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Среднее время на гол
78
130
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.03
0.66
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
87
137
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.3
|Алберто Юри
|4
|0.17
|Оливейра Руан
|2
|0.09
|Майкон Барберан
|2
|0.09
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.04
|Жил Карлос
|1
|0.04
|Педринью Роша
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Араужо Матеус
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6
|0.26
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.26
|Бителло
|4
|0.17
|Вильясанти Матиас
|3
|0.13
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.09
|Андре
|2
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Педро Жоао II
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|6
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Майкон Барберан
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Лукас VI
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Москардо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|9
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Вильясанти Матиас
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Gabriel Chapeco
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Гремио
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Коринтианс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
6
23
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Гремио
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
10
27
Голы по времени матча
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Забито
8
23
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
13%
3
13%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
2
25%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
25%
2
9%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
8
44%
3
25%
76-90
Забито
23
33
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
1
4%
5
15%
1-15
5
22%
4
12%
16-30
3
13%
8
24%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
7
30%
4
12%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
1
4%
2
7%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
10
40%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Гремио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1
Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Результаты матчей
Коринтианс
Гремио
Точный счет
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
102
46
84
28
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
210
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
166
616
1111
220
517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|3
|4
|39 - 14
|51
|2.
|23
|12
|8
|3
|38 - 17
|44
|3.
|2:0
|23
|13
|3
|7
|36 - 27
|42
|4.
|23
|11
|6
|6
|36 - 30
|39
|5.
|23
|10
|9
|4
|31 - 21
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 26
|38
|7.
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|8.
|23
|10
|5
|8
|27 - 22
|35
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|23
|7
|8
|8
|23 - 20
|29
|12.
|23
|7
|8
|8
|19 - 25
|29
|13.
|22
|7
|7
|8
|26 - 23
|28
|14.
|0:2
|23
|6
|8
|9
|23 - 27
|26
|15.
|1:1
|24
|6
|8
|10
|28 - 32
|26
|16.
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|17.
|1:1
|24
|5
|7
|12
|22 - 40
|22
|18.
|22
|5
|5
|12
|20 - 33
|20
|19.
|22
|4
|5
|13
|26 - 47
|17
|20.
|22
|3
|5
|14
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|2:0
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|9.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|12.
|0:2
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|13.
|1:1
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|14.
|1:1
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 20
|13
|18.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|18 - 12
|16
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|8.
|2:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|13.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|1:1
|12
|1
|2
|9
|4 - 22
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8