Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Keiller
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
45
Lucca
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
38 Jean Dias
-
-
24 Anthoni
-
41 Matheus Dias
-
36 Thauan Lara
-
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
36 Patryck
-
28 Alan Franco1
-
-
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
36 матчей
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.11
1.08
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
81
83
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.14
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Джонни
|2
|0.09
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|0.29
|Лусиано Невес
|4
|0.19
|David VI
|2
|0.1
|Пауло Маркос
|2
|0.1
|Пато Алешандре
|2
|0.1
|Pablo Maia
|2
|0.1
|Michel Araujo
|1
|0.05
|Rodrigo Nestor
|1
|0.05
|Жуан Бланко
|1
|0.05
|Лукас Моура
|1
|0.05
|Невес Габриэль
|1
|0.05
|Lucas Beraldo
|1
|0.05
|Nathan Mendes
|1
|0.05
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Matheus Dias
|3
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Pablo Maia
|4
|1
|David VI
|4
|0
|Лусиано Невес
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Dorival Junior
|2
|1
|Коста Диего
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Рафинья XXI
|2
|0
|Арболеда Роберт
|0
|1
|Жуан Бланко
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
18
Интернасьонал Порту Алегре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
64% (14)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
8
44%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
5
28%
11
42%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
22%
5
25%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
22%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
46
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
73
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
147
517
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|39 - 13
|51
|2.
|22
|11
|8
|3
|37 - 17
|41
|3.
|0:0
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|4.
|21
|12
|3
|6
|34 - 25
|39
|5.
|22
|11
|5
|6
|31 - 22
|38
|6.
|22
|9
|9
|4
|29 - 21
|36
|7.
|0:0
|23
|9
|8
|6
|32 - 26
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|25 - 21
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 19
|31
|10.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|25 - 21
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|21 - 27
|28
|12.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|17 - 24
|27
|13.
|21
|6
|8
|7
|22 - 23
|26
|14.
|22
|6
|8
|8
|20 - 20
|26
|15.
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|22
|5
|7
|10
|23 - 29
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|18.
|21
|4
|5
|12
|16 - 31
|17
|19.
|21
|4
|4
|13
|24 - 45
|16
|20.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|16 - 6
|20
|10.
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|13 - 20
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|19.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 12
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|11
|1
|1
|9
|3 - 21
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8