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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
16' Желтая карточка
Коста Диего
18' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
30' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
41' Желтая карточка
Pablo Maia
45' Желтая карточка
Keiller
0:1
45' Пенальти
Кальери Хонатан
1:1
59' Гол
Бустос Фабрисио
2:1
70' Гол
Мартинс Родригес
75' Желтая карточка
Рафинья XXI
90' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Matheus Dias
90' Желтая карточка
Lucca
90'+9
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
2
Мальо
Уго
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
27
José
Maurisio3
23
Gabriel
Paulista
VIII
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
45
Lucca
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
4
Коста
Диего
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
27
Wellington
Rato
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

36 матчей

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.11
1.08

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

81
83

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.13
José Maurisio3 3 0.13
Адриано Луис 2 0.09
Джонни 2 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.09
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Де Пена Карлос 1 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 7 (2) 0.32
Лусиано Невес 4 0.18
David VI 2 0.09
Пауло Маркос 2 0.09
Пато Алешандре 2 0.09
Pablo Maia 2 0.09
Michel Araujo 1 0.05
Rodrigo Nestor 1 0.05
Жуан Бланко 1 0.05
Лукас Моура 1 0.05
Невес Габриэль 1 0.05
Lucas Beraldo 1 0.05
Nathan Mendes 1 0.05
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Alan Franco1 0 0
Эрисон 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 8 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Nicolas Hernandez2 4 0
Витао 4 0
Matheus Dias 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Валенсия Эннер 2 0
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 5 1
Rodrigo Nestor 4 1
Коста Диего 4 0
Кальери Хонатан 4 0
David VI 4 0
Лусиано Невес 4 0
Невес Габриэль 4 0
Dorival Junior 2 1
Alan Franco1 3 0
Wellington Rato 3 0
Рафинья XXI 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Rai Ramos 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Арболеда Роберт 0 1
Жуан Бланко 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Эрисон 1 0
Nathan Mendes 1 0
Matheus Belem 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
18
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Сан-Паулу
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
8
44%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

20
27
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
6
22%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
5
25%
11
41%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
21%
5
23%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
5
21%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 32%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
15
7
6
17
1.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
7.
Ред Булл Брагантино
 22 9 9 4 29 - 21 36
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
13.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
14.
Крузейро
 22 6 8 8 20 - 20 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
12.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
13.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Сан-Паулу забивает с точки!
    • 47'
      Кейллер получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Коста Диего получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Сан-Паулу онлайн

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