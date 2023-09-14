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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 12'
Сан-Паулу
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Сан-Паулу
2.60
3.25
3.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
2
Мальо
Уго
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
27
José
Maurisio3
23
Gabriel
Paulista
VIII
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
45
Lucca
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
4
Коста
Диего
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
27
Wellington
Rato
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

36 матчей

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.11
1.08

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

81
83

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.14
José Maurisio3 3 0.14
Адриано Луис 2 0.09
Джонни 2 0.09
Jean Dias 1 0.05
Энрике Педро 1 (1) 0.05
Де Пена Карлос 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Alexandre Zurawski 1 0.05
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 6 (1) 0.29
Лусиано Невес 4 0.19
David VI 2 0.1
Пауло Маркос 2 0.1
Пато Алешандре 2 0.1
Pablo Maia 2 0.1
Michel Araujo 1 0.05
Rodrigo Nestor 1 0.05
Жуан Бланко 1 0.05
Лукас Моура 1 0.05
Невес Габриэль 1 0.05
Lucas Beraldo 1 0.05
Nathan Mendes 1 0.05
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Alan Franco1 0 0
Эрисон 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Nicolas Hernandez2 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Matheus Dias 3 0
Валенсия Эннер 2 0
Энрике Бруно 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Lucca 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
John Victor 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 4 1
Pablo Maia 4 1
David VI 4 0
Лусиано Невес 4 0
Невес Габриэль 4 0
Dorival Junior 2 1
Коста Диего 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Alan Franco1 3 0
Wellington Rato 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Rai Ramos 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Рафинья XXI 2 0
Арболеда Роберт 0 1
Жуан Бланко 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Эрисон 1 0
Nathan Mendes 1 0
Matheus Belem 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
18
Интернасьонал Порту Алегре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
64% (14)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
8
44%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
5
28%
11
42%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
22%
5
25%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
22%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
3
1
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
14
7
5
17
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Фламенго
 0:0 23 11 7 5 36 - 27 40
4.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Ред Булл Брагантино
 22 9 9 4 29 - 21 36
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 23 9 8 6 32 - 26 35
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 0:0 22 7 8 7 25 - 21 29
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 23 6 9 8 17 - 24 27
13.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
14.
Крузейро
 22 6 8 8 20 - 20 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 0:0 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 0:0 11 5 5 1 16 - 6 20
10.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
11.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
12.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 11 2 4 5 10 - 13 10
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 0:0 11 0 6 5 7 - 12 6
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Сан-Паулу
2.60
3.25
3.63
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Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сан-Паулу онлайн

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