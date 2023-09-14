Тур: 23.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКоста Диего
18' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
30' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
41' Желтая карточкаPablo Maia
45' Желтая карточкаKeiller
0:1
45' ПенальтиКальери Хонатан
1:1
59' ГолБустос Фабрисио
2:1
70' ГолМартинс Родригес
75' Желтая карточкаРафинья XXI
90' Желтая карточкаКальери Хонатан
90' Желтая карточкаMatheus Dias
90' Желтая карточкаLucca
90'+9
Ход матча
16'
18'
41'
45'
45'
0:1
46'
59'
1:1
70'
2:1
75'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Keiller
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
45
Lucca
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
38 Jean Dias
-
-
24 Anthoni
-
41 Matheus Dias
-
36 Thauan Lara
-
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
36 Patryck
-
28 Alan Franco1
-
-
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
36 матчей
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.11
1.08
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
81
83
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.13
|José Maurisio3
|3
|0.13
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Джонни
|2
|0.09
|Бустос Фабрисио
|2
|0.09
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Де Пена Карлос
|1
|0.04
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|7 (2)
|0.32
|Лусиано Невес
|4
|0.18
|David VI
|2
|0.09
|Пауло Маркос
|2
|0.09
|Пато Алешандре
|2
|0.09
|Pablo Maia
|2
|0.09
|Michel Araujo
|1
|0.05
|Rodrigo Nestor
|1
|0.05
|Жуан Бланко
|1
|0.05
|Лукас Моура
|1
|0.05
|Невес Габриэль
|1
|0.05
|Lucas Beraldo
|1
|0.05
|Nathan Mendes
|1
|0.05
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|8
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Matheus Dias
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Lucca
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|5
|1
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Коста Диего
|4
|0
|Кальери Хонатан
|4
|0
|David VI
|4
|0
|Лусиано Невес
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Dorival Junior
|2
|1
|Alan Franco1
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Арболеда Роберт
|0
|1
|Жуан Бланко
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
18
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Сан-Паулу
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
8
44%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
20
27
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
6
22%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
5
25%
11
41%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
21%
5
23%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
5
21%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 32%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
157
617
616
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8